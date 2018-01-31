10:36 31 января

Стратегический маятник. Часть 4

Что же произошло на северном фланге Галицийской битвы на данном этапе сражения? Австрийцы явно переоценили результат Томашевского сражения, посчитав 5-ю армию небоеспособной.

Ф. Конрад фон Гетцендорф был введен в заблуждение хвастливыми докладами М. Ауффенберга и посчитал возможным двинуть большую часть армии последнего на юг - ударив в правый фланг русской 3-й армии, наступающей на Львов.

Тем временем в 5-ю армию были влиты пополнения, и она 22 августа вновь перешла в наступление, сыграв решающую роль в развернувшемся сражении. 22 августа 25-й корпус провел успешный бой у Машева с австро-венгерским 10-м корпусом (было пленено свыше 1,6 тыс. австрийцев), 25 августа войска П. А. Плеве, взаимодействуя с 21-м армейским корпусом 3-й армии нанесли у Посадова поражение группе Иосифа Фердинанда (потеряла 2,4 тыс. человек пленными и 18 орудий).


Тяжелейшие бои 26-27 августа закончились русской победой благодаря смелому маневру П. А. Плеве. Во-первых, сформированный им кавалерийский корпус был брошен в тыл австрийской 4-й армии: у Красноброда и Фрамполя он внес беспорядок в австрийские тылы, разгромив обозы и части прикрытия, далее содействовал разгрому группы эрцгерцога И. Фердинанда в интересах 3-й армии. Во-вторых, вклинившись между группой эрцгерцога и 4-й армией, П. А. Плеве двинул две группы корпусов своей армии по расходящимся направлениям – оказывая помощь соседям: правая группа (25-й и 19-й корпуса) содействовала 4-й, а левая (5-й, 17-й и конный корпуса) – 3-й армиям.


43. Русская батарея переправляется через галицийскую речку.

Угроза тылу противника, действовавшего против 4-й и 9-й армий, позитивно отразилась на обстановке, сложившейся на фронте этих армий. До этого лобовые атаки их войск на укрепленные позиции противника были безуспешны – и армии выжидали завершения обходного маневра 19-го и 25-го корпусов.

Но и оперативный прорыв на фронте русских 9-й и 4-й армий у Люблина и Холма впоследствии также был удачен. Большое значение имело то обстоятельство, что три свежих корпуса (18-й армейский, Гвардейский и 3-й Кавказский армейский) были направлены русским Верховным главнокомандованием на северный фланг Галицийской битвы. Это позволило этим армиям перейти в наступление, что привело к крупному успеху в боях 20-го августа у Суходолов и 22-го августа у Лопенники. Разыгрался встречный бой с австро-венгерским 10-м корпусом при содействии соседнего 5-го корпуса. 1-я гвардейская пехотная дивизия (особенно лейб-гвардии Преображенский полк) понесла под Владиславовым серьезные потери. Серьезен был и трофей: под Суходолами были окружены и взяты в плен до 60 офицеров и 5 тыс. солдат австрийских 2-й и 24-й дивизий 10-го корпуса, захвачено 8 пулеметов. Ф. Конрад Гетцендорф писал о тяжелых потерях 10-го корпуса, отмечая, что в 89-м и 90-м пехотных полках осталось 500 и 800 человек соответственно [Feldmarchal Conrad. Aus meiner Dienstzeit 1906-1918. B. IV. Wien, 1923. S. 663.].

21 августа в боях под Ходелем потерпела поражение 100-я ландштурменная бригада (около 500 человек попало в плен). Под Лопенниками в результате боя с частями 3-й гренадерской дивизии Гренадерского корпуса в плен попал почти весь 45-й полк (командир полка и 1575 солдат и офицеров) австрийской 24-й дивизии. Гвардейская стрелковая бригада, понеся значительные потери, стремительной атакой сбила 95-ю ландштурменную бригаду, захватив батарею в районе Войцехова, 23-я дивизия 18-го армейского корпуса захватила более 1 тыс. пленных, пулеметы и орудия, 45-я дивизия – более 1,5 тыс. пленных, 2 горных орудия, пулеметы. Это свидетельствовало об успехе воинов 9-й армии.

Помощь австрийцам оказали дивизии Силезского ландверного корпуса. Корпус Р. фон Войрша был задействован для стабилизации обстановки на фронте разбитого 10-го корпуса. Генерал Р. фон Войрш – прекрасный фронтовой командир, а его соединение – одно из лучших в кайзеровской армии.

