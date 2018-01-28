10:02 28 января

Русские в Германии. правда против мифа

В 1945 году в Германию пришли бойцы, видевшие катастрофические последствия нацистской оккупации. Путь от Волги до Одера они проделали по разорённой земле, постоянно встречая разрушенные города, сожжённые деревни, забитые трупами колодцы.

В 8 км от освобождённой Керчи во рву обнаружили 245 детских трупов. Так выяснилась судьба пропавших детей, которых немецкая комендатура приказала родителям отправить в школу, откуда они не вернулись. Представители западной цивилизации закопали их живыми…

Чадолюбием оккупанты не страдали. Ещё одним подтверждением тому служит письмо, полученное красноармейцем Сидоровым от его сестёр Зины и Веры из Смоленской области и опубликованное «Красной звездой» 9 августа 1942 года (№ 186 (5250) под заголовком «Детоубийцы»: «Коля, трудно написать всё то, что мы пережили. Секретаря сельсовета Валю Иванову и её дочь Нину, сына Гришу ты ведь хорошо знаешь. Гитлеровские офицеры, желая получить у неё сведения о наших партизанах, решили воздействовать на неё посредством пыток её детей.


Связав Вале руки, эти дикие звери на её глазах отрезали у Нины и Гриши правые уши, затем мальчику выкололи левый глаз, девочке отрубили все пять пальцев на правой руке. Валя не вынесла этих диких пыток и скончалась от разрыва сердца. Замученных до смерти детей фашистские палачи отвезли в лес и бросили в снег. Их трупы мы похоронили в одной могиле с Валей.

Зверски поступили палачи и с девочкой учительницы Марии Николаевны. Зная, что её муж находится в партизанском отряде, дикари стали мучить её дочь Веру. Шестилетней девочке они накалёнными иголками искололи ладони, руки, уши. Затем, не добившись ничего от Марии Николаевны, они Веру отравили. Нечеловеческим пыткам подверглась и сама Мария Николаевна. По 30–40 минут немецкие разбойники заставляли её босой стоять на снегу, вливали ей в рот бензин, вывернули руки, искололи всё тело. Умирая от пыток, Мария Николаевна ни единого слова не сказала о партизанах.

В соседнем селе Малое Петрово гитлеровские людоеды согнали всё взрослое трудоспособное население на принудительные работы, а всех детей и стариков истребили. Загнав в сарай 80 человек, облили их бензином и зажгли. Через час на месте осталась только груда обгорелых трупов».

Жуткая картина была типичной для оккупированных территорий СССР. А вот упрекнуть красноармейцев в подобных преступлениях не могут даже любители уравнивать воинов-освободителей с нацистскими головорезами.

Участник войны поэт Давид Самойлов утверждал, что «народ Германии мог бы пострадать ещё больше, если бы не русский национальный характер — незлобивость, немстительность, чадолюбие, сердечность, отсутствие чувства превосходства, остатки религиозного и интернационалистического сознания в самой толще солдатской массы. Германию в 45-м году пощадил природный гуманизм русского солдата…»

Сказалось и советское образование. Историк Анатолий Уткин в книге «Вторая мировая война» справедливо писал: «Невозможно представить себе советского учителя, который возвещал бы органическое превосходство советского народа над прочими. При любом отношении к социализму невозможно опровергнуть тот факт, что он не провозглашал национальной исключительности, не ставил соседние народы рангом ниже, не взывал к тёмным инстинктам крови, не порождал спесивого высокомерия. В годы отчаянной битвы за спасение страны от вторгшегося в неё врага в России издавали немецких мыслителей и поэтов. Пытаться сегодня поставить знак равенства между двумя полярными системами ценностей можно лишь предавая историческую истину в пользу политической злобы дня».

Как на любой войне, случаи изнасилований имели место. Они зафиксированы и в тех районах Германии, куда вошли американцы, англичане и французы.

Поведение союзников американский историк Чарльз Макдональд описал так: «Ограбления колебались от мелкой кражи до воровства предметов исключительной ценности. Совершались и такие преступления, как дезертирство, недостойное поведение на поле боя, убийство, изнасилование. Когда военные действия приняли характер преследования противника, резко возросло число изнасилований».

Самые жёсткие меры против насильников, вплоть до расстрела, применяло советское командование. Бивор лжёт, уверяя, что советских бойцов не наказывали «за сами факты совершённого ими изнасилования. Наказания следовали лишь тогда, когда солдаты заражались от немецких женщин каким-либо венерическим заболеванием».

