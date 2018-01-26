21:58 26 января

Кремль боится Грудинина? Получается, что да!

Интересная складывается в целом ситуация. Создается полное впечатление, что в Кремле не на шутку переполошились. Опросы ВЦИОМа – это, конечно, здорово, но вот куча независимых опросов, в том числе и от известных блогеров, где у Грудинина не 8-10%, а намного больше, очевидно, заставила задуматься многих.



И что? Кто-то в штабе Путина задумался? Да ладно… Все пока идет по накатанной. Главное – есть административный ресурс, и возможность его использования.


Делаю вывод: команда «гнобить на всех фронтах» была дана.

Начало было положено в Новосибирске. Зюганов выступил с заявлением, в котором назвал происшедшее административным произволом. А вот у ЦИК РФ иное мнение.

Секретарь ЦИК Майя Гришина: «По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится «400 тыс. экземпляров») без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации».

Так что же не так с бюллетенем? Если верить Гришиной, то в статье бюллетеня распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными комментариями, а опубликованная программа «20 шагов Павла Грудинина» «воспринимается как предвыборная программа».

Ну приехали. А что там должно быть? Партия (подчеркиваем) информирует о своем кандидате и его программе. Об агитации ни слова, речь шла о том, что для интересующихся КПРФ разъясняло сведения о кандидате и его программе.

Ну и почему надо было обзывать и ругать Грудинина, тоже не совсем понятно.

Естественно, из ареста тиража было устроено целое шоу. Нельзя же просто приехать в типографию, никак нельзя. Надо привлечь как можно больше народа, желающего продемонстрировать свою преданность…

А потому сотрудники ДПС остановили машину с тиражом, дождавшись момента, когда машина покинет типографию «Советская Сибирь». Тираж и сопровождавших его лиц препроводили в Кировский райотдел полиции. С сопровождавших были взяты объяснения, а тираж арестовали.

Как под копирку прошла аналогичная «операция» в Бурятии. Что только лишний раз подтверждает сказанное насчет команды «Фас!»

Пойдем дальше. Дальше у нас будут наши СМИ. Список велик, и, кстати, тут сразу можно сказать, кто у нас независимый, а кто не очень.

Красиво бросились, ничего не скажу. Роскошно. Дружно. А главное, с выдумкой и огоньком. Грудинину приписали даже то, о чем он ни слова не сказал.

Грудинин, оказывается, оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада, отказывается раскрывать информацию о своих сделках, оправдывает бизнесменов, которые держат деньги в офшорах, и от аренды земли получил больше денег, чем от клубники.

И это, замечу, наша вроде бы культурная столица. Санкт-Петербург. Родина… Ой, вот тут, пожалуй, промолчу. Родина многих честных и культурных людей, так вот скажем.

Например, Ксении Собчак.

Скажете, а при чем тут Собчак? Ну, во-первых, она родилась в Питере, во-вторых, ей, как это ни странно, многое сходит с рук.

Юрий Сидоров, сотрудник ее штаба, публикует в Facebook открытое обращение, в котором заявляет: сбор подписей в поддержку Собчак в Чувашии осуществлялся при помощи главы республики Игнатьева.

И ничего, всех все устраивает.

Но здесь все понятно. Как и понятна роль Собчак, которая на волне свой «популярности» у нормальных людей играет на руку Путину.

Или вечно проигрывающий Владимир Вольфович. Угрозы не представляет никакой для основного кандидата, но, глядишь, у Грудинина голосов слегка отберет.

Не соперникам, но помощникам можно значительно больше, чем противникам. Потому вопросов к Собчак и Жириновскому не возникает. Все понятно и так.

А Грудинин определенную угрозу представляет. Понятно, что не на этих выборах. Но появление кандидата, у которого есть видение альтернативного развития России, и, самое главное, умение работать, — угроза.

Кандидат от такого политического коктейля, как левые и патриоты, да еще к тому же озвучивающий то, о чем думают многие жители России, – это серьезно.

И ведь это не популизм. Справедливый суд, который будет на стороне закона, гражданина и общества, – это нам не нужно? Приличная зарплата? Даже если не бесплатное, но среднее и высшее образование вообще, а не фикция в виде невнятной бумажки-диплома? Бесплатное медобслуживание? Реальное опять же, а не фикция, после которой добро пожаловать в частные клиники, где работают те же врачи?

То есть Грудинин озвучивает возвращение всего того, что у нас отнимали (и отняли в итоге) за последние 25 лет.

Это не угроза? Учитывая, что все «сделанные в СССР» вымрут еще не скоро, – это угроза.

А «национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков»? (Взято из 20-ти шагов Грудинина.) Выход России из ВТО? Пресечение вывода капиталов за рубеж?

Это уже на святое покушается товарищ предсовхоза. По живому бьет.

А главное, Грудинин производит впечатление человека, способного воплотить весь этот страшный сон современного демократа в жизнь.

И этим он опасен для Кремля. Ну и тем, что ему верят, и его популярность растет.

А раз так, то, с точки зрения власти, кандидата Грудинина надо потеснить. Пусть даже для этого придется пустить в ход грязные приемы. Оболгать, изоврать, переиначить смысл слов.

Это для нашей страны уже норма. Ложь и перевирание – нормальный инструмент политической борьбы, да и борьбы вообще.

Радует только то, что топорное исполнение акций против Грудинина и откровенное перевирание его слов играют ему на руку.

Для избирателей, которые не являются сторонниками Зюганова, понимание механизма «наездов» на Грудинина может стать достаточным основанием для того, чтобы отдать за него свой голос.

А вот для представителей движения против существующей власти все акции против Грудинина – маяк в ночи. Вот он, еще один оппозиционер, которого власти опасаются и вредят ему.

И как тут не вспомнить Навального? Который утверждал, что власть его боится, но власть просто смахнула его с игровой доски? А тут – пожалуйста, господа оппозиционеры, не просто ваш, а с реальным противодействием со стороны админресурса.

Немного, но, думаю, пойдут. Те, кто поумнее, кто понял, что политическая карьера Навального закончена.

Есть, правда, и другое мнение. Что все это ХПП. И что появление Грудинина – это тонкая игра АП, целью которой ставится задача превратить выборы из театра одного актера во вроде бы нормальное шоу с реальной оппозицией. Некая попытка превратить Грудинина в привлекательного кандидата для тех, кто собирался реально бойкотировать выборы как никчемные и пустые.

Но вот лично для меня второе мнение несколько сомнительно. Уж слишком все топорно делается. То ли спешка, то ли паника…

Предпочитаю рассматривать все происходящее именно так. И, соответственно, Павла Грудинина рассматривать как человека, который, возможно, в состоянии прекратить отупление и духовное обнищание страны в угоду хитрым планам наших олигархов.

В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть.
Автор: Роман Скоморохов


86

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 272

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Салют Сегодня, 15:03
    симпатизировал коммунистам до тех про пока не убедился в беспомощности нынешних. с Грудининым вообще кошмар - заныкал миллиардов 7 рублей, это в стране где отношение к нуворишам однозначное! сравните Ленина или Сталина при всех недостатках они не стремились к личному обогащению
    Салют
    1. Vard Сегодня, 15:08
      Демократия... это когда ты выбираешь из того кого тебе предложат... Велика Россия... а нормального человека в президенты не сыскать...
      Vard
      1. Petr1968 Сегодня, 16:40
        Цитата: Vard
        Демократия... это когда ты выбираешь из того кого тебе предложат... Велика Россия... а нормального человека в президенты не сыскать...

        Да все потому, что только Путин нас защитит от развала и уничтожения...пару часов назад статью тут на ВО прочитал об этом..Вот поэтому только Путин..а нормальных людей- валом в России, но никто не говорит просто, что без него всем конец.. Путин пенсионер, а страна у нас стариков- старикам нравятся свои..такие консерваторы, что бы ничего не менялось, что бы всё помоленечку..потихоничку..по зернышку...а молодежь эту не поймешь, этого нам в старости не надо..
        Petr1968
        1. Василенко Владимир Сегодня, 19:20
          Цитата: Petr1968
          Путин пенсионер, а страна у нас стариков- старикам нравятся свои..такие консерваторы, что бы ничего не менялось, что бы всё помоленечку..потихоничку..по зернышку...а молодежь эту не поймешь, этого нам в старости не надо

          скажите, а сколько ВАМ лет и есть ли у вас опыт руководящей работы, если до то кем и сколько?!
          Василенко Владимир
          1. Гардамир Сегодня, 21:03
            есть ли у вас опыт руководящей работы
            Хороший вопрос. президентом России может быть только президент России. Да уж насмешили.
            Гардамир
            1. Василенко Владимир Сегодня, 21:15
              Цитата: Гардамир
              президентом России может быть только президент России. Да уж насмешили.

              в вашем понимании "опыт руководящей работы" это только президент страны?
              Василенко Владимир
      2. Штурман Басов Сегодня, 17:57
        Как это кого тебе предложат? Какая-то позиция терпилы, а не избирателя. У нас все в рамках закона могут предложить свою кандидатуру, и Грудинин, и Собчак, и даже Полонский, прости господи. Возьми и предложи себя, или хотя бы сам предложи всем кандидата.
        Демократия — это когда в принципе кто-то кого-то или что-то выбирает из двух и более вариантов, даже не обязательно ты (например, представительная демократия или классическая афинская демократия, когда в выборах участвовало порядка 15 % населения (взрослые граждане только мужского пола, без рабов и метэков).
        Штурман Басов
      3. ПАНТЕЛЕЙМОН Сегодня, 18:11
        Демократия - это не "когда", а что! Это во-первых. А во-вторых, сегодня, в отличие от сталинского режима, у нас предоставлены широкие права избирать и быть избранным! Практика это подтверждает. Вот уже и огородник, и журналистка претендуют на пост Президента! А ты чего хотел? Демократия - это такое состояние государства и общества, в котором создано несколько ветвей власти и предоставлены широкие права для участия членов общества в формировании этих ветвей, в том числе и Президента. А то, о чём ты сказал, практиковалось в условиях большевистско-сталинского режима. Думай, о чём говоришь и пишешь!
        ПАНТЕЛЕЙМОН
      4. Троль Сегодня, 19:18
        выбираешь из того кого тебе предложат
        Эээ.. выбираешь из того чего тебе предложат, это на рынке, на выборах же в органы власти, выбираешь из тех кто прежде всего сам хочет работать во власти. И если таких мало, то да, выбор мал.
        Троль
    2. Новый Сегодня, 15:19
      Казалось все кончено, полная беспросветность: холодная война развязана против России, тотальное разграбление страны, полное равнодушие власти. И вот приходит новый человек в политику - Грудинин, у меня появилась надежда и радость, что у страны есть будущее. Конечно, враг силен и он так просто не отдаст власть над русским народом, но и русский народ не пальцем деланный и мы можем сказать свое слово и подтвердить его делом, если что.
      Новый
      1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 15:34
        По моему скромному мнению, его на место Медведева посадить, если он такой хозяйственник. Пусть внутрянкой занимается, во внешней политике опыта у него практического нет.
        Vasya_Piterskiy
        1. myrzilka Сегодня, 15:46
          Вот этого бы и хотелось
          myrzilka
        2. Светлана Сегодня, 16:19
          Цитата: Vasya_Piterskiy
          По моему скромному мнению, его на место Медведева посадить, если он такой хозяйственник. Пусть внутрянкой занимается, во внешней политике опыта у него практического нет.

          А что у Путина был? У кого был? А у кого уже есть, велики ли достижения?
          Светлана
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:31
            Светлана. Как измениться Ваша жизнь, когда в параллельной вселенной победит ваш кандидат?)
            с-т Petrov
        3. dvvv Сегодня, 16:47
          интересно, а кто Медведева на это место посадил и для чего? Неужели он сам туда пробрался незаметно так от великого Пу? Может он там сидит потому что очень Пу всем устраивает, как и Греф , Набибулина, Дворкович, Шувалов и прочая камадрилья. Кто мешал солнцевеликому подобрать нужные кадры в правительство и спрашивать за исполнение указов, за дела? Что не хватает ? А... не хватает еще одного срока, до этого он страну спасал от разграбления и от внешних врагов! Внешних стало больше, страну разграбили, но зато, сейчас , хорошо научившись за 18 лет этому делу, он все сделает и точно получится! Вот и в прорубь скинулся , чтобы лучше получалось и после этого его озарило из Ту-160 сделать гражданскую версию... для шейхов... вот такие у него навыки появились за 18 лет и после переохлаждения в проруби. Ждите новых успехов и побед в внешней политики от солнцевеликого!
          dvvv
          1. yehat Сегодня, 17:08
            Вы исходите из ложного посыла, что Путин все может решить сам. Это не так и никогда так не было. Он скован малоизвестными договоренностями с "элитой" во внутренней политике, и намного свободнее во внешней. Тот же Медведев - явно навязанная фигура. Он тупо бесполезен.
            yehat
            1. Korax71 Сегодня, 17:58
              Ох уж эта ваша конспирология и тайные заговоры.как то тухленько смотрится отмазка,про то,что не знал,не мог,не виноват,навязали.вроде бы начальник должен нести ответственность,за своих подчиненных,так же как и подчиненные должны ответствовать перед начальством за косяки.а попытки оправдания со стороны выглядят как Стокгольмский синдром,когда жертва проникается неземной любовью к своему начальнику.
              Korax71
              1. vm-bt Сегодня, 19:05
                А Вы в курсе, что даже в "монолитном" Китае есть несколько конкурирующих групп элит? Как минимум - "шанхайцы" и "комсомольцы", "принцы" и "военные" (может, кого забыл?). Там, если Вы интересовались, то знаете, что постоянно происходят движения, переформатирование альянсов, бескровные и не очень смены политиков 2-3 рангов.
                Какая уж тут конспирология.
                Даже в маленькой фирмёшке, и то будет полно политики, и всяких политических игрищ. А тут 1/7 земной тверди и 1/4 всех запасов планеты.
                vm-bt
          2. Тибидох Сегодня, 17:11
            Цитата: dvvv
            из Ту-160 сделать гражданскую версию... для шейхов

            Свет подорожал, газ подорожал, солярка подорожала...
            И вот, объявили о пЛАНАХ создать сверхзвуковой пассажирский лайнер.
            Как говорится, счастье пришло от куда не ждали! fellow
            Тибидох
            1. vm-bt Сегодня, 19:21
              Дальние бомбардировщики Туполева часто имели свои гражданские версии. Это делалось, в том числе, для удешевления производства. В частности - первый реактивный пассажирский дальномагистральный лайнер ТУ-104 == дальний бомбардировщик ТУ-16, дальнемагистральный лайнер ТУ-114 == стратегический бомбардировщик ТУ-95. Если такой-же финт удастся с ТУ160-м будет интересно.
              Другое дело, что сомнения гложут... Сильно разные ТТХ.
              vm-bt
        4. alexhol Сегодня, 17:34
          Вы считаете, что внешняя политика нынешнего президента успешная???
          alexhol
          1. vm-bt Сегодня, 19:33
            Лично я высокие оценки внешней политики Президента слышал из уст иностранцев - китайцев, иранцев, сербов и турок.
            И, знаете, по здравому размышлению, пожалуй, они правы. ВВП однозначно всех ныне живущих политиков переигрывает в глобальные шахматы.
            Это впервые со времён Великой Тройки - Сталина, Черчилля и Рузвельта...
            vm-bt
        5. Yngvar Сегодня, 19:29
          Так вот чтобы "на место Медведева посадить" Грудинина и надо за него голосовать! Набрав процентов 30 за Грудинина, Путин будет вынужден сменить Айфоню... Ну а по выборам сами понимаете - голосуй не голосуй все равно получишь... Путина! Посчитают как всегда "правильно".
          Yngvar
        6. shura7782 Сегодня, 19:57
          во внешней политике опыта у него практического нет. ,
          А у ВВП перед первыми выборами был Очень богатый опыт?
          Может кандидатов в президенты готовит специальный ВУЗ?
          Для этого у президентов есть советники.
          Путин платит димону за свою преданность, а не за эффективность. Поэтому тот и сидит на ж...пе ровно. ВВП непрошенных гостей легко снимет с должности и ославить. Примеры уже имеются. Поэтому Ваш вариант (Грудинин - премьер) как бы реален и желаем, но не безопасен для Грудинина.
          shura7782
      2. Стирбьорн Сегодня, 15:40
        Цитата: Новый
        но и русский народ не пальцем деланный и мы можем сказать свое слово и подтвердить его делом, если что.

