Стратегический маятник. Часть 4

Что же произошло на северном фланге Галицийской битвы на данном этапе сражения? Австрийцы явно переоценили результат Томашевского сражения, посчитав 5-ю армию небоеспособной.Ф. Конрад фон Гетцендорф был введен в заблуждение хвастливыми докладами М. Ауффенберга и посчитал возможным двинуть большую часть армии последнего на юг - ударив в правый фланг русской 3-й армии, наступающей на Львов.Тем временем в 5-ю армию были влиты пополнения, и она 22 августа вновь перешла в наступление, сыграв решающую роль в развернувшемся сражении. 22 августа 25-й корпус провел успешный бой у Машева с австро-венгерским 10-м корпусом (было пленено свыше 1,6 тыс. австрийцев), 25 августа войска П. А. Плеве, взаимодействуя с 21-м армейским корпусом 3-й армии нанесли у Посадова поражение группе Иосифа Фердинанда (потеряла 2,4 тыс. человек пленными и 18 орудий).Тяжелейшие бои 26-27 августа закончились русской победой благодаря смелому маневру П. А. Плеве. Во-первых, сформированный им кавалерийский корпус был брошен в тыл австрийской 4-й армии: у Красноброда и Фрамполя он внес беспорядок в австрийские тылы, разгромив обозы и части прикрытия, далее содействовал разгрому группы эрцгерцога И. Фердинанда в интересах 3-й армии. Во-вторых, вклинившись между группой эрцгерцога и 4-й армией, П. А. Плеве двинул две группы корпусов своей армии по расходящимся направлениям – оказывая помощь соседям: правая группа (25-й и 19-й корпуса) содействовала 4-й, а левая (5-й, 17-й и конный корпуса) – 3-й армиям.Угроза тылу противника, действовавшего против 4-й и 9-й армий, позитивно отразилась на обстановке, сложившейся на фронте этих армий. До этого лобовые атаки их войск на укрепленные позиции противника были безуспешны – и армии выжидали завершения обходного маневра 19-го и 25-го корпусов.Но и оперативный прорыв на фронте русских 9-й и 4-й армий у Люблина и Холма впоследствии также был удачен. Большое значение имело то обстоятельство, что три свежих корпуса (18-й армейский, Гвардейский и 3-й Кавказский армейский) были направлены русским Верховным главнокомандованием на северный фланг Галицийской битвы. Это позволило этим армиям перейти в наступление, что привело к крупному успеху в боях 20-го августа у Суходолов и 22-го августа у Лопенники. Разыгрался встречный бой с австро-венгерским 10-м корпусом при содействии соседнего 5-го корпуса. 1-я гвардейская пехотная дивизия (особенно лейб-гвардии Преображенский полк) понесла под Владиславовым серьезные потери. Серьезен был и трофей: под Суходолами были окружены и взяты в плен до 60 офицеров и 5 тыс. солдат австрийских 2-й и 24-й дивизий 10-го корпуса, захвачено 8 пулеметов. Ф. Конрад Гетцендорф писал о тяжелых потерях 10-го корпуса, отмечая, что в 89-м и 90-м пехотных полках осталось 500 и 800 человек соответственно21 августа в боях под Ходелем потерпела поражение 100-я ландштурменная бригада (около 500 человек попало в плен). Под Лопенниками в результате боя с частями 3-й гренадерской дивизии Гренадерского корпуса в плен попал почти весь 45-й полк (командир полка и 1575 солдат и офицеров) австрийской 24-й дивизии. Гвардейская стрелковая бригада, понеся значительные потери, стремительной атакой сбила 95-ю ландштурменную бригаду, захватив батарею в районе Войцехова, 23-я дивизия 18-го армейского корпуса захватила более 1 тыс. пленных, пулеметы и орудия, 45-я дивизия – более 1,5 тыс. пленных, 2 горных орудия, пулеметы. Это свидетельствовало об успехе воинов 9-й армии.Помощь австрийцам оказали дивизии Силезского ландверного корпуса. Корпус Р. фон Войрша был задействован для стабилизации обстановки на фронте разбитого 10-го корпуса. Генерал Р. фон Войрш – прекрасный фронтовой командир, а его соединение – одно из лучших в кайзеровской армии.