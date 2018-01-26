Клеветникам России

"Оставьте: это спор славян между собою,Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,Вопрос, которого не разрешите вы".Псевдопатриоты России и якобы русские националисты постоянно требуют от граждан Украины покаяния. Сам факт не поддержки майдана даже (его поддержала масса граждан России, от которых не требуют покаяния), а сам факт гражданства Украины, делает виновным каждого - и каждый должен покаяться.Этому рефрену много лет. Но каждый раз, когда имеет место появление гражданина Украины, который не только раскаялся, не только признал ошибочность своих взглядов, но и активно начинает работать против киевского режима, поднимается дикий хай ровно тех же, которые требовали покаяния.Логика "железобетонная": "Мы не верим в искренность его раскаяния, он нас обманывает, он должен не писать антивоенные стихи (или ездить с разоблачением Хунты за границу, или снимать антифашистские ролики или быть популярным блоггером, как-то иначе проявляться в медийном пространстве) - он должен ехать на Донбасс, восстанавливать руины и вымаливать на коленях прощение там".Что интересно, основная масса этих "требовальщиков", не живет в ЛНР и ДНР. Это благополучные граждане России, мирно и спокойно живущие за тысячи километров и войну видевшие лишь по телевизору. Можно встретить несколько человек, которые вроде бы были на Донбассе, но давно оттуда уехали.А вот как раз мнение ополченцев, нынешних, действующих, в расчет не принимается. Если тот же Прилепин выскажется в защиту той Евгении Бильченко, "русо-патриото" тут же начинают поливать помоями и "неправильного" ополченца. Он, мол, и воюет не так, и поехал де туда из корыстных побуждений, и вообще, его еще самого проверить надо. При этом от требующих априори не требуется ничего никому доказывать - сам факт принадлежности их к шайке "требовальщиков" ставит их выше любого, кто осмеливается иметь собственное, отличное от их собственного, мнение.Невольно напрашивается вывод о том, что вся эта масса (небольшая, но голосистая) на самом деле или патологически глупы, или сознательно работает на врага. Как я понимаю, единицы действительно работают на раскол России, сознательно ведут информационную войну с Россией под видом "ура-патриотов". А большинство остальных бездумно за ними повторяет ахинею: "Не верю, не искренне, не так раскаиваются".На самом деле никакое раскаяние в любом виде не нужно ни одному из этих псевдопатриотов. Они спокойно требуют раскаяния от выживших в Харькове или Одессе, они причисляют к поддерживающим киевский режим миллионы пенсионеров, строивших СССР, детей, жен и родителей ополченцев, которые остались на оккупированной территории.Они обвиняют сумевших ускользнуть от СБУ и нацистов в том, что сумели уйти, а не сели в тюрьму или не умерли в канаве. Они требуют от освобожденных из застенков доказательств того, что сидевшие в тюрьмах не завербованы СБУ и приводят в качестве обвинений показания нескольких не слишком вменяемых особей, заключающиеся в утверждениях "Я лично" и "в ...надцатом году писали...".Что забавно, все эти псевдопатриоты ничтоже сумняшеся присваивают себе право говорить от имени всей России и всех русских. И не только говорить, но и карать: "Я и суд присяжных, я и адвокат".Господа, так говорят те, кто сам никогда и ни в чем не раскаивался. Тем более - публично. И кто ничего никогда не делал. Так голосят те, кто не винит себя в том, что в 1991-м и в 1993-м сидел дома у телевизора. Так легко разбрасываются обвинениями те, кто не задумываясь откосил от армии не только в 90-е, но и после - уже в ХХI веке. Так пишут обвинения на заборах и в соцсетях те, кто лишь по счастливому выбору родителей родился на территории Российской Федерации, кто ради права стать гражданином России пальцем о палец не ударил и ничего для своей Родины не сделал.И есть у меня сильное подозрение, что именно способность тех, кого они критикуют, на ПОСТУПОК (а публичное признание своей неправоты всегда поступок), вызывает подсознательное неприятие у всех этих крикунов.Потому что сами они не способны даже просто на поступок - с маленькой буквы.P.S. Если что меня в этой ситуации и утешает, так это малочисленность этой горластой группы, её маргинальность и неприятие подобных взглядов подавляющим большинством русских, где бы они не проживали. Жаль лишь, что такие клеветники клевещут не только на огульно ими обвиняемых во всех смертных грехах людей, но и на Россию. К сожалению, заказчики этих маргиналов успешно распространяют за пределами России их бредни. Демонстрируя жителям иных государств искаженный образ каких то невменяемых дикарей.Особенно старательно цитируют Этих "ура-патриотов" подконтрольные киевскому режиму СМИ. Как доказательство и устрашение - не идите туда. там вас затравят, как предателей и бешеных собак.Впрочем, за это клеветникам и платят заказчики.