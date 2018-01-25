21:53 25 января

Как ты кормишь государство

Отношения между современным гражданином и государством мало чем отличаются от отношений клиент-исполнитель. Клиент дает деньги, а исполнитель оказывает определенные договором услуги. В принципе, это и есть изначальный замысел государства: гражданин вносит свой вклад в развитие страны в целом, и в свое развитие в частности.

Налогами сегодня обложено все. Разве что воздух пока бесплатный. Мы платим налоги на продукты питания, на медикаменты, на всевозможные услуги, на право пользоваться автомобилем, и даже на право жить в собственной квартире.

На собираемые с граждан средства государство обязано осуществлять их безопасность и поддерживать достойный уровень жизни в стране. Но это в идеале. На практике дела обстоят несколько иначе. Ряд налогов в принципе сложно объяснить: причем не только правомерность их сборов, но и их целевое предназначение.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Смог Сегодня, 17:06
    Вообще воздержусь от коммента.
    Вот только мучает меня вопрос-почему ролик выложенный на ютюбе
    Опубликовано: 12 мар. 2016 г.
    решили пообсуждать сейчас? Всего то полтора года прошло.
    Смог
    1. Стропорез Сегодня, 17:24
      Цитата: Смог
      решили пообсуждать сейчас? Всего то полтора года прошло.

      Просто в этом году налоговая нагрузка,сборы и поборы увеличатся. Так что актуально получилось.
      Стропорез
      1. Смог Сегодня, 17:35
        Цитата: Стропорез
        Просто в этом году........Так что актуально получилось.

        Так у нас все новое , это хорошо забытое старое.
        Смог
        1. Стропорез Сегодня, 17:44
          Грядущий 2018 год принесёт с собой ряд изменений в системе налогообложения. Предполагается повсеместное введение одной из концепций развития. Наиболее вероятным направлением считается система «22/22», при которой за счёт повышения косвенных налогов (НДС увеличится с 18% до 22%) будут снижены с 30% до 22% прямые страховые взносы.
          ругие возможные варианты – ветки «21/21» или «21/20», при которых налоги в 2018 году разрастутся не качественно, а количественно. К уже существующим взносам планируется добавить торговый сбор, а также увеличить НДФЛ с 13% до 15%. Последний вектор развития, «22/20», предполагает следование концепции Торгово-промышленной палаты, при которой льготы будут распространяться только на детские и продовольственные товары. Чего же стоит ожидать конкретнее?

          Источник: https://v-2018.com/nalogi-v-2018-godu/

          Цитата: Смог
          Так у нас все новое , это хорошо забытое старое.

          Это да, с детства помню, но не думал, что такое может быть с нами.
          Стропорез
          1. Тамагон Сегодня, 18:00
            А тем временем: am Сидящий на шее у государства ВТБ подписал соглашение с китайской энергетической компанией "Хуасинь" на выделение ей кредита в размере €5 млрд для покупки акций "Роснефти"...

            Мы ходим по миру и суем всем свои деньги, чтобы зарубежные страны изображали «экономическое сотрудничество и партнерство с Россией»...

            Мы что-то продаём, а иностранцы изображают покупателя. Для этого мы даём им деньги, якобы, в долг...

            При этом, за последние горды мы простили «друзьям» около $150 млрд.
            Причем самые проворные наши друзья успели «отоварится» по несколько раз.

            ...Мы строим другим странам электростанции за свои деньги.Продаём им оружие. И платим за него сами себе.
            И вот теперь китайцы инвестируют в Россию российские деньги.Новая разновидность «стратегического партнерства» ..))

            http://www.yaplakal.com/go/?http%3A%2F%2Ftass.ru%
            2Fekonomika%2F4897760
            Тамагон
    2. andr327 Сегодня, 19:10
      еще следует заметить, что каждый из этих налогов обвис чиновниками-пиявками, но которых висят контролирующие кровососы. Как пример: раньше одно Министерство здравоохраненья СССР, теперь добавились фонд социального страхования, страховые медицинские организации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования. Что там медицине остается после того. как накормят эту ораву?
      andr327
  2. тасха Сегодня, 17:16
    Какой-то древний ролик об очевидных вещах... И Платон ещё..
    тасха
  3. Mavrikiy Сегодня, 19:07
    Как ты кормишь государство

    Не хочешь кормить свое, будешь кормить чужое. (а аппетит у чужого....)
    Mavrikiy
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