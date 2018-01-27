Фарс 2018: оппозиционеры под видом волонтёров занялись сбором чужих пожертвований

Новым направлением по сбору средств оппозиционерами, поддерживающими кандидатуру Навального на президентских выборах в 2018 году, стала благотворительность от имени различных нуждающихся.По всей вероятности, размер финансовой поддержки неравнодушных граждан в пользу самовыдвиженца Алексея Навального не оправдал высоких ожиданий, а идея устроить забастовку избирателей до сих пор не привлекла достаточно финансовых средств сторонников. Поэтому поиск дополнительных инвестиций привел интернет-активистов "за Навального" к благотворительным проектам, а точнее, к использованию уже существующих проектов.Необходимо подчеркнуть, что цели этого фандрайзинга никоим образом не касаются предвыборной темы, политики и самих оппозиционеров. Например, пожертвования собираются на восстановление храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных, усадьбы "отца русской истории" В.Н. Татищева в д. Болдино, а также в пользу фонда "Возрождение храмов".Интернет-волонтеры кампании Навального также предлагают меценатам обратить внимание на нужды ветеранов и "Центра дистанционной помощи и поддержки" людей с различными проблемами, упоминаний о котором отыскать не представляется возможным, в отличие от информации о держателе счета для перевода средств — Волкове Леониде Михайловиче.Стоит отметить, что география распространения этих "благотворительных" обращений о помощи в сборе средств выходит за рамки социальных сетей. Она охватывает краудфандинговые, фандрайзинговые и другие схожие тематические площадки даже за пределами российских интернет-ресурсов.