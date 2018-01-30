Отец фугасного снаряда

Владимир Иосифович Рдултовский – один из выдающихся конструкторов Российской империи и СССР, создатель взрывателей, боеприпасов и взрывных устройств. Без преувеличения – это звезда первой величины, причем мирового уровня.Родился Владимир Иосифович в 1876 г. во Владикавказе - в семье выслужившегося из рядовых солдат штабс-капитана Кавказской армии. Отец у него умер рано (в 1888 г.) и сын, из уважения к боевым заслугам отца, был принят на казенное обеспечение в Воронежский кадетский корпус, после окончании которого (в 1893 г.) поступил в Михайловское артиллерийское училище. Михайловское артиллерийское училище - военно-учебное заведение, дававшее очень серьезную специальную подготовку. Выпускники училища отмечали, что контингент и вся обстановка училища производили впечатление храма науки, основанного на хорошо организованном управлении и дисциплине, а широкое научное (прежде всего на математической основе) образование приводило к тому, что его питомцы напоминали ученых, нежели легкомысленных юнкеров. В. И. Рдултовский закончил училище по первому разряду (1896 г.) и стал офицером.После производства он некоторое время служил во 2-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригаде, а затем был принят в Михайловскую Артиллерийскую Академию. Академию поручик В. И. Рдултовский закончил в 1902 г. – также по первому разряду. И за «отличные успехи в науках» был произведен в штабс-капитаны.После окончания Академии В. И. Рдултовский занимает ряд ответственных должностей, связанных с работой Главного артиллерийского управления, разрабатывает новые образцы артиллерийского вооружения, участвует в строительстве военных заводов, налаживает массовое производство боеприпасов, в которых так нуждалась русская артиллерия в Первую мировую войну, и работает в органах снабжения фронта артиллерийским вооружением. К октябрю 1917 г. Владимир Иосифович состоял в должности начальника снабжения тяжелой артиллерии, и, не прерывая своей работы, поступил на службу в Красную армию и был утвержден в той же должности.Владимир Иосифович активно включается в работу по перевооружению артиллерии Красной армии, вкладывая в это дело все свои знания и опыт, накопленные в предшествующий период. Одновременно с большой конструкторской и исследовательской работой он преподает в ряде высших учебных заведений. Так, с 1926 по 1929 гг. он читал Курс боеприпасов в Артиллерийской академии, был лектором и постоянным председателем Государственной экзаменационной Комиссии в Военно-механическом институте, а с 1932 г. и до конца жизни читал Курс трубок и взрывателей в Военно-Морской Академии. Дивинженер В. И. Рдултовский трудился в опытных и конструкторских бюро, был первым директором Троицкого снаряжательного завода.За свою плодотворную деятельность, направленную на совершенствование вооружения Императорский и Красной армий Владимир Иосифович неоднократно награждался. В 1915 г. полковник В. И. Рдултовский – кавалер ордена Святого Владимира 3-й степени. В 1924 г. ему была объявлена благодарность Реввоенсовета и вручена денежная награда - за отличное выполнение специального задания Правительства. В 1928 г. за свои работы он был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники. В 1933 г. за разработку образцов вооружения он был награжден орденом Красной Звезды, а в 1935 г. - золотыми часами от Наркома Обороны. В 1938 г. за многолетнюю службу в Красной армии правительство наградило его медалью «XX лет РККА».Очень велика была роль Владимира Иосифовича в развитии артиллерийской техники нашей страны.Русская полевая артиллерия вступила в Русско-Японскую войну 1904 - 1905 гг., имея на вооружении лишь шрапнель - которой, в силу глубокого заблуждения, приписывались универсальные свойства «единого снаряда». Первые же месяцы войны выявили неудовлетворительность такого примитивного боекомплекта, и с фронта стали поступать настойчивые требования на фугасные гранаты. Владимир Иосифович немедленно откликнулся на нужды действующей армии, спроектировав первую 76-мм фугасную гранату и организовав ее производство таким образом - что уже в 1905 г. она стала поступать на Дальний Восток. Это обстоятельство тем более замечательно, что вопросы снаряжения фугасных гранат мощными взрывчатыми веществами были в то время изучены в России недостаточно, а валовое производство таких снарядов в данный период находилось в зачаточном состоянии.