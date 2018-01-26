Пистолет-пулемет SACM Modèle 1939 (Франция)



Пистолет-пулемет SACM Mle 1935A в боевом положении



Пистолет-пулемет 1935 года сложен, магазин снят

По материалам:

https://forum.axishistory.com/

http://smallarmsreview.com/

http://modernfirearms.net/

Попенкер М.Р., Милчев М.Н. Вторая мировая: война оружейников. – М.: Яуза, Эксмо, 2008.

В середине двадцатых годов Франция разработала и довела до мелкосерийного производства свой первый пистолет-пулемет. Однако вскоре требования армии поменялись, и от этого оружия отказались в пользу пока не существующего изделия. Разработка нового образца с требуемыми характеристиками заметным образом затянулась и продолжалась до середины следующего десятилетия. Именно тогда свой вариант нового оружия предложила организация SACM; ее проект остался в истории под названиями Modèle 1935A и Mle 1939.По состоянию на середину тридцатых годов требования французской армии к перспективному пистолету-пулемету выглядели следующим образом. Военные желали получить автоматическое оружие под патрон 7,65х20 мм Longue со скорострельностью на уровне 500-600 выстрелов в минуту и эффективной дальностью стрельбы не менее 100-150 м. С определенного времени подобные требования, сформированные еще в середине предыдущего десятилетия, были дополнены пунктом о складной конструкции оружия. Это, как считалось, позволило бы упростить транспортировку пистолета-пулемета.К тому времени к программе разработки перспективного оружия для армии успело присоединиться предприятие Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM). Главным участником программы от SACM стал конструктор-оружейник Шарль Петтер. Именно он предложил несколько конструкций нового вооружения, однако ни один из его проектов, по тем или иным причинам, не дошел до массового серийного производства.Пожалуй, наиболее интересный проект Ш. Петтера появился в начале второй половины тридцатых годов. По году разработки новая конструкция пистолета-пулемета получила обозначение Modèle 1935A. После ряда проверок, доработок и доводки конструкции военным представили готовое изделие новой модели. Вероятно, конструктор столкнулся с некими проблемами, из-за чего это произошло только в 1937 году. Еще через два года – по-видимому, после очередного процесса доработки – оружие поступило в серийное производство для проведения войсковых испытаний. На этом этапе пистолет-пулемет получил название SACM Modèle 1939.Процесс создания пистолета-пулемета как такового в середине тридцатых годов не представлял особой сложности, но работы в некоторой мере затруднялись специфическими требованиями военных, желавших получить складное оружие с минимальными габаритами в транспортном положении. Известные решения проблемы уменьшения размеров не в полной мере устраивали заказчика, и потому Ш. Петтер, равно как и его коллеги из других проектных организаций, был вынужден использовать некоторые необычные идеи.Проект Modèle 1935A / Mle 1939 предлагал сборку легкого автоматического оружия традиционного облика с определенными доработками. Так, для облегчения транспортировки было решено использовать необычный складной приемник магазина. Крупный и тяжелый деревянный приклад, в свою очередь, предлагалось транспортировать отделенным от оружия.Внешне пистолет-пулемет Ш. Петтера в определенной мере напоминал существующие образцы, поскольку имел традиционную компоновку. Ствол средней длины устанавливался под продолговатым кожухом и закреплялся в ствольной коробке. В последней имелся узел установки приемной шахты магазина. Сзади на оружии имелась пистолетная рукоять и узел крепления приклада.По имеющимся данным, оружие предлагалось комплектовать нарезным стволом калибром 7,65 мм. Длина ствола составляла 200 мм или 26 калибров. Во избежание повреждений ствол помещался внутри защитного кожуха. За его пределы выступала только небольшая дульная часть ствола. Кожух представлял собой продолговатое устройство овального сечения, фактически являвшееся продолжением ствольной коробки. Интересной особенностью кожуха было отсутствие привычных отверстий для подвода воздуха. В передней части кожуха помещались мушка (сверху) и пара небольших упоров магазина (снизу).