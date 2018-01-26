09:55 26 января

Он не любил, когда стреляют в спину


Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Но, если надо, - выстрелю в упор!



Эти строки принадлежат человеку, который до последнего атома души дарил себя зрителям и слушателям, выкладывался на пределе своих возможностей. Жил, как пел, и пел, как жил. С надрывом. У него даже автомобили жили недолго — любитель риска, он гонял с большой скоростью и часто разбивал их. И самому ему был отмерен недолгий срок — всего лишь 42 года.



25 января 1938 года в центре Москвы родился выдающийся поэт, певец, композитор, актер Владимир Семенович Высоцкий. Его детство пришлось на нелегкие военные и потом послевоенные годы. С началом войны маленький Володя вместе с мамой отправился в эвакуацию в Оренбургскую область. Затем жил в коммунальной квартире — в достаточно суровых условиях. «На тридцать восемь комнаток — всего одна уборная», - напишет он потом в песне «Баллада о детстве». Тогда еще никто не знал, что в одной из этих тесных комнатушек растет уникальный талант. Что этот хулиганистый мальчишка создаст песни, которые будет слушать и любить вся страна.

Творческое наследие Высоцкого велико — более 600 песен, примерно 200 стихотворений, образы, воплощенные на сцене и в кино… Невозможно сказать, кем он был в первую очередь — поэтом, бардом, актером? Кстати, называть себя бардом он не любил, но именно он стал одним из прародителей советской бардовской песни. И барды, и эстрадные артисты и по сей день поют его песни — но, по мнению многих, у них получается «не то». Все-таки люди привыкли слушать эти песни, исполненные неповторимым, хрипловатым голосом.

Высоцкий пробовал себя в разных направлениях. Это и «блатная романтика» ранней юности, и юмор, и политическая сатира, и исторические баллады, и любовная лирика. Кто только не становился героем его песен! И простые парни из подворотен, и ученые, и моряки, и пираты, и альпинисты, и женщины, и даже самолеты и корабли! Но, пожалуй, основная вершина его творчества — это военные песни.

Отец и дядя Владимира Семеновича воевали на фронте. Безусловно, это сильно повлияло на его личность и его творчество. Но не только это. «Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф», - написал он в «Балладе о борьбе». И закончил песню так:

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!


Из всего это и складывается образ настоящего Человека — из отцовского меча, соленых слез и нужных книг!

В свои образы, в свои песни про героев Великой Отечественной войны он вживался так, что слушатели даже думали, что он сам воевал. Вот один из эпизодов: в Белоруссии шли съемки фильма «Я родом из детства», где Высоцкий играл танкиста. Как он потом рассказывал об этих днях, шрамы для фильма делались таким способом: кожу стягивали и заливали коллодием. Мало того, что ощущения неприятные, так еще и кожа далеко не сразу восстанавливалась. Однажды он появился со следами от этих киношных шрамов в столовой, и одна бабушка ему посочувствовала: «Милок, как же тебя война покалечила!»

Видимо, его много раз спрашивали о его участии в войне — да так, что он в песне «Я к вам пишу» вынужден был ответить на подобные расспросы:

Вот спрашивают: «Попадал ли в плен ты?»
Нет, не бывал — не воевал ни дня!
Спасибо вам, мои корреспонденты,
Что вы неверно поняли меня.


Фильм «Вертикаль» стал важной вехой для Высоцкого. Ему пришлось много тренироваться вместе с альпинистами, чтобы достойно сыграть свою роль. Однажды в горах Кавказа, недалеко от того места, где они занимались, произошла трагедия. Пятеро альпинистов ЦСКА покоряли Пик Вольной Испании. Они хотели взобраться туда раньше, чем другие, и оказались в неудачном месте в неудачное время — когда начался камнепад. Один из них погиб, четверо были ранены. Двое пострадавших пошли за помощью, а двое остались вместе с телом товарища. Группе, в составе которой занимался Высоцкий, пришлось идти на выручку тем двоим, что остались.

