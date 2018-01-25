21:51 25 января

Заключен первый контракт на поставку десяти Ту-160М2

Президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Для главы государства был организован демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин" по программе летных испытаний.

В присутствии президента России на Казанском авиазаводе (КАЗ) был подписан контракт на поставку Дальней авиации ВВС России 10 бомбардировщиков Ту-160М2 на сумму 160 млрд руб. до 2027 г. Об этом Путин заявил, встречаясь с работниками завода.

Заключен первый контракт на поставку десяти Ту-160М2



Всего, как ранее заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, будет заказано 50 Ту-160М2. Таким образом общая стоимость программы с учетом НИОКР и расходов на обновление производственных мощностей (эта статья составляет 37 млрд руб.) может составить более 900 млрд руб., а их производство займет КАЗ до середины 30-х гг.

На Ту-160М2 установят новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновятся пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Будут также усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%

Использованы фотографии: Марина Лысцев/ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 143

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  1. Грица Сегодня, 16:09
    Я не понял - это модернизированный старый самолет (планер имею ввиду), или вновь построенный?
    Грица
    1. Megatron Сегодня, 16:13
      Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.
      Megatron
      1. maxim947 Сегодня, 16:17
        Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

        Если на эти цели не выделять деньги, то через какое время в нашей стране не кому и некого будет водить в садик, да и страны и садиков не будет...
        А в части новости троекратное УРА! это знаковое событие.
        maxim947
        1. cniza Сегодня, 16:31
          Вот на такие дела точно денег не надо жалеть , тем более что загрузка предприятий станет гораздо больше , поскольку строить надо с ноля.
          cniza
          1. Владимир16 Сегодня, 17:21
            Цитата: Megatron
            сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

            Не нужно парить мозг окружающим. Слава Богу трех детей в разные годы отдавал в садик и в школу. Не в Москве. И ни разу не возникало проблем с этим.
            Вы поёте песню которая уже всем надоела. Правды в этой песне нет ни капли, а соплей на сто лет вперед.
            Оборонка во все времена была двигателем прогресса. А такой самолет как этот даст рабочие места и мирное небо над головой. Трудятся над этим самолетом и рабочие и инженеры и не только на казанском заводе. Так, что спасибо всем причастным к этому делу.
            Владимир16
            1. Muvka Сегодня, 18:56
              Кому интересно, вот этот красавец.
              Muvka
          2. Мих1974 Сегодня, 19:28
            Так так - забываем слова "денег не жалеть" negative fool . Всему должон быть учет и контроль, дабы всякие пидо ммм "нехорошие люди нетрадиционной ориентации" не завышали цены и не прятами по карманам в швейцарских банках охринелиарды наших с вами денег. good Так что - очень точно посчитать Сколько надо России и какого вооружения, его стоимость, Себестоимость и что бы разумная наценка. good Вот тогда и "не жалеть денег". Ведь одно дело когда из своего "чугуния" делаем а когда из забугорного за золото купленного? Тут очень внимательно надо смотреть.
            Мих1974
        2. Megatron Сегодня, 16:34
          Надо же, опять эти пугалки омерикой и натой, если захотят прижать посильнее - просто заморозят все капиталы и имущество у себя нашей элитки, они и сразу сдадут страну, даже пикнуть никто не успеет, как СССР сдали, хоть один вояка зашевелился, арестовал предателей-беловежцев? А бомбить никто не будет, слишком опасно, если в 90е не напали, то и сейчас тем более не нападут. Пример с ЫНом - более чем показателен. В штатах ястребы все пугают Русским медведем, рвутся пилить военные бюджеты, схожая картина и у нас.
          Megatron
          1. Muvka Сегодня, 16:51
            Ну вот посмотрите на Ливию. Там не верили в пугалки. А дочек там, в основном, хоронят, а не в садики/школы водят. Езжайте туда и будет вам счастье.
            Muvka
            1. Pirogov Сегодня, 17:23
              Цитата: Muvka
              Ну вот посмотрите на Ливию. Там не верили в пугалки. А дочек там, в основном, хоронят, а не в садики/школы водят. Езжайте туда и будет вам счастье.

              Сто % . Обещанию запада верить нельзя Кадафи тому пример и разгромленная Ливия , англосаксы и ежи с ними не будут чувствовать силу В России на следующий день СОЖРУТ.
              Pirogov
        3. шурик Сегодня, 20:37
          Если на эти цели не выделять деньги, то через какое время в нашей стране не кому и некого будет водить в садик, да и страны и садиков не будет...
          Из-за этого и развалился СССР, главное было ракеты, танки и т.д. , а на нужды народа было плевать. Чем всё это закончилось Вы, я думаю, в курсе. Помогли нам ракеты, танки, самолёты???
          шурик
      2. seti Сегодня, 16:21
        Ужас. Чудовищно. Все пропало.
        На садики, школы, ясли и прочее выделяют другие деньги и тоже не маленькие. И с этим год от года все лучше. А если не выделять деньги на перевооружение то водить вам будет в садик а затем и в школу не кого.
        Если конечно вы в ЕС не драпанете. Но надеюсь ваши переживания искрение.
        seti
      3. Vita VKO Сегодня, 16:22
        Цитата: Megatron
        сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

        А вот погибшим детям в школе Беслана, Донбасса, Вьетнама, Югославии, Ливии, Сирии, Ирака, уже все равно куда шли деньги. Но на их безопасности явно экономили.
        Vita VKO
        1. Megatron Сегодня, 17:52
          А вы почитайте кто сдал детей Беслана, пропустив боевиков в город, кто сдал югославию, кто сдал Донбасс, не присоединив его по примеру Крыма - подписал позорный "минск", не дав Ополченцам взять мариуполь, прорвать и опрокинуть фронт. Кто гонит фашисткой укро - власти разные товары, включая дизель, которым они свои танки заправляют и обстреливают людей. (Товарооборот между РФ и свидомией только растет, почитайте в открытых источниках). ТОЛЬКО благодаря минску, территория ЛДНР так и не освобождена, и люди там гибнут каждый день.
          Megatron
          1. KaPToC Сегодня, 18:13
            Цитата: Megatron
            А вы почитайте кто сдал детей Беслана, пропустив боевиков в город, кто сдал югославию, кто сдал Донбасс, не присоединив его по примеру Крыма - подписал позорный "минск", не дав Ополченцам взять мариуполь, прорвать и опрокинуть фронт. Кто гонит фашисткой укро - власти разные товары, включая дизель, которым они свои танки заправляют и обстреливают людей.