        Наш народ на выдумку горазд good
        Стирбьорн
        1. Лесс Сегодня, 16:23
          Видел такой же с надписью: "За Навального". И тоже с восклицательным знаком на конце.
          Лесс
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:27
            они одним фронтом на власть идут. И впереди Ходорковский с Зюгановым и Грудининым несут флаг социализма soldier

            Следом топают хомяки Навального - которым объяснили что против директора савхоза топить не надо - цель у них одна

            Ну а дальше массовка из одаренных пользователей ВО laughing смешные ребята, вроде взрослые, а в сказки верят. На что только не пойдешь, когда Путин жить мочи не даёт

            Надо поискать что грудинин за внешнюю политику гутарит. Про Сирию и Украину. Адептов же тут хватает - что там ваш кумир о внешнем говорит правлении?

            Помирится со всеми?)

            Пора Шевчуку снимать видео - как он поддерживает Грудинина. Ходорковский ему уже должен был выдать ЦУ

            с-т Petrov
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:39
              пора на выход. Менять фамилию с Х на Г и снимать видео на фоне Кремлевской стены

              с-т Petrov
            2. SOF Сегодня, 17:42
              Цитата: с-т Petrov
              Надо поискать что грудинин за внешнюю политику гутарит. Про Сирию и Украину.

              ...так вестимо что гутарит. На "60 минут" один уникум из уркаины заявил, примерно дословно следующее: "Даже один из ваших кандидатов в президенты сказал, что проблемы Донбасса - это целиком проблемы украинцев" ...вот так.
              Когда его к стенке приперли вопросом чье это изречение, то.... юлить начал... все естественно ждали, что оно выродит что-нибудь типо ксюшади, но нет!!!! Кое как раскрутили -оказывается Пал Николаич...
              Как интересно. Я аж прибалдел.
              SOF
              1. Стропорез Сегодня, 17:53
                Цитата: SOF
                огда его к стенке приперли вопросом чье это изречение, то.... юлить начал... все естественно ждали, что оно выродит что-нибудь типо ксюшади, но нет!!!! Кое как раскрутили -оказывается Пал Николаич...

                Хватит трепаться! Вас тролекремлеботоф только фактами надо......

                Цитата: SOF
                Как интересно. Я аж прибалдел.

                Балдей дальше))) wassat
                Стропорез
                1. SOF Сегодня, 18:17
                  Цитата: Стропорез
                  Балдей дальше)))

                  ... знаешь, "родной", сейчас пиво пью, не до твоей, тролеботской (охренеть, это ж надо до такого шлака в русском языке упасть) персоны, но вырезку из этой передачи я найду и лично тебе выложу.
                  ...идёт?
                  SOF
                  1. Ромей Сегодня, 18:23
                    Ждем с нетерпением. Удачи в нелегком деле. laughing
                    Ромей
              2. udincev Сегодня, 21:37
                Цитата: SOF
                ...так вестимо что гутарит. На "60 минут" один уникум из уркаины заявил, примерно дословно следующее: "Даже один из ваших кандидатов в президенты сказал, что проблемы ...

                Пути инфы неисповедимы...
                udincev
            3. SanichSan Сегодня, 18:03
              Цитата: с-т Petrov
              они одним фронтом на власть идут. И впереди Ходорковский с Зюгановым и Грудининым несут флаг социализма

              наверно примерно так должен выглядеть героиновый приход belay
              SanichSan
              1. с-т Petrov Сегодня, 18:09
                наверно примерно так должен выглядеть героиновый приход


                laughing так выглядит современная КПРФ. Надо идти в ногу со временем.

                Хотя в этой партии все еще со времен ЮКОСа угорают и с 96 года
                с-т Petrov
          2. Mestny Сегодня, 16:30
            Так авторы одни и те же.
            Mestny
            1. Стропорез Сегодня, 18:07
              Вот ссылка на оригинал статьи Пал Николаича, читайте просвещайтесь!
              http://kprf-kchr.ru/?q=node/12243
              Стропорез
      3. seos Сегодня, 16:07
        Именно он и является главным оружием холодной войны, как до него Ельцын...
        seos
      4. Petr1968 Сегодня, 16:41
        Цитата: Новый
        тотальное разграбление страны, полное равнодушие власти.

        Вы в какой стране живете? В моей мы становимся сильные и богатые.
        Petr1968
        1. Тибидох Сегодня, 17:13
          У нас две страны... одна из них Москва.
          Тибидох
          1. Yngvar Сегодня, 21:23
            Согласен! Московия и Замкадыши... Вот чего то и в Московии жить становится туговато...
            Yngvar
      5. ротмистр Сегодня, 20:08
        Так Кремль боится или лодку качают за деньги? Кто верит, что Грудинин приведет нас к светлому будущему? Или по принципу пусть Путин уйдет, мне лишь бы он ушел?
        ротмистр
      6. Alber Сегодня, 20:37
        Цитата: Новый
        И вот приходит новый человек в политику - Грудинин, у меня появилась надежда и радость, что у страны есть будущее.

        Что-то мне подсказывает, што этот Грудин есть хитрый проект Кремля...
        Alber
      7. KAV Сегодня, 20:59
        Цитата: Новый
        И вот приходит новый человек в политику - Грудинин, у меня появилась надежда и радость, что у страны есть будущее. Конечно, враг силен и он так просто не отдаст власть над русским народом, но и русский народ не пальцем деланный и мы можем сказать свое слово и подтвердить его делом, если что.

        Ф**а**к**о**ф**!!! А дальше что?! Пришел Грудинин! Офигенно!!! А дальше что?! Пришел Грудинин! А дальше что???!!! Вот он пришел! А дальше что? Все олигархи в России бросились вкладываться в экономику страны, как по приказу! Те, кто не бросились - их закрыли на замок за решоткой! Сразу же, в первый же квартал..., да нет, о чем это я?! В первое же полугодие! Пришел Грудинин и разогнал всех коррупционеров фанерой трехслойной! Да разогнал так, что они не смели собраться дальше! Грудинин - наш спаситель и НАДЕЖДА! НАДЕЖДА, которая ПОЯВИЛАСЬ у ВАС! Которая появилась у МНОГИХ! ГРУДИНИН - ЭТО ЖЕ ГОСПОДЬ ВО ПЛОТИ! КОТОРЫЙ ИЗБАВИТ ВСЕХ И ВСЯ ОТ КОРРУПЦИИ И РАЗНОКЛАССНОСТИ!
        Вы , прошу прощения?! Видимо, да, . Уже не прошу прощения... Быд*ло обыкновенное, легко управляемое!
        KAV
    3. Венд Сегодня, 15:25
      ей, как это ни странно, многое сходит с рук.
      Думаю это до окончания выборов. А потом наступит ....
      Венд
      1. myrzilka Сегодня, 15:48
        Там ничего не наступит. Потому как ВВП безмерно благодарен Ксюшеному папе. Поэтому она, на особом положении. И Кадыров будет молча сидеть, в ответ на вякание этой " журналистки"
        myrzilka
        1. Венд Сегодня, 16:00
          Цитата: myrzilka
          Там ничего не наступит. Потому как ВВП безмерно благодарен Ксюшеному папе. Поэтому она, на особом положении. И Кадыров будет молча сидеть, в ответ на вякание этой " журналистки"

          А скоро узнаем, осталось то недолго подождать.
          Венд
        2. Petr1968 Сегодня, 16:42
          Цитата: myrzilka
          Потому как ВВП безмерно благодарен Ксюшеному папе.

          Путину сам черт не указ!!!
          Petr1968
          1. Ромей Сегодня, 18:25
            Кроме Буркхальтера.... am
            Ромей
      2. с-т Petrov Сегодня, 16:25
        но вот куча независимых опросов, в том числе и от известных блогеров


        ахаха вот это история laughing автор конечно нормально так написал
        Да Путин сс*т не только украинцев и навального судя по статье
        с-т Petrov
        1. Mestny Сегодня, 16:31
          Словосочетание "известный блогер" как и демократический журналист" вызывает в нормальном человеке желание немедленно пробить в рыло.
          Mestny
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:34
            Просто если проводить опрос у известного блогера Навального или кудрявого Харламова (там их легион, не суть важно кто) - то конечно они победят в своем опросе. На своей страничке в социальной сети wassat

            Еще можно провести опрос на страничке грудинина - групп вконтакте он нормально напокупал - там вообще будет 146%

            но заголовок смешной конечно. И вообще вся эта "тема"
            с-т Petrov
            1. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:20
              Цитата: с-т Petrov
              там вообще будет 146%

              святая цифра))-помнится ее партия власти получила,теперь же верные последователи ее к другим прибить хотят fellow
              Tatanka Yotanka
          2. Petr1968 Сегодня, 16:58
            Цитата: Mestny
            Словосочетание "известный блогер" как и демократический журналист" вызывает в нормальном человеке желание немедленно пробить в рыло.

            Откуда этот орангутанг взялся? С зоопарка сбежал?
            Petr1968
            1. Mestny Сегодня, 20:59
              По русски правильно пишется "из зоопарка".
              Не надо пропускать уроки сынок.
              А то придёт взрослый дядя, и воткнёт пылающий факел знаний в твое немытое невежество. ( цитата)
              Mestny
        2. SOF Сегодня, 17:46
          Цитата: с-т Petrov
          но вот куча независимых опросов, в том числе и от известных блогеров


          ахаха вот это история laughing автор конечно нормально так написал
          Да Путин сс*т не только украинцев и навального судя по статье

          ...интересная такая куча, что на ВО никак скромный какой-нибудь опросик не организуется.
          А вообще обычная политическая торпеда из разряда "Да начнется с....!" (Спор- для особо "одаренных")
          SOF
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:12
            ..интересная такая куча, что на ВО никак скромный какой-нибудь опросик не организуется.


            опросы не имеют смысла. Тут много иностранцев и бывших соотечественников. Они нам пожелают счастья laughing
            с-т Petrov
        3. seal78 Сегодня, 18:28
          Меня тоже это вставило. Когда это "блогеры" стали авторитетным источником информации, да и в принципе людьми, чьё мнение по вопросам политики заслуживает хоть какого-то внимания ?
          seal78
    4. seos Сегодня, 16:05
      Любой адекватный человек должен боятся Грудинина т.к в случае его победы, велика вероятность возвращения в "святые 90е"
      seos
      1. Petr1968 Сегодня, 16:44
        Цитата: seos
        Любой адекватный человек должен боятся Грудинина т.к в случае его победы, велика вероятность возвращения в "святые 90е"

        Что конкретно Вы имеет ввиду? Нефть опустится до 18-15 $ ? Или Вы про реальный парламент, а не КПСС?? Не пойму про что Вы?
        Petr1968
        1. Голован Джек Сегодня, 18:29
          Цитата: Petr1968
          Цитата: seos
          Любой адекватный человек должен боятся Грудинина т.к в случае его победы, велика вероятность возвращения в "святые 90е"

          Что конкретно Вы имеет ввиду? Нефть опустится до 18-15 $ ? Или Вы про реальный парламент, а не КПСС?? Не пойму про что Вы?

          Семь банкиров, правивших Россией. Например yes
          Голован Джек
      2. yehat Сегодня, 17:04
        его нужно бояться по другой причине, потому что он не коммунист и не либерал и не "государственнник". Это бесполезный популист. Хотите потерять несколько лет страны в пустую? Голосуйте на грудинина.
        yehat
        1. seal78 Сегодня, 18:26
          Не просто впустую, а на откат назад на много лет.
          seal78
      3. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:26
        Цитата: seos
        велика вероятность возвращения в "святые 90е"

        в святые их записал тот кто и построил ельцин -центр, боятся надо чтоб с Путиным кабы чего не случилось ибо останется окружение из 90х
        Tatanka Yotanka
    5. Отставник2012 Сегодня, 16:37
      Знаете,быть может,про происхождение у Грудина 7 миллиардов рублей ? Не долларов и евро....Не от продажи ли нефти и газа за рубеж,леса-кругляка ? На клубнике заработал-так ведь на земле российской....людям работу обеспечил,зарплату......
      Отставник2012
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:41
        На клубнике заработал


        laughing
        с-т Petrov
        1. onix757 Сегодня, 16:44
          Какая разница на чем? На чем можно на том и зарабатывает. Кремлю он ничего не должен. Главное что люди результат видят.
          onix757
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:45
            Какая разница на чем?


            laughing а чем тебе другие алехархи не нравятся? У Дерипаски на ГАЗе явно побольше народу работает. Или он сад не построил?
            с-т Petrov
            1. onix757 Сегодня, 17:01
              Цитата: с-т Petrov
              а чем тебе другие алехархи не нравятся? У Дерипаски на ГАЗе явно побольше народу работает

              кто такой Дерипаска? Кто ему подарил ГАЗ?
              onix757
        2. Ромей Сегодня, 18:28
          Цитата: с-т Petrov
          На клубнике заработал


          laughing

          Вот Абрамовичу на нефти можно, а Грудинину на клубнике нельзя. Ибо это грех и это жуууткий олигарх от которых нас спас святой мессия Путин. am Полно брехать не было и нет никаких 7 миллиардов.
          Ромей
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:42
            38 миллионов стоит один коттедж в пределах МКАДа. Причем не дворец ниразу. Так что вы эти истории лучше проанализируйте. Это есть пол миллиона $

            Конечно не видел я 7 миллиардов, но когда слышу про 36 миллионов у кандидата имеющим 40% контроля над такой территорией у МКАДа - мне становится весело)

            Причем я не понимаю почему Вы сами не подвергаете сомнению все, о чем говорит этот человек на видео.

