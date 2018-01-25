21:52 25 января

Украина удивила американского генерала продажей танков за рубеж

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, как удивился, когда узнал, что Украина экспортирует танки. Его слова приводит «Голос Америки».

Отставной генерал-лейтенант, выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове.

Украина удивила американского генерала продажей танков за рубеж



Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?
— вспомнил Ходжес

По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность производить действительно хорошую технику, но государство не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности.

Ситуация на украинском рынке вооружений не впервые приводит Запад в недоумение. В октябре прошлого года в американском издании The Foreign Policy вышла статья о презентации государственным концерном «Укроборонпром» своих разработок, в числе которых беспилотный мини-БТР «Фантом», миномёты, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение, на международной выставке AUSA-2017 в Вашингтоне для привлечения западных партнёров. Журналисты задались вопросом, почему, когда Киев просит Вашингтон предоставить летальные вооружения, компания, которая поставляет оружие для её Вооружённых Сил, рекламирует свою продукцию за рубежом?

Использованы фотографии: http://www.eurointegration.com.ua/rus/
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Комментарии 52

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  1. НЕКСУС Сегодня, 18:30
    Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    Так ведь все продается,не только Родина...а для сэбе хохлы еще попросют на борьбу с клятыми москалями у западных хенералов. wassat
    НЕКСУС
    1. mad Сегодня, 18:34
      Цитата: НЕКСУС
      Родина

      У настоящего xoxла Родина там, где жопа в тепле..
      mad
      1. Anarchist Сегодня, 18:41
        Они просто думают, что джавелины сами за них воевать будут! Made in United States of America ведь...
        Anarchist
        1. mad Сегодня, 18:47
          Цитата: Anarchist
          джавелины сами за них воевать

          Или, как вариант, некая вундервафля из за которой они никак не могут победить Российские танковые колоны и принести мир на Восток... А получат, будут репу чесать, какую лапшу теперь электорату на уши вешать. А джавики, от греха подальше, толкнут бородачам )
          mad
          1. volodya Сегодня, 20:10
            Это не страна ,это антистрана! Своё продать, а для армии попросить, и лучше за даром, хотя и это продадут вернее всего!
            volodya
            1. gm9019 Сегодня, 21:11
              Цитата: volodya
              лучше задаром

              "халява, сэр!" - это сладкое слово "халява"... request
              gm9019
        2. Балу Сегодня, 20:35
          Цитата: Anarchist
          Они просто думают, что джавелины сами за них воевать будут! Made in United States of America ведь...

          до последнего украинца fool angry
          Балу
      2. Incvizitor Сегодня, 20:42
        жопа
        тоже продаётся похоже...
        Incvizitor
        1. федоров Сегодня, 21:40
          Нет ,она сдается в аренду.
          А по поводу отставного командующего скажу словами Михаила Задорнова - " Ты пр-и.дуу-ррок , или из Америки приехал ? " в данном случае в Украину.
          Для нас это и так понятно, дерибанят, грабят страну. А ему удивительно, типа вроде как .
          федоров
    2. фигвам Сегодня, 18:35
      Давайте быстрее джавелины, вот тогда удивляйтесь.
      фигвам
    3. Монос Сегодня, 18:43
      Журналисты задались вопросом, почему, когда Киев просит Вашингтон предоставить летальные вооружения, компания, которая поставляет оружие для её Вооружённых Сил, рекламирует свою продукцию за рубежом?

      А тому шо, ваши джавелины уйдут без всякой рекламы. laughing Тихо и незаметно... На них, поди, уже и покупатель имеется.
      Монос
      1. Ил-18 Сегодня, 19:21
        Не покупатель, а конечный получатель. В Курдистане иранском, например.
        Ил-18
    4. Комментарий был удален.
    5. Терский Сегодня, 19:01
      Цитата: НЕКСУС
      а для сэбе хохлы еще попросют на борьбу с клятыми москалями у западных хенералов.

