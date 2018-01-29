10:22 29 января

Стратегический маятник. Часть 3

В это время армии левого фланга Юго-Западного фронта провели Галич-Львовскую операцию.
3-я армия наступала на Львов, 8-я на Галич.

На Галич-Львовском направлении с 7 по 12 августа происходило сближение противников. Ведутся бои авангардами и конными частями. В первом бою русской 3-й армии на реке Серет у дер. Заложче Бугский уланский полк при поддержке 16-й конной батареи атаковал 13-й уланский полк и роту 35-го ландверного полка противника и отбросил их с потерей австро-венграми 100 человек. 8 августа 10-я кавалерийская дивизия 3-й армии в конном бою нанесла поражение 4-й кавалерийской дивизии противника, захватив 160 пленных и 8 конных орудий. Русская кавалерия в этом бою проявила «особое искусство и доблесть» [Белой А. Галицийская битва. С. 162.]. Потери русских – 150, австрийцев – более 820 человек [По другим данным – около 250 человек пленных кавалеристов и около 400 человек пехотинцев, еще несколько сотен человек было убито и ранено. См.: Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице. Сербия, 1921. С. 23.].

Удачно действовали и другие кавалерийские соединения. Н. Н. Головин писал: «Подводя итог работе конницы генерала Рузского, мы видим, что в течение 10(23), 11(24) и 12(25) она расчистила пространство перед фронтом двигающихся вперед пехотных дивизий, отогнав неприятельскую кавалерию. На флангах она подошла к рубежам рек Буга и Золотой Липы, заняв переправы у Каменки Струмилова и у Шумляны. В центре она подошла к реке Гнилой Липе…» [Головин Н. Н. Галицийская битва. Первый период. С. 192.].


13 августа Ф. Конрад фон Гётцендорф, желая выиграть время, приказал остановить русское наступление коротким контрударом: русская 3-я и австрийская 3-я армии провели 13-15 августа сражение на р. Золотая Липа.

Оно протекало достаточно напряженно, практиковались взаимные охваты и обходы. Так, австрийский 2-й пехотный полк пытался охватить фланг русского 121-го полка, но, в свою очередь, был атакован во фланг 122-м пехотным полком. В лесу произошел ожесточенный штыковой бой – бойцы 122-го полка опрокинули австрийцев, захватив много пленных, в т. ч. раненного командира 2-го полка. 122-й полк потерял 215 человек убитыми и ранеными и 53 человека пропавшими без вести [Шафалович Ф. Встречный бой 10-го армейского корпуса. С. 49.]. Левый фланг 31-й пехотной дивизии был обеспечен, но обстановка на правом фланге соединения продолжала оставаться критической - пока 124-й пехотный полк при поддержке 2-го артдивизиона не отбросил противника.

Встречные бои протекали с переменным успехом, кадровые австрийские части оказались грозным противником, высокий боевой дух которого подтверждает и незначительное количество пленных. Велики оказались и потери. В 6-й пехотной дивизии они достигали до трети рядовых и до половины командного состава. Командир корпуса сообщал, что его войска еле удерживаются на занимаемых позициях. Так, в бою 13 августа у Княже (участок 9-го корпуса) русская 42-я дивизия нанесла поражение австрийской 25-й дивизии, потеряв около 1550 человек и захватив при этом лишь до 400 пленных, 6 орудий и 2 пулемета [Белой А. Указ. соч. С. 172.]. Н. Н. Головин писал о захвате более 2 тыс. пленных австрийцев, 12 легких орудий, 4 гаубиц, лазарета с ранеными, большого количества пулеметов при потере 42-й дивизией до 20% состава (один Луцкий полк лишился до 1,5 тыс. бойцов [Головин Н. Н. Указ. Соч. С. 319.]). На участке 58-й пехотной дивизии противник (бригада австрийской 6-й пехотной дивизии) сопротивлялся ожесточенно, вступая в штыковые схватки. Давали результаты тактическая гибкость австрийского командования, а также применение австрийцами 150-мм орудий в полевом бою.


