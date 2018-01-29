Стратегический маятник. Часть 3

В это время армии левого фланга Юго-Западного фронта провели Галич-Львовскую операцию.3-я армия наступала на Львов, 8-я на Галич.На Галич-Львовском направлении с 7 по 12 августа происходило сближение противников. Ведутся бои авангардами и конными частями. В первом бою русской 3-й армии на реке Серет у дер. Заложче Бугский уланский полк при поддержке 16-й конной батареи атаковал 13-й уланский полк и роту 35-го ландверного полка противника и отбросил их с потерей австро-венграми 100 человек. 8 августа 10-я кавалерийская дивизия 3-й армии в конном бою нанесла поражение 4-й кавалерийской дивизии противника, захватив 160 пленных и 8 конных орудий. Русская кавалерия в этом бою проявила «особое искусство и доблесть». Потери русских – 150, австрийцев – более 820 человекУдачно действовали и другие кавалерийские соединения. Н. Н. Головин писал: «Подводя итог работе конницы генерала Рузского, мы видим, что в течение 10(23), 11(24) и 12(25) она расчистила пространство перед фронтом двигающихся вперед пехотных дивизий, отогнав неприятельскую кавалерию. На флангах она подошла к рубежам рек Буга и Золотой Липы, заняв переправы у Каменки Струмилова и у Шумляны. В центре она подошла к реке Гнилой Липе…»13 августа Ф. Конрад фон Гётцендорф, желая выиграть время, приказал остановить русское наступление коротким контрударом: русская 3-я и австрийская 3-я армии провели 13-15 августа сражение на р. Золотая Липа.Оно протекало достаточно напряженно, практиковались взаимные охваты и обходы. Так, австрийский 2-й пехотный полк пытался охватить фланг русского 121-го полка, но, в свою очередь, был атакован во фланг 122-м пехотным полком. В лесу произошел ожесточенный штыковой бой – бойцы 122-го полка опрокинули австрийцев, захватив много пленных, в т. ч. раненного командира 2-го полка. 122-й полк потерял 215 человек убитыми и ранеными и 53 человека пропавшими без вести. Левый фланг 31-й пехотной дивизии был обеспечен, но обстановка на правом фланге соединения продолжала оставаться критической - пока 124-й пехотный полк при поддержке 2-го артдивизиона не отбросил противника.Встречные бои протекали с переменным успехом, кадровые австрийские части оказались грозным противником, высокий боевой дух которого подтверждает и незначительное количество пленных. Велики оказались и потери. В 6-й пехотной дивизии они достигали до трети рядовых и до половины командного состава. Командир корпуса сообщал, что его войска еле удерживаются на занимаемых позициях. Так, в бою 13 августа у Княже (участок 9-го корпуса) русская 42-я дивизия нанесла поражение австрийской 25-й дивизии, потеряв около 1550 человек и захватив при этом лишь до 400 пленных, 6 орудий и 2 пулемета. Н. Н. Головин писал о захвате более 2 тыс. пленных австрийцев, 12 легких орудий, 4 гаубиц, лазарета с ранеными, большого количества пулеметов при потере 42-й дивизией до 20% состава (один Луцкий полк лишился до 1,5 тыс. бойцов). На участке 58-й пехотной дивизии противник (бригада австрийской 6-й пехотной дивизии) сопротивлялся ожесточенно, вступая в штыковые схватки. Давали результаты тактическая гибкость австрийского командования, а также применение австрийцами 150-мм орудий в полевом бою.Тем не менее, успех склонился на сторону русского оружия. Так, части русского 11-го корпуса разбили 14 августа 93-ю ландштурменную бригаду (потерявшую одними пленными до 3,5 тыс. человек и 32 орудия; 11-й корпус потерял 4640 человек).В полосе наступления 10-го корпуса (левый фланг 3-й армии) австрийцы укрепились за р. Золотой Липой - у Цимержинце, подготовив несколько ярусов окопов. Лишь обход противника соседними частями вынудил австрийцев отойти.С 15 августа осуществлялось преследование начавшей отход армии Р. Брудермана.