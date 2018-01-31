10:34 31 января

«Американские волки в небо бросили иголки»

Не знаю, как мои ровесники из 50-60-ых, но на мой взгляд, мы все тогда были параноиками – боялись атомной войны, которую нам готовили злобные империалисты США. Открываешь газету – карикатура – империалист с толстым брюхом и с ракетой под мышкой. Идешь в парк – на ограде тот же империалист с бомбой, а на ней буквы А или Н. Включаешь телевизор – передача: «Поведение населения в случае применения оружия массового нападения» и так далее и тому подобное. Друзей «по тихой» предупреждали: «не мойте голову дождевой водой». Каждое «лыко», как, впрочем, и сегодня, американцам тогда вставлялось в строку. О событиях в Новочеркасске не сообщалось. Сообщалось о спуске ракетоносца «Джордж Вашингон» и тому подобных агрессивных мероприятиях. Но некоторые сообщения были особенно страшны, страшны настолько, что… одно из них попало даже в книгу Льва Кассиля «Будьте готовы, Ваше высочество»! Речь идет о том, как американцы запустили в космос огромное количество металлических иголок, стремясь этим самым помешать СССР исследовать космическое пространство. Ну, а о том, как все это было, сегодня и пойдет наш рассказ.
В.Шпаковский



Начать надо будет с того, что отношения США и Советского Союза в далекие шестидесятые годы прошлого века были весьма и весьма непростыми. То тут тебе Карибский кризис, который поставил весь мир на грань ядерной катастрофы, то еще какой-нибудь сюрприз. Например, однажды «нехорошие» американцы решили запугать Союз… медными иголками. Да-да, обычными крошечными медными иголками. «Фишка» была в их количестве и месте нахождения. Шутка ли – 500 тыс. штук. И вся эта звеняще-шевелящаяся масса должна была, по замыслу янки, заполнить собой всю околоземную орбиту. Но зачем?


Популярные в то время эстрадные юмористы Рудаков и Нечаев даже исполнили по этому поводу куплет: «Пентагоновские волки в небо бросили иголки! Мы ведь можем полететь и в иголки нитки вдеть!». Зрителям было весело. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. А правда была вот в чем...

Листая пожелтевшие страницы «Правды»…

В шестидесятые годы прошлого века в Советском Союзе не было ни одной газеты, которая обошла бы вниманием один прелюбопытный факт. Например, газета «Правда», ссылаясь на американские информационные агентства, заявила, что 21 октября 1961 г. Соединенные Штаты Америки выпустили на космическую орбиту искусственный спутник «Мидас» с резервуаром, где находилось триста пятьдесят миллионов крошечных медных иголок. В газете сообщалось, что «иголки с помощью особого устройства были выпущены в космос». В соответствии с духом того времени, издание особо подчеркнуло, что всё передовое научное общество крайне возмущено подобными действиями США и протестует против них.

Предполагалось, что, прочитав сообщение, все население страны Советов должно было бы и в самом деле впасть в беспокойство. Тогда это были времена бесконечной гонки вооружений между Советским Союзом и Америкой. К слову, и по выпуску космической техники, и по производству ядерного оружия мы были впереди «штатовцев», не говоря о том, что космические ракеты несли бóльший по весу груз. Возникает вполне логичный вопрос: для чего это вдруг понадобилось Штатам рассеивать иголки на космической орбите Земли? Так совпало, что в Москве тогда шел эпохальный XX съезд Компартии Советского Союза, объявивший курс на строительство коммунизма в СССР. Неужто новое оружие было задумано исключительно как средство угрозы Союзу, или в противовес объявленному страной коммунистическому курсу? И неужели капиталисты нашли способ уничтожить народ не банальными атомными бомбами, а такими вот мелкими металлическими штучками прямиком из космоса? Ведь три с половиной миллиона иголок – это, считай, по паре игл на советскую душу (ну или на какую-нибудь другую часть тела).

