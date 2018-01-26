Bild: Супероружие современности



Американский авианосец USS Carl Winson в Тихом океане. Фото HANDOUT / Reuters



Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", октябрь 2016 г. Фото DPA



Новейший авианосец Великобритании - HMS Queen Elizabeth. Фото Steve Parsons / AP Photo / dpa



Американский БПЛА Reaper. Фото AP/dpa



Истребитель F-22 Raptor. Фото AFP/Getty Images



Военнослужащие кибервойск Бундесвера. Фото WOLFGANG RATTAY / Reuters



Пуск противоракеты комплекса "Железный купол". Фото AP/dpa



Описание бомбы MOAB



Танк Т-14 "Армата". Фото Getty Images



Американские танки M1 Abrams на учениях. Фото REUTERS



Танк Leopard 2. Фото AUTO BILD

Статья «Unsichtbare» Flugzeuge und schwimmende Militärbasen: Die Superwaffen

der Gegenwart»:

http://www.bild.de/bild-plus/news/ausland/militaerwaffen/die-superwaffen-der-gegenwart-50557804

Значительный вклад в развитие науки и техники традиционно делает оборонная сфера. Результаты работы военной промышленности всегда привлекают внимание специалистов и представляют определенный интерес для общественности. Кроме того, к ним присматривается и пресса. Состояние дел на переднем крае военно-технического прогресса заинтересовало немецкое издание Bild, и оно подготовило обширный материал о последних достижениях оборонных предприятий.13 января немецкое издание «Бильд» опубликовало статью «Unsichtbare» Flugzeuge und schwimmende Militärbasen: Die Superwaffen der Gegenwart» («Невидимые» самолеты и плавучие военные базы: супероружие современности») за авторством Никласа Ренцеля. Как следует из названия, статья посвящена новейшим образцам оружия и военной техники, созданным в разных странах и воплощающих последние успехи военной отрасли.Эпиграфом к статье идет афоризм британского писателя Мартина Эмиса: оружие подобно деньгам – никто не знает, сколько его будет достаточно.Быстрее, выше, страшнее. Когда дело касается разработки оружия для войны, человеческий ум не имеет почти никаких ограничений. Во все времена те или иные армии имели оружие, дававшее серьезное преимущество и не оставлявшее врагу ни единого шанса. Издание Bild намерено рассмотреть супероружие разных эпох, и в этой статье обращает внимание на современные образцы.Н. Ренцель напоминает о событиях последнего века. В XX веке человечество пережило две мировые войны, которые унесли больше жизней, чем все прочие конфликты вместе взятые. Была надежда, что за военными катастрофами последует мирное сосуществование, но она не оправдала себя. После Второй мировой началась Холодная война. США и СССР теперь враждовали друг с другом, но не доводили дело до открытого столкновения. При этом гонка вооружений и ядерное противостояние несколько раз приводили мир на грань катастрофы. После распада Советского Союза завершилась Холодная война, но конфликты в разных районах продолжились. Нынешние асимметричные войны оказываются новым вызовом для армий.Во время Первой мировой войны авианосцы впервые вышли в море и решили боевые задачи. В ходе Второй мировой такие корабли стали стратегически важным фактором. Сегодня плавучие военные базы с тысячами людей на борту являются уникальными инструментами проекции силы.США, Великобритания и Япония были первыми странами, освоившими полноценную эксплуатацию авианосцев. Сначала это были корабли, перестроенные из судов других классов, а в начале двадцатых годов появились первые авианосцы специальной постройки. Гитлеровская Германия сформировала планы по строительству авианосцев еще до начала Второй мировой войны. Она хотела построить два корабля типа Graf Zeppelin, однако вскоре после начала войны строительство фактически остановилось.Авианосцы сыграли важнейшую роль на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой, где сражались США и Япония. Авианосцы того времени сильно отличались от современных. Так, они имели только прямую полетную палубу. Угловая палуба, сделавшая возможной одновременные взлеты и посадки нескольких самолетов, появилась позже. Не менее важным нововведением стали взлетные катапульты и аэрофинишеры.Самый крупный флот авианосцев на данный момент имеется у США. Их ВМС располагают 10 такими кораблями проекта Nimitz. Головной авианосец, по имени которого назвали всю серию, служит с 1976 года. Это означает, что первые корабли проекта успели в определенной мере устареть. В связи с этим в ближайшие два десятилетия самые старые авианосцы будут заменены новыми кораблями проекта Gerald R. Ford. Головной корабль этого типа уже передали ВМС США, еще один строится. Третий будет заложен в ближайшем будущем.