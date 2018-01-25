Германия приостанавливает поставки вооружений Турции

Очередное проявление трения в отношениях между натовскими державами не заставило себя долго ждать. После достаточно жёстких заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Турция должна свернуть операцию в сирийском Африне и не допустить боестолкновений с американскими военнослужащими, пришёл черёд Германии. Стало известно, что власти ФРГ приняли решение о приостановке исполнения контракта с Анкарой по поставке вооружений.Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтверждает информацию о заморозке программы поставок военной техники в Турцию.Немецкие СМИ связывают такой шаг правительства Германии с операцией турецких войск на севере Сирии. Речь идёт об операции «Оливковая ветвь», которая проводится по приказу Эрдогана против курдских вооружённых формирований.При этом в немецком кабмине дают понять, что решение о заморозке поставок вооружений Анкаре принято «до формирования нового правительства». Здесь нужно учитывать тот факт, что новое правительство Германия не может сформировать уже несколько месяцев. Сколько ещё продлится процесс формирования – не могут сказать даже ведущие немецкие эксперты.На этом фоне стало известно, что Германия приостанавливает и реализацию программы по модернизации танков Leopard. Ранее такую программу запросила к совместному исполнению Анкара.