Этот эпизод очень сильно повлиял на Владимира Семеновича, и он создал одну из своих самых известных песен: «Здесь вам не равнина», ставшей фактически гимном скалолазов. А альпинизм он с тех пор не считал спортом: нельзя устраивать соревнования, кто быстрее доберется до вершины, - в горы нужно идти с другой целью...

Во время съемок фильма «Вертикаль» Высоцкий создал военную песню: «Мерцал закат, как блеск клинка...». В ней есть такие слова:

А до войны вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою!
Он падал вниз, но был спасен,
А вот сейчас, быть может, он
Свой автомат готовит к бою.

Ты снова здесь, ты собран весь,
Ты ждешь заветного сигнала.
А парень тот, он тоже здесь.
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала!


Это было правдой. В гостинице он услышал несколько историй о том, как до войны молодые немецкие альпинисты приезжали на Кавказ тренироваться. С ними работали советские инструкторы. Когда же в этих местах шли бои, то тем же советским альпинистам пришлось сражаться против фрицев, среди которых попадались их бывшие ученики.

Еще одна известная песня Высоцкого про горы и про войну была написана к совместному советско-югославскому фильму «Единственная дорога» (в Югославии он назывался «Окованные шоферы»). По сюжету, колонна фашистских танков застряла в горах Югославии — не было горючего. Гитлеровцы направили туда машины с топливом, но партизаны устраивали против них диверсии. Тогда фашисты приковали к бензовозам пленных советских солдат, чтобы партизаны не могли стрелять по русским братьям. Высоцкий играл роль одного из таких прикованных цепями пленных. А песня, которую он написал для этого фильма, называется «Расстрел горного эха».

Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха.
И эхо топтали, но звука никто не слыхал.
К утру расстреляли притихшее горное эхо.
И брызнули слезы, как камни, из раненых скал.
И брызнули камни, как слезы, из раненых скал.


Герои его лучших песен — это люди невероятной смелости. Люди, отдающие жизнь без колебаний. Люди, не бросающие в беде друзей.

Его песня «Я не люблю» характеризует его самого именно как такого человека — презирающего трусость и подлость. Он не любил, когда стреляют в спину. Но вот первоначальную строчку: «Но если надо — выстрелю в упор!» - он по просьбе некоторых своих друзей-пацифистов изменил. Смягчил. Второй вариант этой строки более известен: «Я также против выстрелов в упор».

Если бы Владимир Семенович родился раньше, если бы ему пришлось воевать, - наверняка он бы «выстрелил в упор». Не зря люди думали, будто бы он воевал в самом деле. Но, пусть и не на войне, он все же пожертвовал собой, сжег себя в огне служения Искусству.

За несколько дней до своей смерти, уже чувствуя себя плохо, Высоцкий играл Гамлета. Это было глубоко символично. Своей жизнью и своей смертью он дал особый ответ на вечный вопрос «Быть или не быть». И этот ответ — Быть. Казалось бы, его сейчас нет на Земле. И все же он — с нами. Его песни поют и ополченцы Донбасса, и туристы в походах, и, бывает, - молодые парни во дворах.

Он не любил, когда стреляют в спину

В детстве


Перед публикой




В фильме "Вертикаль"



В фильме «Единственная дорога» («Окованные шоферы»)
Автор: Елена Громова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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«Расстрел горного эха»