            Ну и кто же были эти "нехорошие" люди?
            KaPToC
          2. Мих1974 Сегодня, 19:31
            Слышь "прорыватель" , а ты сам то лично хде был во время войны на Донбасе? А то с дивана "побеждать" - много ума не надо. Ты ножками сначала землицу то помеси Донбасскую, а апосля будешь нам тут втирать про "не дали взять" "опрокинуть фронт" и т.д.
            Развелось "дочерей офицеров из Крыма". negative
            Мих1974
        2. шурик Сегодня, 20:48
          А вот погибшим детям в школе Беслана, Донбасса, Вьетнама, Югославии, Ливии, Сирии, Ирака
          А чем ваша мощная армия помогла этим детям (кроме Сирии)?
          шурик
      4. KaPToC Сегодня, 16:41
        Цитата: Megatron
        вот куда наши деньги идут

        Это не ваши деньги.
        KaPToC
        1. Megatron Сегодня, 16:54
          Да, а чьи же? Не лучше ли обратить внимание на сферу гражданской авиации, в которой просто преступная халатность царит, если не сказать что хуже.
          Ну выпустили Суперджет, на 90 с лишним процентов из иностранных комплектующих, и внимание! Сейчас пытаемся договорится с американцами, так как там много их деталей, но ведь санкции-с! А без этого не продать самолет за рубеж.

          Проект с китайцами, все по выставкам катается, подвижек нет.

          Пишут о возрождении ИЛ-96....с двигателями роллс-ройс....

          А тем временем Аэрофлот, продолжает брать боинги и эирбасы в лизинг....за доллары, так и живем!
          Megatron
          1. KaPToC Сегодня, 17:18
            Цитата: Megatron
            Не лучше ли обратить внимание на сферу гражданской авиации

            Вы сами же и ответили на свой вопрос
            Цитата: Megatron
            А тем временем Аэрофлот, продолжает брать боинги и эирбасы в лизинг....

            Гражданская авиация определяется спросом, нет спроса - нет гражданской авиации. Надо вводить собственные технические ограничения для самолетов, чтоб закрыть наше небо для иностранных самолетов.

            ПыСы И все таки деньги не ваши.
            KaPToC
            1. Megatron Сегодня, 17:38
              А чьи же? Я такой же гражданин и налогоплатильщик.
              Megatron
              1. Голован Джек Сегодня, 17:42
                Цитата: Megatron
                Я такой же гражданин и налогоплатильщик

                Помимо Вас, есть еще много налогоплательщиков. При этом, вовсе не все из них граждане, а некоторые - даже и не физлица.
                Вот Вы, наверное, удивитесь belay
                Голован Джек
              2. фигвам Сегодня, 18:06
                Цитата: Megatron
                А чьи же? Я такой же гражданин и налогоплатильщик.

                Как надоел этот плачь либералов, опять денег не хватило.
                фигвам
              3. KaPToC Сегодня, 18:08
                Цитата: Megatron
                А чьи же? Я такой же гражданин и налогоплатильщик.

                "А ты не путай свою личную шерсть с государственной."
                KaPToC
      5. 210окв Сегодня, 16:51
        В чем Ваша проблема?Мест в школе нет?Не поверю!Есть.А вот чему будут учить наших детей-это проблема....
        Цитата: Megatron
        Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.
        210окв
      6. Скифотавр Сегодня, 16:52
        Цитата: Megatron
        Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

        А куда должны? smile Это тем более интересно что в информации о себе вы написали:
        Не валяй дурака, Америка.
        Не обидим, кому говорят.
        Отдавай-ка землицу Алясочку,
        Отдавай-ка родимую взад!
        С таким отношением не только отдадут, но и догонят и ещё добавят.
        Скифотавр
        1. Megatron Сегодня, 17:32
          Странно такое от вашего флажка читать. Для начала банду-геть, у себя там разберитесь, а то уже нам тут поучения даете.
          Megatron
        2. просто экспл Сегодня, 18:59
          про америку или аляску писал хозяин аккаунта , а сейчас пишет из под этого аккаунта госдеповский бот , они крадут аккаунты от популярных сайтов и соцсетей для автоматической накрутки рейтингов , постов провокационных статей и комментирования под нужным ракурсом .
          просто экспл
      7. zyzx Сегодня, 17:05
        Не будет самолетов,будешь в подвале жить,от бомбежек прятаться,а не в садик водить.
        zyzx
        1. Megatron Сегодня, 17:30
          Я смотрю, что у местных уракряков, нет соображения, чтобы понять, что главные враги находятся не за океаном, а в наших же властных кабинетах, что от них не помогут эти танки и самолеты. Комментарии не радуют разнообразием и новизной, уже и в агенты госдепа и в пятую колонну записали.

          А вот яркий пример, нефть сейчас снова на подъеме, и вместо развития инфраструктуры, железных дорог, мостов, трасс, постройки новых заводов, минфин на появившиеся деньги снова яростно закупает иностранные валюты и долговые обязательства стран НАТО, перекачивая туда наши финансы. Чтобы потом все это спустить. (Зарплаты чиновников все это время ощутимо росли).
          Тут принято хаять либералов, но ругать Царя, как то не принято. А кто этих либералов держит во власти? Анатолий Борисович тоже спит спокойно, ведь у него "очень много денег". Да один ЦБ чего стоит, со всеми вытекающими.
          Megatron
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:41
            Я смотрю, что у местных уракряков, нет соображения, чтобы понять, что главные враги находятся не за океаном, а в наших же властных кабинетах, что от них не помогут эти танки и самолеты. Комментарии не радуют разнообразием и новизной, уже и в агенты госдепа и в пятую колонну записали.


