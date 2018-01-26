09:52 26 января

В вероятной схватке слона с драконом выигрывает полосатый скунс?

В индийской прессе в течение недели вышла серия материалов, в которой открыто обозначается главный геополитический противник Нью-Дели. И противником этим назван Китай. Назван, несмотря на то, что эти страны, казалось бы, по определению должны рассматривать друг друга исключительно в качестве надёжных партнёров – хотя бы исходя из членства и Индии, и КНР в БРИКС. Справедливости ради, в последнее время эта аббревиатура всё реже проявляет себя на международной арене, так и оставаясь больше декларативным объединением, нежели реальным.

Сначала индийские средства массовой информации затронули тему усиления Китая в Пакистане, который, как известно, в Индии считается, мягко говоря, не самым дружественным государством. Предпосылки таковы: китайские инвесторы на свои средства отстроили инфраструктуру пакистанского порта Гвадар (одного из трёх крупнейших в стране). Тем самыми Пекин получил фактический доступ как минимум к мониторингу трафика в Оманском заливе, который переходит в небезызвестный Ормузский пролив с его геостратегическим значением для всех мировой экономики. Именно через Ормузский пролив проходит основная часть трафика танкерного флота, обслуживающего экспортёров нефти Аравийского полуострова. В Индии считают, что контроль над пакистанским портом Гвадара Китаем позволяет Пекину объединить усилия против Нью-Дели и под шумок развернуть там военную инфраструктуру.

В Китае все эти заявления называют несостоятельными, добавляя, что развитие порта Гвадар в Пакистане лежит в основе морской составляющей программы «Один пояс – один путь», реализуемой КНР в глобальном варианте.


В вероятной схватке слона с драконом выигрывает полосатый скунс?


Однако такое объяснение Индию явно не успокаивает. Власти второй по численности населения страны мира считают, что заявления Китая лишь об экономической важности Гвадара – блеф. В этой связи так... на всякий случай... индийский главком ВМС адмирал Сунил Ланба заявил, что Индия в такой ситуации вынуждена интенсифицировать развитие своего флота, причём в первую очередь – подводного. Мол, если Китай решил обосноваться в Пакистане сугубо экономически, то значит, вряд ли Пекин будет обеспокоен усилением подводной составляющей ВМС Индии – она же всего лишь защищает свои границы.

Планы Индии по строительству подводных лодок достаточно внушительны: к 2030 году планируется построить и поставить в ВМС страны 24 субмарины. На первом этапе собираются построить шесть подводных лодок класса Scorpene, одна из которых, как сообщается, уже построена на верфи в Мумбаи. При этом адмирал Ланба сообщил, что строительство подводных лодок в Индии предполагает использование технологий ряда «имеющих соответствующий опыт» компаний. Речь о такой «гремучей смеси» как Naval Group, Saab, «Рособоронэкспорт», и Thyssen Krupp Marine Systems. Из этого набора индийские судостроительные заводы собираются «взять только лучшее» и начать строить по две подводных лодки в год – дабы «противостоять китайскому усилению».

И пока адмирал Ланба рассказывал о том, как будет противостоять строящимся подводным флотом китайскому «окружению», подоспели товарищи из дружественного Вьетнама. Уловив нужный момент, Ханой призвал Нью-Дели активнее участвовать в интеграции в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии. Вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук переговорил со своим индийским коллегой Норендрой Моди на предмет того, что тут, дескать, есть небольшой архипелаг, который Китай уже практически прибрал к рукам, а вокруг этого архипелага столько ресурсов, столь ресурсов – СТОЛЬКО? – Нет, столько... Но всё равно нужно «бежать» в этом направлении, чтобы интегрировать свои усилия в противодействии огнедышащему китайскому дракону.

Из сообщения в индийской прессе:
В условиях неопределённости в отношении ситуации с безопасностью в Южно-Китайском море, где в спорных водах не было обнаружено снижения активности китайского строительства, Индия и Вьетнам обсудили вопросы морского сотрудничества и пообещали расширить свои связи в сфере обороны.


То есть Индию напугали ещё и тем, что Китай подбирается буквально со всех сторон – в Гвадаре строит порт, который «попахивает» не только гражданским назначением, а на востоке поджимает партнёров, которые могли бы пригодиться индийскому слону в противостоянии с китайским драконом.

Тут же подсуетились непременные «друзья Индии» из США. Находясь в швейцарском Давосе, главы Индии и США, как сообщают их службы протокола, переговорили на разные темы. Одна из главных тем была посвящена Китаю и его активности. Были высказаны слова о том, что Китай нарушает торговый режим на целом ряде направлений и вообще препятствует американо-индийской дружбе.
Индийский портал Indian Defense News пишет (после контактов Моди с Трампом):
Индия и США не могут позволить Китаю удерживать их в заложниках при осуществлении военного партнёрства. Индия и США находятся на пороге большого политического момента, который может коренным образом изменить стратегические параметры в Азии.


Отмечено, что речь идёт о возможности получения Индией льгот по товарам двойного назначения. При этом добавляется, что Индия уже в скором времени может войти в так называемую категорию первого уровня режима администрирования экспорта США, когда страна получит преимущества в торговле (в том числе и продукцией двойного назначения), характерные сегодня исключительно для ближайших союзников США.

Из материала:
В реальном выражении индийским компаниям не понадобятся лицензии для торговли в 90 процентах пунктов по спискам контроля над экспортом. Именно тогда обе страны смогут создать крупные ультрасовременные объекты обороны, которые требуют торговли крупномасштабными товарами двойного назначения.