Влияние этого соединения обнаружилось сразу. Так, у Романовского леса и Уршулина 3-й кавказский армейский корпус с бригадой 82-й дивизии контратакой германской 4-й ландверной дивизии корпуса Р. фон Войрша были отброшены, потеряв до 1 тыс. человек пленными.

С именем корпуса Р. фон Войрша связаны героические бои Гвардейского и Гренадерского корпусов у Тарнавки.

Гвардейский и Гренадерский корпуса к вечеру 26 августа продвинулись до 1 км, с большими потерями овладев высотами у Уршулина и Зарашева, а затем залегли под жестоким огнем частей 5-го корпуса. 2-я гренадерская дивизия, сводная бригада и 3-й Кавказский армейский корпус несли большие потери от комбинированного огня противника со стороны леса и высот восточнее Тарнавки. Но затем лейб-гвардии Московский полк вновь атаковал тарнавские высоты, опрокинув германские и австрийские части и, при поддержке гвардейских гренадер, захватил 30 орудий германской 4-й ландверной дивизии (в т. ч. 6 150-мм гаубиц).

27-го августа Гвардейский корпус опрокинул правый фланг 5-го корпуса противника, и этот успех передался всему фронту 4-й армии – и противник на некоторых участках начал в беспорядке отходить, бросая оружие и массами сдаваясь в плен. Было захвачено до 5 тыс. пленных [Белой А. Галицийская битва С. 311.], из них около половины германцев. В итоге этих боев русские гвардейцы в боях 26-27 августа захватили большую часть артиллерии германского корпуса – 42 орудия [Звегинцов В. В. Лейб гвардии Московский полк 7.11.1811.-7.11.1936. Париж, 1936. С. 48.]. Потери лейб-гвардии Московского полка - 63 офицера и 3200 солдат, лейб-гвардии Гренадерского полка – 50 офицеров и 2500 солдат.

В результате, правый фланг австрийской 1-й армии и германский корпус были разгромлены и стали отходить. Материалы Рейхсархива свидетельствуют о потере Силезским ландверным корпусом за 3 дня боев более 8 тыс. человек (в т. ч. до 7 тыс. в 4-й ландверной дивизии) [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 2. S. 334.]. Большое количество пленных свидетельствовало тяжелом поражении 3-х корпусов противника - австрийских 5-го и 10-го армейских и германского Силезского ландверного. 18-й корпус вышел к Висле, а гвардейцы и гренадеры прорвали австро-германский фронт на ключевом участке - у Тарнавки. И это имело важнейшее стратегическое значение. 4-я армия захватила за 9 дней до 15 тыс. пленных и 55 орудий.

В итоге, 27 августа под ударами 4-й и 9-й армий, неприятель, которому угрожали глубоким обходом 25-й и 19-й корпуса 5-й армии, дрогнул. Выход соединений 5-й армии в тыл 1-й армии противника, привел к тому, что командование последней приняло решение об отводе оперативного объединения за р. Сан. Маневр корпусов левофланговой группы 5-й армии был наиболее опасным для 4-й армии противника. 27 августа русские овладели Томашевым (причем, было захвачено свыше 1 тыс. пленных). 28 августа 5-й корпус армии П. А. Плеве нанес поражение группе Иосифа Фердинанда, прикрывавшей тыл австрийской 4-й армии.





Карта 7. Городокское сражение. Даты по-новому стилю

Юго-Западный фронт переходит в общее наступление. Под его натиском, имея крупные силы русской 5-й армии в тылу войск М. Ауффенберга, австрийцы «сломались» и с 30 августа начали общее отступление.









47. Фото с галицийского фронта.

5-я армия стала в Городокском сражении свободной силой (значение схоже с ролью английского экспедиционного корпуса на финальной стадии Марнского сражения – но 5-я армия действовала гораздо активнее), парировать действия которой (тем более уже записанной в разряд разгромленных) австрийцам было нечем.

В боях с армиями северного фланга на этапе Городокского сражения лишь пленными противник потерял более 20 тыс. человек, 71 орудие и большое количество пулеметов. Из остатков армейской группы Г. Р. Куммера австрийцы сформировали одну дивизию (106-ю), в то время как то что уцелело от 100-й ландштурменной бригады и 95-й дивизии было выведено с фронта и использовано как этапные войска.