            к чему писанина твоя, доставай уже кастрюлю и панду геть
            с-т Petrov
          2. Mestny Сегодня, 17:45
            Мда. Судя по терминологии, глубине понимания происходящих вокруг процессов до "дочек в школу вести" ещё лет 15.
            Подросток детектед,
            Mestny
          3. KaPToC Сегодня, 18:15
            Цитата: Megatron
            А вот яркий пример, нефть сейчас снова на подъеме, и вместо развития инфраструктуры, железных дорог, мостов, трасс, постройки новых заводов

            А вы предложите, где надо мост, где завод построить? Проявите иницативу, хай он беёт инициатора
            KaPToC
          4. zyzx Сегодня, 18:58
            Цитата: Megatron
            Я смотрю, что у местных уракряков, нет соображения, чтобы понять, что главные враги находятся не за океаном, а в наших же властных кабинетах


            Главные враги за океаном,те хотят нас убить.а эти только обворовать.
            zyzx
      8. Феликс Сегодня, 17:06
        Цитата: Megatron
        Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

        Половина этих денег - это зарплаты работникам предприятий, которые будут его производить, ещё четверть - стоимость материалов, закупаемых у смежников - а значит тоже зарплаты людей. А значит оплата детсадов, школ и прочего. А если эти деньги просто раздать людям, они кроме инфляции ничего не произведут. И, если этот триллион поделить на все работающее население страны, получится однократно по 14000 каждому... Такая сумма решит все ваши проблемы? Так ведь и программа на 20 лет, то есть по 700 рублей в год на работающего...
        Феликс
        1. Megatron Сегодня, 17:41
          Половина? Хех, тот же Курганский завод, где БМП делают, завален сейчас заказами, втч на экспорт. Сколько там люди получают? 15-20тр, на сколько я помню, тут эта тема уже поднималась. А сколько получают держи-морды из рособоронэкспорта и прочие афилированые посреднички?
          Megatron
          1. Феликс Сегодня, 19:28
            Цитата: Megatron
            Хех, тот же Курганский завод, где БМП делают, завален сейчас заказами, втч на экспорт. Сколько там люди получают?

            Вы, батенька, сроки финансирования считайте. Никто всю сумму по контракту сразу не выплатит, есть контракт на 10 лет - в течении 10 лет и будет финансирование долями, прописанными в контракте. Если всю сумму сразу вывалить - получат рабочие в течении года зарплаты по 70000, а потом 9 лет лапу сосать будут.
            Феликс
        2. с-т Petrov Сегодня, 17:42
          Половина этих денег - это зарплаты работникам предприятий, которые будут его производить, ещё четверть - стоимость материалов, закупаемых у смежников - а значит тоже зарплаты людей. А значит оплата детсадов, школ и прочего.


          там с головой беда - а вы фактами оперируете и надеетесь донести что-то
          с-т Petrov
          1. Феликс Сегодня, 19:29
            Цитата: с-т Petrov
            Половина этих денег - это зарплаты работникам предприятий, которые будут его производить, ещё четверть - стоимость материалов, закупаемых у смежников - а значит тоже зарплаты людей. А значит оплата детсадов, школ и прочего.

            там с головой беда - а вы фактами оперируете и надеетесь донести что-то

            ну... надежда на рассудок все равно остается... Я альтруист, к сожалению hi
            Феликс
        3. ism_ek Сегодня, 18:30
          Цитата: Феликс
          Половина этих денег - это зарплаты работникам предприятий,

          Половина денег будет украдена и выведена за рубеж. В США тоже воруют, но там хоть эти деньги внутри страны остаются. :(
          ism_ek
          1. Феликс Сегодня, 19:30
            Цитата: ism_ek
            Цитата: Феликс
            Половина этих денег - это зарплаты работникам предприятий,

            Половина денег будет украдена и выведена за рубеж. В США тоже воруют, но там хоть эти деньги внутри страны остаются. :(

            Вам бы хоть раз в жизни связаться с бюджетными деньгами, вы бы рассказали потом, сколько удалось украсть. Откаты - возможны, но никак не половина, и 10% по нашим меркам - многовато.
            Феликс
      9. prosto_rgb Сегодня, 17:37
        Цитата: Megatron
        вот куда наши деньги идут.

        ваши деньги ушли виолончелистам
        И "со дня на день" США должны объявить их список.
        prosto_rgb
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:56
          это смешно когда белорус потешается над РФ и ее финансовым положением.
          От шутки про виолончелистов - белорусы стали богаче и во мне появилось немного зависти

          Надеюсь мое правительство перестанет дотировать шутников и ты вкусишь все прелести незалежности
          с-т Petrov
          1. prosto_rgb Сегодня, 18:10
            первое.
            так посмейтесь на здоровье
            смех - продлевает жизнь
            и второе.
            где Вы увидели потеху?
            prosto_rgb
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:12
              от куда наши деньги идут.


              ваши деньги ушли виолончелистам


              считаю что мои деньги ушли белорусам.

              где Вы увидели потеху?


              это сопереживание?
              с-т Petrov
              1. prosto_rgb Сегодня, 18:53
                Цитата: с-т Petrov
                это сопереживание?

                это констатация факта
                а вот обвинять в нехватке мест в садиках самолёты действительно похоже на потеху
                prosto_rgb
      10. Салют Сегодня, 18:07
        когда читаю про миллиарды рублей сразу вспоминаю про скрытые 5 миллиардов Грудинина
        Салют
        1. Донской Сегодня, 20:24
          Цитата: Салют
          когда читаю про миллиарды рублей сразу вспоминаю про скрытые 5 миллиардов Грудинина

          Скрытые от кого? От вас, от жены или от гос-ва? Это заработанные деньги за которые уплачены налоги! Вы бы лучше УКРАДЕННЫЕ деньги, подобных Захарченкову и Хорошавину и Улюкаеву, посчитайте. А лучше обыски проведите одновременно у всех, включая премьера и президента. Можно будет вообще забыть про проблемы с дефицитом бюджета на долгие годы. А то вспоминает он... пропаганд..ов наслушался по телеку fool
          Донской
      11. 11черный Сегодня, 18:44
        Цитата: Megatron
        Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

        Вы хотите, чтобы противник нанес по садикам и школам ракетно-ядерный удар? Не дай Бог конечно, однако Si vis pacem, para bellum, иначе такое будущее станет для нас вероятным
        11черный
      12. APASUS Сегодня, 19:26
        Цитата: Megatron
        Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

        Вам какую школу хочется водить своего ребенка ,та что по уровню Ливии ,Ирака или Украины? Вы что думаете Вас пожалеют или вашего ребенка если что. Забыли перестройку
        APASUS
      13. Dart2027 Сегодня, 19:30
        Цитата: Megatron
        вот куда наши деньги идут.

        Смените методичку, за 20 лет уже устарела.
        Dart2027
      14. GABALIS Сегодня, 19:35
        вот куда наши деньги идут...