28. Австрийские пехотинцы в окопе.

Тем не менее, успех склонился на сторону русского оружия. Так, части русского 11-го корпуса разбили 14 августа 93-ю ландштурменную бригаду (потерявшую одними пленными до 3,5 тыс. человек и 32 орудия; 11-й корпус потерял 4640 человек).

В полосе наступления 10-го корпуса (левый фланг 3-й армии) австрийцы укрепились за р. Золотой Липой - у Цимержинце, подготовив несколько ярусов окопов. Лишь обход противника соседними частями вынудил австрийцев отойти.

Стратегический маятник. Часть 3

Карта 5. Сражение на Золотой Липе. Левый фланг русской 3-й армии 14 августа.

С 15 августа осуществлялось преследование начавшей отход армии Р. Брудермана.

Таким образом, 13 - 15 августа на р. Золотая Липа русская 3-я армия нанесла поражение австрийской 3-й армии - впервые в ходе Галицийской битвы австро-венгры были разбиты и отступали, понеся тяжелые потери. Они были подавлены первыми серьезными неудачами.


29. Русская пехота в Галиции.

Помимо недососредоточенности австрийских войск на этом участке фронта, а также более слабого по сравнению с русскими количественного состава, значимым фактором поражения австрийской 3-й армии являлось то, что 14-й армейский корпус был передан в 4-ю армию, а взамен него 3-я армия получала ландштурменные соединения. Наблюдалась и несогласованность в действиях. Конница и авиация австрийской 3-й армии в разведывательном отношении проявили себя слабо. Кроме того, при высоком качестве и русской и австрийской пехоты, не пасовавших перед большими потерями и часто сходившимися в штыки, русская артиллерия более эффективно помогала своим пехотинцам, являясь важнейшим фактором победы. Войска противника проявили неумение вести бои в условиях отступления, в ходе которых теряли много людей пленными (например, 93-я ландштурменная бригада потеряла пленными за 2 дня боя до 25% состава).


30. Эпизод кавалерийской схватки.

Австрийское командование акцентировало внимание лишь на том обстоятельстве, что в составе 3-й армии славянские части составляли до 35% ее состава, и, начиная с периода боев на р. Гнилой Липе, стало разбавлять славянские контингенты этого оперативного объединения венгерскими и румынскими маршевыми батальонами. Но главной причиной поражения противника был не национальный состав армии, а общее превосходство сил русских на южном фланге битвы.


31. Австрийское тяжелое орудие на марше.

Последующие бои русской 3-й армии протекали во взаимодействии с войсками 8-й армии. Австрийский 12-й корпус в этих боях понес тяжелые потери - в трех его дивизиях осталось не более 20 тыс. бойцов, т. е. менее 50% состава. Неудача 12-го корпуса привела к отходу на Львов и соседних дивизий 3-го корпуса.


32. Ландштурмисты.

Австрийцы путем перегруппировок и контрударов пытаются переломить ситуацию, что приводило к напряженным боям. Например, Переволоченский полк русского 21-го корпуса в бою 17 августа потерял 23 офицера и до 750 нижних чинов, уничтожив свыше тысячи и пленив несколько сотен австрийцев. 17 августа 10-я кавалерийская дивизия захватила 4 гаубицы австрийцев, части 7-го корпуса – более 1 тыс. пленных и много пулеметов.

Командование противника недооценило мощь русской 8-й армии, которая первоначально наступала, не встречая особого сопротивления. 10 августа русские заняли Тарнополь.


33. Русские солдаты у галицийского городка.

15 августа командарм-8 А. А. Брусилов начал продвижение на северо-запад - сближаясь с 3-й армией и, после форсированного марша, нанес у Подгайцев поражение группе Кевесса фон Кевессгаза. Войска А. А. Брусилова на Гнилой Липе атаковали во фланг противника, противостоящего 3-й армии.

Сражения на Золотой и Гнилой Липах были выиграны русскими.

