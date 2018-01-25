21:55 25 января

На часах Судного дня осталось две минуты до ядерной полуночи

Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед — теперь они показывают 23:58, сообщили на пресс-конференции представители журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы показывают две минуты до ядерной полуночи
— объявила президент этой авторитетной организации Рейчел Бронсон.
Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

На часах Судного дня осталось две минуты до ядерной полуночи



В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов
— сказали представители редакции.

В частности, они отметили, "что КНДР проводит ракетные и ядерные испытания", а "программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия".

Часы Судного дня впервые появились на обложке американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Дальше всего от полуночи они отстояли в 1991 году — тогда, после холодной войны, ученые считали, что человечество отделяло от ядерного катаклизма целых 17 минут.

В последние годы стрелки переводят только вперед — в последний раз это случилось год назад, когда на часах установили 23:57:30, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://naked-science.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. Anarchist Сегодня, 19:25
    Часы какие-то... Что за бред? Вот кому заняться действительно нечем. То Зомби Апокалипсис, то часы ядерной ночи... Не удивлюсь, если появится детородный орган... Который всё время опускается! Символизируя окончание мужской силы и начало бессилия... Не дай Бог, конечно же!
    Anarchist
    1. 210окв Сегодня, 19:27
      Саш,у безумия разные версии..
      Цитата: Anarchist
      Часы какие-то... Что за бред?
      210окв
      1. ul_vitalii Сегодня, 19:29
        Мазахисты, занимаются самобичеванием.
        ul_vitalii
        1. cniza Сегодня, 20:26
          Нет , запуганными людьми легче манипулировать и управлять , это целая наука.
          cniza
          1. Балу Сегодня, 20:30
            Цитата: cniza
            Часы показывают две минуты до ядерной полуночи
            — объявила президент этой авторитетной организации Рейчел Бронсон.


            Нет , запуганными людьми легче манипулировать и управлять , это целая наука.

            Очередная страшилка.
            Балу
      2. Anarchist Сегодня, 19:33
        Им наверное нравится всё время пугать кого-то... Испуганный человек живет как в последний раз! Закупают продукты впрок, также покупают безполезные вещи... Вот один из примеров запугивания
        Anarchist
        1. Vincent Сегодня, 20:23
          Чтобы боялись детей рожать. Очевидно же.
          Vincent
    2. Черный_Ватник Сегодня, 19:31
      Зато завтра конторы, которые барыжат снарягай для "выживальщиков" и борцов с зомби, будут считать доход)
      Черный_Ватник
      1. Zoldat_A Сегодня, 20:44
        Цитата: Черный_Ватник
        Зато завтра конторы, которые барыжат снарягай для "выживальщиков" и борцов с зомби, будут считать доход)

        Когда календарь майя предсказал конец света, у моего друга родственник, 32 года на то время, работавший на хорошей должности в банке, уволился с работы, продал квартиру, построил бомбоубежище на даче, закупил провизии... Теперь живёт с семьёй - жена и двое детей - в этом бомбоубежище (домика на даче нет - разобрал, чтобы освободить место под "ковчег"). До сих пор едят просроченные консервы. Работает сторожем в дачном массиве и дворником в посёлке неподалёку... fool
        Мы 90-е в этой стране пережили. Не сбежали, не спились и пулю в висок себе не пустили. Каким концом света или апокалипсисом нас можно напугать?
        Zoldat_A
    3. антивирус Сегодня, 19:54
      после ночи будет утро и день

      " те кто выжил в катаклизьме пребывают в пессемизьме..."
      антивирус
    4. poquello Сегодня, 20:07
      Цитата: Anarchist
      Часы какие-то... Что за бред?

      этт метафоры с гиперболами,
      "до коммунизма осталось восемь километров"
      poquello
      1. Anarchist Сегодня, 20:19
        Цитата: poquello
        этт метафоры с гиперболами,

        А у меня на работе ток с синусоидой, только я из этого катаклизм не делаю! Но если накосячу то реально коллапс, в масштабах одного завода, произойдёт...
        Anarchist
        1. poquello Сегодня, 20:34
          Цитата: Anarchist
          Цитата: poquello
          этт метафоры с гиперболами,

          А у меня на работе ток с синусоидой, только я из этого катаклизм не делаю! Но если накосячу то реально коллапс, в масштабах одного завода, произойдёт...

