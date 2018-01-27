09:54 27 января
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Фарс 2018: оппозиционеры под видом волонтёров занялись сбором чужих пожертвований

Новым направлением по сбору средств оппозиционерами, поддерживающими кандидатуру Навального на президентских выборах в 2018 году, стала благотворительность от имени различных нуждающихся.

По всей вероятности, размер финансовой поддержки неравнодушных граждан в пользу самовыдвиженца Алексея Навального не оправдал высоких ожиданий, а идея устроить забастовку избирателей до сих пор не привлекла достаточно финансовых средств сторонников. Поэтому поиск дополнительных инвестиций привел интернет-активистов "за Навального" к благотворительным проектам, а точнее, к использованию уже существующих проектов.

Необходимо подчеркнуть, что цели этого фандрайзинга никоим образом не касаются предвыборной темы, политики и самих оппозиционеров. Например, пожертвования собираются на восстановление храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных, усадьбы "отца русской истории" В.Н. Татищева в д. Болдино, а также в пользу фонда "Возрождение храмов".


Фарс 2018: оппозиционеры под видом волонтёров занялись сбором чужих пожертвований





Интернет-волонтеры кампании Навального также предлагают меценатам обратить внимание на нужды ветеранов и "Центра дистанционной помощи и поддержки" людей с различными проблемами, упоминаний о котором отыскать не представляется возможным, в отличие от информации о держателе счета для перевода средств — Волкове Леониде Михайловиче.




Стоит отметить, что география распространения этих "благотворительных" обращений о помощи в сборе средств выходит за рамки социальных сетей. Она охватывает краудфандинговые, фандрайзинговые и другие схожие тематические площадки даже за пределами российских интернет-ресурсов.

Автор: Анатолий Ефимов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Познающий Сегодня, 06:31
    Эх, хорошо бы этим собирателям да по сопатке надавать, чтоб юшка да по мостовой рекой.. feel
    Познающий
    1. сибиралт Сегодня, 07:01
      Половина статьи не по-русски, но смысл улавливается. Вроде как Навальный что-то делает неправильно. А так сказать толком нечего, переводом на русский заниматься - время трать. winked
      Хотя в правилах сайта что-то насчет языка указано, но это касается только участников.
      сибиралт
      1. Познающий Сегодня, 07:10
        Ну чо непонятного-то... request Волков Леонид Михайлович, который от Навального просит перевести Ваши денежки на карточку 5469 3900 6739 3164. САМОЕ ГЛАВНОЕ,- укажите что перевод с целью БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ... Ну чтоБ ежели Чаго, ВЫ все добровольно отдали, эт новая религия такая образовалась..
        Познающий
        1. василий50 Сегодня, 07:45
          Мне кажется что основная мысль автора в том что как то так получается что мошенники прикрываясь благотворительностью и церковью спокойно себя чувствуют. Их даже при уличении в мошенничестве не привлекут.
          василий50
          1. Познающий Сегодня, 07:55
            А ежели так: или так
            Познающий
    2. Зяблицев Сегодня, 07:40
      Лешенька, бедолага, поиздержался в борьбе с "кровавым" режимом на благо народа! Госдеп, поняв, что ихнего клоуна до выборов не допустят перекрыл финансовый краник...А кушать то хочется! Так как, кроме как биться с тиранией, Леша, нихрена больше делать не умеет, то приходится пускаться во все тяжкие - на Храм деньги собирать! И ведь дадут обязательно....Народ у нас милосердный, во все века юродивым, сирым и убогим помогали, кто чем может.... laughing
      Зяблицев
      1. Познающий Сегодня, 07:54
        Цитата: Зяблицев
        Народ у нас милосердный, во все века юродивым, сирым и убогим помогали, кто чем может..

        Дык и говорю; по сопатке, отрезвит.
        Познающий
  2. zzdimk Сегодня, 06:48
    Тоже надо организовать сбор, для себя любимого. Под предлогом оказания помощи для жертв трансцендентных истязаний.
    zzdimk
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
    Она охватывает краудфандинговые, фандрайзинговые и другие схожие тематические площадки даже за пределами российских интернет-ресурсов.

    ....автор, а нельзя ли по-русски? читай статью на ВО "О рунглише или корпоративном новоязе"...
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    А проверить эти конторы и их деятельность на соответствие закону нереально? Или у нас все что не запрещено, разрешено, и даже обязательно к исполнению? ??
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Банальное мошенничество. Правда чтобы привлечь по ст. 159 УК РФ частенько возникают проблемы с субъектом преступления. А по всей вероятности адвокаты у нахального имеются и не хилые. К тому же всегда можно перевести стрелки на то, что это "инициатива" отдельных лиц. Вот и ходит спокойно этот жук уже несколько лишних лет на свободе.
    rotmistr60
    1. Познающий Сегодня, 09:28
      Цитата: rotmistr60
      Правда чтобы привлечь по ст. 159 УК РФ частенько возникают проблемы с субъектом преступления

      Именно ! а вот в части- по сопатке,- охолодит
      Познающий
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