Таким образом, 13 - 15 августа на р. Золотая Липа русская 3-я армия нанесла поражение австрийской 3-й армии - впервые в ходе Галицийской битвы австро-венгры были разбиты и отступали, понеся тяжелые потери. Они были подавлены первыми серьезными неудачами.Помимо недососредоточенности австрийских войск на этом участке фронта, а также более слабого по сравнению с русскими количественного состава, значимым фактором поражения австрийской 3-й армии являлось то, что 14-й армейский корпус был передан в 4-ю армию, а взамен него 3-я армия получала ландштурменные соединения. Наблюдалась и несогласованность в действиях. Конница и авиация австрийской 3-й армии в разведывательном отношении проявили себя слабо. Кроме того, при высоком качестве и русской и австрийской пехоты, не пасовавших перед большими потерями и часто сходившимися в штыки, русская артиллерия более эффективно помогала своим пехотинцам, являясь важнейшим фактором победы. Войска противника проявили неумение вести бои в условиях отступления, в ходе которых теряли много людей пленными (например, 93-я ландштурменная бригада потеряла пленными за 2 дня боя до 25% состава).Австрийское командование акцентировало внимание лишь на том обстоятельстве, что в составе 3-й армии славянские части составляли до 35% ее состава, и, начиная с периода боев на р. Гнилой Липе, стало разбавлять славянские контингенты этого оперативного объединения венгерскими и румынскими маршевыми батальонами. Но главной причиной поражения противника был не национальный состав армии, а общее превосходство сил русских на южном фланге битвы.Последующие бои русской 3-й армии протекали во взаимодействии с войсками 8-й армии. Австрийский 12-й корпус в этих боях понес тяжелые потери - в трех его дивизиях осталось не более 20 тыс. бойцов, т. е. менее 50% состава. Неудача 12-го корпуса привела к отходу на Львов и соседних дивизий 3-го корпуса.Австрийцы путем перегруппировок и контрударов пытаются переломить ситуацию, что приводило к напряженным боям. Например, Переволоченский полк русского 21-го корпуса в бою 17 августа потерял 23 офицера и до 750 нижних чинов, уничтожив свыше тысячи и пленив несколько сотен австрийцев. 17 августа 10-я кавалерийская дивизия захватила 4 гаубицы австрийцев, части 7-го корпуса – более 1 тыс. пленных и много пулеметов.Командование противника недооценило мощь русской 8-й армии, которая первоначально наступала, не встречая особого сопротивления. 10 августа русские заняли Тарнополь.15 августа командарм-8 А. А. Брусилов начал продвижение на северо-запад - сближаясь с 3-й армией и, после форсированного марша, нанес у Подгайцев поражение группе Кевесса фон Кевессгаза. Войска А. А. Брусилова на Гнилой Липе атаковали во фланг противника, противостоящего 3-й армии.Сражения на Золотой и Гнилой Липах были выиграны русскими.16 августа войска 8-й армии у Рогатина впервые вступили в бой с австро-венгерской 2-й армией, которая перебрасывалась с Сербского фронта. Несмотря на усиление армии Р. Брудермана резервами и прибытие корпусов 2-й армии Э. Бем-Эрмолли, русские корпуса прорвали австрийский центр и заставили противника начать отход к Львову. 2-я армия прибывала запоздало, ее соединения вводились в бой поочередно, что не привело к перелому ситуации. Ликвидировав прорыв из Руда, А. А. Брусилов нанес поражение неприятелю ударами 7-го корпуса под Янчином, 12-го корпуса у Рогатина и Фирлеюва и 8-го корпуса у Желибор.О напряженности этих боев и особом упорстве австрийцев свидетельствует, например, то, что у Рогатина 19-я пехотная дивизия 12-го армейского корпуса 8-й армии за 2 дня потеряла до 50% состава. 8-й армейский корпус многократно подвергался атакам противника, но после подхода 48-й дивизии австрийцы начали отступать, бросив 31 орудие.Всего в ходе этих боев войска А. А. Брусилова захватили до 20000 пленных и 70 орудий.21 августа был взят г. Львов, а 22 августа г. Галич. 24 августа 8-й армейский корпус вступил в Миколаев.