В вероятной схватке слона с драконом выигрывает полосатый скунс?
В индийской прессе в течение недели вышла серия материалов, в которой открыто обозначается главный геополитический противник Нью-Дели. И противником этим назван Китай. Назван, несмотря на то, что эти страны, казалось бы, по определению должны рассматривать друг друга исключительно в качестве надёжных партнёров – хотя бы исходя из членства и Индии, и КНР в БРИКС. Справедливости ради, в последнее время эта аббревиатура всё реже проявляет себя на международной арене, так и оставаясь больше декларативным объединением, нежели реальным.
Сначала индийские средства массовой информации затронули тему усиления Китая в Пакистане, который, как известно, в Индии считается, мягко говоря, не самым дружественным государством. Предпосылки таковы: китайские инвесторы на свои средства отстроили инфраструктуру пакистанского порта Гвадар (одного из трёх крупнейших в стране). Тем самыми Пекин получил фактический доступ как минимум к мониторингу трафика в Оманском заливе, который переходит в небезызвестный Ормузский пролив с его геостратегическим значением для всех мировой экономики. Именно через Ормузский пролив проходит основная часть трафика танкерного флота, обслуживающего экспортёров нефти Аравийского полуострова. В Индии считают, что контроль над пакистанским портом Гвадара Китаем позволяет Пекину объединить усилия против Нью-Дели и под шумок развернуть там военную инфраструктуру.
В Китае все эти заявления называют несостоятельными, добавляя, что развитие порта Гвадар в Пакистане лежит в основе морской составляющей программы «Один пояс – один путь», реализуемой КНР в глобальном варианте.
Однако такое объяснение Индию явно не успокаивает. Власти второй по численности населения страны мира считают, что заявления Китая лишь об экономической важности Гвадара – блеф. В этой связи так... на всякий случай... индийский главком ВМС адмирал Сунил Ланба заявил, что Индия в такой ситуации вынуждена интенсифицировать развитие своего флота, причём в первую очередь – подводного. Мол, если Китай решил обосноваться в Пакистане сугубо экономически, то значит, вряд ли Пекин будет обеспокоен усилением подводной составляющей ВМС Индии – она же всего лишь защищает свои границы.
Планы Индии по строительству подводных лодок достаточно внушительны: к 2030 году планируется построить и поставить в ВМС страны 24 субмарины. На первом этапе собираются построить шесть подводных лодок класса Scorpene, одна из которых, как сообщается, уже построена на верфи в Мумбаи. При этом адмирал Ланба сообщил, что строительство подводных лодок в Индии предполагает использование технологий ряда «имеющих соответствующий опыт» компаний. Речь о такой «гремучей смеси» как Naval Group, Saab, «Рособоронэкспорт», и Thyssen Krupp Marine Systems. Из этого набора индийские судостроительные заводы собираются «взять только лучшее» и начать строить по две подводных лодки в год – дабы «противостоять китайскому усилению».
И пока адмирал Ланба рассказывал о том, как будет противостоять строящимся подводным флотом китайскому «окружению», подоспели товарищи из дружественного Вьетнама. Уловив нужный момент, Ханой призвал Нью-Дели активнее участвовать в интеграции в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии. Вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук переговорил со своим индийским коллегой Норендрой Моди на предмет того, что тут, дескать, есть небольшой архипелаг, который Китай уже практически прибрал к рукам, а вокруг этого архипелага столько ресурсов, столь ресурсов – СТОЛЬКО? – Нет, столько... Но всё равно нужно «бежать» в этом направлении, чтобы интегрировать свои усилия в противодействии огнедышащему китайскому дракону.
Из сообщения в индийской прессе:
То есть Индию напугали ещё и тем, что Китай подбирается буквально со всех сторон – в Гвадаре строит порт, который «попахивает» не только гражданским назначением, а на востоке поджимает партнёров, которые могли бы пригодиться индийскому слону в противостоянии с китайским драконом.
Тут же подсуетились непременные «друзья Индии» из США. Находясь в швейцарском Давосе, главы Индии и США, как сообщают их службы протокола, переговорили на разные темы. Одна из главных тем была посвящена Китаю и его активности. Были высказаны слова о том, что Китай нарушает торговый режим на целом ряде направлений и вообще препятствует американо-индийской дружбе.
Индийский портал Indian Defense News пишет (после контактов Моди с Трампом):
Отмечено, что речь идёт о возможности получения Индией льгот по товарам двойного назначения. При этом добавляется, что Индия уже в скором времени может войти в так называемую категорию первого уровня режима администрирования экспорта США, когда страна получит преимущества в торговле (в том числе и продукцией двойного назначения), характерные сегодня исключительно для ближайших союзников США.
Из материала:
Таким образом, США использует обеспокоенность индийских властей по поводу усиления Китая и предлагает свои услуги из серии: «А не хочешь ли ты стать моим верным союзником?» С точки зрения США – всё замечательно: подтянуть в сферу своего влияния Индию с её более чем внушительными темпами растущей экономикой и огромными ресурсами, и на этом фоне попытаться играть на ослабление Китая.
Под шумок Lockheed Martin проталкивает создание в Индии мощностей по сборке F-16 с конечной целью «втюхать» индийским друзьям партию истребителей F-35 – в качестве «братской помощи». Этакий бартер: мы вам рабочие места, вы нам – контракт на «35-е».
В то же время, нагнетая на юго-востоке, США продолжают кусать Китай развёртыванием системы ПРО – «от северокорейской угрозы». А потому факт остаётся фактом – от противостояния индийского слона и китайского дракона в первую очередь выигрывает американский полосатый скунс...
