В вероятной схватке слона с драконом выигрывает полосатый скунс?

В условиях неопределённости в отношении ситуации с безопасностью в Южно-Китайском море, где в спорных водах не было обнаружено снижения активности китайского строительства, Индия и Вьетнам обсудили вопросы морского сотрудничества и пообещали расширить свои связи в сфере обороны.

Индия и США не могут позволить Китаю удерживать их в заложниках при осуществлении военного партнёрства. Индия и США находятся на пороге большого политического момента, который может коренным образом изменить стратегические параметры в Азии.

В реальном выражении индийским компаниям не понадобятся лицензии для торговли в 90 процентах пунктов по спискам контроля над экспортом. Именно тогда обе страны смогут создать крупные ультрасовременные объекты обороны, которые требуют торговли крупномасштабными товарами двойного назначения.