Рабы – опора демократии

До нас дошло множество свидетельств тех, кому довелось жить в классический период античной истории, и эти люди (весьма образованные по большей части) считали его совершенным временем. И разве они ошибались? Воздвигались храмы на Акрополе, скульпторы ваяли изумительные по совершенству мраморные статуи, а ученые мужи делали великие открытия. Тогда же древние афиняне основали демократию, совершенно новую, более прогрессивную систему управления обществом, чем монархия. Но что лежало в основе афинской демократии? Какова была ее экономическая основа? Об этом и пойдет наш рассказ.Даже освободившись, афинские рабы не имели права служить в войске. В лучшем случае они могли быть гребцами на триерах. Гоплитом мог быть только гражданин. Изображение гоплита, надевающего доспехи, на стороне «А» краснофигурной амфоры. 510—500 гг. до н. э. (Государственное античное собрание. Мюнхен)Прежде всего, демократия в Афинах существовала не для всех, а только для избранных. К примеру, рабы, коих было великое множество, не имели абсолютно никаких политических прав, впрочем, афинские женщины – тоже. Иностранцы, афиняне называли их метеками, которые жили и трудились в Афинах, не считались гражданами, а значит, также не имели права голоса. Ученые высчитали, что лишь 30 000 граждан Афин из трехсоттысячного населения города (а это только десять процентов), могли принимать участие в политическом управлении государством.Когда в 447г. до н.э. Перикл озвучил идею по восстановлению храмов на Акрополе (персы без жалости уничтожали святилища афинян). Так вот на рабов легла практически вся работа по их воссозданию.Любопытно, что Ксенофонт, греческий историк, в одном из своих сочинений как-то заметил, что в совершенной семье мужчина обязан спать со своей супругой, а не рабом. Крайне отрицательно он относился к тому, чтобы мятежные рабы имели детей, поскольку как он считал, потомство рабов будет гораздо хуже, чем предки.Истинной власти народа в Афинах не существовало до той поры, когда в 507 до н.э. не провели реформы Клисфена. Тот поделил местное население не по достатку или положению, а исключительно «по месту жительства». И выходило что-то похожее на наши современные избирательные округи. Важные решения, принимаемые по вопросам внутренней и внешней политики, принимались Экклесией либо общим собранием граждан, созывавшимся сорок раз в год. По условию собрания, для принятия законных решений по делам о госуправлении требовалось наличие шести тысяч граждан.Кроме собраний граждан имелось немало разнообразных советов и собраний, которые коллегиально принимали решения по проблемам правосудия и права, а также решали вопросы управления войсками, флотом, духовными заведениями и прочими не менее важными составляющими афинского общества. Известно, к примеру, что лишь Судебная палата (Дикастерий) устраивала собрания двести раз в год.В Афинах любой житель мог участвовать в госуправлении. Однако тот, кто принимал участие в деле поистине государственной важности, а затем ещё и выполнял домашнюю работу, нес довольно тяжелую ношу: совмещать оба дела было чрезвычайно тяжело. Решить проблему можно было весьма простым путем – «закупить» побольше рабов и… пусть они выполняют работу по дому за хозяина! Потому-то в Афинах дети рабов, подрастая, становились рабами, и даже если их отцом являлся сам рабовладелец, это не спасало детей от рабства. К счастью, отдавать в рабство за долги в Афинах не было принято, поскольку реформы Солона в 594 г. до н.э. его отменили. Солон запретил продажу коренных горожан за долги в рабство. Для самих горожан это было великим облегчением.Греки мыслили себя культурной нацией благодаря удачному расположению своего государства, которое Средиземное и Черное моря надежно охраняли от варваров. Эллины отлично понимали свое преимущество среди других государств Средиземного и Черного морей. Но там имелся товар, который грекам был крайне необходим – рабы. Собственно, спрос на труд невольников и был стимулом к образованию колоний. Из-за них потом были войны, снаряжались экспедиции, либо это была мирная торговля, нацеленная на покупку рабов.Невольников либо покупали, либо происходил обмен на ткани или вино, на те товары, приобретая которые, собственник приобщался к культурной жизни. Богатства, вывозимые из Греции, приобретались местной знатью. Та, ни минуты не колеблясь, продавала несчастных афинян в рабство грекам, лишь бы обрести вожделенные изделия и напитки. Судьба же «рабов-иностранцев», продаваемых за пределами Греции, была печальна: им, как правило, отводилось низшее место в иерархии рабов, и работа их была не самая легкая – добыча серебра в рудниках Лавриона. На руднике работали в 483 г. до н.