Итак, вернемся к заявлению ТАСС. Телеграфное агентство тогда имело весьма серьезный вес на политической арене, и уж если на первой странице «Правды» помещался заголовок «Заявление ТАСС», то это было действительно очень важное заявление. Так вот, в заявлении говорилось, что ВВС США произвели запуск в космос спутника с огромным количеством медных игл на борту. Иглы должны были рассеять на высоте более трех тысяч километров, с целью создания искусственного кольца вокруг Земли, которое должно отражать сигналы земных радиостанций. «В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее». Далее следовал гневный протест по поводу действий США. ТАСС отмечал, что в пылу гонки вооружений Америка для военных целей собирается использовать и космическое пространство. Прежде это были испытания ядерного оружия, а теперь еще и опыты с миллионами игл. Пентагон при всем этом абсолютно не учитывает опасность последствий для всего населения планеты из-за тотального засорения околоземной орбиты этим медным мусором.

«Американские волки в небо бросили иголки»

Иголки и марка - размеры.

Ученые же утверждают, что космический пояс из игл создаст серьезные препятствия для космической связи с кораблями, выходящими на орбиту Луны, например, или какой-то иной планеты Солнечной системы. Кроме того, данные опыты создают серьезную помеху исследованиям астрономов, для научных исследований которых необходимы радиотелескопы.

ТАСС и весь советский народ выражали свое глубокое возмущение действиями США и требовали прекратить вывод спутников с иголками на космическую орбиту.

План «Вестфорд» на практике

Наверное, стоит начать с того, что спутников с контейнерами игл было несколько, а еще существовала информация, что игл-то на самом деле было значительно больше. Все иглы в длину были равны 1,78 см, диаметр равнялся 18 микронам. Мелко нарезанная медная проволока не очень-то соотносилась с научным инструментом, однако, как раз они и стали серьезной попыткой радиофизиков НАСА таким образом обеспечить бесперебойную связь на весьма значительных расстояниях. И, разумеется, иглами из космоса янки никого колоть и не думали. Элементарно «отцы» проекта, которому дали имя «Вестфорд», планировали соорудить на орбите Земли эдакое игольное «кольцо», чтобы оно служило Пентагону в качестве системы космической радиосвязи. А доводы были таковы. Если уж у ионосферы есть недостатки, которые препятствуют с её же помощью установить устойчивую радиосвязь, тогда… почему бы не смастерить «неприродный» объект, у которого бы отсутствовали недостатки природного. По сути, такое вот «зеркало», которое будет отражать радиоволны, и которое вовсе не должно быть абсолютно непрозрачным экраном. Ведь давно известно, что самые огромные радиоантенны конструируют сетчатыми, в противном случае они были бы весьма тяжелы. Иголки, заброшенные на орбиту, по задумке авторов «Вестфорда», рассыпавшись, должны были создать там исполинскую сеть. Она-то и должна была бы зеркально отражать радиосигналы и возвращать их на землю, причем за сотни и сотни километров от исходной точки запуска.

Экспериментаторы решили проверить на практике действие своего «детища». Были взяты две 18,5-метровые антенны для организации сеанса связи между Калифорнией и Массачусетсом. Все дружно отметили, что, «голос можно было расслышать». К сожалению, иголки все активнее рассеивались в пространстве, плотность «не природной» ионосферы стремительно снижалась. «Медное» облако постоянно трансформировалось, и вскоре качество связи, впрочем, как и она сама, сошли на нет. Иголки, как отражатели, стали неактуальны, однако, как космический мусор, остались на орбите, создавая помехи для спутников и просто загрязняя околоземное пространство.

Хлам или не хлам?