В 1906 г. Владимир Иосифович командируется на пять месяцев за границу, где изучает способы снаряжения фугасных снарядов, технологию изготовления пироксилина, нитроглицерина и кордита, добывает сведения о только что принятых на вооружение в Германии тринитротолуоле и тетриле и привозит в Россию образцы взрывчатых веществ. С этого времени в России начинаются первые работы по снаряжению фугасных снарядов тротилом и применение тетрила в качестве детонатора во взрывателях. В 1906 - 1908 гг. Владимир Иосифович спроектировал 76-мм фугасную гранату с тротиловым снаряжением, разработал технологию ее снаряжения и лично организовал снаряжение первых валовых партий - эта граната составляла основу боекомплекта батарей, вооруженных 76-мм пушками во время Первой мировой войны и сохранилась на вооружении РККА под наименованием «старой фугасной гранаты».В 1908 - 1914 гг. Владимир Иосифович проектирует тротиловые фугасные снаряды к 107-мм пушкам обр. 1877 и 1910 гг., 122-мм гаубицам обр. 1910 г., а также ручную гранату, получившую наименование «гранаты образца 1914 г.».Во время Первой мировой войны Владимир Иосифович подготовил проект снаряжательного завода для ручных гранат и производства гремучей ртути и суррогатных взрывчатых веществ – он руководил постройкой завода и снаряжением первых валовых партий ручных гранат обр. 1914 г., доведя за 4 месяца объем их производства до 20000 штук в сутки. Всего во время Первой мировой войны было изготовлено около 40 млн. ручных гранат обр. 1914 г.Во время Первой мировой войны им был также разработан ряд дистанционных взрывателей для зенитных гранат, известных под марками РД, РТЗ, РТЗ (УГ) и др.Велика роль Владимира Иосифовича в перевооружении артиллерии Красной армии. Среди наиболее крупных работ в этой области следует особо отметить его проекты осколочного снаряда для малокалиберной артиллерии, взрывателей РГ-6 и их модификаций.Наряду с разработкой отдельных образцов вооружения Владимир Иосифович много внимания уделил опытному подбору таких важных элементов выстрела как трубочные капсюли - создав образцы, широко применяемые в различных взрывателях. Рдултовский – основоположник самой теории проектирования взрывателей. Опасные работы с капсюлями и взрывателями Владимир Иосифович проводил лично, не раз рискуя своим здоровьем, а часто и жизнью.В. И. Рдултовский разработал и большое количество образцов и 80 эскизных проектов, хотя и не принятых на вооружение, но послуживших для него и других конструкторов вехами на пути выбора наиболее рациональных и совершенных вариантов.Была им разработана и первая фугасная авиабомба – ФАБ-250.Характерной профессиональной чертой Владимира Иосифовича было доведение почти каждого проекта до валовых партий и сдачи их в войска - что для такого объекта как боеприпасы имело исключительно важное общегосударственное значение. Наиболее показательны в этом отношении его работы над первыми фугасными снарядами с тротиловым снаряжением, ручными гранатами и образцами взрывателей.Помимо выполнения чисто конструкторских и производственных заданий, Владимир Иосифович провел ряд научно-исследовательских работ. Наибольшую известность принесли работы по определению стойкости взрывчатых веществ при выстреле и факторов, влияющих на чувствительность и быстроту действия взрывателей мгновенного действия, о радиальной и осевой детонации, о подборе замедлений и ряд других. Под руководством известного артиллериста В. М. Трофимова он принял участие в разработке и испытании снарядов веретенообразной формы.Находясь на преподавательской работе, Владимир Иосифович написал Краткий курс трубок и взрывателей для Артиллерийской Академии и подробный исторический очерк развития трубок и взрывателей.В течение всей своей жизни Владимир Иосифович не замыкался в круге вопросов своей специальности, являясь широко образованным инженером и человеком высокой культуры и эрудиции. До последних дней своей трагически оборвавшейся жизни (погиб 13 мая 1939 г.) он интересовался историей войн, вопросами тактики и стратегии, умело связывая их с вопросами развития военной техники.После его смерти остался богатый материал – плод огромного опыта в деле разработки и производства боеприпасов.Специалист по боеприпасам, конструктор и преподаватель, заслуженный деятель науки и техники Владимир Иосифович Pдyлтoвский тридцать семь лет своей жизни посвятил развитию боеспособности артиллерии своей Родины – и золотыми буквами вписан в ее славную историю.