На южном фланге противник наносил удар в стык между 3-й и 8-й армиями, прежде всего по корпусам внутренних флангов. На направлении главного удара была создана группировка войск, превосходившая по силам и средствам 3-ю и 8-ю армии. Неприятель, обладавший вдвое большими силами, охватил левый фланг 8-й армии. Австрийская 2-я армия ударом у Комарно 27 августа отбросила 24-й армейский корпус за р. Щержец.

Бои за Раву Русскую 26-27 августа на фронте 3-й армии были одними из самых тяжелых в ходе Галицийской битвы. Местность благоприятствовала противнику, представляя собой лесные и болотистые дефиле, в которых австрийцы создали сильную оборонительную полосу в две линии. К концу 27 августа Рава-Русская оставалась в руках австрийцев. Ключевая позиция 10-го корпуса «Козий хребет» неоднократно переходила из рук в руки. К вечеру 29 августа австрийцам удалось вклиниться между русскими 3-й и 8-й армиями, и судьба сражения на южном фланге Галицийской битвы повисла на волоске. Наступление войск Э. Бем-Эрмолли взломало центр 8-й армии.



Положение на Львовском направлении становилось для русских очень тяжелым. 8-я армия контратаковала, используя последние резервы, но охват ее левого фланга удалось остановить. Австрийцы, перенеся центр тяжести своих усилий в полосу 8-й армии, опоздали. На фронте армий П. А. Плеве, А. Е. Эверта и П. А. Лечицкого произошел перелом. 28 августа русские овладели Томашевым и стали угрожать тылам ударной группировки австрийцев. С северного направления в тыл австрийской 4-й армии уже выходили 5-й и 17-й корпуса 5-й армии.

На участке 8-й армии 30 августа противник вел настойчивые повторные атаки против правого фланга и центра, особенно против 8-го корпуса, но все эти атаки были не только отбиты - 7-й, 8-й и 24-й корпуса сами перешли в наступление.

Австро-венгерские войска прервали сражение и начали отступать, ведь их 4-й и 1-й армиям грозил разгром.



Итогом 2-го наступления армий Юго-Западного фронта 21-30 августа стало тяжелое поражение австро-венгерских 1-й армии и группы Иосифа Фердинанда и отступление 2-й, 3-й и 4-й армий. Маневр групп корпусов 5-й армии порвал связность австрийского фронта - помогая остальным армия фронта, 5-я армия применила маневр глубокого охвата, наступая в эксцентрических направлениях.

Т. о., попытка австрийского командование, прервав наступление между Вислой и Бугом и собрав на своем правом фланге более 2/3 сил галицийского фронта, разгромить русские 3-ю и 8-ю армии и освободить г. Львов, после 6-ти дней тяжелых боев закончилась неудачей - несмотря на тактические успехи австрийских 3-й и 2-й армий. 30 австрийских дивизий должны были спешно отходить - опасаясь за свои коммуникации, над которыми с севера нависала угроза флангового удара со стороны русских 9-й, 4-й и 5-й армий.

Сами австрийцы, по словам командарма М. Ауффенберга, характеризовали Городокское сражение, как «призыв к счастью», понимая маловероятность в сложившихся условиях переломить ситуацию. Преследование австро-германских войск, пусть и не такое решительное, как могло быть, привело их к новым потерям. Так, 14-й армейский корпус почти уничтожил австрийскую бригаду у д. Липы 31 августа. В этот же день 5-й корпус захватил более 400 пленных и 8 гаубиц, а 17-й – более 2-х тыс. пленных, обозы и много оружия. В районе Равы Русской было захвачено до 9-ти тыс. пленных, 30 орудий, много пулеметов. 10-я кавалерийская дивизия захватила 31 августа - 1 сентября в районе Яворова обозы австрийских 6-го и 14-го корпусов, 4 гаубицы, 2 легких орудия, много снарядов и обозных повозок.