Иголки, детище пентагоновской военной мысли, так и остались камнем преткновения для тех, кто активно боролся с засорением космоса. В первый (и неудачный) день запуска спутника с иглами на борту «Правда» разразилась гневной статьей под названием: «США засоряют космос». И это было объяснимо: ведь в космических масштабах любая самая крошечная пылинка, столкнувшись с иллюминатором космического корабля, способна пробить отверстие внушительных размеров. Тем не менее, легко понять, что полмиллиона игл – цифра внушительная лишь для землян. Основная часть игл, даже невзирая на изначально огромное расстояние в 3600 км (а это в 10 раз выше орбиты нашей космической станции «Мир»), уже сгорела в плотных слоях атмосферы. А потому на сегодняшний день число иголок, парящих по орбите, составляет лишь несколько штук на сотни метров. К слову, в семидесятых годах было на полном серьезе предложено поискать иголки в снегах Арктики (с медью, что ли в Союзе проблемы были?). Вовремя ученые посчитали, что на каждый квадратный километр чистейшего арктического снега приходится лишь… пять иголок. И слава Богу решили, что искать смысла нет. А уж сколько мусора оставляют после себя современные шаттлы – и не сосчитать! Мусор плавает по всей космической орбите, впору говорить о втором кольце, после первого настоящего астероидного. Только это было бы чисто мусорное кольцо! К примеру, запущенный Китаем спутник связи, рассыпавшись на орбите, «подарил» космическому пространству тринадцать тысяч фрагментов, большую часть которых составляли металлические детали, которые куда более опасны, чем какие-то иголки! А сколько порастеряли за все время космической эры, во время ремонта в открытом космосе молотков, ключей и прочего космического инструментария – и не сосчитать!

Был бы факт, а уж интерпретировать мы его сумеем!

Важно другое, а именно, что американцы, сами того не подозревая, дали прекрасный повод, или как сейчас сказали бы – «тему», нашей пишущей братии. Популярный в советское время детский писатель Лев Кассиль немедленно включил случай с иголками в свою повесть «Будьте готовы, Ваше Высочество!» По ней же потом был отснят ещё и детский фильм, где один из персонажей как раз и упоминает эти самые проклятые иголки «мерихьянга», вокруг которых сложилась целая сценка с диалогом двух героев. Но вот прошло время и что изменилось? Да ничего собственно, только вместо иголок постоянно находится что-то другое. Информационная война двух сверхдержав продолжается, хотя – да, параноиков сегодня все же убавилось!
Автор: Светлана Денисова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. martin-159 Сегодня, 06:26
    Что-то я не помню никакой паранойи.
    martin-159
    1. Ольгович Сегодня, 07:33
      Цитата: martin-159
      Что-то я не помню никакой паранойи.

      Паранойи не было, но чувство РЕАЛЬНОЙ опасности атомной войны было . И уроки в школе соответсвующие были и занятия и плакаты.
      Ольгович
      1. Mavrikiy Сегодня, 10:31
        Цитата: Ольгович
        Цитата: martin-159
        Что-то я не помню никакой паранойи.

        Паранойи не было, но чувство РЕАЛЬНОЙ опасности атомной войны было . И уроки в школе соответсвующие были и занятия и плакаты.

        Извиняюсь, Вы красное от холодного отличаете?
        чувство РЕАЛЬНОЙ опасности, уроки в школе, и наконец - плакаты!!!(ужас какой)
        ИРРЕАЛЬНАЯ реальность, "а это не про тебя?" (мультик)
        Mavrikiy
    2. Mavrikiy Сегодня, 10:34
      Цитата: martin-159
      Что-то я не помню никакой паранойи.

