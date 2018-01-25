Украина удивила американского генерала продажей танков за рубеж
Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, как удивился, когда узнал, что Украина экспортирует танки. Его слова приводит «Голос Америки».
Отставной генерал-лейтенант, выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове.
По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность производить действительно хорошую технику, но государство не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности.
Ситуация на украинском рынке вооружений не впервые приводит Запад в недоумение. В октябре прошлого года в американском издании The Foreign Policy вышла статья о презентации государственным концерном «Укроборонпром» своих разработок, в числе которых беспилотный мини-БТР «Фантом», миномёты, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение, на международной выставке AUSA-2017 в Вашингтоне для привлечения западных партнёров. Журналисты задались вопросом, почему, когда Киев просит Вашингтон предоставить летальные вооружения, компания, которая поставляет оружие для её Вооружённых Сил, рекламирует свою продукцию за рубежом?
Отставной генерал-лейтенант, выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове.
Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?— вспомнил Ходжес
По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность производить действительно хорошую технику, но государство не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности.
Ситуация на украинском рынке вооружений не впервые приводит Запад в недоумение. В октябре прошлого года в американском издании The Foreign Policy вышла статья о презентации государственным концерном «Укроборонпром» своих разработок, в числе которых беспилотный мини-БТР «Фантом», миномёты, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение, на международной выставке AUSA-2017 в Вашингтоне для привлечения западных партнёров. Журналисты задались вопросом, почему, когда Киев просит Вашингтон предоставить летальные вооружения, компания, которая поставляет оружие для её Вооружённых Сил, рекламирует свою продукцию за рубежом?
Использованы фотографии: http://www.eurointegration.com.ua/rus/
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