Ствольная коробка пистолета-пулемета Modèle 1935A имела не слишком сложную форму, образованную несколькими более простыми агрегатами. Основная ее часть была выполнена в виде прямоугольного кожуха со скругленной верхней поверхностью. Спереди от нее отходил кожух ствола. Позади кожуха имелось окно для выброса стреляных гильз, ниже которого имелась крупная приемная шахта магазина с необычным дополнительным оснащением. Задняя часть ствольной коробки, под которой находился спусковой крючок, имела прямоугольное сечение. Сзади к прямоугольному агрегату присоединялось устройство более сложной формы, имевшее в своем составе пистолетную рукоятку и крепление для приклада.По известным данным, Ш. Петтер использовал самый простой вариант автоматики на основе свободного затвора. В верхней части ствольной коробки помещался подвижный затвор достаточных размеров и массы. Спереди сверху, на правой стороне затвора, имелась рукоятка взведения. Затвор мог оснащаться собственным интегрированным ударником. Последний так же мог быть выполнен в виде отдельной подвижной детали. Позади затвора в ствольной коробке находилась возвратно-боевая пружина.Пистолет-пулемет SACM Mle 1935A / Mle 1939 мог иметь самый простой ударно-спусковой механизм, обеспечивавший стрельбу с открытого затвора. Подобная схема была характерна для всех ранних пистолетов-пулеметов французской разработки. Все детали УСМ помещались в задней части ствольной коробки, ниже направляющих для затвора. Управление спуском осуществлялось спусковым крючком. Любопытно, что между крючком и пистолетной рукоятью оставалось определенное пространство, не самым лучшим образом влиявшее на удобство оружия.В отличие от многих других пистолетов-пулеметов Франции того времени, изделие Ш. Петтера получило полноценный предохранитель. Блокировкой УСМ управлял небольшой флажок, выведенный на правый борт ствольной коробки. В одном положении он блокировал механизмы, не позволяя осуществить спуск, в другом – разрешал вести огонь в автоматическом режиме. Стрельба одиночными, по всей видимости, не предусматривалась.Пистолет-пулемет нового типа получил средства для складывания магазина. Приемная шахта традиционной конструкции была дополнена некоторыми новыми деталями, при помощи которых можно было сократить габариты оружия в транспортном положении. В сравнительно широкой шахте ствольной коробки, имевшей крупную прорезь в передней части, на шарнире помещался прямоугольный приемник с собственной защелкой. Ось приемника находилась перед шахтой и позволяла ему поворачиваться вперед и вверх. На оси предусматривался фиксатор. Сзади под шахтой коробки на собственной оси помещалась подпружиненная подвижная крышка.Для ведения огня стрелку следовало поместить магазин в прямоугольный приемник и вжать зафиксировать его в таком положении. После этого можно было взводить оружие и стрелять. Для перевода пистолета-пулемета в транспортное положение предлагалось открыть фиксатор оси приемника, после чего последний мог вместе с магазином повернуться вперед. В транспортном положении магазин находился под стволом и фиксировался на своем месте. Вертикальным перемещениям приемника с магазином мешала подвижная крышка под шахтой. Смещение магазина в направлении дула с выпадением из приемника предотвращали выступы на нижней части кожуха ствола.Для использования с пистолетом-пулеметом Modèle 1935A был разработан новый магазин. Отъемное коробчатое устройство с пружинной подачей и двухрядным расположением боеприпасов вмещало 36 патронов 7,65 Longue. От магазинов других пистолетов-пулеметов своего времени это устройство отличалось размещением упора для фиксирующей защелки. Из-за особой конструкции приемника его пришлось переместить в среднюю часть магазина. Кроме того, магазин имел большую длину, позволявшую правильным образом использовать передние выступы кожуха ствола.Оружие оснащалось несложными прицельными приспособлениями. В передней части кожуха ствола находилась небольшая мушка без каких-либо средств защиты. В задней части ствольной коробки поместили открытый прицел с возможностью стрельбы на дальность 100 или 200 м. Относительно слабый патрон не мог обеспечить эффективный огонь на более крупных дистанциях.Пистолет-пулемет от Société Alsacienne de Constructions Mécaniques получил деревянный приклад традиционной «винтовочной» формы с укороченной шейкой. Передняя часть приклада оснащалась металлическим узлом, взаимодействовавшим с замком на задней стенке ствольной коробки. В боевом положении оружия приклад фиксировался на своем месте, облегчая стрельбу с упором в плечо. При переводе оружия в походное положение его можно было снять. Снятый приклад следовало транспортировать отдельно от оружия на снаряжении стрелка. Кроме приклада в состав деревянной фурнитуры входила пара деревянных накладок пистолетной рукояти.