      Вам просто повезло, молодой были. А вот Шпаковский хлебнул по-полной. Результат на лице. Паранойя кажись не лечится. Разве только касторки попробовать дать?
      Mavrikiy
  2. амурец Сегодня, 06:49
    Так совпало, что в Москве тогда шел эпохальный XX съезд Компартии Советского Союза, объявивший курс на строительство коммунизма в СССР.
    Автор, надо быть точнее, на ХХ-ом съезде КПСС был развенчан культ личности Сталина. "XXI съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за — внеочередной съезд КПСС, созванный для рассмотрения и утверждения семилетнего плана развития народного хозяйства. Главным итогом XXI съезда стало провозглашение лозунга о переходе СССР к коммунизму. Строительство социализма было провозглашено завершенным, и речь отныне шла о том, чтобы приступить к «созданию в стране коммунистического общества», которое на горизонте 80-х гг. обеспечит полное изобилие и счастье каждого советского гражданина."
    А вот в ту пору о которой вы пишите проходил:" XXII съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за проходил с 17 по 31 октября 1961 года в Москве и впервые проходил в Кремлёвском Дворце съездов. Присутствовало 4394 делегата с решающим и 405 делегатов с совещательным голосом, а также делегации 80 зарубежных партий." В остальном правильно. Ну а об остальном космическом мусоре так надо собирать все "Зелёных" и под пылесос собирать космический мусор, а медными иголками пусть штопают "озоновые дыры." Тогда же для, запугивания империалистов, была испытана бомба в 50мгт " ПолИвана" 30 октября 1961 года на советском ядерном полигоне на Новой Земле прогремел самый мощный взрыв в истории человечества. Ядерный гриб поднялся на высоту 67 километров, а диаметр «шляпки» это гриба составил 95 километров. Ударная волна трижды обогнула земной шар (а взрывной волной сносило деревянные постройки на расстоянии нескольких сотен километров от полигона). Вспышку взрыва было видно с расстояния в тысячу километров, невзирая на то, что над Новой Землей висела густая облачность. В течение почти часа во всей Арктике не работала радиосвязь. Мощность взрыва по разным данным составила от 50 до 57 мегатонн (миллионов тонн тротила).

    Источник: http://statehistory.ru/1654/Ispytanie-vodorodnoy-
    bomby--ona-zhe-Kuzkina-mat/
    амурец
  3. василий50 Сегодня, 06:53
    Авторша как то вскользь и про *иголки* и про многое другое, но вдоволь про напрасные страхи. Вот только сегодня многое становится известным. Ну не держится в тайне желание *завоевать весь мир* и его окрестности. Гонор не позволяет.
    Так становятся известны планы по ядерной бомбардировке СОВЕТСКОГО СОЮЗА и про уточнения к этим планам. Или про управление погодой и сейсмическими процессами. Даже про планы бактериологической войны и то кое что известно. Как и про то как испывали в Нью Йоркском метро распространение болезнетворных микробов.
    Вон даже у тех кто сегодня работают на США популярна шутка. *Всё что писала ПРАВДА оказалось правдой*.
    И про паранойю не помню, а вот готовность СОВЕТСКОГО СОЮЗА ответить так чтоб США исчезли помню.
    василий50
  4. inkass_98 Сегодня, 07:14
    У автора мусор в голове плавает, а не только в космическом пространстве.
    В чем была неправа советская пресса? Начиная с того, что любая помеха в космосе при достаточно больших скоростях является потенциальной угрозой для космических аппаратов, какова бы ни была их миссия, заканчивая тем, что и на Земле лишний мусор, падающий на голову, ни к чему. Кстати, явно в Арктике иголки искали не с целью в их цветмет сдать, это очевидно.
    И было бы неплохо пояснить про "современные шаттлы": какой негодяй их втихаря запускает, без ведома првообладателей?
    inkass_98
  5. XII легион Сегодня, 07:43
    Удивительный случай.
    Космос - открытая зона, делай что хочешь.
    Зато очевидно кто был агрессором - даже в космосе
    XII легион
  6. parusnik Сегодня, 07:59
    но на мой взгляд, мы все тогда были параноиками
    ...Любимая фишка, за всех говорить и всех обличать...
    parusnik
  7. Вольнопёр Сегодня, 08:27
    Статья, с исторической точки зрения, конечно интересная. Но вот сама манера подачи материала явно тенденциозна.
    Получается, что "советская пропаганда" выдала "невинных эксперимент" американских ученых за акт диверсии против советской космической программы.
    Да и с цифрами, что-то автор не в ладах.
    Ведь три с половиной миллиона иголок – это, считай, по паре игл на советскую душу (ну или на какую-нибудь другую часть тела).