Влияние этого соединения обнаружилось сразу. Так, у Романовского леса и Уршулина 3-й кавказский армейский корпус с бригадой 82-й дивизии контратакой германской 4-й ландверной дивизии корпуса Р. фон Войрша были отброшены, потеряв до 1 тыс. человек пленными.С именем корпуса Р. фон Войрша связаны героические бои Гвардейского и Гренадерского корпусов у Тарнавки.Гвардейский и Гренадерский корпуса к вечеру 26 августа продвинулись до 1 км, с большими потерями овладев высотами у Уршулина и Зарашева, а затем залегли под жестоким огнем частей 5-го корпуса. 2-я гренадерская дивизия, сводная бригада и 3-й Кавказский армейский корпус несли большие потери от комбинированного огня противника со стороны леса и высот восточнее Тарнавки. Но затем лейб-гвардии Московский полк вновь атаковал тарнавские высоты, опрокинув германские и австрийские части и, при поддержке гвардейских гренадер, захватил 30 орудий германской 4-й ландверной дивизии (в т. ч. 6 150-мм гаубиц).27-го августа Гвардейский корпус опрокинул правый фланг 5-го корпуса противника, и этот успех передался всему фронту 4-й армии – и противник на некоторых участках начал в беспорядке отходить, бросая оружие и массами сдаваясь в плен. Было захвачено до 5 тыс. пленных, из них около половины германцев. В итоге этих боев русские гвардейцы в боях 26-27 августа захватили большую часть артиллерии германского корпуса – 42 орудия. Потери лейб-гвардии Московского полка - 63 офицера и 3200 солдат, лейб-гвардии Гренадерского полка – 50 офицеров и 2500 солдат.В результате, правый фланг австрийской 1-й армии и германский корпус были разгромлены и стали отходить. Материалы Рейхсархива свидетельствуют о потере Силезским ландверным корпусом за 3 дня боев более 8 тыс. человек (в т. ч. до 7 тыс. в 4-й ландверной дивизии). Большое количество пленных свидетельствовало тяжелом поражении 3-х корпусов противника - австрийских 5-го и 10-го армейских и германского Силезского ландверного. 18-й корпус вышел к Висле, а гвардейцы и гренадеры прорвали австро-германский фронт на ключевом участке - у Тарнавки. И это имело важнейшее стратегическое значение. 4-я армия захватила за 9 дней до 15 тыс. пленных и 55 орудий.В итоге, 27 августа под ударами 4-й и 9-й армий, неприятель, которому угрожали глубоким обходом 25-й и 19-й корпуса 5-й армии, дрогнул. Выход соединений 5-й армии в тыл 1-й армии противника, привел к тому, что командование последней приняло решение об отводе оперативного объединения за р. Сан. Маневр корпусов левофланговой группы 5-й армии был наиболее опасным для 4-й армии противника. 27 августа русские овладели Томашевым (причем, было захвачено свыше 1 тыс. пленных). 28 августа 5-й корпус армии П. А. Плеве нанес поражение группе Иосифа Фердинанда, прикрывавшей тыл австрийской 4-й армии.Юго-Западный фронт переходит в общее наступление. Под его натиском, имея крупные силы русской 5-й армии в тылу войск М. Ауффенберга, австрийцы «сломались» и с 30 августа начали общее отступление.5-я армия стала в Городокском сражении свободной силой (значение схоже с ролью английского экспедиционного корпуса на финальной стадии Марнского сражения – но 5-я армия действовала гораздо активнее), парировать действия которой (тем более уже записанной в разряд разгромленных) австрийцам было нечем.В боях с армиями северного фланга на этапе Городокского сражения лишь пленными противник потерял более 20 тыс. человек, 71 орудие и большое количество пулеметов. Из остатков армейской группы Г. Р. Куммера австрийцы сформировали одну дивизию (106-ю), в то время как то что уцелело от 100-й ландштурменной бригады и 95-й дивизии было выведено с фронта и использовано как этапные войска.