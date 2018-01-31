«Американские волки в небо бросили иголки»

Начать надо будет с того, что отношения США и Советского Союза в далекие шестидесятые годы прошлого века были весьма и весьма непростыми. То тут тебе Карибский кризис, который поставил весь мир на грань ядерной катастрофы, то еще какой-нибудь сюрприз. Например, однажды «нехорошие» американцы решили запугать Союз… медными иголками. Да-да, обычными крошечными медными иголками. «Фишка» была в их количестве и месте нахождения. Шутка ли – 500 тыс. штук. И вся эта звеняще-шевелящаяся масса должна была, по замыслу янки, заполнить собой всю околоземную орбиту. Но зачем?Популярные в то время эстрадные юмористы Рудаков и Нечаев даже исполнили по этому поводу куплет: «Пентагоновские волки в небо бросили иголки! Мы ведь можем полететь и в иголки нитки вдеть!». Зрителям было весело. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. А правда была вот в чем...В шестидесятые годы прошлого века в Советском Союзе не было ни одной газеты, которая обошла бы вниманием один прелюбопытный факт. Например, газета «Правда», ссылаясь на американские информационные агентства, заявила, что 21 октября 1961 г. Соединенные Штаты Америки выпустили на космическую орбиту искусственный спутник «Мидас» с резервуаром, где находилось триста пятьдесят миллионов крошечных медных иголок. В газете сообщалось, что «иголки с помощью особого устройства были выпущены в космос». В соответствии с духом того времени, издание особо подчеркнуло, что всё передовое научное общество крайне возмущено подобными действиями США и протестует против них.Предполагалось, что, прочитав сообщение, все население страны Советов должно было бы и в самом деле впасть в беспокойство. Тогда это были времена бесконечной гонки вооружений между Советским Союзом и Америкой. К слову, и по выпуску космической техники, и по производству ядерного оружия мы были впереди «штатовцев», не говоря о том, что космические ракеты несли бóльший по весу груз. Возникает вполне логичный вопрос: для чего это вдруг понадобилось Штатам рассеивать иголки на космической орбите Земли? Так совпало, что в Москве тогда шел эпохальный XX съезд Компартии Советского Союза, объявивший курс на строительство коммунизма в СССР. Неужто новое оружие было задумано исключительно как средство угрозы Союзу, или в противовес объявленному страной коммунистическому курсу? И неужели капиталисты нашли способ уничтожить народ не банальными атомными бомбами, а такими вот мелкими металлическими штучками прямиком из космоса? Ведь три с половиной миллиона иголок – это, считай, по паре игл на советскую душу (ну или на какую-нибудь другую часть тела).Итак, вернемся к заявлению ТАСС. Телеграфное агентство тогда имело весьма серьезный вес на политической арене, и уж если на первой странице «Правды» помещался заголовок «Заявление ТАСС», то это было действительно очень важное заявление. Так вот, в заявлении говорилось, что ВВС США произвели запуск в космос спутника с огромным количеством медных игл на борту. Иглы должны были рассеять на высоте более трех тысяч километров, с целью создания искусственного кольца вокруг Земли, которое должно отражать сигналы земных радиостанций. «В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее». Далее следовал гневный протест по поводу действий США. ТАСС отмечал, что в пылу гонки вооружений Америка для военных целей собирается использовать и космическое пространство. Прежде это были испытания ядерного оружия, а теперь еще и опыты с миллионами игл. Пентагон при всем этом абсолютно не учитывает опасность последствий для всего населения планеты из-за тотального засорения околоземной орбиты этим медным мусором.Иголки и марка - размеры.Ученые же утверждают, что космический пояс из игл создаст серьезные препятствия для космической связи с кораблями, выходящими на орбиту Луны, например, или какой-то иной планеты Солнечной системы. Кроме того, данные опыты создают серьезную помеху исследованиям астрономов, для научных исследований которых необходимы радиотелескопы.ТАСС и весь советский народ выражали свое глубокое возмущение действиями США и требовали прекратить вывод спутников с иголками на космическую орбиту.