А потрясение немки действительно испытали. Вот свидетельство берлинки Элизабет Шмеер: «3 января с фронта приезжал в отпуск мой сын. Он служил в частях СС. Сын несколько раз говорил мне, что части СС в России творили невероятные дела. Если придут сюда русские, то они не будут нас «обливать розовым маслом». Получилось совершенно иначе: побеждённому народу, армия которого так много причинила несчастий России, победители дают продовольствия больше, чем нам давало прежнее правительство. Нам это трудно понять. На такой гуманизм, видимо, способны только русские».

Сама жизнь заставила немцев менять отношение к красноармейцам.

А современные провокационные «вбросы» про лютую жестокость Красной армии и «сотни тысяч изнасилованных немок» работают на продвигаемый Западом миф о равной ответственности СССР и Германии за развязывание войны и совершённые в ходе неё преступления.

С помощью лжи Запад рассчитывает полностью пересмотреть в свою пользу геополитические итоги Второй мировой войны.

Русские в Германии. правда против мифа
Автор: Олег НАЗАРОВ
Первоисточник: https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/special_posts/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B0/


15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:49
    А может надо было вести себя в Германии более жёстко... Глядишь сейчас бы боялись... А то ведь думают что и сейчас в случае всего все сойдёт с рук...
    Vard
    1. gla172 Сегодня, 06:56
      ....что бы замарать Честь мундира?....
      gla172
      1. Монархист Сегодня, 09:29
        Чтобы замарать совесть
        Монархист
    2. Fitter65 Сегодня, 07:28
      Цитата: Vard
      А может надо было вести себя в Германии более жёстко...

      Так они и вели себя очень жёстко в Германии,служа охранниками в концлагерях.Я имею в виду те отбросы нашего общества.которых у нас за людей не почитают разные бандеровцы.власовцы и иже с ними.Мы люди и этим мы должны гордится...
      Fitter65
    3. Котище Сегодня, 07:42
      К сожалению или нет "обратно на 70 лет не отпрыгутьу" и ситуацию не исправить.
      В мемуарах "насильников Европы", часто встречаются строки о том, что все от простого солдата до генерала различными способами подкармливали детей, женщин, стариков окупированной Германии. Иногда это выражалось в котелке каши и буханки хлеба, а в ряде случаев наши вытягивали на перекресток полевую кухню и брали "супостата" на довольствие. Все это, не побоюсь этого слова, носило массовый характер. Что это? Как предположил Автор - смесь "остатков религиозного сознания и зачатки интернационального воспитания" - честно? Незнаю! Может быть просто - человечность.
      На память пришел другой рассказ моего коллеги - ветерана В.С.Кугача. Всю окупацию он, будучи ребенком, с матерью прожил на западной украине. Так он вспоминал, что на третий день после освобождения им ночью постучал безоружный немец, который на коленях с фотографией своих детей в руках, просил "хлебушка" Мать отрезала треть каравая хлеба, присовокупила шмат сала, отдала все "фашисту" и перекрестив сказала "иди с богом". Немец пытался всучить за еду крестик, но мать расказщика гордо отказалась "не требе". Немец ушел со слезами на глазах.
      А теперь коллеги давайте вдумаемся какими человеческими качествами надо обладать, чтобы будучи матерью трех детей, женой красноармейца, прожив в окупации более трех лет, на третий день после освобождения ......... найти в себе силы пожалеть.
      Можно долго искать истинные мотивы, термины и определения поступка, но главное другое - это не единичный случай, это не исключение из правил, это.....просто - человечность, которая была присуща подавляющему большенству населения страны.
      Котище
      1. Ольгович Сегодня, 08:31
        Цитата: Котище
        прожил на западной украине. А теперь коллеги давайте вдумаемся какими человеческими качествами надо обладать, чтобы будучи матерью трех детей, женой красноармейца, прожив в окупации более трех лет, на третий день после освобождения ......... найти в себе силы пожалеть.

        Если быть справедливым, то на Западной украине зверств, масштаба творимых на той же Смоленщине-не было и в помине. Прожили войну они сравнительно неплохо, а массово призывали в РККА оттуда уже ПОСЛЕ освобождения, в 1944 г.

        К перечисленным автором зверствам на Смоленщине необходимо добавить то, что людей травили ядами, закапывали живьем в землю, угнали сотни тысяч детей, из которых практически никто не вернулся, девушек насиловали и оправляли в бордели.,
        Как указывала Комиссия: по многим сельсоветам составить Акты о злодеяниях не представляется возможным ввиду ПОЛНОГО уничтожения населения. am

        Убивать их, немчуру , в Германии, может и не надо было, но ЗАСТАВИТЬ восстановить КАЖДЫЙ разрушенный ими камушек, дом и завод у нас в стране-НАДО было непременно..
        А им-простили (возмещено..... ЧЕТЫРЕ процента ущерба!!) am - и это грубейщая и непростительная ошибка руководства. Они до сих пор в рубище должны были бы ходить, возмещая уничтоженное....
        Ольгович
    4. урман Сегодня, 09:12
      Цитата: Vard
      А может надо было вести себя в Германии более жёстко... Глядишь сейчас бы боялись...