Сначала индийские средства массовой информации затронули тему усиления Китая в Пакистане, который, как известно, в Индии считается, мягко говоря, не самым дружественным государством. Предпосылки таковы: китайские инвесторы на свои средства отстроили инфраструктуру пакистанского порта Гвадар (одного из трёх крупнейших в стране). Тем самыми Пекин получил фактический доступ как минимум к мониторингу трафика в Оманском заливе, который переходит в небезызвестный Ормузский пролив с его геостратегическим значением для всех мировой экономики. Именно через Ормузский пролив проходит основная часть трафика танкерного флота, обслуживающего экспортёров нефти Аравийского полуострова. В Индии считают, что контроль над пакистанским портом Гвадара Китаем позволяет Пекину объединить усилия против Нью-Дели и под шумок развернуть там военную инфраструктуру.
В Китае все эти заявления называют несостоятельными, добавляя, что развитие порта Гвадар в Пакистане лежит в основе морской составляющей программы «Один пояс – один путь», реализуемой КНР в глобальном варианте.
Однако такое объяснение Индию явно не успокаивает. Власти второй по численности населения страны мира считают, что заявления Китая лишь об экономической важности Гвадара – блеф. В этой связи так... на всякий случай... индийский главком ВМС адмирал Сунил Ланба заявил, что Индия в такой ситуации вынуждена интенсифицировать развитие своего флота, причём в первую очередь – подводного. Мол, если Китай решил обосноваться в Пакистане сугубо экономически, то значит, вряд ли Пекин будет обеспокоен усилением подводной составляющей ВМС Индии – она же всего лишь защищает свои границы.
Планы Индии по строительству подводных лодок достаточно внушительны: к 2030 году планируется построить и поставить в ВМС страны 24 субмарины. На первом этапе собираются построить шесть подводных лодок класса Scorpene, одна из которых, как сообщается, уже построена на верфи в Мумбаи. При этом адмирал Ланба сообщил, что строительство подводных лодок в Индии предполагает использование технологий ряда «имеющих соответствующий опыт» компаний. Речь о такой «гремучей смеси» как Naval Group, Saab, «Рособоронэкспорт», и Thyssen Krupp Marine Systems. Из этого набора индийские судостроительные заводы собираются «взять только лучшее» и начать строить по две подводных лодки в год – дабы «противостоять китайскому усилению».
И пока адмирал Ланба рассказывал о том, как будет противостоять строящимся подводным флотом китайскому «окружению», подоспели товарищи из дружественного Вьетнама. Уловив нужный момент, Ханой призвал Нью-Дели активнее участвовать в интеграции в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии. Вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук переговорил со своим индийским коллегой Норендрой Моди на предмет того, что тут, дескать, есть небольшой архипелаг, который Китай уже практически прибрал к рукам, а вокруг этого архипелага столько ресурсов, столь ресурсов – СТОЛЬКО? – Нет, столько... Но всё равно нужно «бежать» в этом направлении, чтобы интегрировать свои усилия в противодействии огнедышащему китайскому дракону.
Из сообщения в индийской прессе:
В условиях неопределённости в отношении ситуации с безопасностью в Южно-Китайском море, где в спорных водах не было обнаружено снижения активности китайского строительства, Индия и Вьетнам обсудили вопросы морского сотрудничества и пообещали расширить свои связи в сфере обороны.
То есть Индию напугали ещё и тем, что Китай подбирается буквально со всех сторон – в Гвадаре строит порт, который «попахивает» не только гражданским назначением, а на востоке поджимает партнёров, которые могли бы пригодиться индийскому слону в противостоянии с китайским драконом.
Тут же подсуетились непременные «друзья Индии» из США. Находясь в швейцарском Давосе, главы Индии и США, как сообщают их службы протокола, переговорили на разные темы. Одна из главных тем была посвящена Китаю и его активности. Были высказаны слова о том, что Китай нарушает торговый режим на целом ряде направлений и вообще препятствует американо-индийской дружбе.
Индийский портал Indian Defense News пишет (после контактов Моди с Трампом):
Индия и США не могут позволить Китаю удерживать их в заложниках при осуществлении военного партнёрства. Индия и США находятся на пороге большого политического момента, который может коренным образом изменить стратегические параметры в Азии.
Отмечено, что речь идёт о возможности получения Индией льгот по товарам двойного назначения. При этом добавляется, что Индия уже в скором времени может войти в так называемую категорию первого уровня режима администрирования экспорта США, когда страна получит преимущества в торговле (в том числе и продукцией двойного назначения), характерные сегодня исключительно для ближайших союзников США.
Из материала:
В реальном выражении индийским компаниям не понадобятся лицензии для торговли в 90 процентах пунктов по спискам контроля над экспортом. Именно тогда обе страны смогут создать крупные ультрасовременные объекты обороны, которые требуют торговли крупномасштабными товарами двойного назначения.
Таким образом, США использует обеспокоенность индийских властей по поводу усиления Китая и предлагает свои услуги из серии: «А не хочешь ли ты стать моим верным союзником?» С точки зрения США – всё замечательно: подтянуть в сферу своего влияния Индию с её более чем внушительными темпами растущей экономикой и огромными ресурсами, и на этом фоне попытаться играть на ослабление Китая.
Под шумок Lockheed Martin проталкивает создание в Индии мощностей по сборке F-16 с конечной целью «втюхать» индийским друзьям партию истребителей F-35 – в качестве «братской помощи». Этакий бартер: мы вам рабочие места, вы нам – контракт на «35-е».
В то же время, нагнетая на юго-востоке, США продолжают кусать Китай развёртыванием системы ПРО – «от северокорейской угрозы». А потому факт остаётся фактом – от противостояния индийского слона и китайского дракона в первую очередь выигрывает американский полосатый скунс...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: bharathz24.blogspot.com
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