21:56 25 января

Россия призвала Израиль и Палестину к прямым переговорам

Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности обратился к представителям Израиля и Палестины и призвал государства к прямому диалогу друг с другом, включая диалог по вопросу статуса Иерусалима. По словам российского дипломата, только такой диалог позволит найти выход из сложившейся сложной ситуации. РИА Новости приводит заявление Василия Небензи:
Россия продолжит оказывать содействие по разблокированию ближневосточного мирного процесса. Наше предложение об организации саммита президента Аббаса и премьер-министра Нетаньяху, которые приезжают к нам по отдельности регулярно, остаётся в силе.


Россия призвала Израиль и Палестину к прямым переговорам

Посольство Палестины в Москве



В то же время глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступил на международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) и высказался о статусе Иерусалима. По словам Нетаньяху, этот город «останется столицей Израиля» при любом мирном соглашении.

Нетаньяху:
В Иерусалиме останется и штаб квартира израильского правительства.


В то же время израильский премьер отметил, что Израиль намерен сохранить статус-кво Храмовой горы и всех религиозных святынь.
Напомним, что Палестина не признаёт Иерусалим столицей Израиля. В свою очередь Израиль не признаёт Палестину суверенным государством.

Использованы фотографии: (с) Александр Чернов
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Комментарии 38

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  1. Дормидонт Сегодня, 20:26
    Надо было ещё выразить глубокую озабоченность
    Дормидонт
    1. Серый брат Сегодня, 20:32
      Цитата: Дормидонт
      Надо было ещё выразить глубокую озабоченность

      Кому именно?
      Серый брат
      1. Гигант мысли Сегодня, 20:44
        Вообще, если смотреть на подобное предложение реалистично, то его воплощение в реальность мало вероятно. Как показывает практика , если израильтяне что-то захапали, то уже никогда и никому на добровольных началах ничего не отдавали, т.е. как настоящие представители Востока они понимают только силу, а в настоящее время никто на это ( применение силы против Израиля), увы не решится.
        Гигант мысли
        1. Anarchist Сегодня, 20:52
          Тогда мы будем посмотреть... На что решиться Иран? И кто его поддержит... В случае чего.
          Еще одной большой арабо-израильской войны кто-то может и не пережить! Уж сильно времена изменились... А расклад сил непонятен.
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 20:58
            Там не только расклад сил не понятен , но кто чего хочет до конца не понятно.
            cniza
          2. karish Сегодня, 20:59
            Цитата: Anarchist
            . На что решиться Иран? И кто его поддержит... В случае чего.
            Еще одной большой арабо-израильской войны кто-то может и не пережить!

            Иран ни страна Ближнего Востока и иранцы не арабы. fool
            Пора бы знать эти веши.

            Цитата: Anarchist
            Уж сильно времена изменились... А расклад сил непонятен.

            Изменилось ?
            Согласен , конечно изменилось . в исключительно лучшую для нас сторону.
            karish
            1. Anarchist Сегодня, 21:16
              Я не назвал Иран страной арабов! Арабами я назвал тех, кто поддержит... И если Иран не угроза для вас, Тогда почему же вы его так Боитесь?
              Anarchist
          3. Гигант мысли Сегодня, 21:02
            Ирану сейчас не до большой войны с Израилем, надо бы им ещё вооружение армии улучшить, да и внутренние проблемы, инициированные извне, пока будут сдерживающим фактором ещё достаточно продолжительное время.
            Гигант мысли
  2. rruvim Сегодня, 20:33
    Мне вот это радует:"и призвал государства" Всё-таки Вася признал Палестину, как Государство!
    rruvim
    1. Володин Сегодня, 20:36
      Цитата: rruvim
      Всё-таки Вася признал Палестину, как Государство!

      Если учесть, что в Москве есть посольство государства Палестина (так и написано на табличке), то дело, судя по всему, было ещё до Васи...
      Володин
      1. rruvim Сегодня, 20:41
        Табличку вешали сами палестинцы. А Лавров всегда использует фразу Палестинская автономия. Но вот Вася проговорился. Теперь будем "назначать" столицу... fellow
        rruvim
        1. Володин Сегодня, 20:44
          Цитата: rruvim
          Табличку вешали сами палестинцы.