            Ненависть к Путину зашорила Вам взор)

            А уж когда найдут миллиарды у Путина - поверьте - я первый кто решит прочесть эту статью от Вашингтон Пост )

            с-т Petrov
            1. Shahno Сегодня, 18:51
              Весело... Да нормально. Когда надо ногу прострелили.Когда не надо, 20 проц от бюджетного транша в Барклайс банке освоили.... Невольно коттедж замаячит.
              Shahno
            2. с-т Petrov Сегодня, 19:15
              Я тут еще вспомнил клоуна-шута, с ТНТ, который купил квартиру (правда не у МКАДА а ближе к центру) за 30 миллионов рублей.

              Это шут с канала ТНТ. начинал со дна, поднялся до другого дна lol

              Вы просто, видимо, от МКАДа далеко, но в Москве думаю у многих появляется улыбка, когда они слышат о 36 миллионах рублей г-на Грудинина

              Вы мыслите разными "эшелонами" с Грудининым. И даже этот шут с ТНТ со своей 30 миллионой квартирой не мыслит так, как Грудинин. У Грудинина другие деньги и это факт

              И я думаю это даже не 38 миллионов £ И я не исключаю что он говорит не от своего лица и не от "мишуры", которая околачивается рядом с ним светя своими физиономиями.

              И я не знаю кто подарил Грудинину совхоз, но точно знаю - заработать бы он на такую площадь и построить его сам не смог.

              Значит совхоз у грудинина появился примерно так же, как у остальных наших приватизаторов народного имущества.

              Поэтому мне нравится, что сделал Дерипаска с Газелью. Может и Грудинин конечно красавчик и обеспечил несколько сотен людей работой, но Абрамович я думаю еще душевнее был к своей малой Родине. Но это не повод этим персонажам лезть во власть в качестве Президента.

              с-т Petrov
              1. с-т Petrov Сегодня, 19:35
                РЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ЗА 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В МОСКВЕ КУПИЛА ЖЕНА АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА

                громкий заголовок в желтой прессе) но я вам показываю просто что значит 38 миллионов рублей для этого "НАРОДА"

                Может поймете)
                с-т Petrov
          2. Голован Джек Сегодня, 20:32
            Цитата: Ромей
            не было и нет никаких 7 миллиардов

            Да ну? belay

            Вам уточнить, сколько стоит одна указанная в декларации "бумажка"? wink
            Голован Джек
      2. onix757 Сегодня, 16:46
        Цитата: Отставник2012
        Знаете,быть может,про происхождение у Грудина 7 миллиардов рублей ?

        Не 7 млрд, а 36 миллионов в рублях. Все же врать не красиво.
        onix757
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:48
          Не 7 млрд, а 36 миллионов в рублях. Все же врать не красиво.


          я понимаю что для тебя 36 миллионов (как и для меня) это очень много, но laughing это не серьезно

          Для людей ведущих средний (и даже малый бизнес) это не запредельная сумма.

          А тот кто оперирует площадями возле кольцевой автодороги Московской - это провести корпоратив со своими сотрудниками, да слетать в отпуск с семьей.

          Но конечно можно думать что он "народ", он за "народ" и он потом со всеми всем поделится.
          с-т Petrov
      3. avt Сегодня, 17:06
        Цитата: Отставник2012
        Знаете,быть может,про происхождение у Грудина 7 миллиардов рублей ?

        ЗНАЕМ! Не переживай про
        Цитата: Отставник2012
        ? Не долларов и евро....Не от продажи ли нефти и газа за рубеж,леса-кругляка ?

        От продажи земли колхозных паёв , естественно не от
        Цитата: Отставник2012
        На клубнике

        а именно
        Цитата: Отставник2012
        на земле российской....

        Вместе с сыном. Так что не только
        Цитата: Отставник2012
        людям работу обеспечил,зарплату.

        но и за паи колхозные отвесил .Ну а касаемо
        Предпочитаю рассматривать все происходящее именно так. И, соответственно, Павла Грудинина рассматривать как человека, который, возможно, в состоянии прекратить отупление и духовное обнищание страны в угоду хитрым планам наших олигархов.
        В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть.
        bully РОМАН ! Ну надо как то ....повзрослеть что ли request Даже если и подрабатываете у Грудинина на выборах ( что собственно ничего предосудительного - капитализм на дворе - вполне себе можно и за деньги поработать.) Уж если его ,,деньсяопин"- Зюган ВЧИСТУЮ , В ОДНИ ВОРОТА выиграв у ЕБН выборы без каких либо ухищрений , слился ка обоссаный кот. То с какого перепугу реально нам втираете , что это ....ну так кажем -,,крепкий хозяйственник" не забздит даже при вероятности успеха ? bully Так что все , ну целиком , кто всерьёз решил , что кого то из всех опереточных персонажей
        В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть.
        Спешу успокоить - не вибрируйте понапрасну . Вот чего реально стоит опасаться
        Кремлю
        , так это низкой явки. Путин получит карт бланш на всё в следующем цикле , если при явке не ниже 60% получит свои 80% . Тогда может крутить куда и как угодно , хоть вправо , хоть влево , или вверх, или вниз, просто по кругу против часовой , или по часовой.. Иначе все развороты влёт будут объявляться не легитимными изо всех щелей и поддувал, динамиков , утюгов и унитазов..
        avt
        1. народник Сегодня, 20:36
          avt
          Уж если его ,,деньсяопин"- Зюган ВЧИСТУЮ , В ОДНИ ВОРОТА выиграв у ЕБН выборы без каких либо ухищрений , слился ка обоссаный кот. То с какого перепугу реально нам втираете , что это ....ну так кажем -,,крепкий хозяйственник" не забздит даже при вероятности успеха ? bully Так что все , ну целиком , кто всерьёз решил , что кого то из всех опереточных персонажей

          А причём здесь Дэн Сяопин. Дэн Сяопин был реформатором при власти и успешно провёл грандиозные реформы в Китае. Образ для сравнения не подходит.
          Вы повторяете какое-то всеобщее заблуждение о якобы победе Зюганова на выборах в 1996 году. Никто, никогда и нигде не привёл ещё доказательств этой якобы победы. Никто, никогда и нигде не привёл ещё каких-либо данных - цифр и документов подтверждающих эту ложь, но все совершенно точно знают, что победил якобы Зюганов. Так что, аналогия пустая и на пустом месте.
          народник
          1. avt Сегодня, 21:19
            Цитата: народник
            А причём здесь Дэн Сяопин.

            Ая-я-яй ! Стыдно и нехорошо не следить за судьбоносными высказывании своих вождей ! negative Не Аз грешный , а именно выш товарисч Зюганов НА КАМЕРУ , когда его спросили о том , как же он на выборы не пошёл и что теперяча делать будет , объявил - ,,Буду при нём нашим Ден Сяо Пином" Позор вам несмываемый ! bully
            Цитата: народник
            Вы повторяете какое-то всеобщее заблуждение о якобы победе Зюганова на выборах в 1996 году. Никто, никогда и нигде не привёл ещё доказательств этой якобы победы.

            bully Дважды позорище ! САМ ваш ,вождь" после второго тура сидел , опять же на камеру , да бубнил - ,,нельзя допустить войны между ,,Севером" и ,,Югом" подразумевая ,,красный пояс" и Ягорку - председателя Совета Федерации тогда и регионы в которых КПРФ выборы проиграла.И от того что вы в упорстве маниакальном повторяете про какую то
            Цитата: народник
            эту ложь

            Не желая освежить прямые высказывания на камеру предмета обожания , ФАКТЫ не исчезнут . Но в своей альтернативной реальности конечно можете их delete. bully Но это уже вопросы психиатрии.Ну и на сладкое , когда доктор пролечит.
            Цитата: народник
            Никто, никогда и нигде не привёл ещё каких-либо данных - цифр и документов подтверждающих эту ложь, но все совершенно точно знают, что победил якобы Зюганов.

            Опять же , но уже по прошествии времени , когда ЕБНа уже опять ,,короновали", если конечно сможете, освежите -сколько и как ваш предмет обожания-Зю Га Нопин , опять же на камеру бубнил о ,,фальсификации выборов"и ,,мы собрали документы и подаём в суд!" bully
            avt
    6. Pax tecum Сегодня, 16:47
      О, как! Какое-то нездоровое движение началось по отношению к (кандидату от КПРФ) П.Грудинину.
      Думается, ЕдРо в наглую будет использовать административный ресурс, пользуясь положением и «надзорники» останутся слепы и глухи. А, здесь и сейчас реально опасность почуяли.
      ЦИК вынесла партии КПРФ предупреждение в связи с распространением бюллетеня «Правда», передает «РИА Новости». Документ был признан незаконной агитацией за кандидата в президенты России, выдвинутого коммунистической партией, Павла Грудинина.
      В прошлую пятницу в Новосибирске полицейские задержали тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ «Правда». Документ был посвящен кандидату в президенты России от компартии Грудинину. В местной избирательной комиссии бюллетень посчитали незаконной агитацией и запретили его распространение.
      Утверждается, что большинство жителей РФ узнали о кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине из опросов общественного мнения. А, что будет если еще и грамотная агитация пойдет?
      Памфилова (руководитель ЦИК) -...., так же как и Чуров -..., в свое время, на орден зарабатывает.
      Pax tecum
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:52
        А, что будет если еще и грамотная агитация пойдет?


        помогите миллиардеру wassat он с пиаром не знаком и деньги в это не вкладывает и специалистов не нанимал.
        одна надежда на Вас.

        с-т Petrov
        1. Pax tecum Сегодня, 17:11
          К чему ваш сарказм? Здесь у людей, у каждого свои убеждения.
          Основанные на чувственном опыте...
          Да, с таким то "правительством" и агитация даже не нужна...
          Pax tecum
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:13
            к (кандидату от КПРФ)


            я думал вы первый начали сарказмом заниматься. причем его высшей степенью

            Здесь у людей, у каждого свои убеждения.


            абсолютно с Вами согласен. нам осталось дождаться марта и все будет известно.
            с-т Petrov
    7. Antivirus2k Сегодня, 17:35
      Перед тем, как бездумно повторять фейк про "миллиарды" рублей, хоть бы разобрались в теме. А то выглядите как балбес, вместе с лайкающими вас.
      Antivirus2k
    8. Esoteric Сегодня, 18:05
      Цитата: Салют
      сравните Ленина или Сталина при всех недостатках они не стремились к личному обогащению

      Хватит повторять "едросовские" байки. Грудинин эти миллионы!!! заработал, и он ещё не является главой государства в отличие от "Димона" и его "министров-капиталистов"
      Почитайте на досуге:
      http://my-facts.ru/chelovek/toma-sankara-samyj-ch
      estnyj-prezident-strany

      Тома Санкара - самый честный президент страны
      Esoteric
    9. planetauuu.com Сегодня, 19:44
      "...заныкал миллиардов 7 рублей..."

      Будьте таким добреньким, продемонстрируйте, пожалуйста, копию того ужасного, дискредитирующего Грудинина документа.
      planetauuu.com
      1. Ромей Сегодня, 21:40
        А вон выше Голован Джек выложил хрень какую то... Даже если предположить, что Грудинин такая редиска нехороший человек заныкал ценных бумаг на 7 лярдов рублей то в любом случае он просто нищеброд, по сравнению с верным слугой поднявшегося с колен гребца с галеры скромным полковником Захарченкой. Впрочем хрень это все на постном масле.
        Вот не самоправдание по этому поводу не какого то там оппортуниста, как говорят некоторые "коммунисты",предавшего в лице Путина идеи Ленина и Сталина, а самого, что ни на есть махрового черносотенца и антикоммуниста, который внезапно рвет все путинские шаблоны насчет коммуниста-бизнесмена.

        В общем, целиком согласен с А. Савельевым и тоже призываю, всех националистов и монархистов, всех кому дорога наша историческая Россия как бы она не называлась на разных этапах ее истории, голосовать за П.Н. Грудинина и покончить со статусом компрадорской полуколонии.
        Ромей
    10. udincev Сегодня, 21:22
      Цитата: Салют
      сравните Ленина или Сталина при всех недостатках они не стремились к личному обогащению

      Так если б хоть Сталин, хоть Ленин выдвинули свои кандидатуры на выборы президента 2018, то они вообще оказалось бы кошмар сколько заныкали. Ленин точно не подлежит регистрации как явно иностранный агент.
      А Грудинин с командой на всё святое либералистическое покусились - т.ч. что только ему (им) не припишут, Цветочки с дурным запахом мы уже имеем видеть (эти же миллиардов 7 рублей).
      udincev
  2. Троль Сегодня, 15:09
    Мужик интересный, с харизмой и после передачи у Соловьева я был готов голосовать за него. Но он оказывается врун.. поэтому мой голос за него не отдам. А коммунист он или нет, так это хм... без разницы
    Троль
    1. Анатоль Клим Сегодня, 16:13
      Цитата: Троль
      Мужик интересный, с харизмой и после передачи у Соловьева я был готов голосовать за него. Но он оказывается врун..

      А разве кристально честные кандидаты бывают? Это фантастика(с).
      поэтому мой голос за него не отдам.

      Проголосуете за другого вруна, своего, проверенного?
      Анатоль Клим
      1. Mestny Сегодня, 16:33
        Шило на мыло менять?
        Или синицу в руках на журавля в небе?
        Да хватит уже.
        Mestny
        1. Petr1968 Сегодня, 16:45
          Цитата: Mestny
          Шило на мыло менять?
          Или синицу в руках на журавля в небе?
          Да хватит уже.

          ПЕРЕВЫБОРЫ - деньги на ветер. Кому тут нужны они- НИКОМУ. Дайте отгул просто.
          Petr1968
    2. народник Сегодня, 20:39
      Троль
      Мужик интересный, с харизмой и после передачи у Соловьева я был готов голосовать за него. Но он оказывается врун..

      Ну и где доказательства этого вранья. lol
      народник
  3. kaschey Сегодня, 15:11
    Не удивлюсь, если до выборов не дойдет.....
    kaschey
    1. Владивосток1969 Сегодня, 15:17
      Думаю всё равно стоит постараться
      Владивосток1969
    2. BerBer Сегодня, 16:09
      Он проиграет по любому. А весь этот шум вокруг для того чтобы ВВП выиграл с явным преимуществом. ВВП нужен картбланш.
      BerBer
      1. Esoteric Сегодня, 18:10
        Цитата: BerBer
        ВВП нужен картбланш.

        То-то смотрю, чего это он указ издал о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года до прожиточного минимума... belay Голосуй! А то проиграешь!...В том смысле, что не получишь. Посмотрим, что-то не слышно о единовременной выплате 5 000 рублей пенсионерам... request lol
        Esoteric
      2. народник Сегодня, 20:45

        1
        BerBer
        А весь этот шум вокруг для того чтобы ВВП выиграл с явным преимуществом. ВВП нужен картбланш.

        Картбланша не будет даже при явке в 190% и в 200% за. Вместо развития будет загнивание. Ну, а какой при загнивании картбланш belay хоть уголосуйся.
        народник
  4. Masya Masya Сегодня, 15:28
    Справедливый суд, который будет на стороне закона, гражданина и общества, – это нам не нужно? Приличная зарплата? Даже если не бесплатное, но среднее и высшее образование вообще, а не фикция в виде невнятной бумажки-диплома? Бесплатное медобслуживание? Реальное опять же, а не фикция, после которой добро пожаловать в частные клиники, где работают те же врачи?