Галич-Львовская операция серьезно изменила обстановку на юго-западном стратегическом направлении. Были разгромлены войска двух армий противника и сорваны их попытки сковать русские армии и прикрыть правый фланг своей ударной группировки. Австрийские войска понесли огромные потери в людях и вооружении (например, австрийцы лишь на Золотой Липе потеряли только пленными более 10 тыс. человек и 50 орудий), лишились важных опорных пунктов. Победа имела и важное психологическое значение, т. к. произошла в тот момент, когда во Франции войска Антанты терпели поражения.Оперативная обстановка изменилась.3-я и 8-я армии, победоносно наступая, выходили на тылы 1-й и 4-й армий австрийцев, угрожая им разгромом. Ф. Конрад фон Гетцендорф обратился к начальнику германского Генштаба с просьбой о переброске хотя бы 2-х германских корпусов к Перемышлю - но австро-венгерский запрос был проигнорирован.Неудача на южном фланге и нерешительный результат боев на северном заставили австрийское командование осуществить рокировку с переносом тяжести своих усилий против южных армий Юго-Западного фронта. План Ф. Конрада фон Гетцендорфа на этом этапе битвы приводил к концентрическому наступлению 3-х австро-венгерских армий в районе Львова. Ф. Конрад Гетцендорф предполагал разгромить левый фланг Юго-Западного фронта и освободить г. Львов.Он пытался собрать в районе Равы-Русской какие-то силы, обеспечив тыл 4-й армии М. Ауффенберга. Войска последнего разделились на «группу преследования», которая должна изображать из себя основные силы, преследуя армию П. А. Плеве (группа эрцгерцога Иосифа Фердинанда – 3 пехотных и 1 кавалерийская дивизии) и «маневренную группу» (главные силы 4-й армии), перенацеленную на Львовское направление. Ф. Конрад фон Гетцендорф планировал силами трех армий (4-я, 3-я, 2-я) нанести поражение двум южным русским (3-я, 8-я), оставив на севере лишь заслон (1-я армия, группа Иосифа Фердинанда) против русских 4-й и 5-й армий. Наступил следующий поворот «маятника» - теперь вопрос состоял в том, кто успеет раньше разбить своего противника: южные армии Юго-Западного фронта – продержаться против главных сил австрийцев либо 4-я, 5-я и сосредотачивавшаяся 9-я армии – австрийский заслон. Соотношение сил менялось – на севере сила русских доводилась до 28-ми пexотных дивизий, в то время как сила австрийцев понизилась до 19-ти пехотных дивизий. Зато на Львовском направлении австро-венгры собрали 30 пехотных дивизий против 22-х пехотных дивизий русских. Разворачивалось Городокское сражение.Спецификой развертывания противников перед этим сражением было то, что, с одной стороны, войска обеих сторон уже понесли значительные потери (уровень которых в тех либо иных армиях противников был неодинаков и зависел от конфигурации их участия в сражении, а также степенью успешности такого участия – например, в самой стойкой и успешной австрийской 4-й армии осталось не более 75% состава, самый слабый состав имели 6-й армейский (после пополнения в его ротах было не более 150 человек вместо 250) и 9-й армейский корпуса (где в 26-й ландверной дивизии от 5 полков осталось 5 батальонов). Но, с другой стороны, развертывание было закончено, подошли резервы и второочередные части.Большой неудачей для австрийцев было то, что 2-я армия, на которую была возложена главная задача в предстоящем сражении, запаздывала с сосредоточением на 3 дня. Насколько это было значимо для нашего противника, свидетельствует тот факт, что из 27 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, которые командованию противника удалось сосредоточить к началу Городокского сражения, на 2-ю армию приходилось 11 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. Запаздывание привело и к тому, что русские армии северного фланга перешли в наступление раньше. Войскам Н. В. Рузского и А. А. Брусилова в ходе сражения у Равы Русской – Городка было нужно продержаться.