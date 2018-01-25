Россия призвала Израиль и Палестину к прямым переговорам
Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности обратился к представителям Израиля и Палестины и призвал государства к прямому диалогу друг с другом, включая диалог по вопросу статуса Иерусалима. По словам российского дипломата, только такой диалог позволит найти выход из сложившейся сложной ситуации. РИА Новости приводит заявление Василия Небензи:
В то же время глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступил на международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) и высказался о статусе Иерусалима. По словам Нетаньяху, этот город «останется столицей Израиля» при любом мирном соглашении.
Нетаньяху:
В то же время израильский премьер отметил, что Израиль намерен сохранить статус-кво Храмовой горы и всех религиозных святынь.
Напомним, что Палестина не признаёт Иерусалим столицей Израиля. В свою очередь Израиль не признаёт Палестину суверенным государством.
Россия продолжит оказывать содействие по разблокированию ближневосточного мирного процесса. Наше предложение об организации саммита президента Аббаса и премьер-министра Нетаньяху, которые приезжают к нам по отдельности регулярно, остаётся в силе.
Посольство Палестины в Москве
В то же время глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступил на международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) и высказался о статусе Иерусалима. По словам Нетаньяху, этот город «останется столицей Израиля» при любом мирном соглашении.
Нетаньяху:
В Иерусалиме останется и штаб квартира израильского правительства.
В то же время израильский премьер отметил, что Израиль намерен сохранить статус-кво Храмовой горы и всех религиозных святынь.
Напомним, что Палестина не признаёт Иерусалим столицей Израиля. В свою очередь Израиль не признаёт Палестину суверенным государством.
Использованы фотографии: (с) Александр Чернов
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