    А главное, Грудинин производит впечатление человека, способного воплотить весь этот страшный сон современного демократа в жизнь.

    ой ли! пришел, увидел, победил! wink предвыборные обещания, это только обещания... слышали не раз знаем...
    Masya Masya
    1. kepmor Сегодня, 15:45
      это вы про обещания Путина за последние 18 лет?... тогда абсолютно верно...вы не ошиблись...
      kepmor
      1. Masya Masya Сегодня, 15:49
        Извините, очевидно , Вы, за эти 18 лет стали жить значительно хуже, чем до Путина... спорить не берусь...
        Masya Masya
        1. kepmor Сегодня, 16:02
          ещё с 1913 годом сравните...
          какие успехи в экономике у Китая,Индии с Вьетнамом,да и остальной мир на месте не стоял и сравните с нашим достижениями за эти 18 лет стабилизеца...
          kepmor
          1. Masya Masya Сегодня, 16:05
            Мы идём своим путём wink и не ищем легких путей! yes
            Masya Masya
          2. АлексКП Сегодня, 16:05
            Ну просветите, огласите, так сказать весь список, а мы сравним.
            АлексКП
          3. Petr1968 Сегодня, 16:46
            Цитата: kepmor
            какие успехи в экономике у Китая,Индии с Вьетнамом,да и остальной мир на месте не стоял и сравните с нашим достижениями за эти 18 лет стабилизеца...

            У кого свой полуостров появился за это время?))
            Petr1968
            1. Ромей Сегодня, 18:37
              Цитата: Petr1968
              Цитата: kepmor
              какие успехи в экономике у Китая,Индии с Вьетнамом,да и остальной мир на месте не стоял и сравните с нашим достижениями за эти 18 лет стабилизеца...

              У кого свой полуостров появился за это время?))

              А вы уверены, что не приедет очередной Буркхальтер, и Крым опять таки чудесным образом окажется Украиной? Я лично нет. Вот как вы после таких слов скажете, шо це Украино? А ведь придется...Да и, что то не верится в чистоту и непорочность скаральных скреп с сим полуостровом дорогого Владимира Владимировича. Может дело не в скрепах, а в турбизнесе и недвижимости на ЮБК?! Что не сделаешь ради дорогих друзей... Тут и мост кстати внезапно понадобился... Как там ВВП любит на пресс-шоу? Как не порадеть за любимого человечка? Точнее человечков. Особенно если человечки носят фамилию Ротенберг.
              Ромей
          4. Foxmara Сегодня, 17:54
            Цитата: kepmor
            какие успехи в экономике у Китая,Индии с Вьетнамом,да и остальной мир на месте не стоял и сравните с нашим достижениями за эти 18 лет стабилизеца...

            Можно сравнить с Польшей, в которую вбухивали 100 ярдов и без особого толка, а с нас драли 3 шкуры, бо по логике "партнеров" могилу расстреливаемый должен копать сам.
            Китай тоже интересный пример.
            Там коммунисты не сдали страну, как наш ЗЮ, а переформатировали, грамотно использовав тренд на перенос производств запада, пока не стало слишком поздно, точно так же ВВП втихую все делал, пока не стало слишком поздно его ломать.
            Корея.
            Кто-нибудь из вас готов работать на благо страны по 18 часов в сутки с 3 днями отпуска? В случае необходимости тихо умереть на работе под косые взгляды коллег? Если да, то почему вы еще на сайте?! Марш арбайтен!
            Индия. Вы там были? Там до сих пор есть такие специальности как стиральщики белья, причем стирается оно вручную и это, су*ка престижная работы для определенной касты.
            Вот, понаехали недоучки на сайт... - где вас берут???
            Foxmara
            1. alexhol Сегодня, 19:33
              Когда "начинал" в свое время лет 10 назад, уйдя с государевой службы в частные структуры. то приходилось вставать в 4-5 утра - до восьми оформлять документы, затем до обеда работа на офисе, подписание документов у заказчика, во второй половине дня и до захода солнца - монтажи и ремонты. Выходной - только воскресенье. В этот день мне хватало пол бутылки пива за обедом, что бы"вырубиться." Отпуск? За первые пять лет- ни одного дня. Затем не более 5-7 дней "за раз." Впервые на две недели позволил уехать отдохнуть в санаторий 1,5 года назад. И таких как я в Беларуси хватает. Даже те, кто работает в государственных структурах - после работы спешат или на подработку. или в небольших городах имеют свое подсобное хозяйство "гектар другой земли".
              alexhol
            2. Pax tecum Сегодня, 21:20
              Ницше: "Человек, который не может располагать двумя третями времени, чисто для себя, должен быть назван рабом". И он прав.

              А в 1952 году товарищ Сталин, в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР», ставил вопрос о переходе на 5-6 часовой рабочий день, чтобы граждане страны могли остальное время тратить на свою личную жизнь, развитие и отдых.
              «Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии…
              …Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления».
              И это тогда!
              Что сейчас?
              Pax tecum
        2. Esoteric Сегодня, 18:16
          Цитата: Masya Masya
          Извините, очевидно , Вы, за эти 18 лет стали жить значительно хуже, чем до Путина... спорить не берусь...

          Вы мне напомнили ситуацию, когда человека упавшего в яму с дерьмом, вытаскивают на поверхность. Вот показалась голова... belay Её спрашивают: - Вам лучше? - Намного, отвечает, человек, - теперь я могу дышать. - Ну и ладно, к 2035 году поднимем полностью... lol
          Жалко, что в стране ещё лучше живётся казнокрадам и коррупционерам.
          Esoteric
          1. Masya Masya Сегодня, 18:23
            я просто помню, как хваталась за любую подработку, где копеечку давали... потому как на основной работе зарплату выдавали носками, носить не сносить... действительно яма с дерьмом!!! Вы, правы... а , что Грудинин нам наобещал такого, что другие не обещали? почему именно ему я должна верить?
            Masya Masya
    2. Стропорез Сегодня, 16:34
      Цитата: Masya Masya
      ой ли! пришел, увидел, победил! предвыборные обещания, это только обещания... слышали не раз знаем..

      Вот и я про то же, Путин уже замучился обещать обещания, пусть отдохнёт рабгалерный..
      Стропорез
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:44
        Путин уже замучился обещать обещания, пусть отдохнёт рабгалерный..


        приветствую! drinks

        Отдохнет конечно, после 2024 года laughing пока работы много)

        Стропорез, Вы матёрый воен, неужели Вы реально верите в победу миллиардера на этих выборах, при живом Путине?)


        с-т Petrov
        1. Стропорез Сегодня, 16:58
          Цитата: с-т Petrov
          Отдохнет конечно, после 2024 года

          Привет! hi drinks
          Не досидит он до 2024, при любых раскладах.
          Цитата: с-т Petrov
          неужели Вы реально верите в победу миллиардера на этих выборах, при живом Путине?)

          А Вы верите в то, что Путин получает меньше своего подчинённого сечина?Да и надоели эти сурковы,медведивы, дворковичи, силуяновы и наибулины.
          А у Грудинина нет никаких миллиардов-это кремлеботский фейк. yes
          Стропорез
          1. Foxmara Сегодня, 17:57
            Цитата: Стропорез
            Не досидит он до 2024, при любых раскладах.


            Он всех нас переживет bully
            Foxmara
            1. Стропорез Сегодня, 18:03
              Цитата: Foxmara
              Он всех нас переживет

              Не дай Бог! yes
              Стропорез
            2. Pax tecum Сегодня, 18:05
              Цитата: Foxmara
              Цитата: Стропорез
              Не досидит он до 2024, при любых раскладах.


              Он всех нас переживет bully

              Извините, но тоже пошучу, хоть это и будет "черный" юмор...
              Действительно, Он нас всех переживет, вместе с Правительством и избранными ТОЛЬКО в случае массированного ядерного удара по нам. Ибо, у них ТАМ самый лучший бункер.
              Pax tecum
              1. Mestny Сегодня, 21:08
                Ибо, у них ТАМ самый лучший бункер.

                Ишь какой... отобрать немедля! И передать популярным блогерам, демократическим журналистам и Petr1968.
                Потому что каждый знает, что всё вышеперечисленное представляет главную ценность для страны. а не какой то там Путин.
                Mestny
    3. avt Сегодня, 18:31
      Цитата: Masya Masya
      ой ли! пришел, увидел, победил! предвыборные обещания, это только обещания... слышали не раз знаем...

      И читали Я вот даже речь для оглашения победы ...скопипастил
      Граждане!
      У меня в руках ключ.
      Символ верховной власти,
      который я должен передать
      новому президенту - Грудинину Мудрому!
      УРА! УРА!
      Довольно!
      Дурачить народ обещаниями!
      Пора взяться за дело!
      Предстоит большая работа!
      Мы воздвигнем институт высшей математики!
      В стране откроются бесплатные душевые!
      Каждый житель Анчурии будет иметь
      собственный граммофон!
      Но, сегодня, на рассвете
      из столицы бежал бывший
      президент республики,
      негодяй, марионетка и авантюрист,
      Мирафлорес.
      Он бежал с саквояжем, в котором
      находится всё состояние республики!
      Он увёз саквояж и танцовщицу Изабеллу!
      Я призываю всех патриотов поймать
      это чудовище в образе гориллы
      и вернуть народу всё состояние
      республики!
      Сто тысяч!
      Он может бежать только через Коралио!
      Этой ночью.
      Через Коралио этой ночью...
      Уноси саквояж!
      Саквояж? Какой саквояж?
      Проверять всех и всё.
      Заснувшего на посту ждёт...
      Что? Расс!
      Стрел!
      bully
      avt
      1. Masya Masya Сегодня, 18:48
        Цитата: avt
        ...скопипастил

        Да, перед заходом солнца прощальный мой
        привет.
        Ловушки расставлены повсюду,
        он может уйти только чудом.
        Вы верите в чудо?
        В нашей стране может произойти всё!
        Кроме чуда... wink
        Masya Masya
    4. народник Сегодня, 20:48
      Masya Masya
      слышали не раз знаем

      Слышали? А зачем голосуете? laughing laughing
      народник
      1. Masya Masya Сегодня, 20:56
        Цитата: народник
        Слышали? А зачем голосуете?

        кто сказал? belay
        Masya Masya
      2. народник Сегодня, 21:20
        Я список кораблей прочел до середины...

        Не знающие люди судят о том, чего не понимают.
        Это о нападках на Грудинина.
        Алес, Реквием.
        народник
  5. Новый Сегодня, 15:35
    Статья хорошая, только замечание по поводу исхода выборов. Никто не может сейчас знать какими будут итоги выборов. Многие независимые ресурсы утверждают высокий рейтинг Грудинина и возможности по фальсификации выборов также под вопросом. Вспомним как Ельцин вознаградил Лебедя, а ведь мог просто фальсифицировать результат. Зачем тогда Ельцин пошел на союз с Лебедем? Вывод: не все так просто. Это вселяет надежду на итоги настоящих выборов. Чем больше людей знают о Грудинине, тем больше у него сторонников, ибо люди судят по делам, а с этим у Грудинина полный порядок.
    Новый
    1. Mestny Сегодня, 16:51
      Многие независимые ресурсы утверждают высокий рейтинг Грудинина и возможности по фальсификации выборов также под вопросом.

      Так в этом и есть основная фишка хозяев этих самых "независимых" ресурсов.
      Если у этого кандидата будет небольшой процент ( а так и будет) тут же поднимется вселенский вой про нечестные выборы.
      Задача этих организаторов - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ уничтожить действующую власть в России. Лиьо с помощью революций, либо с помощью нелегитимности выборов.
      Видимо революции в чистом виде пока никак, прямые покушения тоже - остаются вот такие гнилые заезды сбоку.
      Mestny
      1. Foxmara Сегодня, 18:01
        Цитата: Mestny
        Видимо революции в чистом виде пока никак, прямые покушения тоже - остаются вот такие гнилые заезды сбоку.

        Заметьте, сколько народу на сайте нового появилось и все за Грудини топят.
        Регистрация сентябрь 2017, декабрь 2017, январь 2018.
        Ну не считая таких как стропорез - это старый воен )
        Foxmara
        1. Стропорез Сегодня, 18:23
          Цитата: Foxmara
          Ну не считая таких как стропорез - это старый воен )

          Зачёт! laughing drinks
          Я только сейчас картинку разглядел , ржунемагу, на средней картиночке путин уже в 41-ом с погонами ходил и Орден Отечественной Войны носил! belay
          А Вы говорите честный wassat laughing
          Стропорез
      2. Штурман Басов Сегодня, 18:13
        Вони про нелегитимность будет в любом случае много, так что волков бояться — в лес не ходить. Приняты такие беспрецедентные меры (по мировым меркам) для обеспечения прозрачности (свободный просмотр камер видеонаблюдения на ИУ, открытое приглашение наблюдателей), что эта вонь снова повоняет и рассеется.
        О революции речи не может идти, так как все значимые кандидаты и политические силы капиталистического толка, все эти Грудинины и Зюгановы коммунисты (большевики) такие же, как Жириновский — либеральный демократ (по факту они меньшевики — социал-демократы). По определению революция сопровождается сменой политического строя (февраль 1917 г. — из монархии в парламентскую республику, октябрь 1917 г. — из парламентской республики в советскую республику, август 1991 г. — из советской республики в президенстко-парламентскую республику). Нет ни одной значимой политической силы, выступающей за смену политического строя, и в результате выборов ни разу за всю мировую историю (насколько мне известно) политический строй не менялся, это просто не очень совместимо с самим принципом.
        Штурман Басов
      3. Esoteric Сегодня, 18:24
        Цитата: Mestny
        Так в этом и есть основная фишка хозяев этих самых "независимых" ресурсов.

