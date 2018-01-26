Как изменился мировой расклад за семь лет

Когда я писал расклады на 2011 год, то ситуация во многом была ещё не определена. И если борьба за гегемонию между США и Китаем была предсказуема, то чью сторону выберет Россия – было ещё не ясно.Вчера один человек прислал мне ссылку на мою же статью от 2011 года, описывающую основные геополитические контуры и расклады, исходя из которых и стоит строить своё понимания происходящего в глобальной политике.Хорошему аналитику не стыдно поднять архивы своих публикаций и продемонстрировать свои старые наработки – потому что они реалистичны. Это не Жуковский и Демура, которые вынуждены истерично банить всех, кто спрашивает их, когда же нам ждать доллара по двести рублей.Человек сопроводил ссылку словами «Именно с этой статьи я и начал читать вас» и поинтересовался, будет ли продолжение.Сейчас будет.За семь лет, конечно, произошло много событий. «Арабская весна», свержение и убийство Каддафи, госпереворот на Украине и гражданская война с теми, кто не согласился быть рабами запада за безвиз и печеньки, начало и перелом в войне в Сирии и многое другое.Когда я писал расклады на 2011 год, то ситуация во многом была ещё не определена. И если борьба за гегемонию между США и Китаем была предсказуема, то чью сторону выберет Россия – было ещё не ясно.И я очень опасался, что американцы окажутся достаточно хитры, чтобы подкупить российские элиты и стравить Россию с Китаем (они до сих пор пытаются это сделать нелепыми вбросами про «китайцы захватывают Дальний Восток»). Это был бы самый худший из возможных сценариев. Видимо, в Кремле тоже так посчитали.Кроме того, американцы вместо подкупа и кооптации российских элит в свою систему попытались русских по привычке «нагнуть» (как говорил живой классик, с*аные ковбои). А с русскими это не работает.И русские пошли на сближение с Китаем (а я выдохнул с облегчением, потому что правило «англичанка вредит» никогда не обманывает). Ну не бывает у англосаксов ни друзей, ни союзников (план «Немыслимое» это наглядно подтверждает).В ответ США устроили госпереворот на Украине. Они его и так планировали, но на год позже (этому есть огромное количество доказательств), а тут им пришлось ускориться. В результате получился фальстарт, Крым ушёл в Россию, а ЛДНР связали на себя все силы американского рейхскомиссариата «Украина».Попытка Вашингтона замириться с Ираном провалилась. Короткий период «потепления отношений» быстро сменился возобновлением враждебной риторики.Подавить бунт против гегемонии США в Венесуэле с помощью очередного майдана не получилось (в том числе благодаря российской и китайской помощи).В Сирии американские планы по созданию Халифата (давно озвученные целым рядом западных аналитиков) и утечками из ЦРУ и других разведывательных ведомств также провалились. И теперь уничтоженное «исламское государство» не удастся использовать ни против Ирана, ни против России.Судя по последним событиям, курдскую карту американцам тоже полноценно разыграть не получится (то есть определенное количество нестабильности будет ещё посеяно, но никакого «Великого Курдистана» с карт Пентагона и из выкладок «StratFor» не получится).Я уже молчу о титанических усилиях администрации Обамы по выстраиванию вокруг Китая «пояса враждебности», которые закономерно превратились в полный пшик.Опять же, попытка спровоцировать Россию на открытый военный конфликт с Украиной провалилась. Если бы такое случилось в 2014 году, то американцам удалось бы создать широкую военную коалицию из стран НАТО.А сейчас не только режим Порошенко уже полностью себя дискредитировал и всем смертельно надоел (сейчас киевский режим заявляет, что может «разорвать отношения с МВФ»), но и в самом НАТО нет согласия.Противоречия интересов ЕС и США регулярно порождают всё новые конфликты. А Турция, которая ещё несколько лет назад была не против поучаствовать в разборках с Россией (по крайней мере опосредованно, через свои прокси в виде «Серых волков» и всяких «Тахриров»), облизываясь как минимум на Крым, после инспирированной американцами попытки госпереворота и поддержки ими же курдских сепаратистов дошла в конфронтации с США до той стадии, на которой закрывает на своей территории американские базы, закупает российские ПВО и бомбит американский аэродром Минниг.Ещё недавно казавшаяся монолитом западная коалиция разваливается, ещё не вступив в бой. И это во многом результат как выжидательной политики Кремля, так и совершенно идиотских стратегических и тактических ошибок самих американцев. А также блестящих успехов российской дипломатии, которая в полной мере сумела этими ошибками воспользоваться (хотя временами можно было и посильнее дожимать).К этому всему прилагается ещё и раскол внутри самих США, который через год после избрания Трампа не только не думает затихать, но и становится всё сильнее и маразматичнее (а чем более иррационален конфликт, тем тяжелее его погасить).Стоит также добавить обращение к русским главного редактора крупнейшего китайского издания «Global Times», в котором он говорит, что России и Китаю нужно принять реальность, в которой с Соединёнными Штатами невозможно договориться. И обращение Си Цзинпиня к НОАК, где он призывает китайскую армию быть максимально готовой к отражению иностранной (читай «американской») агрессии.Так что в вероятном грядущем противостоянии будет не «одинокая Россия против консолидированного Запада», как мечтали в Вашингтоне ещё несколько лет назад. А «слабеющие и раздробленные США против союза Китая, России и Ирана» (а может и Турции, вопрос которой, как говорил Мольтке «три дивизии»).Хотя самым предпочтительным (и одним из самых вероятных) вариантов является дальнейшее ослабление экономики США, потеря долларом статуса мировой резервной валюты (не за один день, естественно) и скатывание Штатов в гражданскую войну. Сценарий первый будущего США из «Калифорнийской трилогии» Кима Стэнли Робинсона.Никому ещё не удавалось обмануть циклы гегемонии (описанные Иммануилом Валлерстайном), и у меня нет никаких сомнений, что Вашингтону это тоже не удастся.P.S. Будет интересно поднять этот текст ещё лет через семь, чтобы убедиться, в какой степени я прав в своих расчетах и прогнозах.Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).