        Вот кому то тесть достанется, сочувствую заранее:)
        GABALIS
      15. Вкд Двк Сегодня, 20:04
        Цитата: Megatron
        Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

        Езжай в Казань, работай на авиазаводе. Заколачивай бабло. И ты, и государство будет довольно. Что ноешь? Нет самолётов- плохо. Есть- то же плохо.
        Вкд Двк
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:13
      Самолетов почти на ТРИЛЛИОН, сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

      Будут рабочие места, высокотехнологичное производство. Для предприятия, которое в 90е годы целенаправленно убивали, это настоящий шанс не потерять компетенции.
      10 самолетов, каждый из них по 15 миллиардов — больше, чем 15 миллиардов — 160 миллиардов. Это до 2027 года полная загрузка завода… Есть чем заниматься, — сказал Путин, обращаясь к сотрудникам завода. — Я вас всех поздравляю. Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь. Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива».

      Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/370627
      Цитата: Грица
      А не проще ли вытащить с полки Ту-144?

      Надо будет, вытащат.
      Аристарх Людвигович
      1. Megatron Сегодня, 16:38
        Идем по примеру СССР, когда у нас были лучшие в мире ракеты, но с товарами народного потребления было не очень. Поверьте, если бы вместо тысяч танков, сделали бы миллионы жигулей и прочего, мы бы до сих пор бы жили в Стране Советов, никто бы на запад не смотрел оголтело. А тут опять оборонный перекос начинается.
        Megatron
        1. KaPToC Сегодня, 16:43
          Цитата: Megatron
          Поверьте, если бы вместо тысяч танков, сделали бы миллионы жигулей и прочего, мы бы до сих пор бы жили в Стране Советов, никто бы на запад не смотрел оголтело.

          Не поверим, Объясните это ливийцам, сербам, иракцам, сирийцами прочее и прочее.
          KaPToC
          1. Megatron Сегодня, 16:48
            Опять пугалки. Почему в 90е у нас ничего подобного произошло?
            Очень напоминает знаменитое "давайте не будем раскачивать лодку", или "вы хотите чтобы было как на украине?".
            Megatron
            1. KaPToC Сегодня, 17:21
              Цитата: Megatron
              Опять пугалки. Почему в 90е у нас ничего подобного произошло?

              Ага, попугали ливийцев, может быть ... покачану?
              Цитата: Megatron
              Очень напоминает знаменитое "давайте не будем раскачивать лодку"

              Мы за бронированные лодки, а ваше утлое каноэ и вправду не следует раскачивать
              Цитата: Megatron
              или "вы хотите чтобы было как на украине?".

              А чтоб не было как на украине нужно много всяких "дубинок"
              KaPToC
              1. Megatron Сегодня, 17:35
                Каддафи - никогда не был другом нашей страны, как ту многие пишут. Хранил деньги в западных банках, их там не раз замораживали кстати, очень с хранцузами заигрывал, финансировал того же саркози на выборах, ну тот и слил его. Тот же Ас-Сиси, куда более дальновидный мужик.
                Megatron
                1. KaPToC Сегодня, 18:09
                  Цитата: Megatron
                  Каддафи - никогда не был другом нашей страны, как ту многие пишут.

                  Я не говорю что он был нам другом, не говорю что мы должны были его защищать. Я говорю что у него была развитая социалка, зато не было развитой оборонки, зато у северокорейцев нет развитой социалки, зато есть развитая оборонка.
                  KaPToC
            2. 11черный Сегодня, 18:56
              Цитата: Megatron
              Опять пугалки. Почему в 90е у нас ничего подобного произошло?

              Потому, что у нас были и остаются полторы тысячи стратегических ядерных зарядов и пять тысяч тактических ядерных снарядов. Нападать на такую силу бессмысленно.
              Цитата: Megatron
              Очень напоминает знаменитое "давайте не будем раскачивать лодку", или "вы хотите чтобы было как на украине?".

              А вы значит хотите, чтобы было как на Украине?
              Там как раз по вашему думают кстати...да и вообще, если хотите убедить меня в ненужности армии, сравните военные бюджеты России и США, и попытайтесь логически мне объяснить, зачем "миролюбивым демократам" тратить 600 миллиардов долларов ежегодно на танки, корабли и самолеты laughing
              11черный
        2. Скифотавр Сегодня, 17:01
          Цитата: Megatron
          Идем по примеру СССР, когда у нас были лучшие в мире ракеты, но с товарами народного потребления было не очень. Поверьте, если бы вместо тысяч танков, сделали бы миллионы жигулей и прочего, мы бы до сих пор бы жили в Стране Советов, никто бы на запад не смотрел оголтело. А тут опять оборонный перекос начинается.

          Тупая пятоколонная пропаганда в стиле "Голоса Америки".
          Скифотавр
          1. Megatron Сегодня, 17:45
            Зато у вас "голос омерики" сидит и в президентском кресле и в премьерском, да и в раде через одного, потому что через другого - фашисты. У нас чуть более избирательно, агенты во властных структурах.
            Megatron
        3. Piramidon Сегодня, 17:10
          Цитата: Megatron
          Поверьте, если бы вместо тысяч танков, сделали бы миллионы жигулей и прочего, мы бы до сих пор бы жили в Стране Советов, никто бы на запад не смотрел оголтело.

          СССР уничтожили не потенциальные владельцы "Жигулей" и "прочего", а продажная верхушка Страны Советов. Им "жигули" были до фонаря. Тогда им звездные полосатики миллиарды за развал СССР отстегивали.
          Piramidon
          1. Megatron Сегодня, 17:19
            Так я еще раз спрошу, почему Советская Армия, думаю сильнейшая на планете на тот момент, не помешала развалу страны? А генералы, вместо ареста предателей и перехода власти в руки военных, рванули продавать имущество своих частей. Почему предатели из "вымпела", саботировали указы законной власти, и сами перешли в подчинение Е.Б.Н.? Потому что и в армии сидели такие же, один паша-мерседес чего стоит.
            Megatron
            1. Piramidon Сегодня, 17:26
              Цитата: Megatron
              Так я еще раз спрошу, почему Советская Армия, думаю сильнейшая на планете на тот момент, не помешала развалу страны? А генералы, вместо ареста предателей и перехода власти в руки военных, рванули продавать имущество своих частей. Почему предатели из "вымпела", саботировали указы законной власти, и сами перешли в подчинение Е.Б.Н.? Потому что и в армии сидели такие же, один паша-мерседес чего стоит.