        Вот же какая незадача? Праймериз во время выборов в ГД проводили, а создать "зарегистрированный" опрос по рейтингу кандидатов - облом. Вон, Смирнова попросите, ему это труда не составит, пусть на ВО организует. Посмотрим, проверим, пощупаем на прочность. В своё время на X-Torrents.org это было совершенно не проблематично... hi
        Esoteric
        1. Mestny Сегодня, 21:26
          Учитывая важность темы нет возможности гарантировать, что организатор опроса, кто бы он ни был не скорректирует его результаты в нужную для себя сторону.
          Таким образом такая форма как опрос в данном случае не может быть использования для создания эффективной и правдивой оценки популярности кандидатов.
          Mestny
    2. сайгон Сегодня, 17:04
      Господин хороший , я конечно понимаю политика дело грязное и врати . обещать можно до хрипоты .
      Поройтесь в Тырнете там много о господине КПРФэшном кандидате и как персонаж в Едросовцах отметился да и ЛДПР чей то поминают и от кого он толи в Мос обл или гор думу шёл .
      А каких таких дел господин Грудин громаду наворотил ?
      Ох что то много новых на ресурсе появилось и все за грудина прям рядами странно.
      сайгон
      1. onix757 Сегодня, 17:12
        Цитата: сайгон
        как персонаж в Едросовцах отметился да и ЛДПР

        И...? Гарант например присягу принимал, в партии состоял и обещал защищать советские идеалы а в результате Едро создал.
        onix757
        1. сайгон Сегодня, 17:20
          Вот про присягу то не стоит, а то как то не красиво получится тут много бывших офицеров СА .
          Так создал Едро создал , а не пристроился к господам КПРФровским , нюанс .
          А вот КПРФ для меня теперь сдохло , просто его не стало .
          Да и бывшего прораба уже видили , агроном боюсь лутше не будет .
          сайгон
      2. Гардамир Сегодня, 17:28
        Поройтесь в Тырнете
        а правда поройтесь, как бывший коммунист и сотрудник конторы отказался от всего, как было создан кооператив, и как живут теперь нынешние кооператоры...
        Гардамир
        1. сайгон Сегодня, 19:38
          Выше писал тут много бывших офицеров СА и коммунистов само собой , может и их помяните ?
          Мне просто странно святая вера взрослых людей в Грудина . А кто за ним стоит ? Я не о партиях и движениях , армия за таким главкомом пойдет ? Примут его от всей души армейцы? МВД , ФСБ прочие силовые структуры он им свой , они ему поверят ?А Россия страна такая не то что президент , а императоры у власти были пока армия была за них. Ну традиции в стране такие список императоров убиенных надеюсь не нужен сами знаете.
          вам мало было развала СССР а в такое время господин Грудин просто не фигура вот любимая либилальем омерик выбрала себе бизнесмена и прям в восторге .
          Нет конечно верить в доброго и хорошего президента обещающего всем того чего хотят дело каждого, но только благими намерениями выслана дорога в ад.
          Моё не приятие господина Грудина проистекает из одной простой причины принятие предложения от господ из КП РФ , должны же быть хоть какие то минимальные рамки приличия ( ну не должен он капиталист идти во главе коммунистов ) моветон получается .
          сайгон
          1. Гардамир Сегодня, 21:01
            армия за таким главкомом пойдет
            За Ельциным пошла? Пошла.
            вам мало было развала СССР
            Найдите фотку где Ельцин на танке, а кто за ним? Правильно будущий директор Нацгвардии. Директор! Ну надо же всё как в Америке.
            Гардамир
      3. Esoteric Сегодня, 18:36
        Цитата: сайгон
        Ох что то много новых на ресурсе появилось и все за грудина прям рядами странно.

        Ваш персонаж, который независимым кандидатом прикинулся, тоже не из ХДС/ХСС вылупился. 17 лет был коммунистом, членом КПСС. В "Наш Дом Россия" во времена ЕБН имел входной билет. Потом, когда всем ЕБН опостылел (он и его партия - партия мародёров) содали другую - "Единство", потом - "Единая Россия", дальше "ОНФ" belay Путин присягнул капитализму. Пусть поведает, как эта экономическая система способствует развитию в обществе производительных сил. Маркс, видимо чего-то напутал про звериную сущность капитала... what
        Esoteric
  6. kepmor Сегодня, 15:38
    кремлю ли бояться?...с чего бы?...для форс-мажора и существует центризбирком...
    кудесника чурова нет,но дело его живёт...сколько захотят-столько % и нарисуют... в первый раз что-ли...
    так что место загребного на галере уже давно забронировано на следующие 6 лет...
    kepmor
    1. Foxmara Сегодня, 18:14
      Цитата: kepmor
      кудесника чурова нет,но дело его живёт

      А вы прежде чем стааарыми фейками торговать - интересовались бы. 146% - это было ЛЯПНУТО с голубого экрана и товарищ диктор тут же уволился. Но запашок остался и до сих пор его разносят недалекие люди.
      https://ria.ru/politics/20140917/1024522033.html
      Те выборы, если вспомнить внезапно оказались самыми грязными, причем в сфере освещения. В инет было вброшено довольно много видео о каруселях и пр. безобразиях. Ясное дело без какой-либо проверки - было ли на самом деле. После чего на центральном канале 146% и понеслась болотная. А вспомним, какой состав был там? Шубки, айфоны, айпады, вся голь и нищета России собралась.
      Выводы были сделаны.
      На каждом участке по камере и все. Кончились то ли карусели, то ли любители съемок про карусели.
      Ясное дело, что к этим выборам старый фокус не сработает. Но все равно нужна нелегитмность. Вот нам выкатили очередного барана, который судорожно закрывает счета за границей в день регистрации lol
      Ясное дело - он не наберет. Но куча троллей создают видимость того, что кандидат реален.
      Foxmara
      1. genakster Сегодня, 19:10
        Всех олигархов в президенты,чтоб и они закрыли все счета за границей!
        genakster
  7. myrzilka Сегодня, 15:40
    А я за Грудинина пойду голосовать. То. что врет - это доказать надо. А то у нас, как противники власти вытупать начнут - давайте доказательства. А как власть, в лице карманных журнаш....юх, против оппонентов начинает нагнетать - доказательств и не надо. Доказательства в студию, пожалуйста. А вообще надоела эта воровская верхушка. Ладно воровская, так еще и трусливая безмерно. Я об Олимпиаде, о том как месье Жуков извинялся. Грудинин, конечно, не победит. Это даже не потому что, мало проголосуют. Потому что, посчитают как надо. Но очень хочется хорошего пинка нашему кабмину.
    myrzilka
    1. kepmor Сегодня, 16:03
      вместе с моими близкими присоединяясь к Вам с огромным желанием...
      kepmor
    2. seos Сегодня, 16:13
      Доказательства? да ты посмотри его выступления и просто проанализируй его ответы ...
      Его тезисы: 1) сдать Донбас, 2) Вернуть Крым 3) Раздвинуть булки перед заокеанскими хозяевами...
      Просто послушать, что он мямлет на ТВ и все станет ясно ...
      Он троянский конь подсунутый нам врагами, для уничтожения народа России....
      seos
      1. kepmor Сегодня, 16:26
        санитары из кащенко вас явно заждались...такого бреда давненько не читал на ВО...
        kepmor
      2. onix757 Сегодня, 16:40
        Цитата: seos
        Доказательства? да ты посмотри его выступления и просто проанализируй его ответы ...
        Его тезисы: 1) сдать Донбас, 2) Вернуть Крым 3) Раздвинуть булки перед заокеанскими хозяевами...
        Просто послушать, что он мямлет на ТВ и все станет ясно ...
        Он троянский конь подсунутый нам врагами, для уничтожения народа России....

        Пруф будет? Или за 30 серебренников клевещем?
        onix757
      3. Гардамир Сегодня, 17:24
        Его тезисы
        Вы здесь про кого? Про строителя Ельцин-центра, так этот точно подсунут...
        Гардамир
      4. Esoteric Сегодня, 18:41
        Цитата: seos
        Его тезисы: 1) сдать Донбас, 2) Вернуть Крым 3) Раздвинуть булки перед заокеанскими хозяевами...

        Враньё! Видео в студию. Я могу предоставить видео, где ЕБН - луч света, и его эпоха - время побед:
        Esoteric
      5. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:42
        Цитата: seos
        Его тезисы: 1) сдать Донбас, 2) Вернуть Крым 3) Раздвинуть булки перед заокеанскими хозяевами...

        а вы свистун конкретный- это серьезное обвинение и давайтека ссылочки
        Tatanka Yotanka
  8. Лесс Сегодня, 15:47
    Грудинин, Грудинин... За 15 лет, по его словам, он сократил треть работников в связи с модернизацией производства. Т.е. треть его сотрудников стали безработными. Деньги на лечение родственника за границей почему-то держит в ценных бумагах западной кампании, а не в на денежных счетах. Это всё ЕГО слова. И ни слова не слышал от него о количестве созданных им рабочих мест. Детсад и школа хорошие, надеюсь, они и после выборов останутся доступны и бесплатны. Школа построена в 2017 году, детсад после выборов 2012. К выборам готовился или для людей старался? Впрочем, возможно, совмещал приятное с полезным. Вот почему так? Показался интересным кандидатом, посмотрел, послушал, о чём и как он говорит и разочаровался. Думал Путину конкурент, а реально Навальному и Собчак он конкурент.
    Лесс
    1. woron333444 Сегодня, 17:45
      Детский сад и школу построил Абрамович для жителей элитных поселков построенных на землях проданных Грудининым. Смотрел видио где детей в школу привозят на геленвагенах. Но точно не колхозники.
      woron333444
    2. Esoteric Сегодня, 18:52
      Цитата: Лесс
      Грудинин, Грудинин... За 15 лет, по его словам

      Путин, Путин...По его делам количество олигархов в стране (миллиардеров) возросло с 61 человека до 96 с общим состоянием свыше 400 млрд. долларов. За время с 2000 по 2017 год численность населения страны не достигла уровня 1990 года. Инфляция в стране по данным Росстата с 2000 по 2018 составила свыше 502%. Население, проживающее за чертой бедности составляет 20 000 000...Вот интересно, Путин ещё 17 лет сможет водить нас? Вот и пусть за него голосует тот, кому стало лучше.
      Esoteric
      1. woron333444 Сегодня, 19:52
        Мне стало лучше, буду голосовать за Путина. Бизнесмены должны заниматься бизнесом, а не лезть в политику. Был один такой - Ходорковский. Чем Грудинин отличается от Ходорковского?
        woron333444
  9. Голован Джек Сегодня, 15:54
    Крайне забавно наблюдать "народные гулянья" на ВО:
    Цитата: Новый
    приходит новый человек в политику - Грудинин, у меня появилась надежда и радость, что у страны есть будущее

    Ну да... конечно fellow
    Цитата: Новый
    Многие независимые ресурсы утверждают высокий рейтинг Грудинина

    Я даже знаю, что это за "ресурсы" wink
    Цитата: Новый
    люди судят по делам, а с этим у Грудинина полный порядок

    Мдя...
    И это только начало, день длинный еще...
    Развлекайтесь, ребята... у вас осталось всего-то полтора месяца request
    Голован Джек
    1. влад66 Сегодня, 16:23
      Цитата: Голован Джек
      Развлекайтесь, ребята... у вас осталось всего-то полтора месяца

      Ну почему полтора request полтора они развлекаться до выборов будут, а после выборов месяца два три будут плакать и проклинать неправильный народ. hi
      влад66
      1. Mestny Сегодня, 16:41
        Нет, не так быстро. Да и плакать будут только пушечное мясо - те, кто в интернетиках захлёбывался от счастья, что есть такая замена ненавистному "режиму".
        А те кто всё это придумал наоборот будут радостно дела налаживать, пока не отобрали.
        Mestny
    2. AUL Сегодня, 16:48
      А Голован с высоты своей мудрости посматривает на эти народные гулянья и мдякает мнгозначительно. Правда, по существу ничего не говорит - не снизоходит до этого...
      По моему скромному мнению, чем больше путиноиды верещат - "все равно выберут Путина" - тем больше власти боятся Грудинина. Поэтому и стращают майданом, революцией, крахом и вообще мывсеумрем!
      AUL
      1. влад66 Сегодня, 17:07
        Цитата: AUL
        моему скромному мнению, чем больше путиноиды верещат - "все равно выберут Путина" - тем больше власти боятся Грудинина.

        А по моему скромному мнению, чем больше грудиноиды верещат-"вот реальная альтернатива Путину" тем смешнее становятся, также стращают всепропало все умрем. laughing со стороны это называется ПРЕДВЫБОРНЫЙ ЦИРК С КОНЯМИ. laughing
        влад66
      2. с-т Petrov Сегодня, 17:18
        Поэтому и стращают майданом, революцией, крахом и вообще мывсеумрем!


        успокойтесь. Я, путиноид, только угараю над вами, например. А тому кто верит в победу Г. - тому вообще билет бы выписал wassat

        тем больше власти боятся Грудинина


        если ты серьезно в это веришь - буду тебя стебать после 18 марта. Как истинный путиноид soldier

        Раньше смысла нет - ты же ВЕРУЕШЬ lol
        с-т Petrov
        1. AUL Сегодня, 17:29
          Цитата: с-т Petrov
          если ты серьезно в это веришь, то я запомнил твой ник - буду тебя стебать после 18 марта

          1. А с чего бы это вы мне тыкать начали? Мы, вроде, на брудершафт еще не пили(надеюсь, и не будем).
          2. Результаты выборов опубликованные и действительные - не суть одно и то же!
          3. Стебом пугать меня не надо, я и сам постебаться люблю. Тем более, что ваш стеб какой-то примитивный, не остроумный(как я успел заметить в ваших комментах).
          AUL
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:45
            А с чего бы это вы мне тыкать начали?


            Путиноиды с такими персонажами по-другому не умеют вести бесед love

            Тем более, что ваш стеб какой-то примитивный, не остроумный


            я отложил козыря к концу марта выложу тебе подобным на стол
            с-т Petrov
      3. Вас Влад Сегодня, 17:36
        Цитата: AUL
        По моему скромному мнению, чем больше путиноиды

        По моему скромному, вы хам батенька! what
        Вас Влад
      4. Голован Джек Сегодня, 18:15
        Цитата: AUL
        А Голован... по существу ничего не говорит...

        Да устал уже "говорить", если честно.
        Повторяю: Грудинин - никто, и звать его никак. Смотрится он только на фоне экспонатов паноптикума а-ля Ксюшадь.
        Ритуальные танцы с бубнами вокруг этой "фигуры" считаю... малопродуктивными.
        Собственно, и все request
        Голован Джек
    3. Esoteric Сегодня, 18:55
      Цитата: Голован Джек
      Мдя...
      И это только начало, день длинный еще...

      Я знаю, откуда это "мдя"...Вот оно
      Esoteric
      1. Голован Джек Сегодня, 20:34
        Цитата: Esoteric
        Я знаю, откуда это

        Я тоже знаю, откуда... Вы laughing

        Свободен negative
        Голован Джек
  10. Галеон Сегодня, 16:05
    У мистера Пу богатый опыт устранения конкурентов. Когда Сергей Глазьев собрал партию "Родина", Пу вызвал его в офис (кремль) и попросил взять себе в помощники в партию неприкаянного хорошего парня Диму Рогозина. Через полгода этот кукушонок, оплевав и оклеветав Глазьева, вышиб его из его же собственной партии. Теперь Дима неприкасаемый и вице-премьер, есть время и возможность всласть пострелять по-македонски.
    Теперь куча добровольных помощников, спеша и натыкаясь друг на друга, бегут подличать другому конкуренту, дабы угодить хозяину. Все, кто при должности - все бегут. А не побежишь, так встанешь и освободишь.
    Вот оно - реальное действие вертикали власти!! Не тогда, когда раз в год Пу по телевизору занимается ремонтом квартир стариков или спасением гибнущих заводов - командуя НАПРЯМУЮ, ибо на местах пустыня и никакой власти - ни по вертикали, ни по горизонтали - никто не делает и решения не принимает. А тут - вот он - бирнамский лес (из "Макбета") вертикали власти - начиная от холуев с полосатыми палочками - и через полицию, росгвардию и судей - до губеров!
    Вот что на самом деле построено - смотрите.
    Галеон
    1. Neputin Сегодня, 20:32
      Браво, Галеон! Аплодирую стоя!
      Neputin
  11. Светлана Сегодня, 16:18
    Предпочитаю рассматривать все происходящее именно так. И, соответственно, Павла Грудинина рассматривать как человека, который, возможно, в состоянии прекратить отупление и духовное обнищание страны в угоду хитрым планам наших олигархов. В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть.