«Я не люблю»
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Комментарии 16

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  1. Ураган70 Сегодня, 06:35
    А скажи, достопочтенный автор, Громова Елена нам темным да сирым, откуда вы, уважаемая взяли, что эти строки:
    "Я не люблю, когда наполовину
    или когда прервали разговор.
    Я не люблю, когда стреляют в спину,
    но если надо выстрелю в упор..."
    принадлежат В. С. Высоцкому???
    Всю жизнь слышал/читал эту песню/стихотворение в ином виде:
    "Я не люблю, когда наполовину
    или когда прервали разговор.
    Я не люблю, когда стреляют в спину,
    я также против выстрелов в упор..."
    Откуда такое несоответствие?
    Думал сначала,что это просто заголовок, дальше автор разовьёт мысль и свяжет смысл статьи и заголовка во что то, что он хотел донести данной статьёй... Три раза перечитал и не увидел этого!
    Так что это? Простое невежество или заголовок позаимствован в другом месте, а автор просто не глядя/не понимая вставил под него свою статью и выложил?
    Грустно становится от таких авторов...
    Ураган70
    1. Комментарий был удален.
    2. elenagromova Сегодня, 07:05
      Более того, - в одном из ранних вариантов было "И мне не жаль распятого Христа". В другом - "Вот только жаль распятого Христа". Просто примите новую информацию. Ну, или сами поищите в книгах. Набрасываться зачем?
      А насчет параллели с заголовком, ну так: "Его песня «Я не люблю» характеризует его самого именно как такого человека — презирающего трусость и подлость".
      elenagromova
    3. elenagromova Сегодня, 07:13
      В предыдущем комментарии не тот ролик по ошибке вставила. Вот он:

      elenagromova
    4. Ольгович Сегодня, 07:25
      Цитата: Ураган70
      Я не люблю, когда стреляют в спину,
      но если надо выстрелю в упор..."

      Есть такой вариант, причем, насколько знаю, именно. первоначальный.
      Хотя, конечно, общеизвестен:
      Я, также, против выстрела в упор

      Елене Громовой спасибо за хорошую, красивую статью. hi
      Ольгович
      1. elenagromova Сегодня, 08:17
        Спасибо. У этой песни - много вариантов. И это не единственная песня, которую он дорабатывал, где что-то менял... А каждый любит тот вариант, который ближе...

        Помню, однажды сама оказалась в ранней юности в роли вот такого спорщика. Речь шла о стихотворении Некрасова, в котором были такие строчки: "Его послал Бог гнева и печали / рабам земли напомнить о Христе". Один человек утверждал, что там, на самом деле, "Царям земли....", а не "рабам". Тогда еще в интернет было так просто не войти (это 90-е). Я доказывала, что "Рабам", специально заглянула в книгу Некрасова. А потом мне попалось другое издание, где было "Царям".

        Да и по себе знаю, поскольку сама пописываю стишата, - столько вариантов иногда перепробуешь, а потом хочется изменить... И, вроде, тот смысл был подходящий, и новый тоже...
        elenagromova
        1. Curious Сегодня, 09:45
          В 1971 году главный режиссёр "Современника" Галина Волчек поставила спектакль "Свой остров" по пьесе эстонского драматурга и прозаика Раймонда Каугвера. Обычная советская пьеса на производственную тему. Но песни для спектакля написал В.С. Высоцкий. Всего их было четыре. Исполнял песни в спектакле Игорь Кваша. "Я не люблю" - одна из них. И первый ее вариант был меньше (содержал шесть четверостиший в отличие от второго, в котором их восемь) и существенно отличался текстом от более известного сегодня.
          «Я не люблю, когда — наполовину
          Или когда прервали разговор.
          Я не люблю, когда стреляют в спину,
          Но если надо - выстрелю в упор…»

