Заключен первый контракт на поставку десяти Ту-160М2

Президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Для главы государства был организован демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин" по программе летных испытаний.В присутствии президента России на Казанском авиазаводе (КАЗ) был подписан контракт на поставку Дальней авиации ВВС России 10 бомбардировщиков Ту-160М2 на сумму 160 млрд руб. до 2027 г. Об этом Путин заявил, встречаясь с работниками завода.Всего, как ранее заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, будет заказано 50 Ту-160М2. Таким образом общая стоимость программы с учетом НИОКР и расходов на обновление производственных мощностей (эта статья составляет 37 млрд руб.) может составить более 900 млрд руб., а их производство займет КАЗ до середины 30-х гг.На Ту-160М2 установят новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновятся пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Будут также усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%