              Вот вы сами и ответили. Все, кого вы перечислили не простые владельцы "Жигулей", а генералы, МО, и президент-ЕБН. Что мог сделать боец того же "Вымела" или "Альфы" если его командование было продажным или безоговорочно подчинялось приказам "сверху".
              Piramidon
              1. Megatron Сегодня, 17:37
                Так и ни одного полковника не нашлось, у вас есть статистика, что хоть одна часть восстала против переворота в 91, когда распускали СССР, отказались выполнять преступные приказы? У меня нет таких данных.
                Megatron
                1. Piramidon Сегодня, 17:55
                  Цитата: Megatron
                  Так и ни одного полковника не нашлось, у вас есть статистика, что хоть одна часть восстала против переворота в 91, когда распускали СССР, отказались выполнять преступные приказы? У меня нет таких данных.

                  Ага, как в 17-м. Пришел агитатор от большевиков, раздал листовки, и вперед под залп Авроры. В Советской армии (если Вам известно) дисциплина была на высоком уровне. Времена "революционных матросиков" времен ВОСР-1917 канули в Лету. "Восстание в Советской Армии" - это даже не смешно. Вы, видимо, в ней не служили. У всех полковников были начальники-генералы, которым они подчинялись.
                  Piramidon
                  1. Megatron Сегодня, 18:00
                    Не служил. Но только возможность имею догадываться, что должен думать и делать, Офицер Великой Страны, когда узнает о ее развале кучкой предателей-политиков.
                    Megatron
                    1. KaPToC Сегодня, 18:20
                      Цитата: Megatron
                      Не служил. Но только возможность имею догадываться

                      Так же вы не можете догадываться в каком бедственном положении были русские в "своей" стране СССР. Такого русофобского государства ещё надо поискать.
                      KaPToC
                      1. Megatron Сегодня, 18:55
                        А сейчас лучше? Кто там всякие евразс, тс, и прочее, открывает границы гастрабайтерам, которые сюда миллионами едут.
                        Megatron
                    2. Piramidon Сегодня, 18:56
                      Цитата: Megatron
                      Не служил. Но только возможность имею догадываться, что должен думать и делать, Офицер Великой Страны, когда узнает о ее развале кучкой предателей-политиков.

                      Наивный вы человек. Мне Вам трудно объяснить то, чего вы изначально понять не сможете. Высокими фразами раскидываться и действовать в соответствии с уставом и присягой - несколько разные вещи. Поверьте мне, как офицеру Советской Армии с 25-летней выслугой. Может быть, глядя с дивана, у Вас складывается другое мнение. На диване, поверьте, все намного легче и проще решается.
                      Piramidon
                2. KaPToC Сегодня, 18:18
                  Цитата: Megatron
                  У меня нет таких данных.

                  Ты суслика видишь?
                  А он есть!!!!
                  KaPToC
        4. Вкд Двк Сегодня, 20:06
          Цитата: Megatron
          Идем по примеру СССР, когда у нас были лучшие в мире ракеты, но с товарами народного потребления было не очень. Поверьте, если бы вместо тысяч танков, сделали бы миллионы жигулей и прочего, мы бы до сих пор бы жили в Стране Советов, никто бы на запад не смотрел оголтело. А тут опять оборонный перекос начинается.

          Да что ты сопли размазываешь тут? Матом хочется назвать, да прописываться здесь заново надоело.
          Вкд Двк
    3. АлексКП Сегодня, 16:15
      На основе Ту 144 сделан Ту 160. Так что сейчас на основе Ту 160
      [/quote]Внести в него коррективы - новую авионику, новые материалы, новые двигатели. Самолет то уже готов, летал даже[quote]
      и будет Ту 160М2
      АлексКП
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:56
        Цитата: АлексКП
        На основе Ту 144 сделан Ту 160.

        С какого перепугу? Это абсолютно разные машины.С таким же успехом могли сказать,что Сотку Т-4 разработали на основе ТУ-144 и не важно,что это разные КБ,главное оба сверхзвуковых и похожи.
        НЕКСУС
    4. pvv113 Сегодня, 16:16
      Это абсолютно разные машины и по назначению, и по конструкции и по характеристикам
      pvv113
    5. Владыка Ситх Сегодня, 16:16
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    6. gfs84 Сегодня, 16:21
      Я не понял - это модернизированный старый самолет (планер имею ввиду), или вновь построенный?


      Новый ракетоносец Ту-160 получил имя Петра Дейнекина Сегодня, 10:27


      https://topwar.ru/134559-novyy-raketonosec-tu-160
      -poluchil-imya-petra-deynekina.html
      gfs84
    7. НЕКСУС Сегодня, 16:46
      Цитата: Грица
      Я не понял - это модернизированный старый самолет (планер имею ввиду), или вновь построенный?

      Этот планер пылился в ангаре и его достроили и оснастили...то есть,Дайнекин -это пока ТУ-160М1...а вот контракт последующих-это уже будут ТУ-160М2. При этом за 9 лет 10 бортов планируют построить,а всего 50 в серии.Вопрос-серию будут строить в течении 50 лет?
      НЕКСУС
      1. Стропорез Сегодня, 17:06
        Цитата: НЕКСУС
        тот планер пылился в ангаре и его достроили и оснастили...то есть,Дайнекин -это пока ТУ-160М1...а вот

        ССИ вроде говорил , что было три планера на консервации. hi
        Стропорез
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:14
          Цитата: Стропорез
          ССИ вроде говорил , что было три планера на консервации.

          Два было...остался один...скорее всего в ближайшее время и его выкатят...
          НЕКСУС
          1. Стропорез Сегодня, 17:27
            Цитата: НЕКСУС
            Два было...остался один...скорее всего в ближайшее время и его выкатят...

            Жалко, что ССИ и Древний не появляются, сейчас бы из первых рук была инфа. what
            Стропорез
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:37
              Цитата: Стропорез
              Жалко, что ССИ и Древний не появляются, сейчас бы из первых рук была инфа.

              То что уже заключили контракт на первые 10 Лебедей,это замечательно,но мне не менее интересен вопрос о том,что предложили создать гражданскую версию ТУ-160. И судя по всему,модернизация НК-32 для снижения прожорливости было душу проекта гражданского Лебедя.
              А из Москвы скажем во Владивосток добираться за 3 часа на 2 махах думаю многие бизнесмены согласятся,да и просто люди с чуть больше среднего достатком. При этом,если гражданскую версию пустят в серию,то соответственно цена вообще Лебедя будет быстрее снижена,то есть оптимизирована.
              НЕКСУС
      2. dauria Сегодня, 17:22
        . При этом за 9 лет 10 бортов планируют построить,а всего 50 в серии


        Ну, пока на сколько есть денег, столько и строят. В любом случае решение правильное. Машина разработана огромным трудом и деньгами, получилась отличной ( даже слишком с вроде бы "ненужной" скоростью ).И пока она не просто "на уровне" , она превосходит то, что есть у супостатов . Идея с невидимкой В-2 оказалась под вопросом - в зону ПВО всё равно не сунется . Так что скорей всего может стать "долгожителем"- пока чудесных новшеств в двигателях, ракетах , локаторах не видать. Искусственные мозги , правда могут кое-что поменять. Так что делать серию - лучшее решение, чем в носу ковырять. Тем более, сложнейшая часть уже сделана при СССР.
        dauria
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:32
          Цитата: dauria
          Ну, пока на сколько есть денег, столько и строят.