16 августа войска 8-й армии у Рогатина впервые вступили в бой с австро-венгерской 2-й армией, которая перебрасывалась с Сербского фронта. Несмотря на усиление армии Р. Брудермана резервами и прибытие корпусов 2-й армии Э. Бем-Эрмолли, русские корпуса прорвали австрийский центр и заставили противника начать отход к Львову. 2-я армия прибывала запоздало, ее соединения вводились в бой поочередно, что не привело к перелому ситуации. Ликвидировав прорыв из Руда, А. А. Брусилов нанес поражение неприятелю ударами 7-го корпуса под Янчином, 12-го корпуса у Рогатина и Фирлеюва и 8-го корпуса у Желибор.

О напряженности этих боев и особом упорстве австрийцев свидетельствует, например, то, что у Рогатина 19-я пехотная дивизия 12-го армейского корпуса 8-й армии за 2 дня потеряла до 50% состава [Очевидец писал о Рогатинских боях: «Противник – это была вновь подвезенная гонведная дивизия – упорствовал и, вводя новые части, пытался наступать, но выдержанный огонь нашей доблестной 19-й пехотной дивизии, имевшей в своих рядах еще много цвета кадровой пехоты, отличных стрелков, парализовал все потуги свирепых гонведов. Огонь с обеих сторон достигал крайнего напряжения. Потери были чувствительны; много было убитых, что и объясняется, как упомянуто, отличной стрельбой перволинейной пехоты.…Против 15-й роты Кубанцев капитана Мюсцепана…. в расстоянии 1200-1500 шагов, появилось из кукурузы два неприятельских пулемета, но, вовремя замеченные, огня они так и не могли открыть: меткий огонь стрелков 15-й роты не позволил этого; на утро 18-го, когда двинулись вперед, нашли эти пулеметы - они все так же стояли, даже со вложенными лентами, но все номера пулеметчики лежали тут же, перебитые ружейным огнем». Головин Н. Н. Галицийская битва. Первый период. С. 486]. 8-й армейский корпус многократно подвергался атакам противника, но после подхода 48-й дивизии австрийцы начали отступать, бросив 31 орудие.

Всего в ходе этих боев войска А. А. Брусилова захватили до 20000 пленных и 70 орудий.




Карта 6. Сражение на Гнилой Липе. Даты на карте - по-новому стилю

21 августа был взят г. Львов, а 22 августа г. Галич. 24 августа 8-й армейский корпус вступил в Миколаев.


34. Львов. Фото 1914 г.

Галич-Львовская операция серьезно изменила обстановку на юго-западном стратегическом направлении. Были разгромлены войска двух армий противника и сорваны их попытки сковать русские армии и прикрыть правый фланг своей ударной группировки. Австрийские войска понесли огромные потери в людях и вооружении (например, австрийцы лишь на Золотой Липе потеряли только пленными более 10 тыс. человек и 50 орудий), лишились важных опорных пунктов. Победа имела и важное психологическое значение, т. к. произошла в тот момент, когда во Франции войска Антанты терпели поражения.


35. Львов наш!


36. Вступление русских войск в Львов.


37. Русские на улицах Львова.


38. Русские войска у львовского вокзала.

Оперативная обстановка изменилась.
3-я и 8-я армии, победоносно наступая, выходили на тылы 1-й и 4-й армий австрийцев, угрожая им разгромом. Ф. Конрад фон Гетцендорф обратился к начальнику германского Генштаба с просьбой о переброске хотя бы 2-х германских корпусов к Перемышлю - но австро-венгерский запрос был проигнорирован.









Неудача на южном фланге и нерешительный результат боев на северном заставили австрийское командование осуществить рокировку с переносом тяжести своих усилий против южных армий Юго-Западного фронта. План Ф. Конрада фон Гетцендорфа на этом этапе битвы приводил к концентрическому наступлению 3-х австро-венгерских армий в районе Львова. Ф. Конрад Гетцендорф предполагал разгромить левый фланг Юго-Западного фронта и освободить г. Львов.