Наверное, стоит начать с того, что спутников с контейнерами игл было несколько, а еще существовала информация, что игл-то на самом деле было значительно больше. Все иглы в длину были равны 1,78 см, диаметр равнялся 18 микронам. Мелко нарезанная медная проволока не очень-то соотносилась с научным инструментом, однако, как раз они и стали серьезной попыткой радиофизиков НАСА таким образом обеспечить бесперебойную связь на весьма значительных расстояниях. И, разумеется, иглами из космоса янки никого колоть и не думали. Элементарно «отцы» проекта, которому дали имя «Вестфорд», планировали соорудить на орбите Земли эдакое игольное «кольцо», чтобы оно служило Пентагону в качестве системы космической радиосвязи. А доводы были таковы. Если уж у ионосферы есть недостатки, которые препятствуют с её же помощью установить устойчивую радиосвязь, тогда… почему бы не смастерить «неприродный» объект, у которого бы отсутствовали недостатки природного. По сути, такое вот «зеркало», которое будет отражать радиоволны, и которое вовсе не должно быть абсолютно непрозрачным экраном. Ведь давно известно, что самые огромные радиоантенны конструируют сетчатыми, в противном случае они были бы весьма тяжелы. Иголки, заброшенные на орбиту, по задумке авторов «Вестфорда», рассыпавшись, должны были создать там исполинскую сеть. Она-то и должна была бы зеркально отражать радиосигналы и возвращать их на землю, причем за сотни и сотни километров от исходной точки запуска.Экспериментаторы решили проверить на практике действие своего «детища». Были взяты две 18,5-метровые антенны для организации сеанса связи между Калифорнией и Массачусетсом. Все дружно отметили, что, «голос можно было расслышать». К сожалению, иголки все активнее рассеивались в пространстве, плотность «не природной» ионосферы стремительно снижалась. «Медное» облако постоянно трансформировалось, и вскоре качество связи, впрочем, как и она сама, сошли на нет. Иголки, как отражатели, стали неактуальны, однако, как космический мусор, остались на орбите, создавая помехи для спутников и просто загрязняя околоземное пространство.Иголки, детище пентагоновской военной мысли, так и остались камнем преткновения для тех, кто активно боролся с засорением космоса. В первый (и неудачный) день запуска спутника с иглами на борту «Правда» разразилась гневной статьей под названием: «США засоряют космос». И это было объяснимо: ведь в космических масштабах любая самая крошечная пылинка, столкнувшись с иллюминатором космического корабля, способна пробить отверстие внушительных размеров. Тем не менее, легко понять, что полмиллиона игл – цифра внушительная лишь для землян. Основная часть игл, даже невзирая на изначально огромное расстояние в 3600 км (а это в 10 раз выше орбиты нашей космической станции «Мир»), уже сгорела в плотных слоях атмосферы. А потому на сегодняшний день число иголок, парящих по орбите, составляет лишь несколько штук на сотни метров. К слову, в семидесятых годах было на полном серьезе предложено поискать иголки в снегах Арктики (с медью, что ли в Союзе проблемы были?). Вовремя ученые посчитали, что на каждый квадратный километр чистейшего арктического снега приходится лишь… пять иголок. И слава Богу решили, что искать смысла нет. А уж сколько мусора оставляют после себя современные шаттлы – и не сосчитать! Мусор плавает по всей космической орбите, впору говорить о втором кольце, после первого настоящего астероидного. Только это было бы чисто мусорное кольцо! К примеру, запущенный Китаем спутник связи, рассыпавшись на орбите, «подарил» космическому пространству тринадцать тысяч фрагментов, большую часть которых составляли металлические детали, которые куда более опасны, чем какие-то иголки! А сколько порастеряли за все время космической эры, во время ремонта в открытом космосе молотков, ключей и прочего космического инструментария – и не сосчитать!Важно другое, а именно, что американцы, сами того не подозревая, дали прекрасный повод, или как сейчас сказали бы – «тему», нашей пишущей братии. Популярный в советское время детский писатель Лев Кассиль немедленно включил случай с иголками в свою повесть «Будьте готовы, Ваше Высочество!» По ней же потом был отснят ещё и детский фильм, где один из персонажей как раз и упоминает эти самые проклятые иголки «мерихьянга», вокруг которых сложилась целая сценка с диалогом двух героев. Но вот прошло время и что изменилось? Да ничего собственно, только вместо иголок постоянно находится что-то другое. Информационная война двух сверхдержав продолжается, хотя – да, параноиков сегодня все же убавилось!