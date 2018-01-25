21:55 25 января

Германия приостанавливает поставки вооружений Турции

Очередное проявление трения в отношениях между натовскими державами не заставило себя долго ждать. После достаточно жёстких заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Турция должна свернуть операцию в сирийском Африне и не допустить боестолкновений с американскими военнослужащими, пришёл черёд Германии. Стало известно, что власти ФРГ приняли решение о приостановке исполнения контракта с Анкарой по поставке вооружений.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтверждает информацию о заморозке программы поставок военной техники в Турцию.

Немецкие СМИ связывают такой шаг правительства Германии с операцией турецких войск на севере Сирии. Речь идёт об операции «Оливковая ветвь», которая проводится по приказу Эрдогана против курдских вооружённых формирований.


При этом в немецком кабмине дают понять, что решение о заморозке поставок вооружений Анкаре принято «до формирования нового правительства». Здесь нужно учитывать тот факт, что новое правительство Германия не может сформировать уже несколько месяцев. Сколько ещё продлится процесс формирования – не могут сказать даже ведущие немецкие эксперты.

Германия приостанавливает поставки вооружений Турции


На этом фоне стало известно, что Германия приостанавливает и реализацию программы по модернизации танков Leopard. Ранее такую программу запросила к совместному исполнению Анкара.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 51

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  1. ufpb Сегодня, 16:41
    Неужели Турция покинет НАТО?
    ufpb
    1. Касым Сегодня, 16:49
      Если еще и штаты откажутся продавать хотя бы зачасти на технику или ремонт. Например, обслуживать Ф-16. То туркам точно делать будет уже нечего в НАТО.
      С-400 уж точно не против РФ закупают. wink
      Касым
      1. Anarchist Сегодня, 17:00
        Турцию в союзники и перекрыть вход в Черное море? Незалежной Это точно не понравится! Будут жаловаться тиллерсону и проситься в НАТО...
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 17:06
          Никто Турцию из НАТО не выпустит , скорее Эрдогана отправят в Россию или ещё куда , я этого не желаю , но ставки очень высоки.
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 17:17
            Дружище, вряд ли эрдоганА сейчас так легко взять, Тем более после покушения! Власть он крепко в руках держит... Если скажет, тогда выйдут! Но вряд ли, США им большую скощуху дает за пребывание в НАТО. Но нервы помотает всем. И нашим, и вашим!
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 17:23
              Да , все не просто , но он очень подкосил армию и силовиков , пересажав "нелояльных" офицеров , ситуацию могут взорвать даже в его окружении , это Восток - там все покупается и продается.
              cniza
            2. Капитан Пушкин Сегодня, 17:28
              Цитата: Anarchist

              1
              Anarchist Сегодня, 17:17 ↑ Новый
              Дружище, вряд ли эрдоганА сейчас так легко взять, Тем более после покушения! Власть он крепко в руках держит..

              В Латинской Америке сразу три президента синхронно заболели раком. Мир их праху. Все были в оппозиции Обаме и крепко держали власть...
              Капитан Пушкин
              1. Yujanin. Сегодня, 20:12
                В Латинской Америке сразу три президента синхронно заболели раком.

                Ходят слухи, после путча Эрдоган путешествует со своей полевой кухней.
                Yujanin.
                1. cniza Сегодня, 20:19
                  Правильно делает , но есть много других способов.
                  cniza
                2. Scoun Сегодня, 21:22
                  Цитата: Yujanin.
                  В Латинской Америке сразу три президента синхронно заболели раком.

                  Ходят слухи, после путча Эрдоган путешествует со своей полевой кухней.

                  Уже доказано но не афишируется, "рак" бывает заразным.
                  Scoun
          2. Pirogov Сегодня, 17:18
            Цитата: cniza
            Никто Турцию из НАТО не выпустит , скорее Эрдогана отправят в Россию или ещё куда , я этого не желаю , но ставки очень высоки.

            Если Турция выйдет из НАТЫ то матрасам можно забыть о политике на востоке ,а евреям будет больно ...........и любимые друзья США ,саудиты ,катарцы и т.д. могут и послать дядю сема на УД. По этому выход Турции с НАТО это просто не реально.
            Pirogov
            1. Владимир16 Сегодня, 17:37
              Цитата: Pirogov
              По этому выход Турции с НАТО это просто не реально.

              Политика штука непредсказуемая. А ежели матрасы выйдут из НАТО к примеру? А НАТО эти самые матрасы натравят на турков?
              Война в Европе под боком у Руси.
              Матрасы этим поступком немецким стравливают немцев и турок. Толи еще будет...
              Владимир16
            2. Арон Заави Сегодня, 18:08
              Цитата: Pirogov

              Если Турция выйдет из НАТЫ то матрасам можно забыть о политике на востоке ,а евреям будет больно ...........и любимые друзья США ,саудиты ,катарцы и т.д. могут и послать дядю сема на УД. По этому выход Турции с НАТО это просто не реально.