Таким образом, США использует обеспокоенность индийских властей по поводу усиления Китая и предлагает свои услуги из серии: «А не хочешь ли ты стать моим верным союзником?» С точки зрения США – всё замечательно: подтянуть в сферу своего влияния Индию с её более чем внушительными темпами растущей экономикой и огромными ресурсами, и на этом фоне попытаться играть на ослабление Китая.
Под шумок Lockheed Martin проталкивает создание в Индии мощностей по сборке F-16 с конечной целью «втюхать» индийским друзьям партию истребителей F-35 – в качестве «братской помощи». Этакий бартер: мы вам рабочие места, вы нам – контракт на «35-е».

В то же время, нагнетая на юго-востоке, США продолжают кусать Китай развёртыванием системы ПРО – «от северокорейской угрозы». А потому факт остаётся фактом – от противостояния индийского слона и китайского дракона в первую очередь выигрывает американский полосатый скунс...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: bharathz24.blogspot.com
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Комментарии 18

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
    В вероятной схватке слона с драконом выигрывает полосатый скунс?


    Вооружаем обе стороны под завязку и сидя на берегу реки ждем когда мимо проплывут два трупа слона и дракона. smile
    Нам в чужую схватку 2-х миллиардов людей лучше не соваться.
    Тот же ЛЕХА
    1. dsk Сегодня, 06:48
      Здравствуйте Алексей!
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Нам
      В своё время Алексе́й Никола́евич Косы́гин помирил Индию и Пакистан, традиции будут успешно продолжены. hi
      dsk
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:50
        В своё время Косыгин помирил Индию и Пакистан, традиции будут успешно продолжены. hi


        Гдеж вы Косыгина с Советской армией тОго времени в нашем правительстве найдете smileсейчас.
        Лавров конечно хорош но он далеко не мистер НЕТ...да и армия у нас далеко не армия СССР...самих бы защитить от нападения.
        Тот же ЛЕХА
    2. Chertt Сегодня, 07:46
      К нашему сожалению, военно-экономический союз , скунса и слона против дракона (пользуясь терминологией автора), напрашивается сам собой. И Российскому Медведю надо крепко почесать голову, что бы не остаться без военных, да и всех других, контрактов с Индией
      Chertt
      1. К0щей Сегодня, 08:21
        Цитата: Chertt
        И Российскому Медведю надо крепко почесать голову, что бы не остаться без военных, да и всех других, контрактов с Индией

        с Индией торговля... такая торговля. они от нас хотят и товар, и технологии, и обслуживание, и производство, за те же деньги, что у остальных просто за товар. еще и претензии за свои косяки навесить хотят. очень уж "выгодный" в последнее время партнер стал.
        К0щей
        1. Chertt Сегодня, 08:50
          Цитата: К0щей
          с Индией торговля... такая торговля.

          Это детали. Статья о более широком взгляде на ситуацию.
          Chertt
          1. К0щей Сегодня, 08:59
            Цитата: Chertt
            Это детали. Статья о более широком взгляде на ситуацию.

            дьявол кроется в мелочах © а так все статьи про политику сводятся к влиянию тех или иных на субъекта. я к тому, что не стоит "стелиться" перед Индией, работать как с обычным игроком на полит арене - их политик с нами работают именно так. там не хуже других умеют наживаться и распиливать. а уже если в интересах страны - это вообще святое.
            К0щей
            1. Chertt Сегодня, 09:09
              Автор, своей статьей, задает вопрос. Есть ли у России своя стратегия в предстоящем конфликте, между США и КНР. У Индии похоже есть, и он вряд ли с Россией. Что в состоянии сделать наша страна, что бы быть в выигрыше, от уже начавшейся борьбы за место лидера
              Chertt
    3. сибиралт Сегодня, 08:07
      Столкнуть лбами Индию и Китай голубая мечта США.
      сибиралт
      1. g1washntwn Сегодня, 09:31
        Конечно. Этож сразу план по сокращению до "золотого миллиарда" будет перевыполнен.
        g1washntwn
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:23
    противостояния индийского слона и китайского дракона
    все старо как мир - разделяй и властвуй !
    Uncle Lee
    1. dsk Сегодня, 06:53
      Здравствуйте Владимир!
      Цитата: Uncle Lee
      разделяй и властвуй
      "Кому выгодно?" - первый вопрос Алекса́ндра Ива́новича Бастры́кина. hi
      dsk
  3. Кот_Кузя Сегодня, 06:39
    Индия до сих пор плывет в фарватере Британии. Поэтому неудивительно, что англосаксы натравливают индийцев на китайцев.
    Кот_Кузя
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
    по определению должны рассматривать друг друга исключительно в качестве надёжных партнёров – хотя бы исходя из членства и Индии, и КНР в БРИКС.

    Да, тут очень многое не понятно. request
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    от противостояния индийского слона и китайского дракона в первую очередь выигрывает американский полосатый скунс...
    И этим все сказано. Понятно кто стоит за расширением разногласий, которые существовали и раньше, но страны как-то находили общий язык.
    rotmistr60
  6. Мой адрес Сегодня, 07:31
    Уважаемый Алексей Володин!
    [/b]Как я понял, под словом «скунс» Вы заныкали его аналог, слово «вонючка». lol[b]
    Мой адрес
  7. Кот Маркиз Сегодня, 08:42
    А, ведь "полосатый скунс" и выйграет. "И к бабке не ходи"-выиграет. Индусы китайцев не любят, а уж пакистанцев.... Да и БРИКС этот- так, для галочки-на самом деле, никак он, для связей стран не помогает...
    Кот Маркиз
  8. XII легион Сегодня, 08:58
    Скунс выиграет по одной причине - рядом с ним находиться сложно))
    Если нос не заложен)))
    XII легион
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