          И то верно...10 лучше чем вообще ничего...тут не поспоришь.
          Цитата: dauria
          Так что скорей всего может стать "долгожителем"- пока чудесных новшеств в двигателях,

          Нууу...тут поглядим чего наши кулибины навояют с новыми двигунами..
          Цитата: dauria
          локаторах не видать.

          А вот тут ошибаетесь. На подходе РОФАР и очень неприятный сюрприз супостату с так распиаренной малозаметностью их бомберов и истребителей.
          Цитата: dauria
          Так что делать серию - лучшее решение, чем в носу ковырять.

          Лучше и не скажешь.
          НЕКСУС
          1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:51
            Андрей вечер добрый, если не затруднит ответьте на вопрос: откуда такая уверенность про РОФАР? Вы в каждой авиационной статье про него упоминаете и про срок-2019год, конкретно знаете или из статей? Просто на сию у нас нет ни одного!!! самолёта даже с АФАР в серии, су57 и миг35 только планируются( и то миг35 возможно в бомж-версии, есть сведения), а заявка про абсолютно новый тип - не верится как-то. Буду благодарен за достоверную информацию
            Рашнэйрфорс
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:02
              Цитата: Рашнэйрфорс
              Андрей вечер добрый, если не затруднит ответьте на вопрос: откуда такая уверенность про РОФАР?

              Добрый вечер,Дмитрий hi
              Эту тему изучаю,если мне не изменяет склероз ,с 14 года...признаюсь сперва вообще думал,что это что-то из темы РОСНАНО и рыжего вора,но...потом по мере изучения и слежки за инфой,которая всплывает время от времени на просторах инета,пришло понимание ,что наши разработчики таки действительно не шутят и действительно разрабатывают РОФАР.
              В том году выступал по моему Михеев и обьяснил,что первый этап стендовых испытаний РОФАР прошел(этапов будет 5). И прозрачно обьяснил,что в серии РОФАР появится в 19-20 году.
              При этом,я считаю все логично...мы не гонимся за малозаметностью,а строим СУ-35,МИГ-35,СУ-30 практически не используя технологии малозаметности,но при этом сильно налягаем на арсенал их. И история с тем же Жуком,о его задержке в создании,не удивлюсь,если причина именно в разработке серийного РОФАРа...
              Я не претендую на звание последней инстанции...если вам интересно,сами попробуйте почитать на инет ресурсах об этом.Я высказал свое мнение,которое считаю правильным.
              Кстати,на сайте КРЭТа про РОФАР все доступно обьясняют.
              НЕКСУС
              1. Рашнэйрфорс Сегодня, 19:24
                Спасибо, ну будем надеяться.... Просто уже который год "лапшу " с ушей снимаем- и от Командующих наших( Хворова, Андросова, Жихарева, спасибо хоть Кобылаш не ездит по ушам), и от производственников с КАПО, и от ПАО Туполев, всё супер-пупер обещают, а на выходе- так лёгкая модернизация. Но не будем о плохом.
                Рашнэйрфорс
                1. НЕКСУС Сегодня, 19:28
                  Цитата: Рашнэйрфорс
                  Спасибо, ну будем надеяться.... Просто уже который год "лапшу " с ушей снимаем- и от Командующих наших( Хворова, Андросова, Жихарева, спасибо хоть Кобылаш не ездит по ушам), и от производственников с КАПО, и от ПАО Туполев, всё супер-пупер обещают, а на выходе- так лёгкая модернизация. Но не будем о плохом.

                  Я ,если честно,сегодня чуть со стула не упал,прочитав о заключении контракта на 10 Лебедей и возможный выпуск гражданской версии оных...проверил календарь,вроде не 1 апреля...и пришло понимание того,что все таки и в современной России есть понятие секретности.
                  А по поводу РОФАР,сам жду не дождусь,дабы послушать чего после будут говорить эксперты,так подчеркнуто говорящие,что истребители и бомберы США самые невидимые во вселенной.
                  НЕКСУС
    8. Piramidon Сегодня, 17:02
      Цитата: Грица
      Я не понял - это модернизированный старый самолет (планер имею ввиду), или вновь построенный?

      Это тот, что собран из остатков задела комплектующих еще советских времен. Дальше нужно будет все штамповать заново.
      Piramidon
    9. Умник Сегодня, 17:30
      Еще бы в этот самолетик "циркон" воткнуть цены бы небыло
      Умник
      1. Вадим237 Сегодня, 18:07
        Зачем есть ракеты 3М14 их можно воткнуть даже на грузовой вертолёт Ми 26 и пускать в воздухе.
        Вадим237
    10. ЛМН Сегодня, 17:43
      Цитата: Грица
      Я не понял - это модернизированный старый самолет (планер имею ввиду), или вновь построенный?


      "Старые". Часть глубоко модернизируют,те которые сейчас на службе.Часть будут собирать с ноля,но по "старым" лекалам.
      ЛМН
    11. Captain Nemo Сегодня, 19:21
      Модернизированный, из заводской консервации
      Captain Nemo
    12. Alex_Rarog Сегодня, 20:40
      Это новый. 2 машинокомплекта было на казанском заводе после развала. Скажем так из оставшихся деталей собрали новый самолет с современным оборудованием.
      Alex_Rarog
  2. rruvim Сегодня, 16:10
    Это абсолютно новые машины? Или они модернизируют старые? Что-то Бригадир перед выборами много обещаний раздаёт.
    rruvim
    1. Владыка Ситх Сегодня, 16:19
      Абсолютно новые! Они два года восстанавливали производство.
      Владыка Ситх
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:23
        Цитата: Владыка Ситх
        Абсолютно новые!