          Давайте не будем наивными. Почему же в таком случае палестинцам "самим не повесить" табличку, например, в Тель-Авиве?..
          Володин
          1. rruvim Сегодня, 20:47
            Вешали! И в 1949-м и 1956-м и в 1968-м. Но срывали. Сами знаете, кто...
            rruvim
  3. 210окв Сегодня, 20:35
    Усадить за стол переговоров можно.Но то что касается религии компромиссам не подлежит.
    210окв
    1. birs Сегодня, 20:45
      Израиль для арабов это как заноза в заднице - хоть и живут с ней бок о бок десятки лет, и в целом, привыкли, но как только представится возможность, ее следует немедленно вытащить. Переговоры в таких условиях, мягко говоря, непростые.
      birs
  4. Shahno Сегодня, 20:35
    Консульство США в Иерусалиме начало перевозить часть имущества в здание бывшего отеля "Эден", расположенного в столичном квартале Арнона.

    Здание будущего консульства расположено в пяти минутах ходьбы от отеля "Дипломат", в котором планируется разместить посольства США после его переноса из Тель-Авива в Иерусалим.

    Напомним, что вице-президент США Майкл Пенс заявил в ходе недавнего визита в Израиль, что перенос посольства будет осуществлен до конца 2019 года.

    Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников накануне визита Пенса в Израиль писала, что посольство США будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году. Хотя, как отмечалось в публикации, ранее предполагалось, что этот перенос не будет осуществлен до конца каденции президента Дональда Трампа.

    Речь изначально шла о строительстве совершенно нового здания посольства в Иерусалиме. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что для реализации такого амбициозного проекта потребуется не менее трех лет. Однако позже Госдепартамент утвердил более скромный план перестройки здания консульства США в иерусалимском районе Арнона. Это значительно снизит сумму затрат и позволит послу США Дэвиду Фридману уже в 2019 году переехать в новое посольство.
    Shahno
    1. rruvim Сегодня, 20:44
      А почему Израиль не может признать Государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме. Просто вопрос в лоб!
      rruvim
      1. Shahno Сегодня, 20:58
        Может. Когда Палестина(заметьте мы все потомки филистимлян) научится ценить и уважать уже состоявшиеся государства. Тогда можно будет говорить о каких то переменах. И о столицах. По факту не существующих государств.
        Shahno
        1. rruvim Сегодня, 21:05
          Я понимаю, что Евреи не любили (мягко говоря) филистимлян. И состоявшееся Государство Израиль также в начале (1949-м) на картах ООН выглядело по другому (довольно бледно). Вопрос в том, почему этим несчастным арабам не дать Государство и несколько кварталов в Восточном Иерусалиме, что-бы они объявили их столицей? У вас Западный Иерусалим, у них Восточный. В чём проблема?
          rruvim
          1. Серый брат Сегодня, 21:14
            Цитата: rruvim
            В чём проблема?

            В сионизме.
            Серый брат
            1. rruvim Сегодня, 21:22
              Вот здесь брат ошибка! Это мы Христиане - Сионисты ! Где проходила Тайная вечеря? Посмотри, погугли. А иудеи просто присвоили название этой Горы. У них даже в Иерушаломе, на горе Сион есть могила царя Давида, где резервисты приносят клятву, а на верху комната, где Господь учредил Евхаристию. В комнату я верю, а вот в "могилку" царя Давида нет!
              rruvim
          2. Shahno Сегодня, 21:16
            Может быть это грубо. А вы не хотите узбекам Выхино отдать. Бывшие граждане. В РФ много живет, работают, гражданство получают...
            Shahno
            1. rruvim Сегодня, 21:31
              Ты что историю своего народа не знаешь? Или колена, к которому принадлежишь? Вы убежали от Римских легионеров. Естественно - "свято место пустым не бывает". И крестоносцы воевали там без вашего участия.
              rruvim
        2. avt Сегодня, 21:44
          Цитата: Shahno
          Когда Палестина(заметьте мы все потомки филистимлян) научится ценить и уважать уже состоявшиеся государства.

          wassat Та ты шо-о-о-о-о!?? Вот это открытие wassat Азохенвей ! Так вы там таки филистимляне между собой воююте с библейских времён ? Вот таки прям как вас ...египетских
          Цитата: Shahno
          филистимлян

          Моисей привёл из Египту на иерихонских ...филистимлян ? bully Ну да между собой как то сами разберётесь и особо на дежурную фразу Небензи зацикливаться не стоит , чай на наше счастье не хрущеватые времена и Насера уже у помине нет , а стол быть героя России вручать некому . bully Прыкольно другое и несколько севернее , вот с ,,Русской весны"
          Администрация Африна (региональное подразделение партии «Демократический союз Курдистана») опубликовала заявление (см. ниже), в котором официально призвала сирийское правительство выполнить свой долг по защите региона — части суверенной сирийской земли — от турецкого вторжения путем развертывания своих военных сил.