    Согласна, добавлю только, что от прихода этого человека мы ждем еще и прекращение материального обнищания страны.
    Светлана
  12. andrej-shironov Сегодня, 16:22
    Всё же мне кажется Кремлю пока нечего опасаться. Даже если Грудинин наберёт какое то хорошее количество голосов, то по факту Путин просто предложит ему работу в Правительстве, причём на расстрельном месте. То есть это будет лишь "покупка" Грудинина и ничего более.
    andrej-shironov
  13. Комментарий был удален.
  14. мерцание Сегодня, 16:27

    Чем не братья?
    мерцание
    1. Стирбьорн Сегодня, 16:34
      А может так? Сходства явно больше
      Стирбьорн
      1. woron333444 Сегодня, 17:47
        И рядом не стояли. Сталин бы его Беломор-канал послал строить.
        woron333444
        1. Вас Влад Сегодня, 18:07
          Цитата: woron333444
          И рядом не стояли. Сталин бы его Беломор-канал послал строить.

          Неа, расстрелял бы за измену родине!
          Вас Влад
    2. Esoteric Сегодня, 19:01
      Цитата: мерцание
      Чем не братья?

      Дануна! Какой он нам брат? Это клерк медведево-путинской системы. Вот копия Грудинина:

      yes lol
      Esoteric
    3. Tatanka Yotanka Сегодня, 19:06
      Цитата: мерцание
      Чем не братья?

      я даже уважаю опонентов которые аргументируют,впадают в риторику,но ваш тупой пост -высосанная из мозгов похожесть с целью опорочить, вполне в духе названия статьи
      Tatanka Yotanka
  15. Светлана Сегодня, 16:29
    Я за Грудинина!
    Светлана
  16. Mestny Сегодня, 16:36
    Цитата: myrzilka
    А я за Грудинина пойду голосовать. То. что врет - это доказать надо. А то у нас, как противники власти вытупать начнут - давайте доказательства. А как власть, в лице карманных журнаш....юх, против оппонентов начинает нагнетать - доказательств и не надо.

    Ну а если "популярные блогеры" на власть помои льют тоннами - тут как, нужны доказательства, или "это и так все знают"?
    Если кого то в чём то обвиняешь - необходимы доказательства. Вашего Грудинина даже и обвинять не нужно - сам всё что надо перед телекамерами говорит.
    Так что нет, не врёт по большей части.
    Но правда настолько отличается от ожиданий от "левого патриота", что создаётся впечатление очередного массового промывания мозгов, по типу либерального.
    Mestny
  17. onix757 Сегодня, 16:37
    Первые дни кремль в ступоре пребывал от популярности Грудинина. Правда "заолигарховцы" быстро очухались и занялись мочиловом. Только пустое это занятие, кандидат от лево патриотических сил хороший темп взял на старте. Либералы в кремле и за кремлем в честной борьбе ему не конкуренты.
    onix757
  18. мерцание Сегодня, 16:42
    Как то читал афоризмы Ильфа и Петрова и там был такой: лысый мальчик с косичками.
    Тогда было смешно. Сейчас не очень.
    Слышать, например: что миллиардер - кандидат от КПРФ, это все равно что
    женщина - с мужскими половыми органами или мужчина - с женскими половыми органами.
    Тем не менее против фактов не попрешь. ... это явь.
    мерцание
    1. Esoteric Сегодня, 19:13
      Цитата: мерцание
      Слышать, например: что миллиардер - кандидат от КПРФ

      Вот он сам рассказывает и объясняет:
      Esoteric
  19. Главный Врач Сегодня, 16:44
    Ощущение такое, что Кремль боится всех претендующих на серьезность политиков
    Поэтому выволакиваются на свет Божий персонажи типа Собчак или Берковой
    Неужели только их не опасаются, их конкуренции не боятся?
    Это говорит о слабости, не иначе.
    Главный Врач
  20. ADmA_RUS Сегодня, 16:45
    Смешная заметка. Где цифры "независимых" опросов? Кто и как их проводили? Где факты?
    И автор откровенно пытается натянуть сову на глобус оправдывая выявленное нарушение. И далее, классические манипулятивный технологий.
    ADmA_RUS
  21. Mestny Сегодня, 16:46
    Цитата: Галеон
    Вот оно - реальное действие вертикали власти!! Не тогда, когда раз в год Пу по телевизору занимается ремонтом квартир стариков или спасением гибнущих заводов - командуя НАПРЯМУЮ, ибо на местах пустыня и никакой власти - ни по вертикали, ни по горизонтали - никто не делает и решения не принимает. А тут - вот он - бирнамский лес (из "Макбета") вертикали власти - начиная от холуев с полосатыми палочками - и через полицию, росгвардию и судей - до губеров!
    Вот что на самом деле построено - смотрите.

    В других странах всё точно так же. Даже в США.
    И только в головах светлых эльфов в вакууме витают справедливые государства равных и справедливых доброжелательных людей.
    Ну ещё в головах пациентов некоторых лечебных учреждений.
    Mestny
    1. Галеон Сегодня, 18:03
      Примерно в таком государстве я когда-то жил. Давал ему присягу и был готов ее исполнить. До сих пор готов.
      Галеон
      1. Yngvar Сегодня, 20:47
        Присоединяюсь к Вашему мнению!
        Yngvar
  22. Сергей Кожокарь Сегодня, 16:48
    Административный ресурс Путина, подбавляющий! Но. Есть у него слабость, он панически боится прямых телевизионных дебатов. Надо заставить его в них участвовать. Как? Это вопрос штаба претендента.
    Сергей Кожокарь
  23. Гардамир Сегодня, 16:48
    Роман, вы когда статью писали в Кремль извещение не высылали? Как они всем скопом! Особенно феерично, :"я доверял ему, но он оказывается жулик".
    Кстати ни одна дворняжка не ответила, почему во власти столько жуликов и им всё сходит с рук?
    И ещё ни один даже не попытался опровергнуть вашу статью, собралась стая потявкать.
    Да Павел Николаевич в плане политики пока чист, ничего про него не знаем. Но уже можем судить по делам вот этого. :Олимпиада, коляизуренгоя, трежерис и набиуллина, почему деньги полученные от нефти не были вложены в развитие страны, что мы делаем в Сирии? Почему крымнаш, а Донбасс нет? Доска Маннергейма. Дворец памяти Ельцина, тут ясно кто с кем Почему свои президента попавшие под санкции освобождены от налогов? Эт я описал то что на виду. А ведь есть вопросы по медицине, образованию, науке, любовь к экономике Кудрина и нежелание слушать других экономистов. И наконец нескрываемая преданность либерализму.
    Гардамир
    1. plotnikov561956 Сегодня, 17:52
      17 лет был ярым путинистом.. Прочитал сейчас комменты...Люди ...очнитесь нами правят Воры и Предатели..Оглянитесь ,что стало с деревней..где заводы ...работа...нищие зарплаты и пенсии...
      plotnikov561956
    2. Ромей Сегодня, 21:57
      Эти журналюги вообще потеряли всякие берега... На пресс-конференциях тупо и нагло идет пожирание эфирного времени нашего кандидата и все сводится к якобы его миллиардам. Никакие вопросы о программе, планах, семье этих редисок не интересуют. Вот недавно Навальный выкладывал о нашем дубле 2 гребца на галере и почетного краба - всемирно известном айфонщике под ником "Денег нет, вы тут держитесь" прикольненький фильмец с бумажечками даже. Вот почему то особого рвения атаковать премьера у путан от прессы как то странно не наблюдалось.
      Ромей
  24. Des10 Сегодня, 16:56
    Некоторые статьи вполне уважаемый автор - всё же - сдаётся пишет под влиянием эмоций и "допинга" (алкоголя в лучшем случае) - видно из актуальности, метода подачи инфы и характерных реплик smile .
    Возможно кандидат Г. и способен на что-то и вокруг него ведётся (но не им - видно ж) "борьба" светлого и грязного.
    Но - для меня и КПРФ, и он - уже --- к сожалению --- слабаки изначально. Вполне допускаю и то, что г.Г. --- проект властей по добиванию разжиревших и изнеженных коммунистов, дискредитация самой идеи - причём единственной способной хоть что-то противопоставить нонешнему.
    Потому - ну ведь видно - не пойдут за этим нюшкой вкупе с его хвостами.
    А автору - пейте с друзьями, пожалуйста, после не возникает желаний писать такое, мысли будут другие. smile
    Des10
  25. komrad buh Сегодня, 16:58
    Ерунда все это, чисто политическое шоу для народа
    komrad buh
  26. yehat Сегодня, 17:01
    ну какой "феномен грудинина"? что за оленина?
    Грудинин обычный популист, может не такой же опасный как Горбачев, но так же бесполезный.
    yehat
    1. onix757 Сегодня, 17:06
      Цитата: yehat
      Грудинин обычный популист

      толи дело гарант. Без лишнего популизму народ на эшафот загнал и веревочку то натягивает, то ослабит.
      onix757
      1. yehat Сегодня, 17:17
        Ты считаешь, что от Путина пользы нет? Я от него ждал гораздо большего во внутренней политике и это разочаровывает, но и сделал он тоже не мало. Если Путин обещает в правительство пригласить на важные экономические посты Хазина, Глазьева, Касатонова и ряд других решительных экономистов, которые конкретно говорят об улучшении экономики (не путать с лидером яблока Явлинским, который просто балабол), я за него с удовольствием проголосую. Если же будет опять "он вам не димон" с командой, то проголосую за что-то другое.
        Грудинин вызывает омерзение, как и многие другие кандидаты вроде Собчак.
        yehat
        1. onix757 Сегодня, 17:24
          Цитата: yehat
          Я от него ждал гораздо большего во внутренней политике и это разочаровывает

          Во внешней видимо все в ажуре.. Вокруг РФ дружественные режимы, а в мире уважают даже враги?:-)
          Цитата: yehat
          Если Путин обещает в правительство пригласить на важные экономические посты Хазина, Глазьева, Касатонова и ряд других решительных экономистов, которые конкретно говорят об улучшении экономики (не путать с лидером яблока Явлинским, который просто балабол), я за него с удовольствием проголосую.

          Видимо не судьба вам проголосовать за гаранта)))
          onix757
          1. Кирилл312 Сегодня, 17:38
            А вы думаете что если мы старались всем угодить, что бы все с нами дружили было бы лучше? или может это как-то повлияло на ваш уровень жизни?
            Кирилл312
          2. Foxmara Сегодня, 18:28
            Цитата: onix757
            Во внешней видимо все в ажуре.. Вокруг РФ дружественные режимы, а в мире уважают даже враги?:-)

            До него были сплошные друзья уже, спасибо, еле отбились. Некоторые режимы безопаснее иметь врагами, чем друзьями и это США и Британия. Ну а те, кто подпевает - дружный хор мальчиков - зайчиков в расчет не идет. Что там в сухом остатке будет? Китай, Иран, Сербия, Сирия? А, Южная Америка, Индия. Так то не мало стран и не маленьких.
            Вы также наверное не в курсе, кто самый влиятельный в мире политик?
            Foxmara
  27. mihey Сегодня, 17:24
    А в какую "партию" т. Грудинин еще не вступал? С головы до ног весь вымазался, наверное... Просто чудо какое-то: как Макроша во Франции за месяц до выборов появился и на те вам - получите президента Франции.
    Верной дорогой идем, товарищи? fool
    mihey
    1. Гардамир Сегодня, 19:18
      А в какую "партию" г Путин еще не вступал?
      Вот именно!
      Гардамир
  28. истепанов Сегодня, 17:30
    Видя как агитируют за Грудинина махровейшие евреи вредители у Хазина,
    даже малейшие сомнения в его ангажированности, а по факту использовании "в темную", отпадают.
    Целеполагание - вырвать с Путина максимальное количество предвыборных обещаний евреям, а это не майские указа, они их сами и перечислят)))...
    Многоуровневая, адаптационная схема Сережи Израителя.
    Блокировать это жидодерьмо есть чем, но нет кому.
    истепанов
    1. vik669 Сегодня, 17:57
      Судя по "флагу" братан
      ты за большевиков али за коммунистов?
      Чего?
      Я спрашиваю, вы за большевиков,
      али за коммунистов?
      Я за Интернационал.
      - А ты за какой, за второй или за третий?
      - Чего за второй? - Интернационал.
      - За тот, за который нужно, за тот и стою
      vik669
  29. Кирилл312 Сегодня, 17:35
    Порой читая новости этого сайта, мне кажется что админы поддерживают всяких там навальнят и этих грудиных.... =\ А вообще ну как можно поставить во власть того кто уже наворовал? И при этом грудинята обвиняют в воровстве Путина, порой без слёз на них не взглянешь =( И как капиталист, со своим делом может быть за то что бы вернуть всё как 25 лет назад? "Грудинин озвучивает возвращение всего того, что у нас отнимали (и отняли в итоге) за последние 25 лет." Это всё брехня что бы всякие подпивковичи под 45-50 лет, которые (как они заявляют "разбираются в политике и в кандидатах" ) шли голосовать за него... "Ведь он вернёт нам было величие СССР.... "
    Кирилл312
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:51
      Порой читая новости этого сайта, мне кажется что админы поддерживают всяких там навальнят и этих грудиных.... =\


      разные админы. разные люди. Можно и за собчак написать красивую статью и предложить админам - и повесят ее тут. Плюрализм мнений дает нужный трафик владельцам ресурса. Капитализм. Все нормально.

      Предвыборных аккаунтов тут тоже хватает - и это тоже нормально. Такое время)

      Хорошо хоть расчлененки и порнухи нет - уже спасибо. В целом "хороший" сайт. Мне нравится.
      с-т Petrov
      1. истепанов Сегодня, 20:28
        Колом в рот не попадешь, прикрылись смертельной для всего живого и многажды развенчанной толерастией. Нелюдь.
        истепанов
  30. Natalia777 Сегодня, 17:37
    Политическое "лёгкое поведение" Грудинина и Зюганова действительно на лицо. Я бы сказала НАГЛОЕ политическое "лёгкое поведение" С КРАСНЫМ ФОНАРЁМ, пардон.. ФЛАГОМ, в РУКАХ. Грудинин капиталист и доля его в АО ."Совхоз им.Ленина" стоит более 1млрд долларов. И вот, капиталист идёт от коммунистической партии. И КАК ЭТО НАЗЫВАТЬ? Пусть даже Грудинин честно заработал деньги. НЕ в ЭТОМ СУТЬ. А в том, что соединили ежа и ужа, т.е. несоединимое - капиталиста ведут в Президенты под флагом коммунизма. ЛЕНИН в ШОКЕ. Разные люди встречаются и среди пролетариев и среди капиталистов. Но ИДЕЯ В ТОМ, что ВСЕГДА БЫЛО ТАК: КОММУНИЗМ - это АНТАГОНИЗМ КАПИТАЛИЗМА. Вот в чём НОНСЕНС Грудинина. Или это ОКНО ОВЕРТОНА, когда коммунизм хотят приравнять к капитализму? Или хотят похоронить идею коммунизма в России?
    Natalia777
    1. тасха Сегодня, 17:55
      А расскажите-ка пожалуйста Ваше видение коммунистического общества?
      Коммунизм - это утопия. Построить его (коммунизм) в относительно короткие сроки можно только уничтожив большую часть населения или построив вышки с излучателями...
      тасха
    2. Штурман Басов Сегодня, 18:22
      Это называть так же, как ЛДПР — правая националистическая партия с либерально-демократическим названием. Такая же и КПРФ ни разу не коммунистическая (большевистская).
      Штурман Басов
  31. lidda47 Сегодня, 17:46
    Ойййй, автор ну такую ХРЕНЬ написЮкал - прям смисЬно!!! Сам-то верит в то, что Кремль типО кого-то "боится"? Или хороший гонорар положил в карман?
    lidda47
  32. nerpa Сегодня, 17:46
    Зачем и кому нужен президент, страдающий амнезией в семь миллиардов?
    nerpa
  33. wachmann Сегодня, 17:46
    борец за права трудового народа из ореховской опг с семью,честно заработанными,лярдами на зарубежных счетах laughing
    wachmann
  34. vik669 Сегодня, 17:47
    Цитата: Vard
    а нормального человека в президенты не сыскать...