          - «Когда я вижу сломанные крылья,
          Нет жалости во мне — и неспроста:
          Я не люблю насилье и бессилье,
          И мне не жаль распятого Христа…»
          Этот вариант близкие друзья Высоцкого критиковали, он к критике прислушался и текст изменил. Так появился сегодняшний вариант.
          Кстати, песню, которой открывался спектакль "Покидаем тёплый край навсегда..." Высоцкий тоже переделал.
          Curious
      2. XII легион Сегодня, 08:41
        Поддерживаю Ольговича
        Спасибо!
        XII легион
  2. амурец Сегодня, 06:40
    За несколько дней до своей смерти, уже чувствуя себя плохо, Высоцкий играл Гамлета. Это было глубоко символично. Своей жизнью и своей смертью он дал особый ответ на вечный вопрос «Быть или не быть». И этот ответ — Быть. Казалось бы, его сейчас нет на Земле. И все же он — с нами. Его песни поют и ополченцы Донбасса, и туристы в походах, и, бывает, - молодые парни во дворах.
    А вот так вспоминает о Высоцком Л.Ф.Елисеев мастер спорта СССР по альпиниму, участник съёмок и консультант фильмов "Вертикаль" и "Белый врыв" : " Меня поразило, как правдиво, легко, уверенно работал Высоцкий. Это был актер, совершенно не похожий на того, каким я его видел в «Вертикали» или на первом творческом вечере в ВТО в 1967 году. В нем не было губительного старания сыграть как можно лучше, а оно часто присуще актерам, которых редко или мало снимают. Нечто похожее я наблюдал у Вали Хмара, Людмилы Гурченко, да и у Высоцкого в «Вертикали» замечал, как он любуется своей наклеенной бородой, которая искажала его подлинное лицо. В этот раз ничего похожего я не увидел, он играл как жил — комбат был таким, каким Володя его себе вообразил Когда заработала съемочная камера, Володя делал все естественно, без перебора, с внутренней уверенностью и знанием образа. Наверное, сказывалось и то, что он вырос в семье военного и даже какое-то время жил в воинской части.
    Источник: http://otblesk.com/vysotsky/elis2_2.htm
    Спасибо, Елена. хорошая и очень информативная статья.
    амурец
    1. elenagromova Сегодня, 07:07
      Спасибо большое. Вот и хорошее дополнение - не только пел, как жил, и жил, как пел, но и играл, как жил. Да о нем можно писать до бесконечности - ни одна статья всего не вместит.
      elenagromova
  3. Korsar4 Сегодня, 06:59
    Вырос на песнях Высоцкого. Не зря его сборник "Нерв" назывался. Оголены нервы. И удивительная мощь. Мало с кем сравнимая в наше время.
    Korsar4
  4. Vard Сегодня, 07:13
    Любой актёр в личностном плане пустое место... и когда играет роль, имитирует личность... Положительная роль и он герой, отрицательная... и он негодяй... люди переносят своё восприятие сценического героя на самого артиста... и это ошибочно...
    Vard
    1. elenagromova Сегодня, 07:19
      А если он не только актер, но и Поэт?
      Актер действительно несколько ограничен своей ролью. А вот поэт - создает свой мир. Часто именно в стихах он бывает подлинным.
      elenagromova
      1. Korsar4 Сегодня, 07:28
        Согласен. И нередко циклы песен Высоцкого были на заданную тему. Но от этого они не переставали быть авторскими. И живут своей жизнью - от "Вертикали" и "Рыцаря Айвенго" до "Алисы в стране чудес".

        И голосование ногами идёт - слушает страна.
        Korsar4
        1. Reptiloid Сегодня, 09:13
          Циклы песен бывали в зависимости от фильмов или спектаклей
          Насчёт разных вариантов песен----это отмечали многие, у кого были старые записи разных давних концертов.В сети, кстати тоже иногда можно встретить стаые записи, кто знает, может и там разное исполнение может быть.
          Большое спасибо за статью, Елена.
          Reptiloid
          1. амурец Сегодня, 09:36
            Цитата: Reptiloid
            В сети, кстати тоже иногда можно встретить стаые записи, кто знает, может и там разное исполнение может быть.

            Дима! Привет. Да, так и было. К сожалению, плёнки не сохранились, стали хрупкими или осыпался магнитный порошок. Весь шарм тех записей был в том что записывались они на ламповой аппаратуре, а это особое звучание, а если ещё стерео или псевдостерео, так это как в зале сидишь.
            амурец
  5. parusnik Сегодня, 07:37
    Поэт..поэт с большой буквы...
    parusnik
  6. антивирус Сегодня, 07:53
    Главная песня жизни, пожалуй- Кони привередливые
    антивирус
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