Он пытался собрать в районе Равы-Русской какие-то силы, обеспечив тыл 4-й армии М. Ауффенберга. Войска последнего разделились на «группу преследования», которая должна изображать из себя основные силы, преследуя армию П. А. Плеве (группа эрцгерцога Иосифа Фердинанда – 3 пехотных и 1 кавалерийская дивизии) и «маневренную группу» (главные силы 4-й армии), перенацеленную на Львовское направление. Ф. Конрад фон Гетцендорф планировал силами трех армий (4-я, 3-я, 2-я) нанести поражение двум южным русским (3-я, 8-я), оставив на севере лишь заслон (1-я армия, группа Иосифа Фердинанда) против русских 4-й и 5-й армий. Наступил следующий поворот «маятника» - теперь вопрос состоял в том, кто успеет раньше разбить своего противника: южные армии Юго-Западного фронта – продержаться против главных сил австрийцев либо 4-я, 5-я и сосредотачивавшаяся 9-я армии – австрийский заслон. Соотношение сил менялось – на севере сила русских доводилась до 28-ми пexотных дивизий, в то время как сила австрийцев понизилась до 19-ти пехотных дивизий. Зато на Львовском направлении австро-венгры собрали 30 пехотных дивизий против 22-х пехотных дивизий русских. Разворачивалось Городокское сражение.

Спецификой развертывания противников перед этим сражением было то, что, с одной стороны, войска обеих сторон уже понесли значительные потери (уровень которых в тех либо иных армиях противников был неодинаков и зависел от конфигурации их участия в сражении, а также степенью успешности такого участия – например, в самой стойкой и успешной австрийской 4-й армии осталось не более 75% состава, самый слабый состав имели 6-й армейский (после пополнения в его ротах было не более 150 человек вместо 250) и 9-й армейский корпуса (где в 26-й ландверной дивизии от 5 полков осталось 5 батальонов). Но, с другой стороны, развертывание было закончено, подошли резервы и второочередные части.

Большой неудачей для австрийцев было то, что 2-я армия, на которую была возложена главная задача в предстоящем сражении, запаздывала с сосредоточением на 3 дня. Насколько это было значимо для нашего противника, свидетельствует тот факт, что из 27 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, которые командованию противника удалось сосредоточить к началу Городокского сражения, на 2-ю армию приходилось 11 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. Запаздывание привело и к тому, что русские армии северного фланга перешли в наступление раньше. Войскам Н. В. Рузского и А. А. Брусилова в ходе сражения у Равы Русской – Городка было нужно продержаться.

Продолжение следует
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 15

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  1. XII легион Сегодня, 06:47
    Львов наш!
    Какая мощная фраза. И ребята фуражки в воздух бросают не зря. Столица Галиции - важный стратегический и экономический узел.
    Галич-Львовская операция действительно стала переломным событием не только Галицийской битвы, но и кампании
    Спасибо за продолжение
    XII легион
    1. Ольгович Сегодня, 07:22
      Цитата: XII легион
      Львов наш!
      Какая мощная фраза. И ребята фуражки в воздух бросают не зря. Столица Галиции - важный стратегический и экономический узел.

      Интересно и то, что в то время там была огромная часть местного русского населения, радостно встретившая Русскую армию, исполнившую их чаяния жить в Единой России.
      славянские части составляли до 35% ее состава, и, начиная с периода боев на р. Гнилой Липе, стало разбавлять славянские контингенты этого оперативного объединения венгерскими и румынскими маршевыми батальонами.