    Так Саакашвили вроде не занят - в чём проблема то! А 7 миллиардов рублей так у нас у полковников полиции в тумбочках хранится по 9 миллиардов рублей ну и что - красиво жить не запретишь
    vik669
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:49
      так надо было тогда Захарченко в кандидаты - явно успешнее парень
      с-т Petrov
      1. Tatanka Yotanka Сегодня, 19:25
        дык Захарченко на госслужбе , да при погонах -слишком явная кандидатура что от кремля fellow
        Tatanka Yotanka
  35. Natalia777 Сегодня, 17:49
    Цитата: myrzilka
    Там ничего не наступит. Потому как ВВП безмерно благодарен Ксюшеному папе. Поэтому она, на особом положении. И Кадыров будет молча сидеть, в ответ на вякание этой " журналистки"

    Чему тут наступать и о чём тут беспокоиться Путину? Клоунесса Ксюша сама всё сделала всеми частями своего тела и своим языком. Все только РЖУТ с неё и машут руками когда их спрашивают про кандидата Ксению Собчак. Мало ли в России болотных клоунов?
    Natalia777
  36. Михаил Р Сегодня, 17:50
    Всё течёт, всё меняется. Не меняются только методички у агЫтаторов за Грудинина. Причём очень схожи с провокаторами хохлос*ачей в соцсетях. Уже даже на ВО добрались! Почитайте статьи публициста Александра Роджерса в ЖЖ, или в ВК. Поищите. Он как раз очень плотно им занимается.
    Михаил Р
  37. lionov1967 Сегодня, 17:52
    пока будет президентская республика как таковая - ПУтина не снять. Если Грудинин поднимет агитацию хотя бы за парламентскую республику, ни говоря о Советской власти - вот тогда будет что-то серьезное.
    lionov1967
  38. Михаил Р Сегодня, 17:54
    И да. Что-то слишком рьяно за Грудинина топят. Слишком. Методика слизана у Навального, чьё знамя Грудинин, с его же слов, крепко держит в своих руках.
    Михаил Р
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:56
      да и навальнятам уже объяснили что против Грудинина топить не надо. Цель типа у ребят одна.

      Да и медиаресурсы Ходорковского его пиарят. Тут 7-ми пядей во лбу иметь не надо, чтоб понять всю суть
      с-т Petrov
  39. Natalia777 Сегодня, 17:55
    Цитата: Сергей Кожокарь
    Административный ресурс Путина, подбавляющий! Но. Есть у него слабость, он панически боится прямых телевизионных дебатов. Надо заставить его в них участвовать. Как? Это вопрос штаба претендента.

    С какой стати В.В.Путин должен тратить своё время на клоунов и подных марионеток и делать им пиар? Пусть сами берут ноги в руки и пиарятся хоть до посинения.
    Natalia777
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:57
      Путин по Крымскому мосту перед выборами поедет, вместо дебатов с клоунами hi
      с-т Petrov
    2. Сергей Кожокарь Сегодня, 21:55
      Вот , вот! Я об этом и писал. Путин, НИ РАЗУ НЕ УЧАСТВОВАЛ В ДЕБАТАХ ! Обосновывая своё нежелание участвовать в дебатах именно этими словами. С каких пор, начальник клуба в заштатном гарнизоне в ГДР, вдруг почувствовал себя Цезарем? Хотя известно, что даже Цезарь, дискутировал в Сенате отстаивая свою точку зрения, и был критикуем легатами и сенаторами...
      Сергей Кожокарь
  40. Юрий Корабельский Сегодня, 17:56
    Не то Грудинин ! Не то.....! Грудинин даже близко не президент !
    Юрий Корабельский
  41. Natalia777 Сегодня, 17:57
    Цитата: Mestny
    Цитата: Галеон
    Вот оно - реальное действие вертикали власти!! Не тогда, когда раз в год Пу по телевизору занимается ремонтом квартир стариков или спасением гибнущих заводов - командуя НАПРЯМУЮ, ибо на местах пустыня и никакой власти - ни по вертикали, ни по горизонтали - никто не делает и решения не принимает. А тут - вот он - бирнамский лес (из "Макбета") вертикали власти - начиная от холуев с полосатыми палочками - и через полицию, росгвардию и судей - до губеров!
    Вот что на самом деле построено - смотрите.

    В других странах всё точно так же. Даже в США.
    И только в головах светлых эльфов в вакууме витают справедливые государства равных и справедливых доброжелательных людей.
    Ну ещё в головах пациентов некоторых лечебных учреждений.

    БРАВО! Очень остроумно!
    Natalia777
  42. plotnikov561956 Сегодня, 17:57
    Говорим Путин...а рядом слышим Чубайс.Медведев и далее по списку...Воры и Предатели Русского народа...
    plotnikov561956
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:58
      Говорим Грудинин - а рядом сопит Ходорковский.

      Вот как дальше жидь простому народу?
      с-т Petrov
      1. sapporo1959 Сегодня, 19:08
        Ну на сколько известно Ходорковский нынче вроде далеко и простой народ уже как бы и не грабит.Ну а вот известные товарищи по фамилиям Медведев,Чубайс ну и так далее по списку они как ни странно совсем рядом и под руководством нашего многолетнего борца за счастье народное несут нам стабильность и процветание,которое выражается что не хуже чем в 90 х..
        sapporo1959
        1. Tatanka Yotanka Сегодня, 19:35
          ну Путин же любит пословицы вспоминать- как говорится за одного битого двух небитых дают, только за 3х битых-гусинского,березовского,ходорковского там десятков 7-8 всплыло
          Tatanka Yotanka
  43. astankard Сегодня, 18:09
    Грудинин - никчемный Красный Директор ....так называли номенклатурное говно 90-х. Тут и обсуждать нечего. Вор - "олигарх". А если послушать то неумный человек-дебилом - неужели никто не понимает, что он просто бредит !?
    Вся его программа- детский сад .
    Неее , сейчас кроме Путина России никто не нужен , тем более идет война, а всякие недоумки хотят силовиков заменить на "Колхоз Красный Лапоть". Ладно бы человек нормальный ....Тьфу ! Один "Шоколадный " , другой "Джемовый"?
    Бороться будет с коррупцией и национализировать !)))))
    Сам у себя отнимет и поделит поровну - пчелы против меда !
    За Барона коммунисты то не все голосовать будут , а те кто будут , наверное свои голоса продали, как свое место Зюганов. Ну что же , бабла на старость надо ....
    astankard
  44. Natalia777 Сегодня, 18:10
    Цитата: мерцание
    onix757
    5 мерцание Сегодня, 16:42 Новый
    Как то читал афоризмы Ильфа и Петрова и там был такой: лысый мальчик с косичками.
    Тогда было смешно. Сейчас не очень.
    Слышать, например: что миллиардер - кандидат от КПРФ, это все равно что
    женщина - с мужскими половыми органами или мужчина - с женскими половыми органами.
    Тем не менее против фактов не попрешь. ... это явь.
    Ответить Цитировать Жалоба

    Точнее и не скажешь. Вот хотела высказать, но не могла найти нужных слов. Супер!
    Natalia777
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 19:58
      все же кандидат и коммунист немного разные вещи, полагаю что у Вас останется такая же позиция к теме , чубайс-патриот,это же можно отнести и ко всему блоку правительства во главе с Медведевым и олигархами, но если они не патриоты- на каком основании управляют страной?
      Tatanka Yotanka
  45. ramzes1776 Сегодня, 18:11
    Цитата: myrzilka
    Там ничего не наступит. Потому как ВВП безмерно благодарен Ксюшеному папе. Поэтому она, на особом положении. И Кадыров будет молча сидеть, в ответ на вякание этой " журналистки"

    Так она же крестница Пу. И этим все сказано.
    ramzes1776
  46. Natalia777 Сегодня, 18:14
    Цитата: Стирбьорн
    А может так? Сходства явно больше

    Боюсь, что Сталин из гроба встанет и Грудинна в Гулаг упечёт.
    Natalia777
    1. genakster Сегодня, 19:58
      А что бы он сделал с нынешний властью...?...!
      genakster
  47. МИХАН Сегодня, 18:19
    Я не против Грудинина (за КПРФ в Госдуме голосую всегда) , но Россия сейчас в таком положении, что менять коней на переправе смерти подобно..Россия -это не колхоз и даже не европейская страна. Это огромная территория , где на одной границы утро, а на другой глубокая ночь ( дежурим постоянно ))) И страна наша многонациональная , у нас (как говаривал Черномырдин царство ему небесное) нужно не одним только языком ( смех до сих пор разбирает) и не "Хотели как лучше, получилось как всегда...." .. hi
    Стабильность нужна России и дай Бог без войны продержаться , еще с десяток лет..
    А Путин уйдет уверен и без всяких переворотов и выборов ..Пусть работает пока , у него неплохо получается братцы! Честь имею..
    МИХАН
  48. Natalia777 Сегодня, 18:30
    Цитата: Лесс
    Грудинин, Грудинин... За 15 лет, по его словам, он сократил треть работников в связи с модернизацией производства. Т.е. треть его сотрудников стали безработными. Деньги на лечение родственника за границей почему-то держит в ценных бумагах западной кампании, а не в на денежных счетах. Это всё ЕГО слова. И ни слова не слышал от него о количестве созданных им рабочих мест. Детсад и школа хорошие, надеюсь, они и после выборов останутся доступны и бесплатны. Школа построена в 2017 году, детсад после выборов 2012. К выборам готовился или для людей старался? Впрочем, возможно, совмещал приятное с полезным. Вот почему так? Показался интересным кандидатом, посмотрел, послушал, о чём и как он говорит и разочаровался. Думал Путину конкурент, а реально Навальному и Собчак он конкурент.

    Полностью с Вами согласна. Хочу прояснить про детсад и школу. Законом РФ установлены обязательные требования для строителей жилых домов - только в комплексе с инфраструктурой: детсад, поликлиника, школа, магазины. Иначе разрешения на строительство многоквартирных домов не получить.
    Natalia777
  49. akudr48 Сегодня, 18:32
    Вот примеры опросов на сайтах, где подсчитываются рейтинги кандидатов

    Рейтинги кандидатов на интернет-опросах на сегодня, на 26.01.2018:
    На http://president-rf.ru (133 671 чел)
    Грудинин - 59%, Путин - 28%, Жириновский - 5%
    На http://basetop.ru (25 348 чел)
    Грудинин - 54%, Путин - 16%, Жириновский - 6%
    На http://pr2018.ru/ (3 985 чел)
    Грудинин - 63%, Путин - 22%, Жириновский - 7%

    Что будет дальше - посмотрим.

    От каждого гражданина (если он - гражданин, а не электорат) зависит результат. Но чем дольше Путин будет сидеть - тем тяжелее будет стране восстанавливаться. Он уже свое пересидел минимум 2 раза.
    akudr48
  50. тасха Сегодня, 18:36
    А «национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков»? Выход России из ВТО? Пресечение вывода капиталов за рубеж?

    Кроме этих пунктов программы все остальные обещания - развалят экономику страны... И если Павел Грудинин действительно успешный бизнесмен, то я просто не понимаю, как он может обещать повышение средней заработной платы до 25-30 тысяч всем... Или, например, в год российские ВУЗы выпускают около 800 тысяч специалистов. Где им взять обещанные гарантированные рабочие места?
    тасха
  51. seal78 Сегодня, 18:37
    И ведь это не популизм. Справедливый суд, который будет на стороне закона, гражданина и общества, – это нам не нужно? Приличная зарплата?
    -------------------------------------------------
    ------------------------
    Нужно. В том и дело. Слишком красиво и неправдоподобно вещает. Популизм - это и есть пустые обещания всем всего, чего им хочется, и сразу. Причём ,без разъяснения, как именно это будет достигнуто ( что естественно, т.к. это нереально).
    seal78
  52. Santor Сегодня, 18:51
    Посмотрел заголовок - скосил глаза вниз - посмотрел автора... Можно не читать.
    Santor
  53. уралец Сегодня, 18:54
    [quote=Лесс]Видел такой же с надписью: "За Навального". И тоже с восклицательным . Брешешь.. Где видел За НАВАЛЬНОГО ? До этого, ставленники либерастов не додумался пока.. Ему бы склоки публичные организовывать, да детишек на креминальные дела толкать... Вот это его, НАВАЛЬНОГО...
    уралец
  54. Василенко Владимир Сегодня, 19:01
    Цитата: Салют
    Опросы ВЦИОМа – это, конечно, здорово, но вот куча независимых опросов, в том числе и от известных блогеров, где у Грудинина не 8-10%, а намного больше, очевидно, заставила задуматься многих.

    В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть.

    редки идиотизм и непрофессионализм аПтора
    опросы блогеров модно сразу смело спускать в сортир, им там самое место, конкретного блогера смотрит(читает, слушает) конкретная целевая аудитория и реального среза там 0.0000(0)%
    Василенко Владимир
  55. Пленник Сегодня, 19:02
    Статейка одна из многих, что пытаются доказать, что Кремль "боится" клубничника. Причем здесь Кремль? У людей спросите кто за кого. Путин вне конкуренции, а этот "коммунист" отвратил от КПРФ даже самых преданных сторонников.
    Пленник
  56. groks Сегодня, 19:15
    Бояться его Кремль не может, поскольку он не может не быть проектом Кремля.
    Боятся они тенденции. Гарант с компанией уже настолько достали, что их согласны сменить на любого другого, пусть даже не менее олигархоуправляемого кандидата. В надежде, что может хоть этот, хоть что-то сделает полезного.
    Боятся того, что явно сыграла привязка к КПРФ. Не как к партии - это смешно. А как к поддерживаемым в обществе принципам построения общества. Можно сказать, что тест дал отрицательный для власти результат.
    Это всё не означает, что Грудинин насколько-то угрожает ВВП. Но это может положительно сказаться на нашей жизни, поскольку власть увидела, что дальше так свинячить чревато. Впрочем они и так это понимают, но пока только усиливают Росгвардию и тренируют режим КТО. Вероятно должен быть превышен некоторый предел народного недовольства. Либо есть угроза резкого ухудшения ситуации в стране.
    groks
    1. Василенко Владимир Сегодня, 19:22
      Цитата: groks
      Гарант с компанией уже настолько достали

      кого?
      Цитата: groks
      их согласны сменить на любого другого

      кто?
      Василенко Владимир
      1. groks Сегодня, 19:56
        Гаранта.
        У нас на производстве пожалуй что 90% процентов готовы сменить хоть на кого. Уже очень хочется порядка и очень не хочется майдана.
        groks
        1. Василенко Владимир Сегодня, 21:18
          Цитата: groks
          У нас на производстве пожалуй что 90%
          можно узнать численность сотрудников вашего производства
          Цитата: groks
          хоть на кого

          и вы реально считаете таких желающих умными?
          Цитата: groks
          Уже очень хочется порядка и очень не хочется майдана.