              Блин. Сколько специалистов по БВ. Мужики,разберитесь со своими ближайшими соседями.
              Арон Заави
          3. Bullba Сегодня, 17:37
            Цитата: cniza
            Никто Турцию из НАТО не выпустит , скорее Эрдогана отправят в Россию или ещё куда , я этого не желаю , но ставки очень высоки.

            Уже пробовали
            Bullba
          4. Ассириец Сегодня, 19:41
            Цитата: cniza
            скорее Эрдогана отправят в Россию

            Так в России городов не напасешься. Россия не резиновая laughing
            Ассириец
        2. ivanec Сегодня, 17:15
          по международному договору, перекрыть черное море можно только в случае войны...
          ivanec
    2. BerBer Сегодня, 16:50
      Я, честно говоря, тоже об этом подумал. США думают, что разногласия носят временный характер. Да и союзника с таким стратегическим положением терять неохота.
      BerBer
      1. Кроу Сегодня, 17:09
        Ласковый телёнок двух мамок сосёт. Эрдогана конечно ласковым называть тяжело, даже с натяжкой, но капризничает так, что все хотят угодить мальцу. Чем он охотно пользуются.
        Кроу
    3. Rusland Сегодня, 16:54
      Вряд-ли, слишком много знают, да и враг у них с НАТО общий ( Мы), союзников нет, хотя амбиций выше крыши.
      Rusland
    4. garx Сегодня, 17:02
      США легче сменить правительство Турции чем позволить выйти из НАТО!
      garx
      1. Касым Сегодня, 17:10
        Так уже пытались, и тем самым показали Эрдогану, что думают о нем.
        Немцы до этого вытащили свои Пэтриоты и самолеты с Инжирлика, а теперь и БК для своих Леопардов не продадут. США способны обнулить авиацию турков (основа ВВС 200 Ф-16). И останутся турки со своим флотом, но без БК для него. Кое-что турки конечно производят, но надо полагать, что компенсировать санкции "союзников" не смогут.
        Касым
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 17:31
          Цитата: Касым
          Кое-что турки конечно производят, но надо полагать, что компенсировать санкции "союзников" не смогут.

          США уже вводили эмбарго на продажу оружия Турции несколько десятков лет тому назад. И небо не упало на землю. Турки это как-то пережили в тот раз. И в этот раз переживут.
          Капитан Пушкин
          1. Касым Сегодня, 17:42
            Тем более. Имеет ли смысл оставаться в альянсе, который в трудную минуту "кидает"? Или и дальше будут создавать иллюзию боевого братства в НАТО? А могут и цветную революцию сварганить.
            По большому счету нам-то надо, чтобы страны отстаивали свои национальные интересы, а не плясали под дудку БД. То же и с Турцией. Хватит и энергетической заинтересованности.
            Касым
        2. Orionvit Сегодня, 18:15
          Цитата: Касым
          Немцы до этого вытащили свои Пэтриоты и самолеты с Инжирлика, а теперь и БК для своих Леопардов не продадут. США способны обнулить авиацию турков

          В наше время, все легко продаётся и покупается через третьи страны. Тем более, что НАТОвское вооружение стандартизировано, немцы не продадут БК, тогда это сделает кто то другой.
          Orionvit
          1. Касым Сегодня, 20:44
            Согласен, но есть и политическая составляющая. США санкциями пригрозит и откажет в обслуживании тех самолетов. Иранская история тому пример. От боевой авиации в Иране, например, мало что осталось.
            Но судя по С-400 турки могут альтернативу найти. Кстати, вроде немцы отказали в движке для их танка Алтай. Они уже серьезно напрягли отношения между собой - сразу "не склеить". Особенно на фоне заявлений, что туркам не место в ЕС. Хотя для турков ЕСовский рынок важнее нашего.
            Касым
    5. Tusv Сегодня, 17:21
      Цитата: ufpb
      Неужели Турция покинет НАТО?

      А почему бы нет? У соседа по южному берегу Крыма ваще ни чего нет. Это как крестьянину. Есть лопата или нет
      Tusv
    6. Piramidon Сегодня, 17:28
      Цитата: ufpb
      Неужели Турция покинет НАТО?

      Звонок №1
      Piramidon
    7. изя топ Сегодня, 17:30
      Цитата: ufpb
      Неужели Турция покинет НАТО?

      однозначно НЕТ..а анжелка в своём репертуаре-обижают "итакзатурканных" request
      но как бы янкесы не пытались "обуздать" эдика,тот то понял-можно выгоду поиметь промеж Москвой и Вашингтоном request
      изя топ
    8. Orionvit Сегодня, 18:09
      Цитата: ufpb
      Неужели Турция покинет НАТО?