        Ну задел то на этот борт еще при ЕБНе делали. Просто он стоял и ждал своего часа. Остался еще один, дальше придется строить с нуля.
        Аристарх Людвигович
      2. rruvim Сегодня, 16:50
        Первые 10-ть точно не новые. Либо из "задела", либо модернизация строевых. Остальные 40-к - фейк для выборов. Я до 30-х доживу, но ещё сорок точно не увижу.
        rruvim
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:57
          На заводе два корпуса было при ЕБН. Какой фейк для выборов? Путину совершенно не нужно что то пиарить и фековать.
          Владыка Ситх
          1. rruvim Сегодня, 16:58
            Но речь идёт о десяти...
            rruvim
            1. просто экспл Сегодня, 19:15
              не поверите , но самолеты можно строить и с нуля .
              просто экспл
          2. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:04
            Цитата: Владыка Ситх
            На заводе два корпуса было при ЕБН. Какой фейк для выборов? Путину совершенно не нужно что то пиарить и фековать.

            Так то 4 задела было в начале 2000х годов. Три уже собрали при Путине, остался последний.
            Аристарх Людвигович
        2. Вас Влад Сегодня, 18:33
          Цитата: rruvim
          Первые 10-ть точно не новые. Либо из "задела", либо модернизация строевых. Остальные 40-к - фейк для выборов.

          Это не фэйк, как вы выражаетесь, а последствия laughing Последствия вложенных денег для восстановления производства,на сколько я знаю там главная проблема была в сварке главной центральной балки из титана.
          Вас Влад
      3. Piramidon Сегодня, 18:05
        Цитата: Владыка Ситх
        Абсолютно новые! Они два года восстанавливали производство.

        Я бы не назвал их АБСОЛЮТНО НОВЫМИ, если весь планер - старый задел.
        Piramidon
  3. новичок Сегодня, 16:11
    первый пошёл! (я про контракт). это получается по одному стратегу в год. неплохо, исходя из реалий.
    новичок
    1. rruvim Сегодня, 16:51
      то есть 50-т построим к 2070-му? feel
      rruvim
      1. новичок Сегодня, 17:51
        не думаю. это первый контракт после воссоздания производства. далее пойдёт веселей.
        новичок
      2. просто экспл Сегодня, 19:15
        в статье пишут что 50 штук будет до середины 30х.
        просто экспл
  4. RASKAT Сегодня, 16:14
    Ну если я не ошибаюсь все запасы фюзеляжей и крыльев старых запасов закончилась на модификациии М1, теперь пойдут совершенно новые комплектующие. С большим процентом композитов, а значит заметность и масса возрастет, следовательно и дальность с экономичностью. Не зря же заводу 40 млрд выделили на модернизацию.
    RASKAT
    1. Piramidon Сегодня, 17:18
      Цитата: RASKAT
      С большим процентом композитов, а значит заметность и масса возрастет,

      Просветите, пожалуйста, композиты тяжелее и заметнее чем дюраль?
      Piramidon
      1. Вас Влад Сегодня, 18:37
        Цитата: Piramidon
        композиты тяжелее и заметнее чем дюраль?

        Композиты:дороже,незаметнее,легче,крепче feel
        Вас Влад
        1. Piramidon Сегодня, 19:32
          Цитата: Вас Влад
          Композиты:дороже,незаметнее,легче,крепче

          Вот и я к тому же задал вопрос "RASKAT", который уверяет в обратном.
          Piramidon
          1. Вас Влад Сегодня, 19:37
            Цитата: Piramidon
            Вот и я к тому же задал вопрос "RASKAT"

            У этого человека главная фраза ради чего он это написал звучит так
            Цитата: RASKAT
            Не зря же заводу 40 млрд выделили на модернизацию.

            То есть деньги освоили(украли) yes Самолёт ухудшили wink Ну это между строк.
            Вас Влад
      2. просто экспл Сегодня, 19:16
        думаю человек ошибся , композиты легче и малозаметнее .
        просто экспл
  5. tchoni Сегодня, 16:18
    Что приятно отметить, машина такого класса за вполне скромные деньги.
    tchoni
    1. Ратник-80 Сегодня, 16:30
      Если учесть что у сша их дальний стелс корыто один стоит 130 милиардов руб , то наши красавцы за 160 за десяток ,очень дешево
      Ратник-80
      1. просто экспл Сегодня, 19:17
        ну не 130 , а под 60 , Б2 стоит 1 лярд нерублей .
        но и ценник в 900 лярдов рублей за 50 бортов тоже в целом не маленький .
        думаю все же найдут способ удешевить .
        а может 900 лярдов и это вообще утка .
        просто экспл
        1. просто экспл Сегодня, 19:53
          Дальняя авиация получит 10 Ту-160М2 за 160 млрд рублей
          В присутствии президента России Владимира Путина на Казанском авиазаводе (КАЗ) был подписан контракт на поставку Дальней авиации ВВС России 10 бомбардировщиков Ту-160М2 на сумму 160 млрд руб. до 2027 г. Об этом он заявил, встречаясь с работниками завода.
          https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018
          /01/25/748964-tu-160m2

          то есть по 16 лярдов за штуку .
          просто экспл
          1. NKT Сегодня, 21:15
            Получается 2 Ту-160 = 1 Ясеню = 0.5 Борею
            NKT
    2. Piramidon Сегодня, 17:19
      Цитата: tchoni
      Что приятно отметить, машина такого класса за вполне скромные деньги.

      Наши пилят лобзиком, а янки - бензопилой.
      Piramidon
  6. tchoni Сегодня, 16:22
    Всегда было интересно: а что если на ту 160 поставить мощную РЛС обзора передней полусферы (современные технологии и мидель самолета и его грузоподъемность позволяют смонтировать реального монстра) и два - три десятка ракет ВВ сверхбольшой дальности. Получится ли из него средство трепания нервов разного рода командам авианосцев? Или просто дальний истребитель сопровождения?
    tchoni
    1. BerBer Сегодня, 16:34
      Насколько я осведомлён. Для этого Ту 22 есть.
      BerBer
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:18
        Вы очень плохо осведомлены, ту22м3 и ракеты класса "в-в", две несовместимые вещи.
        Рашнэйрфорс
  7. Алексий Сегодня, 16:37
    Отлично.
    И армия крепнет и производство обновляется.
    И всё это назло супостатам и разным соседям небратьям
    Алексий
  8. Mole Сегодня, 16:41
    Слышал что в 90-е кончать производство чинуши в Москве хотели. Типа "не воюем ни с кем". Шаймиев снарядил переговорщика, который смог договориться до консервации ключевой части оборудования, вроде даже взятки давал. Как на самом деле было, может и узнаем.
    Видел эту "птицу" в полете! Дух захватывает! Красотища! Гордость! Восхищение!
    Mole
    1. rruvim Сегодня, 16:53
      Все видели. Прежде чем на параде "покрасоваться", она (оно) над Люблино летала... Мне даже муха в рот залетела, когда я с открытым ртом стоял... fellow
      rruvim
      1. Mole Сегодня, 16:58
        Цитата: rruvim
        Все видели.