Окончание следует


16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Всадник без головы Сегодня, 06:20
    Тарнавка – прикольная битва. Одним разом – столько пушек!
    Всадник без головы
    1. XII легион Сегодня, 07:19
      Да, Вы абсолютно правы.
      Капитаны Виниковский и Вольфман в ст. "Ночная атака сводной бригады 2-й гв. дивизии у Тарнавки №2 ВИЖ за 1939. приводят следующие интересные подробности боя (датировки - по-новому стилю, Источники - дела ЦВИА: ф. 2118, оп. II, д. № 14, л. 726; д. № 69, л. 47; д. № 100, лл. 6-8; ф. 2177, оп. I, д. №28, лл. 1-5; д. № 154, л. 53; ф. 2179, оп. I; д. № 152, л. 14. ).
      ... в состав бригады, кроме лейб-гвардейского Московского полка, вошли 205-й и 206-й пехотные полки 52-й пехотной дивизии и 2-й батальон 81-го пехотного полка 21-й пехотной дивизии 3-го Кавказского корпуса. В состав сводной бригады входили также 1-й дивизион 2-й (гв.?) артиллерийской бригады и три батареи 52-й артиллерийской бригады. …
      Таким образом, сводная 1-я бригада 2-й гвардейской дивизии под командованием генерала Киселевского состояла из одного полка, входившего организационно в ее состав, и двух полков разных дивизий другого корпуса.
      В ночь с 7 на 8 сентября генерал Киселевский получил от командира 3-го Кавказского корпуса устное приказание с утра 8 сентября атаковать у д. Высоке позиции 4-й ландверной германской дивизии корпуса Войрша, занимавшей высоты восточнее Тарнавки.
      ...
      Атака была назначена на 9 часов утра. Ее основным объектом были Тарнавские высоты, являвшиеся наиболее укрепленным участком правого фланга корпуса Войрша. На фронте 8 км должно было наступать около трех русских дивизий при поддержке 136 орудий, что в среднем составляет на 1 км фронта 0,5 дивизии и 22 орудия. Силы обороны насчитывали две немецкие дивизии четырехполкового состава.
      Следовательно, русские имели незначительное превосходство.

      В идею этого плана было заложено отвлечение сил противника фронтальным наступлением сводной бригады и нанесение решающего удара по флангам гермаацев. Для сводной бригады задача была наиболее тяжелой, ибо противник занимал командующие высоты, а наступать надо было по открытой местности.
      На рассвете 8 сентября немцы а целях срыва готовящейся атаки русских открыли сильный фланговый артиллерийский огонь по району сосредоточения сводной бригады, не давая возможности ее частям занять исходные позиции на восточной окраине Высоке.
      Артиллерия русских, несмотря на то, что атака была назначена в 9 часов, начала артиллерийскую подготовку только в 9 часов; это сорвало начало атаки и позволило немцам провести артиллерийскую контрподготовку. Начиная с 9 часов, в течение всего дня русская артиллерия вела интенсивный огонь…. Управление огнем было централизовано в руках инспектора артиллерии гренадерского клорпуса ...
      Начав атаку между 16.30 и 17.15, части 2-й гренадерской дивизии, сводной бригады и 3-го Кавказского корпуса понесли большие потери от артиллерийского и пехотного огня противника с высоты восточнее Тарнавки и со стороны леса севернее ее. Огневая система противника оказалась не подавленной артиллерийским огнем русских, который велся на протяжении всего дня. Поэтому части продвигались очень медленно ...

      Получив в 22.30 от начальника боевого участка приказание о прекращении действий, части, наступавшие справа и слева от сводной бригады, остановились и начали приводить себя в порядок. По инициативе командира бригады на высоту восточнее Тарнавки была послана разведка, которая установила, что немецкие части отведены за обратный скат высоты для варки пищи в котелках (походных кухонь у германцев не было). Считая, что это является наиболее удобным моментом для того, чтобы застать противника врасплох, командир бригады решил продолжать атаку, но только без стрельбы, с расчетом на внезапность.
      На правом фланге бригады, на широком фронте около 2 км наступал Московский лейб-гвардейский полк, который по решению командира бригады наносил главный удар в лоб на высоту восточнее Тарнавки. Левее, уступом назад, наступали 205-й и 206-й пехотные полки...
      Таким образом, атака сильно укрепленной позиции противника была возложена на один полк (без двух рот), который наступал на фронте в 2 км. Эти силы явно не соответствовали ширине фронта атакуемого участка, хотя командир бригады, имея в своем распоряжении еще два полка, мог облегчить задачу Московского полка, выведя хотя бы еще один из полков в первую линию. Однако план ночной атаки имел одно важное преимущество: он обеспечивал быстроту и внезапность и поэтому сулил успех даже без перегруппировки.
      Около 23 часов Московский полк, наступая без стрельбы, штыковой атакой уничтожил немецкое боевое охранение, выставленное на гребень высоты германскими частями, ушедшими обедать. Продвинувшись вперед еще на 100-200 м, русские части вышли к артиллерийским позициям германцев, где захватили врасплох всю прислугу, перебили ее и - овладели орудиями.
      После некоторого замешательства части 4-й германской ландверной дивизии пытались контратаковать Московский полк, уже занявший Тарнавскую высоту (гребень и восточную ее часть). Но подошедшим резервом сводной бригады контратака немцев была отбита, и русские части приступили к созданию системы обороны вокруг каждой из трех групп захваченных орудий. Понимая, что немцы будут продолжать попытки отнять потерянную артиллерию и позиции, командир бригады принял срочные меры по вывозу захваченных орудий в тыл и затребовал помощь от 3-го Кавказского корпуса. Он связался с командиром корпуса и получил войска для усиления обороны; однако вывезти артиллерию в эту ночь полностью не удалось вследствие нежелания соседей помочь выделением артиллерийских запряжек.