          вал погнули, циклическая нагрузка
          poquello
          1. Anarchist Сегодня, 20:40
            Причём здесь вал? Я про переменный ток ~
            Anarchist
            1. poquello Сегодня, 21:00
              Цитата: Anarchist
              Причём здесь вал? Я про переменный ток ~

              так градусы накатите и внимание привлекать не будет
              poquello
              1. Anarchist Сегодня, 21:10
                Цитата: poquello
                градусы накатите

                Вот такими призывами некоторые и подталкивают Россию в алкогольную бездну! Пьяный прапор у Красной кнопки ~ реальная Угроза для человечества!
                Anarchist
    5. Piramidon Сегодня, 20:51
      Цитата: Anarchist
      Часы какие-то... Что за бред? Вот кому заняться действительно нечем. То Зомби Апокалипсис, то часы ядерной ночи...

      Эти часы придуманы давным давно. И их периодически извлекают на свет из сундука с нафталином, когда нужно запугать население внешней угрозой и под этой истерикой выкачать бабло на вооружение.
      Piramidon
  2. 210окв Сегодня, 19:26
    Эти часы показывают не время наступления апокалипсиса а пик безумия заштатной власти..
    210окв
    1. Гигант мысли Сегодня, 19:53
      Эти часы напоминают шизоидным америкосным правителям сколько этим .удакам осталось вкусно кушать, сладко спать, и что в провоцируемом ими ядерном конфликте они также сгорят, несмотря на все их миллиарды.
      Гигант мысли
  3. rehev931 Сегодня, 19:28
    надо на электронное табло поменять, а то для матрасов стрелки и циферблат - это слишком сложно, видимо!!! am
    rehev931
    1. birs Сегодня, 20:16
      электронное табло с госдолгом штатов сняли, снимут и эти часы. нет часов - нет опасности)
      birs
    2. Серый брат Сегодня, 20:23
      Цитата: rehev931
      , а то для матрасов стрелки и циферблат - это слишком сложно, видимо!!!

      Наоборот - у них PM и AM. Если американец спросит у вас сколько время и вы ему скажите 22:45, то у него мозг вскипит.
      Серый брат
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:29
    На часах Судного дня осталось две минуты до ядерной полуночи
    Фигня это всё."Без двух минут" до ядерного апокалипсиса будет когда Россию задостанут до такой степени что по полигону не важно где ударят настоящими боеголовками.Это будет последним "китайским " предупреждением.И действительно отмашка сметать продукты , да и сами магазины. winked
    Наблюдатель2014
  5. НЕКСУС Сегодня, 19:33
    Мда...что можно сказать о людях,у которых даже полов человека не два,а больше пятидесяти...а тут еще и часы "пушного зверька". Но ведь с другой стороны ,северная лисица то с наших краев.Пусть не забывают этого.
    НЕКСУС
  6. Адьютант Сегодня, 19:34
    Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

    А Карибский кризис?
    Вот уж была критическая точка
    Адьютант
    1. zyzx Сегодня, 19:39
      Там руководители поумнее были. Особенно с вражеской стороны.
      zyzx
      1. Vincent Сегодня, 20:27
        А вот с нашей стороны им не часики показывали, а вполне себе реальную Кузькину мать в 60 мегатонн, а при желании и в сотню могли забабахать.
        Vincent
  7. Egorovich Сегодня, 19:38
    Безумные игры людей шизоидного типа из больничной палаты №6. yes
    Egorovich
  8. Masya Masya Сегодня, 19:43
    опять жути гонят... бедное штатовское народонаселение... lol
    Masya Masya
  9. rruvim Сегодня, 19:59
    Вот мазохисты!!! belay
    rruvim
  10. федоров Сегодня, 20:16
    После таких слов , часики можно и подвести. yes wink

    А в остальном , тупо бабки зарабатывают на страхе
    президент этой авторитетной организации Рейчел Бронсон.
    федоров
  11. Макаров Сегодня, 20:24
    Короче маловероятно...)
    Макаров
  12. _Jack_ Сегодня, 20:50
    В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов

    И что с того? Если сравнивать ядерные арсеналы и средства доставки сейчас и когда их было максимум у США и СССР, то по их логике в те времена на этих часах не то что 12, а пол пятого должно было быть.
    _Jack_
  13. NKT Сегодня, 20:52
    Часы покажут одиннадцать, когда США не будет.
    NKT
  14. Бензорез Сегодня, 20:55
    "На часах Судного дня осталось две минуты до ядерной полуночи"
    По какому времени? Я супчик-то успею доварить? Хотелось бы понять...
    Бензорез
    1. федоров Сегодня, 21:15
      Еще и правнуков увидишь ! Если печень с такими новостями сохранишь wink а то бывает после супчика или во время еще чего-то хочется, главное не включай телевизор.
      федоров
  15. Langf Сегодня, 21:43
    Поставить на пол-первого и не заморачиваться. Какой толк от этих часов, если до полуночи всё равно никто не дотя....
    Langf
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