        В Москве или области-может быть. Но на Урале-вряд ли!
        Цитата: rruvim
        Мне даже муха в рот залетела, когда я с открытым ртом стоял...

        Кстати, даже жена надо мной тогда по этому поводу пошутила! smile
        Mole
  9. groks Сегодня, 17:03
    Ничего не понимаю. Это новых десять или будут модернизироваться существующие? Вроде новых. Но уж к 27 году должны вроде уже вовсю летать ДА? Если нет, то зачем вообще эта программа? Бред какой-то.
    900 млрд не на самолёты. Это на обновление завода. Может дешевле новый построить? За такие деньги.
    Из перечисленных вкусностей М2, сам КАЗ участвовать будет активно наверное в последних двух пунктах. Участвовать, а не делать полностью. Так что они собрались обновлять и НИОКРить?
    Хотелось бы надеяться, что это так коряво всё в статье подано, но реальность обычно сурова - скорее всего предвыборные бла-бла + попил.
    groks
  10. Piramidon Сегодня, 17:32
    Контракт - это бумага. Как это будет выглядеть в металле - посмотрим. Очень надеюсь на восстановление производства советских времен, когда мы по три раза в год летали на Куйбышевский завод принимать новые самолеты Ту-95РЦ. (хотя, мечтать не вредно wink)
    Piramidon
  11. ЛМН Сегодня, 17:58
    Почитал комментарии, и возник небольшой вопрос. Что же считать "новым"? what
    "Новый", это который не совершал вылета еще, или же "новый", разработанный с чистого листа?(типо Арматы или ПАК )
    Судя по тому,что он так и остался ТУ 160,скорее всего он не "новый",а модернизированый smile
    ЛМН
    1. Вадим237 Сегодня, 18:10
      Он построен из планера который стоял на заводе с 90ых.
      Вадим237
      1. ЛМН Сегодня, 18:57
        Цитата: Вадим237
        Он построен из планера который стоял на заводе с 90ых.


        Да. Это так. Но часть будет собираться с ноля . Другими словами речь идет о возобновлении производства, а не о."новой модели ".

        Цитата: Владыка Ситх
        Абсолютно новые! Они два года восстанавливали производство.
        ЛМН
        1. 9PA Сегодня, 19:05
          по цене самый дорогой в мире?
          9PA
          1. ЛМН Сегодня, 19:14
            Цитата: 9PA
            по цене самый дорогой в мире?


            Тот же ф 22 стоил гораздо дороже..
            ЛМН
  12. Катерник Сегодня, 19:23
    Цитата: Владимир16
    Цитата: Megatron
    сейчас записываю дочь в первый класс, настоящая проблема, да и младшей скоро в садик, еще хуже, вот куда наши деньги идут.

    Не нужно парить мозг окружающим. Слава Богу трех детей в разные годы отдавал в садик и в школу. Не в Москве. И ни разу не возникало проблем с этим.
    Вы поёте песню которая уже всем надоела. Правды в этой песне нет ни капли, а соплей на сто лет вперед.
    Оборонка во все времена была двигателем прогресса. А такой самолет как этот даст рабочие места и мирное небо над головой. Трудятся над этим самолетом и рабочие и инженеры и не только на казанском заводе. Так, что спасибо всем причастным к этому делу.

    Свои сопли подбери. Армия и оборонка - это гнездо коррупции. Вы там всю жизнь воровали и солдатиков объедали. А то садики, нет проблем. Есть проблемы (у тех кто не ворует).
    Катерник
    1. rruvim Сегодня, 19:46
      Ну даже, если армия и оборонка - гнездо коррупции, что в этом плохого? А Банки, юридические конторы, нотариусы - это не гнездо? Налоговая, полиция, ГИБДД, министерства и ведомства? Например министерство лесного хозяйства Оренбургской области? Я вот лично знаком с министром лесного хозяйства республики Дагестан. У него 300 чиновников в подчинении. Смешно? Мне нет. Ещё знаком с министром лесного хозяйства республики Калмыкия. У него всего лишь 200-ти человек в подчинении. Только лесов там нет...
      rruvim
  13. капрал Сегодня, 19:49
    10 бомбардировщиков Ту-160М2 ..... до 2027 г

    По одному в год?
    Это не смешно даже.
    капрал
  14. 9PA Сегодня, 19:57
    Цитата: ЛМН
    Цитата: 9PA
    по цене самый дорогой в мире?


    Тот же ф 22 стоил гораздо дороже..

    сколько он стоил?
    9PA
    1. 9PA Сегодня, 20:00
      не хило так по 280 млн долларов за штуку
      9PA
      1. ЛМН Сегодня, 21:03
        Цитата: 9PA
        Цитата: ЛМН
        Цитата: 9PA
        по цене самый дорогой в мире?


        Тот же ф 22 стоил гораздо дороже..

        сколько он стоил?


        Хороший вопрос)) в сети разброс цен значителен.Ну возьмем "минимум",который я нашел "150" млн долларов.
        Пусть Ту 160 стоит 250 млн.

        Но сколько было произведено Ф 22 и сколько Ту 160?)

        ИМХО,Ту 160 ,это часть нашей ядерной триады и его справедливо будет сравнивать со стоимостью нашего атомного подводного ракетоносца, а не с серийным истребителем.
        ЛМН
  15. Сергей Аверченков Сегодня, 21:05
    Цитата: шурик
    Если на эти цели не выделять деньги, то через какое время в нашей стране не кому и некого будет водить в садик, да и страны и садиков не будет...
    Из-за этого и развалился СССР, главное было ракеты, танки и т.д. , а на нужды народа было плевать. Чем всё это закончилось Вы, я думаю, в курсе. Помогли нам ракеты, танки, самолёты???

    А чем закончилось правление либералов? Рекордным падением численности населения России? Вот уж где геноцид. Вы посмотрите как народ относится этим чертовых либералам... он от них шарахается и ненавидит. Так что бросьте мне тут лапшу на уши вешать, что в 90-е все были озабочены благосостоянием народа.
    Сергей Аверченков
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