Помимо США авианосцами владеют еще 12 стран: Египет, Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Индия, Италия, Япония, Россия, Испания, Южная Корея, Таиланд, Турция и Великобритания. Н. Ренцель пишет, что российский авианосец ввиду ветхого состояния может сталкиваться с проблемами технического характера. Одновременно с этим Китай и Великобритания строят современные корабли с высокими характеристиками.Т.н. умные бомбы и ракеты способны самостоятельно находить цель и наводиться на нее. Специалист аналитической организации RAND Corporation Джордж Накузи, которого цитирует Bild, считает, что высокоточные боеприпасы полностью изменили характер боевых действий. Во время Второй мировой войны армиям требовались сотни бомб для уничтожения одного завода, но теперь для решения той же задачи достаточно лишь нескольких боеприпасов.Одно из преимуществ высокоточного оружия, как полагают эксперты, заключается в резком сокращении сопутствующего ущерба и жертв среди гражданского населения. Важнейшей составляющей таких возможностей является спутниковая навигация типа GPS. Без подобных средств определения местоположения, по мнению Н. Ренцеля, современное оружие не было бы столь эффективным.Беспилотные летательные аппараты уже считаются одним из главных средств ведения войны в будущем. Первые опыты в этой области относятся к 1931 году, когда британский самолет-биплан Fairey III с дистанционным управлением стал мишенью для тренировки истребителей. Сейчас БПЛА разных классов и типов являются частью основного оснащения многих армий. Они способны вести наблюдение на большом расстоянии от оператора или нести и применять оружие.БПЛА способен незаметно выйти в заданный район и часами находиться там, ведя наблюдение. Это намного проще и дешевле, чем использовать пилотируемые самолеты. Сигнал с развитых оптико-электронных устройств может передаваться к оператору по радиоканалу, в том числе с использованием спутников связи. Так, американские беспилотники, действовавшие на Ближнем Востоке, управлялись с баз в Неваде, Техасе или Калифорнии.Сторонники беспилотных систем указывают, что применение такой техники позволяет защитить операторов. Пульт управления находится на большом расстоянии от летательного аппарата, и потому его операторы ничем не рискуют. Экипажи «традиционных» самолетов, в свою очередь, во время вылетов подвергаются опасности. При использовании высокоточного вооружения и пилотируемые, и беспилотные самолеты показывают высокую боевую эффективность.Противники БПЛА высказывают опасения о снижении порога использования летальных средств. Кроме того, применение такой техники может противоречить международному праву. В некоторых случаях БПЛА отправлялись атаковать террористов на территориях третьих стран без официального уведомления или объявления войны. Так, США используют свои разведывательные беспилотники над территорией Йемена. Имеют место атаки вооруженных группировок на территории Пакистана, не имеющие никаких обоснований с точки зрения международного права. Кроме того, известны случаи гибели гражданских лиц вследствие применения ударных беспилотников.Беспилотные летательные аппараты активнее всего используются Соединенными Штатами. Они применяют такую технику для разведки и наблюдения, а также для охоты на террористов. БПЛА состоят на вооружении и в других странах, в Великобритании, Франции, Израиле, России и т.д. Западные специалисты в области обороны обеспокоены тем, что разработку своих ударных беспилотников начал Китай. Согласно ряду предположений, свой проект запустила и КНДР.По заявлениям производителя, Lockheed Martin F-22 Raptor является лучшим истребителем в мире. Это истребитель завоевания превосходства в воздухе, который обещает полный контроль над небом. Н. Ренцель полагает, что есть сразу несколько факторов, обеспечивающих превосходство F-22.За счет применения т.н. стелс-технологий F-22 вряд ли может быть обнаружен радиолокационными средствами противника. Он имеет высокую маневренность и отличается серьезным боевым потенциалом в контексте воздушного боя. Также машина способна атаковать наземные цели, хотя в этом случае несет сравнительно небольшой боекомплект. Истребитель, не используя форсажные камеры двигателей, способен развивать скорость порядка М=2.