      Ну так оно и понятно, laughing, стимул то есть
      Терский
    6. сибиралт Сегодня, 19:20
      Странные люди эти американские генералы. Одни Украину курируют, другие удивляются. recourse
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:23
        Цитата: сибиралт
        Странные люди эти американские генералы. Одни Украину курируют, другие удивляются. recourse

        Они не странные,они с Марса. А хохлы не забывают делать КУ,причем два раза,тк иной раз у хенерала желтые штаны.
        НЕКСУС
        1. Балу Сегодня, 20:45
          Цитата: НЕКСУС
          Они не странные,они с Марса

          Ничего подобного, как почетный марсианин я ответственно заявляю: марсиане против американских баз на своей территории и ведут переговоры о стратегическом партнерстве в области обороны с РФ. В случае американской агрессии, марсиане применят стратегический астероид по территории США, все для этого готово.
          Балу
          1. Альф Сегодня, 21:16
            Цитата: Балу
            марсиане против американских баз на своей территории

            Альф
      2. Strashila Сегодня, 19:39
        У них статьи бюджета разные... как доходило на Ближнем Востоке... ЦРУшники руководили муджахедами, которые под их руководством атаковали морпехов США.
        Strashila
  2. COJIDAT Сегодня, 18:34
    Короче, крен им, а не птрк))) Намек ясен!
    COJIDAT
  3. Trevis Сегодня, 18:34
    Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    Теперь вам придется платить за джавелины!
    Trevis
  4. andre Сегодня, 18:35
    Эксперды епрст
    Опубликовано: 23 февр. 2014 г.
    "Израильский военно-политический эксперт, бывший глава секретной службы "Натив" Яков Кедми утверждает, что никакой войны в Украине не будет. Но если Киев отвернется от России, его ждут финансовый крах нищета и голодные бунты..."
    У меня такое чувство у одного, что хо хУкраинцы это гении конспирации, как те калеки у нас на дорогах, везде плачут что ничего нет, подайте, а у самих на подачки мерс куплен?
    andre
    1. Дормидонт Сегодня, 18:54
      Кедми проводит операцию прикрытия или дымовой завесы, корча из себя вменияемого, дабы не палить контору
      Дормидонт
  5. ul_vitalii Сегодня, 18:37
    Генералы у них какие-то свадебные, бараны или придуряются.
    ul_vitalii
    1. 264 Сегодня, 18:40
      Нормальные у них генералы-всё видят,всё понимают.Когда в отставку выходят.Как и политики,кстати... smile
      264
  6. мерцание Сегодня, 18:41
    Эти американцы как дети.
    Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    Ну, что здесь удивительного? Одной стороне конфликта - танки, а другой- джавелины от этих танков. Все же логично. Генерал, а в комерции ни в зуб ногой ...
    мерцание
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 19:36
      Цитата: мерцание
      мерцание Сегодня, 18:41 Новый
      Эти американцы как дети.
      Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

      Ну, что здесь удивительного? Одной стороне конфликта - танки, а другой- джавелины от этих танков. Все же логично. Генерал, а в комерции ни в зуб ногой ...

      Эти американские генералы в Афганистане и Ираке за полтора десятка лет распилили 7 триллионов долларов. По сравнению с ними, хохляцкие генерало-прапорщики дети малые, которым только пальцем в носу ковырять, возиться в песочнице и под себя ходить полагается.
      Капитан Пушкин
  7. Mavrikiy Сегодня, 18:41
    Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    Умом Руину не понять. Аршином общим не измерить.
    С другой стороны...Одноклеточный организм породил вопрос.
    Mavrikiy
    1. Александр 3 Сегодня, 18:58
      Да что там измерять у воров скорость манипуляции товар -деньги -товар.Кто во главе государства? Кто в правительстве?Какая идеология этих воров? Всё на продажу.
      Александр 3
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:24
      Цитата: Mavrikiy
      Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?"

      Он еще за забор завода не заглядывал.
      НЕКСУС
  8. Egorovich Сегодня, 18:42
    Что мое - то мое, а что твое - то наше. Вот по этому принципу и живут хохлы. tongue
    Egorovich
    1. Дормидонт Сегодня, 18:56
      Как в песне : " тебе половину и мне половину. Твою половину ещё пополам"
      Дормидонт
  9. Дормидонт Сегодня, 18:50
    Мериканин не видит очевидной для свидомита разницы между халявой и гешефтом
    Дормидонт
  10. Masya Masya Сегодня, 18:51
    Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    так и они ваши Javelinы продадут... не постесняются... laughing что что, а удивлять краина умеет... wink
    Masya Masya
  11. Canecat Сегодня, 18:52
    Дык чо и просят оружие... поставки надо расширять laughing
    Canecat
  12. APASUS Сегодня, 18:54
    Чего тут не понять .
    Когда Javelin поступит в войска ,на первый построю дом..............................
    APASUS
  13. prosto_rgb Сегодня, 18:58
    Ну надо же.
    Сапожники без сапог удивили американского генерала.
    А всё почему?
    А потому, что американский генерал не силён в русских пословицах.
    prosto_rgb
    1. Балу Сегодня, 20:48
      Цитата: prosto_rgb
      А потому, что американский генерал не силён в русских пословицах.

