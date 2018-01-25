Россия призвала Израиль и Палестину к прямым переговорам

Россия продолжит оказывать содействие по разблокированию ближневосточного мирного процесса. Наше предложение об организации саммита президента Аббаса и премьер-министра Нетаньяху, которые приезжают к нам по отдельности регулярно, остаётся в силе.

Посольство Палестины в Москве

В Иерусалиме останется и штаб квартира израильского правительства.