      В течение ночи противник несколько раз пытался овладеть окопами, занятыми бригадой, но каждый раз контратаками русских успешно отбивался. Около 5 часов утра 9 сентября они снова пошли в атаку от Тарнавки, но и на этот раз их усилия были тщетны. В 6 часов утра началась артиллерийская подготовка новой немецкой атаки, которая была проведена в 7 час. 30 мин. с направления г. д.в. восточнее Тарнавки. Атака также была отбита. Последний раз немцы провели артиллерийскую подготовку в 8 часов, по, видимо, окончательно потеряв надежду на овладение Тарнавской высотой, отказались от дальнейших попыток наступления.
      В результате ночной атаки бригады было захвачено 28 германских орудий, из них шесть 150-мм гаубиц. 4-я германская ландверная дивизия, понеся крупные потери начала в беспорядке отходить на запад. Образовавшийся прорыв фронта обеспечил главным силам 4-й армии развитие дальнейшего успеха с утра 9 сентября.

      Внезапная ночная атака сводной бригады в ночь с 8 на 9 сентября 1914 г. у Тарнавки может служить примером удачных ночных действий. Она явилась следствием осознанной необходимости прорыва сильно укрепленной позиции противника, требовавшего больших усилий и жертв при дневном наступлении. Ночная атака была проведена без особой подготовки, так как она фактически являлась продолжением дневного наступления.
      Успех, которым завершилась атака сводной бригады, был обеспечен ее внезапностью. Если германские части не ожидали ночной атаки с фланга в направлении леса северо-восточнее Тарнавка и в обход Тарнавских высот с юга, то тем более они не ждали удара в лоб на эти высоты. Поэтому выбор направления главного удара в данном частном случае был сделан правильно.
      По численному составу сводная бригада может быть приравнена к пехотной дивизии. Атака ночью в составе дивизии являлась обычной в условиях мировой войны. Удачный пример атаки высот у Тарнавки является доказательством возможности привлечения целой стрелковой дивизии для ночного наступления.
      Сводная бригада вела наступление в полосе шириною 5-7 км. Для непосредственного охранения наступающих частей вперед были выдвинуты дозоры. За дозорами наступала пехота густыми цепями, имея между ротами интервалы 200 м. Резервы и поддержки шли непосредственно за передовыми цепями...
      Атаке германских позиций предшествовала разведка, высланная непосредственно командиром бригады. Эта разведка определила расположение противника и его огневых средств, в частности артиллерийских позиций. Более того, она установила, что части противника отведены за обратные скаты Тарнавской высоты для варки пищи. Это позволило командиру бригады, во-первых, выбрать наиболее удобный момент для атаки и, во-вторых, нанести удар по решающему месту, т.е. по артиллерийским позициям, лишив противника в самом начале боя почти всей его дивизионной артиллерии.
      К числу причин, обеспечивших успех ночной атаки сводной бригады, следует отнести широкую инициативу, решительность и отличное руководство командира бригады генерала Киселевского, который в решающие моменты сам находился непосредственно на поле боя и лично давал указания командирам полков. Правильно оценив создавшуюся обстановку к наступлению темноты и умело использовав ее, командир бригады смелым, энергичным и внезапным штыковым ударом обеспечил дальнейший успех всей армии. В кризисный момент боя он помог частям путем своевременного выдвижения резервов.
      Русские солдаты дрались уверенно, храбро и еще раз доказали, что при умелом руководстве начальников они способны на многое.
      ...
      Сводная бригада, подготовив ночной атакой условия для последующего перехода в наступление частей всей 4-й армии, тем самым доказала, что тактический успех ночной атаки может быть превращен в оперативный успех.
      XII легион
      1. XII легион Сегодня, 07:39
        А упомянутый в тексте Звегинцов В. В. Лейб гвардии Московский полк 7.11.1811.-7.11.1936. Париж, 1936.
        Отмечал:
        В 7 часов 15 минут вечера... началось безостановочное движение полка в
        атаку. Следуя за своими командирами, роты сомкнутыми шеренгами, быстрым шагом, подравниваясь на ходу, двинулись вперед ...
        Первые 300 шагов роты прошли без потерь, так как проходили мертвое пространство, а артиллерия противника продолжала обстреливать окопы у Господского Двора и лощину с рощей.
        Но едва роты перевалили через бугор, вся австро-германская артиллерия (48 как легких так и тяжелых орудий) перенесла свой огонь на них.
        Разрывы снарядов заволокли дымом весь боевой порядок полка, вырывая из строя целыя группы людей.
        Полк также нес большие потери от пулеметного и ружейного огня прикрыти неприятельской артиллерии.