      Просто они тупые, а этот особо тупой американец- с Россией решил повоевать. fool
      Балу
  14. loginovich Сегодня, 19:06
    Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    Умом шумеров не понять.Когда он узнает ,что и Javelinы продадут прозреет . Не так и глупы шумеры.
    loginovich
  15. Керенский Сегодня, 19:12
    командующий Сухопутными войсками США в Европе

    Это что за должность?!! В Европе не может быть сухопутных войск США!
    Керенский
  16. Симон Сегодня, 19:13
    Цитата: mad
    Цитата: НЕКСУС
    Родина

    У настоящего xoxла Родина там, где жопа в тепле..

    А может лучше - "котле". Они любят в "котлы" попадать, особенно в Донецке и Луганске. wink laughing
    Симон
  17. Captain Nemo Сегодня, 19:14
    Вообще-то примерно такая ситуация была и в России в 90х
    Captain Nemo
    1. Masya Masya Сегодня, 19:23
      Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о... wink и слава богу...
      Masya Masya
      1. Околоточный Сегодня, 20:10
        Запела Мариша, песню молдавской украинки. laughing
        Околоточный
        1. Masya Masya Сегодня, 20:17
          Алексей, забыл добавить,что звание- народной, ей в СССР давли... wink
          Masya Masya
  18. ustinov.yuri Сегодня, 19:18
    Свежепокрашенные? Или восстановленные?
    ustinov.yuri
    1. Балу Сегодня, 20:49
      Цитата: ustinov.yuri
      Свежепокрашенные? Или восстановленные?

      А они точно настоящие, не надувные? belay
      Балу
  19. akims Сегодня, 19:28
    Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    Вот я вообще не понял удивления американского суперпрапорщика и иронии форумчан. При всем уважении, но это обычная практика. Армия и государство - это бюрократия, коррупция и, зачастую, идиотизм. А капиталисту нужна прибыль, несмотря ни на что, и бегом. Ну вот и все. Причем наши танки, которые, почему-то, всех так удивили-это еще по старым, при януке заключенным, контрактам. Долги, если хотите. А долг-это святое.
    akims
  20. Metallurg_2 Сегодня, 19:33
    По этому поводу года 3 назад читал анекдот:
    На ХТЗ прибыла партия танков для проведения ремонта и последующей продажи в одну из африканских стран. Где-то через три месяца директору звонит какой-то генерал из министерства обороны и спрашивает:
    - Ну что - отремонтировали?
    - Так точно, трищ генерал, отремонтировали и уже даже передали заказчику!
    - КАКОМУ, Б#$%ДЬ, ЕЩЕ ЗАКАЗЧИКУ?
    - Как какому? Африканскому. Сомали. От них представителем Гиви приезжал - всю партию и забрал.
    Metallurg_2
  21. rruvim Сегодня, 19:34
    А что у них все генералы неумные люди? У Ходжеса не было информации, что Окраина активный экспортёр вооружения? Или он в Киев, и в Харьков по "девочкам" решил прокатиться. Насколько знаю в Сомали американцы подрывались на минах харьковского производства...
    rruvim
  22. Incvizitor Сегодня, 20:40
    Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

    Будут джавелины будут и их экспортировать. laughing
    Incvizitor
  23. Georgievic Сегодня, 21:13
    До генерала не дошло до сих пор что Джавелины-то хотят получить на халяву!
    Georgievic
    1. Балу Сегодня, 21:22
      Цитата: Georgievic
      До генерала не дошло до сих пор что Джавелины-то хотят получить на халяву!

      для перепродажи-так точнее.
      Балу
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