    Население СССР в 1961 году более - 216 млн.чел. Население Москвы в 1959 году - более 5 млн.чел. Число членов КПСС в 1960 году - более 8 млн.чел.
    А у автора получается, что в 1961 году на весь огромный Советский Союз, насчитывалось 1.75 млн. "советских душ". А что остальные, "антисоветские" были ?! what

    ЗЫ. Хотя в тексте приведены цифры и 500 тысяч, и 3.5 миллиона и 350 миллионов этих пресловутых игл.
    "Тщательнее надо".
    Вольнопёр
  8. BRONEVIK Сегодня, 08:32
    Интересно, а СОИ так и канула в лету или все же элементы остались?
    Спасибо за статью!
    BRONEVIK
  9. Curious Сегодня, 08:43
    Доброго дня. Итак, вначале о паранойе. Наша, советская паранойя (никакой паранойи не было, но для удобства будем оперировать этим термином) - бледное подобие американской. Для примера - несколько плакатов тех лет из американской прессы.

    Надпись на плаате "Америка под коммунизмом"
    Curious
    1. Curious Сегодня, 08:48
      А вот другой вариант.

      "Если Россия одержит победу".
      Curious
      1. Curious Сегодня, 08:57
        Но лично мне нравился вот этот плакат, живописующий, как нелегко будет американкам - с...екс-рабыням "в оккупации", когда до них доберется мастер пыток Фидель Кастро".

        "Slaves Of Sin For Castro’s Traveling Torture Master"
        Так что параноидальная составляющая американской пропаганды далеко обскакала пропаганду советскую. И советские плакаты времен холодной войны на формирование ненависти к американцам никогда направлены не были.
        Curious
  10. hohol95 Сегодня, 09:02

    Родители следите за своими чадам, в колледжах могут быть преподаватели пропагандирующие коммунизм!
    hohol95
  11. Curious Сегодня, 09:25
    Теперь от паранойи перейдем к "иголкам".
    Сперва аспект технический.
    Проект "Вестфорд" - это одна из первых попыток организации космической системы радиосвязи. До спутников связи в космос запускали не только диполи ("иголки"). 12 августа 1960 года специалистами США был выведен на орбиту высотой 1500 км надувной шар. Этот космический аппарат назывался «Эхо-1». Его металлизированная оболочка диаметром 30 м выполняла функции пассивного ретранслятора.
    Однако на подходе уже были спутники связи, поэтому проекты, подобные "Вестфорду", были свернуты.
    Тепрь о протестах. Во главе протестов была совсем не газета "Правда". Во главе протестов были ученые. Против выступили такие уважаемые организации, как Международный астрономический союз, Комитет по космическим исследованиям, Международный совет научных союзов. В числе ученых, которые выступали против - Сэр Альфред Чарлз Бернард Ловелл, крупнейший британский астроном, создатель известной радиообсерватории Джодрелл-Бэнк.
    Именно он поднял вопрос о том, что исследование космоса должно вестись в рамках международных правовых норм. Протесты ученых были первым шагом к подписанию в 1967 году Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, который является и сегодня основой международного космического права.
    Так что газета "Правда" всего лишь поддержала международную мирную инициативу. И никакой паранойи в этом не было. Статья откровенно слабовата, уж извините за откровенность.
    Curious
  12. Mavrikiy Сегодня, 10:27
    Не знаю, как мои ровесники из 50-60-ых, но на мой взгляд, мы все тогда были параноиками – боялись атомной войны

    Что хотел сказать то, болезный-параноик? (большие сомнения что вылечился)
    Про атомную бомбу знали все и всё, в школе проходили и занятия ГО проводили. Вот только напоминали о бомбе "раз в году" по телеку. А американцы, те да, у них ужастики гнали в кино, по телеку (уже тогда 24 часа в сутки) эксперды.... Так оно и понятно: покупай бомбоубежище для всей семьи, запасы консервов, Плащи химзащиты и противорадиационные и тд. Там реальный психоз был, вплоть до самоубийств.
    Mavrikiy
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