        Роты бросились бегом.. чтобы как можно скорей дойти до орудий.
        Только великолепный состав Гвардейского полка, с его лучшими солдатами мирной подготовки, мог идти в атаку под таким губительным огнем бегом около 2000 шагов.
        … около пушек, Московцы встретили достойного противника. Прислуга орудий и пехотное прикрытие, следуя примеру своих офицеров, защищались до последнего, отстреливаясь из ружей и револьверов. … Пленнных почти не было…
        Полк захватил всю артиллерию ..., кромe одной батареи, которой удалось сняться с позиции.…
        …В течение ночи противник произвел три больших и несколько малых контратак, которые были отбиты штыками. Контратаки производились с трех сторон, и полк был почти окружен противником.
        Чудо-богатыри Московцы показали себя достойными потомками Бородинских и Анаб-Конакских героев не только беспримерным пренебрежением к смерти … при взятии 42-х орудий, но проявили особую твердость духа и отменную дисциплину при отражении атак противника, начавшихся с ночи и усилившихся с самого раннего утра 27 августа. Под палящими лучами солнца, без пищи и воды они геройски отражали яростные повторные атаки немцев…

        Случай уникальный - захват почти всей артиллерии целой дивизии!
        XII легион
        1. Всадник без головы Сегодня, 07:44
          Спасибо за более чем обстоятельный ответ
          Интересные и подробные примечания!
          Всадник без головы
          1. Вышибала Сегодня, 08:56
            Присоединяюсь
            Шикарный и очень характерный для РИА боевой эпизод
            Подравниваться под огнем и впереди с офицерами.
            Киселевский красавчик

            Вырос от комбрига 2-й гвпд до ком-го 10 армией (лето 17-го)
            Вышибала
  2. Ольгович Сегодня, 07:24
    Читаешь и видишь воочию-как "не хотели " русские войска воевать в ПМВ...
    Ольгович
  3. parusnik Сегодня, 07:47
    В Полевом лазарете...
    Ночь порвёт наболевшие нити.
    Вряд ли их дотянуть до утра.
    Я прошу об одном, напишите,
    Напишите три строчки, сестра.
    Вот вам адрес жены моей бедной.
    Напишите ей несколько слов,
    Что я в руку контужен безвредно,
    Поправляюсь и буду здоров.
    Напишите, что мальчика Вову
    Я целую как только могу.
    И австрийскую каску из Львова
    Я в подарок ему берегу.
    А отцу напишите отдельно,
    Как прославлен наш доблестный полк
    И что в грудь я был ранен смертельно,
    Исполняя мой воинский долг...Стихи из того времени написал полузабытый ныне Сергей Копыткин..
    parusnik
  4. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:13
    Прекрасная и очень информативная статья. Читая о действиях Гвардейского корпуса в очередной раз убеждаюсь, что выучка кадровой русской армии в те годы находилась на потрясающей высоте. С интересом жду продолжения. Автору—моя искренняя благодарность за проделанный труд! hi
    ПоручикТетеринъ
  5. BRONEVIK Сегодня, 08:36
    Если можно провести такое сравнение, то Гетцендорфу - человеку, не боявшемуся рисковать, был противовес в лице П. А. Плеве.
    Не побояться перейти в эксцентрическое наступление и 2 группами своих корпусов тащить за уши соседей - мнущуюся 4-ю армию и слишком ушедшую на юг и увлекшуюся Львовом 3-ю армию.
    Кроме комфронта из всех командармов наверное единственный кто думал о фронтовой операции - стабилизируя фронт и придавая ему целостность, активно взаимодействуя с соседями
    BRONEVIK
    1. Вышибала Сегодня, 08:57
      Да, и ведь как все было вовремя wink
      Вышибала
Картина дня