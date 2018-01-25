Как ты кормишь государство

Отношения между современным гражданином и государством мало чем отличаются от отношений клиент-исполнитель. Клиент дает деньги, а исполнитель оказывает определенные договором услуги. В принципе, это и есть изначальный замысел государства: гражданин вносит свой вклад в развитие страны в целом, и в свое развитие в частности.



Налогами сегодня обложено все. Разве что воздух пока бесплатный. Мы платим налоги на продукты питания, на медикаменты, на всевозможные услуги, на право пользоваться автомобилем, и даже на право жить в собственной квартире.



На собираемые с граждан средства государство обязано осуществлять их безопасность и поддерживать достойный уровень жизни в стране. Но это в идеале. На практике дела обстоят несколько иначе. Ряд налогов в принципе сложно объяснить: причем не только правомерность их сборов, но и их целевое предназначение.