э., а поскольку в Греции из добытого серебра изготавливали монеты, то серебро и стало основой для сильной экономики Афин!Да, достаток Афин в основном было образован на серебре, которое добывалось рабами в рудниках Лавриона, находившихся приблизительно в сорока километрах от города. Античные историки полагали, что горняками там были мужчины, однако нынешние историки считают, что там повсеместно использовали детский труд. А поскольку дети меньше ростом, то они могли свободно двигаться по тесным туннелям шахт.Во время раскопок подле шахт ученые, похоже, нашли подтверждение этому предположению. Находки в могилах и письмена на камнях подтвердили, что в одном из пяти случаев в них присутствовали детские скелеты. Как вариант, можно предположить, что рабы проживали при рудниках со своими семьями, а детские могилы… Что ж, смерть не щадит и детей. И все же, даже большая детская смертность не может объяснить такого количества детских захоронений, да еще дети в Лаврионских могилах были гораздо старше, чем захороненные в иных местах, где отсутствовали могилы рабов. Ученые находят это серьезным доказательством того, что дети реально использовались в рудниках, а гибли от непосильного труда. До современников дошли греческие вазы с изображением трудовых сцен шахтеров Лавриона, а рядом с большими фигурками изображены и очень маленькие, и похоже, что это дети! Так вот все эти изумительные изваяния, чудесная керамика, великолепная архитектура Парфенона – это все было оплачено нелегким трудом детей-шахтеров, детей рабов.Великое множество афинских семей были владельцами рабов. У самых бедных граждан также имелся хотя бы один раб. Такой немалый спрос на рабов не мог удовлетворить ни приток военнопленных, ни большая рождаемость в семьях рабов, оттого горожане приобретали их на невольничьем рынке. Цена колебалась в соответствии с возрастом, полом и состоянием здоровья. Самые дорогостоящие рабы оценивались в один талант, который эквивалентен 6000 драхм. В основной массе рабы стоили дешевле, тем не менее, цена на них не снижалась менее 200 драхм (для справки: аттическая серебряная драхма весила 4,32 г серебра), а цена на детей – значительно ниже.На рынках «рабский товар» выставлялся как скот. Нередко рабов-мужчин ставили полностью раздетыми на подиум, дабы покупатели смогли разглядеть их со всех сторон. Раба заставляли выполнить несколько упражнений, это позволяло выявить физические недостатки, если таковые имелись. Если же раб скрывал недостатки, а покупатель обнаруживал это, то сделка могла быть признана недействительной.Еще в Афинах было правило: если раб погибал от рук хозяина, то и хозяин должен быть лишен жизни. Афиняне считали, что иначе боги могли разгневаться не только на убийцу, но и на всех жителей государства. Во всем остальном хозяин был волен делать с собственными рабами все что заблагорассудится.Порой среди рабов вспыхивали бунты, иногда они пытались бежать. Пойманных ждала жестокая порка. Однако, привозя рабов из всевозможных мест, хозяин рисковал гораздо меньше. Ведь возможность того, что рабы сговорятся и поднимут бунт, была близка практически к нулю, поскольку говорили то они на разных языках, следовательно, не понимали друг друга! Например, в 414 г. до н.э., в одном из найденных реестров из тридцати пяти записанных там рабов двенадцать были из разных районов.Увы, большая часть рабов находили смерть в плену, однако рабство в Афинах не всегда было пожизненным. Рабы могли рассчитывать на освобождение из рабства, если только хозяин будет настолько милосерден. Либо по старости, когда в силу возраста и немощи раб уже не мог целыми днями работать на хозяина. А такое случалось лишь тогда, когда и сам хозяин уже был близок к смерти.Рабы-ремесленники имели больше шансов, по сравнению с остальными рабами, обрести желанную свободу. Они могли скопить некоторую сумму денег, и таким образом купить свою свободу. Такие действия часто считались противозаконными, а потому раб был обязан аргументировать свое право на выкуп свободы. Цена обращения в суд была весьма высока. Чтобы заплатить, требовалась сумма, равная пяти доходам раба. Однако подобные траты стоили того, ведь сам факт освобождения раба обязательно записывался. Кроме того, рабы имели право оказывать помощь друг другу в приобретении свободы посредством эраноса. Тогда существовал такой вид кредитования. Это было некое объединение, в котором рабы могли хранить свои деньги, а потом, по мере надобности, забирать их. Получившие свободу рабы нередко продолжали вносить свою долю в эранос, таким образом, помогая материально всем тем, кто хотел получить долгожданную свободу.