В полной конфигурации пистолет-пулемет Mle 1935A / Modèle 1939 имел длину 645 мм. Вес оружия без патронов – 2,9 кг. В транспортном положении – со снятым прикладом и сложенным магазином – длина оружия сокращалась до 388 мм. Автоматика обеспечивала скорострельность на уровне 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули достигала 380 м/с. При этом легкая пуля не позволяла получить эффективную дальность огня более 100-150 м.Проект Шарля Петтера был разработан в середине тридцатых годов. В 1935-37 годах предприятие SACM изготовило несколько опытных образцов и провело их испытания. После заводских проверок эти изделия должны были отправить военным для проведения новых испытаний. По результатам последних армия должна была принять решение о перспективах предложенного оружия.Точные сведения о ходе и результатах армейских испытаний отсутствуют, хотя известны некоторые выводы заказчика. Так, военные специалисты одобрили весовые и габаритные показатели нового пистолета-пулемета, а также остались довольными предложенным способом перевода в транспортное положение. Важным плюсом изделия Modèle 1935A оказалась возможность частичной раскладки с получением боеспособного оружия: при необходимости стрелок мог вернуть магазин в рабочее положение и вести огонь, не устанавливая приклад. Разработанный в то же время пистолет-пулемет E.T.V.S. не имел пистолетной рукояти, и потому его можно было использовать только в полностью разложенном виде.По результатам испытаний, пистолет-пулемет от конструкторов завода SACM заинтересовал военное ведомство Франции. Результатом этого вскоре стало появление заказа на производство достаточно крупной партии оружия, предназначенного для войсковых испытаний. В ближайшем будущем армии следовало передать 3000 пистолетов-пулеметов, получивших официальное обозначение SACM Modèle 1939. Однако вскоре выяснилось, что предприятие-изготовитель не сможет справиться с таким заказом.Ранее оружейный завод Société Alsacienne de Constructions Mécaniques получил крупный заказ на массовый выпуск самозарядных пистолетов Mle 1935. Все его производственные мощности были заняты выполнением этого заказа. В имеющихся условиях сотрудники предприятия не могли наладить одновременную сборку пистолета и пистолета-пулемета. Как следствие, за несколько месяцев компания SACM передала армии всего полсотни пистолетов-пулеметов Mle 1939. Можно предполагать, что последние из этих изделий были переданы заказчику уже после вступления Франции в войну.Отсутствие возможностей для массового серийного производства, способного удовлетворить требования армии, самым негативным образом сказалось на перспективах нового пистолета-пулемета. Разработка Ш. Петтера не прошла войсковые испытания и по этой причине не могла получить рекомендацию к принятию на вооружение. Впрочем, вооруженные силы не остались без желаемого оружия. В конце тридцатых годов, незадолго до запуска производства Mle 1939, Франция приняла на вооружение пистолет-пулемет MAS-38. Это оружие не могло складываться, но все же было достаточно компактным и показывало желаемые боевые характеристики.Точная судьба полусотни опытных Modèle 1939 неизвестна. По всей видимости, это оружие использовалось военными в тех или иных проверках, но уже не имело никаких перспектив. В определенный момент все произведенное вооружение такого типа могло отправиться на переплавку. Ни одного подобного изделия, насколько известно, не сохранилось. Более того, какие-либо материалы и фотографии так же оказываются настоящей редкостью.В предвоенный период французские оружейники предложили несколько оригинальных конструкций пистолетов-пулеметов с возможностью сокращения габаритов для транспортировки. Это оружие, в целом, было неплохим, но все же не смогло повлиять на перевооружение армии. Причиной для отказа от него стали определенные технические и экономические особенности, ограниченные возможности промышленности и другие специфические факторы. Тем не менее, армия не осталась без необходимого ей оружия. В 1940 году французские солдаты встречали противника плотным огнем пистолетов-пулеметов MAS-38.