      Нет, это НАТО покинет Турцию. Предварительно втянув её в какую нибудь авантюру. Что уже и началось.
      Orionvit
    9. сибиралт Сегодня, 18:16
      Турция НАТО не покинет, а оружие будет покупать у России. lol
      сибиралт
  2. katalonec2014 Сегодня, 16:43
    Мало того,под угрозой модернизация того же Леопард 2,так и рож санкции попасть можно.
    katalonec2014
    1. Серый брат Сегодня, 17:12
      Цитата: katalonec2014
      Мало того,под угрозой модернизация того же Леопард 2,

      Читал об этом - модернизация на предмет защиты от мин. Не представляю что с танком можно сделать в этом плане. Трал прицепить если только.
      Серый брат
  3. 210окв Сегодня, 16:44
    Немцы сильно рискуют настроить внутри страны против себя турецкую диаспору.Впрочем им уже не привыкать.Скоро немки хиджабы оденут..
    210окв
    1. Zaurbek Сегодня, 17:03
      Немцы постоянно троллят Турок....в прошлый раз они отказали в реэкспорте танковых дизелей MTU . Турки не смогли поставить на экспорт САУ и Танки "Алтай". Пусть учатся на своих ошибках.
      Zaurbek
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 17:32
      Цитата: 210окв
      Скоро немки хиджабы оденут..

      Им проще перед турками трусы снять.
      Капитан Пушкин
  4. Rusland Сегодня, 16:48
    Турцию в беде не оставим, тем более за большие деньги.
    Rusland
    1. 210окв Сегодня, 16:54
      Можем подкинуть им с хранения БТР-60...
      Цитата: Rusland
      Турцию в беде не оставим, тем более за большие деньги.
      210окв
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:01
        Цитата: 210окв
        Можем подкинуть им с хранения БТР-60...

        У них и так есть музейно-танковые войска. Вооружённые силы Турции для участия в операции «Оливковая ветвь» перебросили на границу танки M48A5T1.
        Аристарх Людвигович
        1. arutun Сегодня, 17:19
          А чем они плохи? В Сирии вон Т-62 отлично себя показывает, а новых современных танков на всех не хватает, их жалко в мясорубку кидать, они дорогие, вон сколько леопардов подбили в прошлый "поход". А леопард в разы дороже будет, а современным ПТРК без разницы, что тот, что тот. Вот они и экономят, все логично.
          arutun
          1. prosto_rgb Сегодня, 17:34
            Цитата: arutun
            А леопард в разы дороже будет, а современным ПТРК без разницы, что тот, что тот. Вот они и экономят, все логично.

            Совершенно верно
            Современный танк без КАЗ это как танк с противопульным бронированием в 1943-м
            ездить он конечно будет и даже стрелять, но вот насколько долго...
            prosto_rgb
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 17:33
        Цитата: 210окв
        210окв Сегодня, 16:54 ↑ Новый
        Можем подкинуть им с хранения БТР-60...
        Цитата: Rusland
        Турцию в беде не оставим, тем более за большие деньги.

        Турки уже имеют энное количество БТР-80.
        Капитан Пушкин
  5. Masya Masya Сегодня, 16:56
    самим мало? recourse
    Masya Masya
  6. Zaurbek Сегодня, 17:01
    Все красиво, но почему Саудитам не приостановили поставки ??? они уже год пятый воюют в Йемене.
    Zaurbek
    1. kubanec Сегодня, 17:33
      ------------ Все красиво, но почему Саудитам не приостановили поставки ???------------ у них есть НЭФТЬ
      kubanec
    2. prosto_rgb Сегодня, 17:35
      Цитата: Zaurbek
      но почему Саудитам не приостановили поставки

      потому что они союзники США
      а вот были бы союзниками РФ уже давно прекратили бы.
      prosto_rgb
  7. uskrabut Сегодня, 17:17
    Я так понимаю, Турция в НАТО, как та кавказская овчарка, которую даже хозяин боится и ходит кормить вооружившись дубинкой.
    uskrabut
  8. genisis Сегодня, 17:26
    Турки и так не знали, где брать двигателя для таанков Алтай собственной разработки, на немцев надеялись. А тут видимо собственный танк совсем в долгий ящик откладывается. А какие реляции были гордые. Даже делили производственные заказы между своими заводами. Но не судьба
    genisis
  9. afrikanez Сегодня, 18:00
    Достаточно одного щелчка пальцами и Германия тут же (как овчарка) бросается на "обидчика", великих и ужасных сша. Дурдом!
    afrikanez
  10. Салют Сегодня, 18:15
    Турция начинающий агрессор, только набирается опыта. Все мировое сообщество должно запретить продажу оружия и запчастей к нему в Турцию а также технологий двойного назначения
    Салют
  11. Paradoksov Friend Сегодня, 18:15
    Леопарды горят как свечки , турки недовольны, потеряли более десятка танков в столкновении с курдами , у сирийцев прокачанное советское старьё оказалось живучее, чем распиаренные леопЁрды ...
    Paradoksov Friend
  12. Incvizitor Сегодня, 20:46
    Будут т 90 МС брать, свято место пусто не бывает...
    Incvizitor
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