      Румынские части могли только ослабить любые войск-что с одной стороны, что с другой lol
      Ольгович
    2. Вышибала Сегодня, 07:30
      Интересно, 12 легион, я где-то читал что Рузский сильно ко Львову стремился и это повлияло на операцию
      Вышибала
      1. XII легион Сегодня, 08:29
        О львовском "мираже" Рузского много написано.
        Тянуло его как магнитом, даже в ущерб общей операции. Об этом хорошо написано у Головина, Белого, Переслегина.
        Зато заслужил ореол "героя Львова" - что повлияло на последующую карьеру, в частности на назначение командующим Северо-Западным фронтом
        XII легион
        1. Вышибала Сегодня, 08:51
          Хороший город, жаль не удержали.
          Хоть если б Россию не вывели из войны и она была бы в числе победителей - Галиция была бы наша. И Западная Украина была б наша не с 39 года, а пораньше.
          Переварили бы их получше)
          Вышибала
          1. XII легион Сегодня, 09:25
            Сейчас актуально ))
            XII легион
            1. антивирус Сегодня, 09:46
              кем переваривать? таджиками? или еще есть др- китайцы!!!
              антивирус
              1. Вышибала Сегодня, 10:02
                Это согласен.
                И без таджиков Россия захламлена основательно. Каждой вариант по паре.
                Вышибала
                1. Вышибала Сегодня, 10:04
                  Каждой т.в.а.р.и по паре
                  Вышибала
  2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:14
    Прекрасная статья. В очередной раз убеждаюсь, что австро-венгры периода начала войны были умелым и опасным противником, а победа русским войскам досталась именно по причине лучшей подготовки офицеров и нижних чинов. Автору—моя глубокая признательность за проделанный труд!
    ПоручикТетеринъ
  3. parusnik Сегодня, 08:27
    Брали русские бригады
    Галицийские поля,
    И достались мне в награду
    Два кленовых костыля.
    Из села мы трое вышли,
    Трое первых на селе.
    И остались в Перемышле
    Двое гнить в сырой земле.
    Я вернусь в село родное,
    Дом срублю на стороне.
    Ветер воет, ноги ноют,
    Будто вновь они при мне.
    Буду жить один на свете,
    Всем не нужен, всем ничей.
    Вы скажите, кто ответит
    За погибших трех людей?..

    Брала русская бригада
    Галицийские поля,
    И достались мне в награду
    Два кленовых костыля.
    Песня той войны. Это не единственный вариант.и существует несколько вариантов...Впервые я услышал её в кинофильме "Молодо-зелено"..исполняли Ю.Никулин и О.Табаков.., второй раз услышал в фильме "Акция" пел Г.Юматов...
    parusnik
    1. антивирус Сегодня, 09:48
      цели и итоги войны
      тайная дипломатия + проливы

      ВСЁ В КЛЕНОВЫХ КОСТЫЛЯХ
      антивирус
      1. Вышибала Сегодня, 10:04
        Итог был бы нормальный.
        Так Галиция наша стала в 39 году, а так - в 18.
        Никто ж не говорит что Сталин ошибся. Так и тогда было - все верно.
        Но как сейчас звучит, душу греет)) Львов наш)))
        Вышибала
        1. антивирус Сегодня, 10:09
          ВСЕ СВОДИТСЯ К " ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ НАРОДА-НАЦИИ"
          СКОЛЬКО КАКИХ ГОРОДОВ ИЛИ БОЛОТ ЗАНИМАЕТ-МЕЛОЧЬ
          как относительно др народов смотрится. котируется,ранжируется и что предлагает соседям --чтоб с ним считались
          как по итогам ПМВ с Россией считались бы?
          не скоко заняли земель -проливов, а как твердо стоим на старых и новых землях своего гос-ва! ПЕРСПЕКТИВА( по итогам войны) ДОЛЖНА БЫТЬ -НА 30-50 ЛЕТ -ЖИЗНЬ ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ
          антивирус
          1. Вышибала Сегодня, 10:21
            Ещё как считались бы.
            Крупнейшая армия в Европе.
            Жизненных сил хватило на Гражданскую и Великую Отечественную.
            Так что писаем кипятком али нет - но останься Россия в Антанте, не вывели ее подпольная шпана за полгода до победы из войны - калининградская область (то бишь вост. Прус.) и Западная Украина были б нашими на 20 лет пораньше.
            Вышибала
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