На южном фланге противник наносил удар в стык между 3-й и 8-й армиями, прежде всего по корпусам внутренних флангов. На направлении главного удара была создана группировка войск, превосходившая по силам и средствам 3-ю и 8-ю армии. Неприятель, обладавший вдвое большими силами, охватил левый фланг 8-й армии. Австрийская 2-я армия ударом у Комарно 27 августа отбросила 24-й армейский корпус за р. Щержец.Бои за Раву Русскую 26-27 августа на фронте 3-й армии были одними из самых тяжелых в ходе Галицийской битвы. Местность благоприятствовала противнику, представляя собой лесные и болотистые дефиле, в которых австрийцы создали сильную оборонительную полосу в две линии. К концу 27 августа Рава-Русская оставалась в руках австрийцев. Ключевая позиция 10-го корпуса «Козий хребет» неоднократно переходила из рук в руки. К вечеру 29 августа австрийцам удалось вклиниться между русскими 3-й и 8-й армиями, и судьба сражения на южном фланге Галицийской битвы повисла на волоске. Наступление войск Э. Бем-Эрмолли взломало центр 8-й армии.Положение на Львовском направлении становилось для русских очень тяжелым. 8-я армия контратаковала, используя последние резервы, но охват ее левого фланга удалось остановить. Австрийцы, перенеся центр тяжести своих усилий в полосу 8-й армии, опоздали. На фронте армий П. А. Плеве, А. Е. Эверта и П. А. Лечицкого произошел перелом. 28 августа русские овладели Томашевым и стали угрожать тылам ударной группировки австрийцев. С северного направления в тыл австрийской 4-й армии уже выходили 5-й и 17-й корпуса 5-й армии.На участке 8-й армии 30 августа противник вел настойчивые повторные атаки против правого фланга и центра, особенно против 8-го корпуса, но все эти атаки были не только отбиты - 7-й, 8-й и 24-й корпуса сами перешли в наступление.Австро-венгерские войска прервали сражение и начали отступать, ведь их 4-й и 1-й армиям грозил разгром.Итогом 2-го наступления армий Юго-Западного фронта 21-30 августа стало тяжелое поражение австро-венгерских 1-й армии и группы Иосифа Фердинанда и отступление 2-й, 3-й и 4-й армий. Маневр групп корпусов 5-й армии порвал связность австрийского фронта - помогая остальным армия фронта, 5-я армия применила маневр глубокого охвата, наступая в эксцентрических направлениях.Т. о., попытка австрийского командование, прервав наступление между Вислой и Бугом и собрав на своем правом фланге более 2/3 сил галицийского фронта, разгромить русские 3-ю и 8-ю армии и освободить г. Львов, после 6-ти дней тяжелых боев закончилась неудачей - несмотря на тактические успехи австрийских 3-й и 2-й армий. 30 австрийских дивизий должны были спешно отходить - опасаясь за свои коммуникации, над которыми с севера нависала угроза флангового удара со стороны русских 9-й, 4-й и 5-й армий.Сами австрийцы, по словам командарма М. Ауффенберга, характеризовали Городокское сражение, как «призыв к счастью», понимая маловероятность в сложившихся условиях переломить ситуацию. Преследование австро-германских войск, пусть и не такое решительное, как могло быть, привело их к новым потерям. Так, 14-й армейский корпус почти уничтожил австрийскую бригаду у д. Липы 31 августа. В этот же день 5-й корпус захватил более 400 пленных и 8 гаубиц, а 17-й – более 2-х тыс. пленных, обозы и много оружия. В районе Равы Русской было захвачено до 9-ти тыс. пленных, 30 орудий, много пулеметов. 10-я кавалерийская дивизия захватила 31 августа - 1 сентября в районе Яворова обозы австрийских 6-го и 14-го корпусов, 4 гаубицы, 2 легких орудия, много снарядов и обозных повозок.Окончание следует