          мдаааа сначала хоть на кого, а после порядка хочется fool
          Василенко Владимир
        2. Mestny Сегодня, 21:35
          То есть представим - едет автобус с пассажирами. Дорога скользкая, ночь, справа-слева обрыв в пропасть. А тут пассажиры раз - и меняют водителя прямо на ходу, на первого попавшегося, на кого угодно.
          Вы что там такое производите?
          Mestny
    2. Василенко Владимир Сегодня, 19:28
      Цитата: groks
      Вероятно должен быть превышен некоторый предел народного недовольства. Либо есть угроза резкого ухудшения ситуации в стране.

      "народ" ни когда, ни куда сам не выходит, часть народа (мизерный подготовленный активный процент) выводят те или иные политические силы, которым в большинстве простите на ухудшение или улучшение жизни Народа с пробором, вдоль и поперек
      Василенко Владимир
      1. groks Сегодня, 19:59
        Если жрать будет нечего, то все и выйдут. Совершенно самостоятельно. А "политические силы"(прости Господи!) будут лепиться в процессе.
        groks
        1. Василенко Владимир Сегодня, 21:22
          Цитата: groks
          Если жрать будет нечего, то все и выйдут

          НИКОГДА
          Цитата: groks
          Совершенно самостоятельно. А "политические силы"(прости Господи!) будут лепиться в процессе.

          господи, где ж вы знания-то получали
          я уж молчу за простой пример ужу три года маячащий перед глазами, но в мировой истории такого ни когда не было, народ сам не поднимается, ни в голод, ни в холод, ни под страхом смерти. есть вождь вокруг него может что-то сформироваться кстати не со 100%-й гарантией, а вот если нет то со 100%-й гарантией ни чего не будет
          Василенко Владимир
    3. seos Сегодня, 19:46
      Грудинин не проект кремля - это проект госдепа .. навальный провалился вот они и с козыря зашли...
      Сравни ответы грудидина с ответами на схожие вопросы навального .. и ответы совпадают, и так же глазки бегают...
      seos
      1. groks Сегодня, 19:53
        Пардон, но Навальный тоже зарплату получает от Кремля. Он великолепно оттягивает протест тех, кого достало уже окончательно и они согласны и на него, а потом может как-то удастся вырулить. Спецслужбы САСШ без проблем бы нашли человека с безупречной репутацией, внешне привлекательного и легко проволокли бы его куда надо. Ругая при этом на чём свет стоит.
        groks
  57. Ромин Сегодня, 19:36
    Всех все устраивает .
    Президента РФ Путинам В.В. Устраивает окружающего его властная элита и олигархи .
    Окружающие власть олигархи и чиновничья элита довольны Президентом РФ Путиным РФ.
    Почему?
    Потому что они создали друг друга . Они создали ту систему общественного строя в РФ , в которой мы все с Вами живём . Это их создание. Их правила!
    Для них ставки очень высоки!
    Но ключевое не надо путать эти "ставки" и судьбы этих властителей с судьбой страны .
    Эта паразитирующая система не единое целое с Россией, а всего лишь часть, которая подвержена переменам.
    И как бы приближенные к "телу" олигархи и элита не хотели перемен, перемены все равно наступят!
    Прогресс общества не остановить, как не остановить эволюцию!
    Но сейчас , в моменте истории вся эта элита не боится потерять страну или ввергнуть Ее в смуту, им все равно, Они бояться потерять власть, влияние и капитал !!!
    Все банально просто -власть и деньги!
    А кандидат в Президенты РФ Путин В.В. Есть для этих олигархов и элит той страховкой , которая позволит сохранить Им власть и деньги!
    Все очень посто!
    Им все равно на развитием страны, развитием общества , равноправие и патриотизм - это эфемерные для них понятия , которые никогда не будут их целью. Их цель -это сохранение их власти, денег и приумножение своего капиталла.
    Они будут защищать выдвижение своего кандидата , как себя!
    Административный ресурс, силовой блок, суды и СМИ будут 'мочить" любую опасность в лице любого кандидата , кроме "своего".
    Дело не в Грудинине, Зюганове или Жириновского . Если Ими будет выявлена угроза потери власти и денег, Они пойдут на все!
    И как бы парадоксально это не звучало, но для нас и нашей жизни даже опасно, если , например, Грудинин наберёт 35-40%. Потому что эти элиты в своём стремлении к сохранению власти и денег будут ещё ожесточенней сопротивляться, политизировать и раскачивать общество, что может привезти к смуте !
    Но перемены неизбежны! Развитие общества не остановить, так как даже людям работающим в этой системе власти , являющимися приближенными и защищающими эту элитарно-олигархическую систему стало понятно, что началось отторжение их идей у граждан РФ , а на Западе их в элиту не за какие деньги не запишут!
    И чем больше общество будет давать обратную связь властным элитам, Президенту РФ, говорить о проблемах и несогласии ,а не "лизать" одно место по совковой традиции, тем быстрее наш дом , Россия станет лучше для жизни граждан РФ.
    Ромин
  58. amba1960 Сегодня, 19:40
    Слова как бы правильные , писано на русском языке , но не могу понять , вы , что действительно думаете , что председатель совхоза в состоянии руководить страной ? Управлять " тайной полицией " , Армией и Флотом ? В ы , что совсем сбрендили ? Вам надоело хорошо жить ? Ананасов -бананасов захотелось , как Ксюшать Собчак изображать из себя столбовую дворянку ? Тогда вам в соседнюю Руину надо обратиться -там много таких и только вас не хватает -рвущихся до власти , которым , видите ли спокойная жизнь надоела , адреналина не хватает . Таких деятелей , вместе с П.Н.Грудининым можно командировать , например в Прибалтийские вымираты , пусть ставят свои эксперименты на них , а Россией управлять , я вам скажу -не лапоть обуть .
    amba1960
  59. seos Сегодня, 19:43
    Цитата: yehat
    его нужно бояться по другой причине, потому что он не коммунист и не либерал и не "государственнник". Это бесполезный популист. Хотите потерять несколько лет страны в пустую? Голосуйте на грудинина.

    Он как раз либерал и подматрасник ... потери несколько лет в пустую не будет ... будет откат в 90е и разделение страны на княжества...
    seos
  60. Vladimir 5 Сегодня, 19:49
    В.Путин патриот, вот только назначает уже почти 18 лет медведевых, набиуллиных и прочих либерастов на главные должности, и работающих явно не на РФ. Да и А,Чубайс в чести и не обижают, дают медведевы своему соратнику сотнями миллиардов, которые исчезают безвозвратно и безотчётно-, как выразился А. Чубайс ,- денег много,- это о премиях за провальные работы. Чтоб убрать этот слой кровососов, и нужно сменить В.Путина , и единственный реальный кандидат в президенты,- П.Грудинин...
    Vladimir 5
    1. woron333444 Сегодня, 20:10
      Вот себе его и забирайте
      woron333444
  61. seos Сегодня, 19:55
    Цитата: Галеон
    У мистера Пу богатый опыт устранения конкурентов. Когда Сергей Глазьев собрал партию "Родина", Пу вызвал его в офис (кремль) и попросил взять себе в помощники в партию неприкаянного хорошего парня Диму Рогозина. Через полгода этот кукушонок, оплевав и оклеветав Глазьева, вышиб его из его же собственной партии. Теперь Дима неприкасаемый и вице-премьер, есть время и возможность всласть пострелять по-македонски.
    Теперь куча добровольных помощников, спеша и натыкаясь друг на друга, бегут подличать другому конкуренту, дабы угодить хозяину. Все, кто при должности - все бегут. А не побежишь, так встанешь и освободишь.
    Вот оно - реальное действие вертикали власти!! Не тогда, когда раз в год Пу по телевизору занимается ремонтом квартир стариков или спасением гибнущих заводов - командуя НАПРЯМУЮ, ибо на местах пустыня и никакой власти - ни по вертикали, ни по горизонтали - никто не делает и решения не принимает. А тут - вот он - бирнамский лес (из "Макбета") вертикали власти - начиная от холуев с полосатыми палочками - и через полицию, росгвардию и судей - до губеров!
    Вот что на самом деле построено - смотрите.

    А ты спроси за почему при такой ситуации Глазьев выступает на стороне Путина, а не Грудинина?
    Как бы не был плох Путин, он не предатель в отличии от Грудинина и подматрасником он становиться не будет....
    seos
  62. Гризли Сегодня, 20:02
    А почему ни один смотрящий не баллотируется, Чубайс, Кудрин, Греф. Это же честь и совесть России. Это просчет, то что Немцовова вальнули, так он вроде не смотрящий был. Мне импонирует что Грудинин имеет собственное мнение и порицаем клубникой. Я не верю что это товарищ Саахов
    Гризли
  63. Гризли Сегодня, 20:06
    Путин как мамка, сложно оторваться от сиськи и начать жить
    Гризли
  64. Гризли Сегодня, 20:26
    На самом деле Путин это Нео из матрицы, он просыпается, вокруг враги (смотрящие - агенты в черном и олигархи - чуваки которым дорог виртуальный кусок стейка) но справедливость восторжествует и этот безумный мир преобразится, иначе не дано
    Гризли
  65. Гризли Сегодня, 20:31
    Грудинин это Морфиус
    Гризли
  66. Radikal Сегодня, 21:00
    Цитата: Новый
    Статья хорошая, только замечание по поводу исхода выборов. Никто не может сейчас знать какими будут итоги выборов. Многие независимые ресурсы утверждают высокий рейтинг Грудинина и возможности по фальсификации выборов также под вопросом. Вспомним как Ельцин вознаградил Лебедя, а ведь мог просто фальсифицировать результат. Зачем тогда Ельцин пошел на союз с Лебедем? Вывод: не все так просто. Это вселяет надежду на итоги настоящих выборов. Чем больше людей знают о Грудинине, тем больше у него сторонников, ибо люди судят по делам, а с этим у Грудинина полный порядок.

    Можно рассмотреть и такой вариант ХПП: Путин естественно побеждает, Грудинин по результатам второй, и ВВП предлагает ему должность премьера... . wassat
    Radikal
  67. Сергей Хоружик Сегодня, 21:12

    Ой,боюсь,боюсь.
    Сергей Хоружик
  68. ВладГашек Сегодня, 21:19
    Новое время требует новых людей. ВВП - это прошлое, его время прошло. Как жесткий и изворотливый политик с опытом работы в советском КГБ, он был востребован в нулевые годы. Ныне нужен президент хозяйственник, а не популист (ВВЖ) или теледива (КВС), в конце концов, пока нам не нужны и блогеры в президенты. России не нужны в президентах левые Бабурины и деловые люди как Титов. Сейчас нужен именно человек с опытом председателя, ибо наша страна еще не рассталась с прошлым сельской общины или колхоза, с патримониальностью внутренней жизни. ВВП зачистил криминальный беспредел ельцинской эпохи. Нужно ему (ВВП) поклониться, сказать спасибо, обеспечить безбедную жизнь, дать должность ВЕЛИКОГО СОВЕТНИКА и порекомендовать отойти от активной политики. 18 лет у власти, примеры Леонида Ильича, Петра Алексеевича. Екатерины или Николая Павловича, показывают, что в российской действительности это ведет к печальным последствиям, о которых нам прекрасно известно. Грудинин выходит эффективным чиновником для решения стоящих перед россиянами экономических проблем. Всякие политические акты, в которых поднаторел ВВП сейчас неактуальны, они воспринимаются как пиаракции и не более.
    ВладГашек
  69. Кент0001 Сегодня, 21:24
    Грудинин соберет протестное голосование. И еще, по-моему ВВП отказался от участия в дебатах, так ка боится вопросов в лоб о том что жить стало лучше жить стало веселее, только КОМУ? Друзьям-да, но не народу. Короче за последнее время я координально изменил свое решение по выборам. И если Грудинин наберет процентов 17-20 при общей низкой явке, вот тогда и будет ясно отношение Россиян к действующей власти.
    Кент0001
    1. Mestny Сегодня, 21:46
      Общая низкая явка в данном случае будет означать, что народу глубоко безразлично, кто там у власти.
      Проценты за никому неизвестного кандидата отображают только уровень работы его штаба и вообще сил, его поддерживающих, насколько силён и профессионален был пиар по головам избирателей.
      Проценты за кандидата от действующей власти напротив отражают именно степень доверия на основе обстановки в стране, где этот самый избиратель и проживает. Плюс пиар разумеется, глупо было бы от него отказываться.
      В данном случае 20 % за Грудинина стали бы прекрасным примером крайнего несовершенства современных западных пиар-технологий.
      Mestny
  70. Mestny Сегодня, 21:29
    Цитата: Esoteric
    Ваш персонаж, который независимым кандидатом прикинулся, тоже не из ХДС/ХСС вылупился.

    "Наш персонаж", на минуточку - это Президент Российской Федерации. Той самой страны, в которой я живу. И по конституции которой я ОБЯЗАН относится к нему с должным уважением, как гражданин. и как и все другие граждане.
    А Вы в какой стране живёте?
    Mestny
  71. Yngvar Сегодня, 21:30
    Цитата Михаил Хазин:
    В общем выбираем мы сегодня не Путина, а систему легитимизации собственности. Если согласимся на старую – олигархи останутся и интересов России за ее границами не будет. А если ситуация изменится – жизнь станет куда веселей – и, в некотором смысле справедливей. А вы все говорите о каком-то там Грудинине…
    ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/26/22932/-?utm_source=
    politobzor.net
    Yngvar
    1. Mestny Сегодня, 21:39
      В некотором смысле - да, справедливей.
      Только не для всех, и даже не для большинства.
      Mestny
  72. Курочкин Сегодня, 21:42
    На выборах реально победит Путин с небольшим отрывом от Грудинина !!! Грудинин реально много голосов наберет !!! Незаменимых нет !!!!
    Курочкин
  73. Mestny Сегодня, 21:54
    Цитата: Esoteric
    Хватит повторять "едросовские" байки. Грудинин эти миллионы!!! заработал, и он ещё не является главой государства в отличие от "Димона" и его "министров-капиталистов"

    И что?
    Чубайс тоже свои миллионы заработал, или какой ни будь Прохоров. И оба, что характерно, тоже не были главами государств.
    Нам их как - тоже в президенты?
    Mestny
Картина дня