Разработка самолета F-22 началась около 30 лет назад, но до недавнего времени ему не удавалось поучаствовать в реальных боевых действиях. Лишь недавно в рамках борьбы с террористами на Ближнем Востоке такие самолеты выполнили несколько ударов по наземным целям и тем самым доказали свою боеспособность.Как отмечает автор издания «Бильд», теперь у критиков проекта Raptor остается меньше аргументов. Теперь им придется отказаться от своих сомнений в том, что F-22 когда-либо будет использован в бою. Действительно, эти самолеты ни разу не применялись во время конфликта в Афганистане и Ираке, что вызывало споры даже в Пентагоне.Одной из проблем проекта F-22 была чрезмерная стоимость работ. Каждый серийный самолет стоил 189 млн долларов. С учетом сопутствующих затрат (разработка проекта, обучение летчиков, эксплуатация и т.д.) стоимость каждой машины дошла до 400 миллионов. Таким образом, любой серийный Raptor был дороже нового футбольного стадиона в Мюнхене. Общая стоимость программы F-22 – 77 млрд долларов.В недавнем прошлом многие американские военачальники считали истребитель F-22 пережитком закончившейся Холодной войны. Однако позже свою военную мощь стал наращивать Китай, а Россия Владимира Путина показывает свою силу на Украине. В такой обстановке многие начинают видеть в имеющихся истребителях чудо-оружие, способное бороться с новыми и старыми врагами.В сфере бомбардировщиков США тоже смогли получить выдающиеся результаты. До сих пор непревзойденным остается стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2 Spirit. Этот малозаметный самолет был создан на финальном этапе Холодной войны; он предназначался для быстрой и тайной доставки ядерных боезарядов к тыловым объектам противника.B-2 был построен по схеме «летающее крыло» и имеет особые формы, благодаря чему остается незаметным для РЛС противника. Машина управляется двумя пилотами. Она способна пролететь без посадки до 11 тыс. км. При принятии на вооружение каждый из самолетов Spirit, без учета затрат на разработку и оружие, стоил около 700 млн долларов.Малозаметный бомбардировщик участвовал в боевых действиях в Югославии, Ираке и Ливии. Чтобы имеющийся флот самолетов B-2 мог сохранять требуемые возможности и оставаться в строю, запланирована программа модернизации. На обновление двух десятков машин планируется потратить 10 млрд долларов.Н. Ренцель напоминает, что сейчас в бою побеждают не только при помощи ракет, танков и истребителей, но и с применением компьютерных систем. Такое «оружие» отличается сравнительно малой стоимостью, а отслеживание его действий связано с определенными проблемами. Для слежения за войсками противника, а также для контроля за его инфраструктурой можно использовать вирусное программное обеспечение. Конечная цель подобных действий, как и в случае с традиционным оружием, заключается в ослаблении противника любыми доступными методами.Дж. Накузи из RAND Corporation напоминает: компьютеры повсюду, и почти невозможно защитить себя от кибератак. Поэтому, независимо от того, какие защитные программы созданы и используются, уже существует новое вредоносное программное обеспечение, готовое к запуску.Компьютерные атаки уже давно стали реальностью. Так, еще в 2016 году издание Bild узнало от Федерального ведомства по защите конституции, что российские спецслужбы ФСБ и ГРУ проводят целенаправленные атаки на государственные и негосударственные организации Германии. В таких атаках используются значительные ресурсы и большие технические возможности.Для защиты от ракетных атак со стороны вооруженных группировок, таких как ХАМАС, Израиль создал комплекс противоракетной обороны «Железный купол» («Кипат барзель» или Iron Dome). Мобильные системы обороны развернуты вблизи городов, рискующих стать целью ракетного удара.Пусковая установка такого комплекса представляет собой металлический ящик высотой около 3 м, внутри которого помещается 20 противоракет. Благодаря малым габаритам пусковая установка может транспортироваться имеющимися армейскими грузовиками. Батарея «Железного купола» стоит 50-80 млн долларов США. Ракета-перехватчик обходится армии в 50 тысяч. Батарея включает радиолокационную станцию, средства управления огнем и три пусковые установки.Радиолокатор комплекса находит вражескую ракету уже в полете, и за этим следует команда на запуск противоракеты. Трехметровая ракета массой 90 кг выводится в рассчитанную точку встречи, где поражает вражеский боеприпас. При этом имеются некоторые ограничения. Так, «Железный купол» не может отразить массированный ракетный удар. Кроме того, известно о существовании приказа, согласно которому противоракету можно запускать только в тех случаях, когда вражеская ракета может упасть на израильский населенный пункт.