          В заявлении курды утверждают, что их ополчение защищало Африна от террористов и захватчиков в течение последних шести лет, и что они будут продолжать это делать даже после того, как Сирийские вооруженные силы вступят в этот регион.

          Ключевая часть заявления гласит:

          «Мы призываем сирийское правительство защитить границы Африна и Сирии, развернув Сирийские вооруженные силы для защиты границ Африна».


          Источник: http://rusvesna.su/news/1516185496
          what Очухались курды к Сочи? Не поздновато ??Каждый раз им ума через задние ворота вгонять ?
          avt
  5. НЕКСУС Сегодня, 20:38
    А чего их призывать? Если кто-то встревает в драку двоих,как правило ,тот что встрял и становится крайним по итогу.
    НЕКСУС
  6. rruvim Сегодня, 20:55
    Ну палестинцы "заработали" своё Государство! Чем для евреев важен Восточный Иерусалим? Совсем не понимаю. Геополитически никак. Только если это не связано с какой-то иудейской традицией. Но Восток Иерусалима вроде никак не связан с иудейскими ценностями. В чём здесь "подвох"?
    rruvim
    1. Дормидонт Сегодня, 21:05
      А как же Третий Иерусалимский Храм?
      Дормидонт
      1. rruvim Сегодня, 21:10
        Это старый город. Тем более над Храмом одна из мусульманский святынь. Это территория вообще не обсуждается. Если иудеи построят третий Храм, всему человечеству наступит "кирдык".
        rruvim
        1. Дормидонт Сегодня, 21:14
          К тому всё и идёт. Уже и утварь золотая отлита для коронации мошиаха
          Дормидонт
          1. rruvim Сегодня, 21:25
            Золото для Утвари скорее всего украли... А Мошиах у них в мозгах. Никогда еврейский ум не примет Мошиаха в теле. Уже раз было.
            rruvim
  7. Громобой Сегодня, 21:12
    Как мы их пригласили,так они спокойно и откажутся.Потому что у нас нет рычагов давления на Израиль и Палестина не наша содержанка.А раз так,то как мы об этой благородной инициативе услышали,то так же и забудем и завтра уже не вспомним.
    Громобой
    1. профессор Сегодня, 21:18
      Цитата: Громобой
      Как мы их пригласили,так они спокойно и откажутся.Потому что у нас нет рычагов давления на Израиль и Палестина не наша содержанка.А раз так,то как мы об этой благородной инициативе услышали,то так же и забудем и завтра уже не вспомним.

      good
      профессор
      1. rruvim Сегодня, 21:33
        Кто-то забудет, а кто-то нет.
        rruvim
  8. Симон Сегодня, 21:14
    Что скажешь - хватит бить друг другу морды, пора переговариваться и вести диалог! yes
    Симон
    1. rruvim Сегодня, 21:36
      А с кем там вести диалог. Когда одна "редиска" приезжает и объявляет, что Иерусалим столица Израиля. А другая, местная "редиска" говорит, а мы уже 1000-щу лет это знали...
      rruvim
  9. федоров Сегодня, 21:27
    Ну все, нарвались на тему евреев - сейчас понесется ураган, пока все не по засыпают.
    Меня банили кучу раз по этой теме, ник поменял...Теперь даже в диалог не вступаю,а то в одни маты просятся. hi
    И "профессору" Привет ! Из прошлой жизни на "ВО" !. И бодались и общего много находили...
    федоров
  10. dedBoroded Сегодня, 21:32
    СССР приложил немало усилий для создания Израиля в 1947 году . Давайте же им дадим хотя бы 25% голосов в кнессете, так будет справедливо
    dedBoroded
    1. rruvim Сегодня, 21:43
      fellow Вы имели ввиду Государственную Думу. Да там и так 25%. А в правительстве feel Но вы и так знаете, кто в Давос полетел...
      rruvim
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