      Странная закономерность, чем жёстче ведут себя победители к побеждённым, тем сильнее потом побеждённые дружат , после войны , с победителями.
      Видимо гейропейцы , гуманизм воспринимают как слабость.
      Вот и выкаблучиваются, действительно надо было жёстче было с ними.
      А то уже в 50-х, немцы демонстрации начали устраивать, надо было как со шенками, ФУ нельзя и по ушам тапком.
      урман
  2. Мур Сегодня, 06:47
    русский национальный характер

    Моя бабуля рассказывала вот такую историю про "немецкий национальный характер".
    Она с дедом была в Германии в составе оккупационной группы войск в 46-48. Им там приставили домработницу (имя она называла, но не помню, пусть будет Грета), тётку гренадерского роста и стати. При знакомстве била себя в богатырскую грудь и гремела, что "ich - Kommunist!!".
    Однажды приходит эта дама - зарёванная, в соплях и слезах.
    Бабуля: "Грета, что случилось??!"
    Грета:"Frau Oberst, муж из плена вернулся!!"
    Бабуля: "Ой, без руки (ноги), больной??"
    Грета:"Нет, всё на месте!" И ревет пущще прежнего...
    Бабуля:"Грета, так радоваться надо!!"
    Грета:"Frau Oberst, Вы не представляете, как много он ест!!!"
    От так вот...
    Мур
    1. gla172 Сегодня, 06:56
      ....а моя бабка рассказывала как у них в деревне (на Псковщине) когда немцы наступали ,за ними шли карательные отряды эстонцев,и немцы им(детям)говорили прятаться...т.к. эстонцы ни кого не жалели ,всех расстреливали.....
      gla172
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:22
        за ними шли карательные отряды эстонцев


        Это эстонский карательный взвод Александра Пиигли.
        А это их жертвы...
        «Я хорошо помню, что первым выстрелил Алуоя. Он выстрелил в ребенка», - из показаний, данных во время следствия эстонским карателем Энном Оодла, принимавшего непосредственное участие в уничтожении деревни Ланева Гора.


        Так что нынешниму эстонскому правительству можно предъявить большой счет за убийства тысяч русских людей на Псковщине.
        http://smolbattle.ru/threads/Эстонские-каратели-н
        а-Псковщине.12118/
        Тот же ЛЕХА
    2. Котище Сегодня, 07:02
      Спасибо за рассказ!
      В голове всплыла поговорка "Что русскому хорошо, немцу - смерть".
      Котище
      1. Котище Сегодня, 08:20
        Мда...? Как-то глупо получилось отвечал на комментарий Мура, а вышло what
        Котище
  3. parusnik Сегодня, 08:27
    А современные провокационные «вбросы» про лютую жестокость Красной армии
    ...Так эти вбросы делают не только западные историки, но и российские и началось это на "закате" перестройки..Моют мозги уже двадцать с лишним лет...
    parusnik
    1. kalibr Сегодня, 08:55
      Проблема достойного ответа на клеветнические измышления в том, что документы засекречены. А это дает возможность на отдельных примерах строить домыслы. Было бы все открыто... не на чем было бы спекулировать.
      kalibr
      1. Монархист Сегодня, 09:54
        В. О.,а чем объяснить,что у нас всё это хранится под грифом"секретно"?
        Монархист
  4. Монархист Сегодня, 09:41
    Цитата: Vard
    А может надо было вести себя в Германии более жёстко... Глядишь сейчас бы боялись... А то ведь думают что и сейчас в случае всего все сойдёт с рук...

    Ещё в начале 19" века о русских солдатах говорили:" в бою как лев,а после боя как брат".
    В чем согласен с Вами так это в том,что не хрен было отрывать последний кусок от себя,чтобы " братьев по социалистическому содружества" няньчить. Один"умник"придумал " социалистическое содружество и братство",и пошло и поехало. А где теперь это " братство"?
    Монархист
  5. Монархист Сегодня, 09:51
    Цитата: gla172
    ....а моя бабка рассказывала как у них в деревне (на Псковщине) когда немцы наступали ,за ними шли карательные отряды эстонцев,и немцы им(детям)говорили прятаться...т.к. эстонцы ни кого не жалели ,всех расстреливали.....

    У нас эстонцев не было,а были румыны и венгры. И стареки рассказывали: от румына как и отправлено собаки ничего не спрячеш : найдут и украдут. А венгры запомнились своей жестокостью.
    Мне мужик рассказывал,что на западной Украине и в начале семидесятых ругались:" мадьярская твоя морда"
    Монархист
Картина дня