Израильская армия сообщает, что «Кипат барзель» перехватывает 85-90% ракет, запущенных вооруженными группировками. Комплекс поражает баллистические боеприпасы с дальностью полета от 4 до 70 км.В 2007 году Россия впервые испытала самую мощную в мире неядерную бомбу, к которой сразу приклеилось прозвище «Отец всех бомб». Авиационный боеприпас показал мощность, эквивалентную взрыву 44 т тротила.Это изделие представляет собой термобарическую бомбу, снаряженную особой жидкостью либо горючим порошком. Сначала взрыв распыляет горючее вещество в окружающем пространстве, а затем происходит зажигание получившегося аэрозоля. При взрыве такой бомбы создается гигантский огненный шар, сжигающий все горючие объекты и разрушающий постройки. Бомба массой 7 т предлагается для применения бомбардировщиками.Чуть ранее Соединенными Штатами была создана «Мать всех бомб» – изделие GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. 13 апреля 2017 года эту бомбу впервые использовали против реальной цели. В 19:30 по местному времени ВВС США осуществили налет на объекты террористов на северо-востоке Афганистана. Бомба разрушила тоннели, служившие укрытием террористов. 36 боевиков были ликвидированы, гражданские лица не пострадали. Изделие GBU-43/B может считаться самой мощной авиабомбой среди когда-либо использовавшихся в реальной операции.Ракета «Дунфэн» («Восточный ветер») как никакой другой проект показывает стремление Китая к лидерству в своем регионе и в мире. Система DF-21D, как утверждается, представляет собой баллистическую ракету, предназначенную для уничтожения кораблей противника. По некоторым данным, эту ракету можно не программировать перед пуском. Все необходимые данные могут быть переданы на нее уже после входа в атмосферу, что позволяет атаковать движущиеся цели.По данным издания Bild, ракета DF-21D способна развивать скорость до 12 тыс. км/ч и летать на дальность до 1500 км. О существовании проекта DF-21D было известно достаточно давно, но до определенного времени официальный Пекин не уточнял его подробности. С определенным опозданием о возможностях новой ракеты рассказала официальная газета Коммунистической партии Китая.Идея создания баллистической противокорабельной ракеты, способной атаковать авианосцы, появилась еще во время Тайваньского кризиса девяностых годов. Чуть позже началась разработка оружия с такими возможностями. Несколько лет назад готовая ракета DF-21D поступила на вооружение. Если эта ракета действительно способна на то, что обещают ее создатели, она может быть важной вехой в сфере ракетного вооружения. Впрочем, реальные характеристики и возможности противокорабельного «Восточного ветра» пока неизвестны.С момента появления на поле боя век назад танки вызывали страх и ужас. Их размеры и огневая мощь впечатляли противника и заставляли уважать себя. К настоящему времени роль танков изменилась, однако бронетанковые войска все еще остаются основой почти всех армий мира.Во времена асимметричной войны профиль боевой работы танков изменился. Борьба танков с танками все еще остается актуальной, но для борьбы с террористами бронетехнике нужны иные качества. Она должна иметь улучшенную защиту, более мощное вооружение и усовершенствованные средства маскировки.Эксперты полагают, что главная новинка последнего времени в области танков была создана в России – это основной танк Т-14 «Армата». Бронемашина получила необитаемую башню, полностью управляемую с пультов в кабине экипажа. 125-мм гладкоствольная пушка способна делать до 12 выстрелов в минуту и стрелять различными снарядами, а также управляемыми ракетами с дальностью полета до 8 км.Военный еженедельник Army Times, на который ссылается Н. Ренцель, утверждает, что российский танк Т-14 отличается от американских машин семейства M1 Abrams более мощной пушкой и улучшенной подвижностью. По данным этого издания, боевая масса «Арматы» составляет 48 т, максимальная скорость – 80 км/ч. Американский «Абрамс» может развивать лишь 64 км/ч.Впрочем, новейший российский танк еще не показал себя на поле боя, тогда как зарубежные бронемашины активно участвуют в войнах. Проверку реальной эксплуатацией и боем прошли как американский Abrams, так и немецкий Leopard 2. Автор немецкого издания отмечает, что последний неоднократно объявлялся экспертами лучшим современным танком, использовавшимся в реальных боях. В различных сравнениях и эмпирических «конкурсах» бронемашина «Леопард-2» регулярно обходит своих конкурентов из США, Франции и Великобритании.