09:53 26 января

Клеветникам России



"Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы".


Псевдопатриоты России и якобы русские националисты постоянно требуют от граждан Украины покаяния. Сам факт не поддержки майдана даже (его поддержала масса граждан России, от которых не требуют покаяния), а сам факт гражданства Украины, делает виновным каждого - и каждый должен покаяться.

Этому рефрену много лет. Но каждый раз, когда имеет место появление гражданина Украины, который не только раскаялся, не только признал ошибочность своих взглядов, но и активно начинает работать против киевского режима, поднимается дикий хай ровно тех же, которые требовали покаяния.

Логика "железобетонная": "Мы не верим в искренность его раскаяния, он нас обманывает, он должен не писать антивоенные стихи (или ездить с разоблачением Хунты за границу, или снимать антифашистские ролики или быть популярным блоггером, как-то иначе проявляться в медийном пространстве) - он должен ехать на Донбасс, восстанавливать руины и вымаливать на коленях прощение там".

Что интересно, основная масса этих "требовальщиков", не живет в ЛНР и ДНР. Это благополучные граждане России, мирно и спокойно живущие за тысячи километров и войну видевшие лишь по телевизору. Можно встретить несколько человек, которые вроде бы были на Донбассе, но давно оттуда уехали.

А вот как раз мнение ополченцев, нынешних, действующих, в расчет не принимается. Если тот же Прилепин выскажется в защиту той Евгении Бильченко, "русо-патриото" тут же начинают поливать помоями и "неправильного" ополченца. Он, мол, и воюет не так, и поехал де туда из корыстных побуждений, и вообще, его еще самого проверить надо. При этом от требующих априори не требуется ничего никому доказывать - сам факт принадлежности их к шайке "требовальщиков" ставит их выше любого, кто осмеливается иметь собственное, отличное от их собственного, мнение.

Невольно напрашивается вывод о том, что вся эта масса (небольшая, но голосистая) на самом деле или патологически глупы, или сознательно работает на врага. Как я понимаю, единицы действительно работают на раскол России, сознательно ведут информационную войну с Россией под видом "ура-патриотов". А большинство остальных бездумно за ними повторяет ахинею: "Не верю, не искренне, не так раскаиваются".
На самом деле никакое раскаяние в любом виде не нужно ни одному из этих псевдопатриотов. Они спокойно требуют раскаяния от выживших в Харькове или Одессе, они причисляют к поддерживающим киевский режим миллионы пенсионеров, строивших СССР, детей, жен и родителей ополченцев, которые остались на оккупированной территории.

Они обвиняют сумевших ускользнуть от СБУ и нацистов в том, что сумели уйти, а не сели в тюрьму или не умерли в канаве. Они требуют от освобожденных из застенков доказательств того, что сидевшие в тюрьмах не завербованы СБУ и приводят в качестве обвинений показания нескольких не слишком вменяемых особей, заключающиеся в утверждениях "Я лично" и "в ...надцатом году писали...".

Что забавно, все эти псевдопатриоты ничтоже сумняшеся присваивают себе право говорить от имени всей России и всех русских. И не только говорить, но и карать: "Я и суд присяжных, я и адвокат".

Господа, так говорят те, кто сам никогда и ни в чем не раскаивался. Тем более - публично. И кто ничего никогда не делал. Так голосят те, кто не винит себя в том, что в 1991-м и в 1993-м сидел дома у телевизора. Так легко разбрасываются обвинениями те, кто не задумываясь откосил от армии не только в 90-е, но и после - уже в ХХI веке. Так пишут обвинения на заборах и в соцсетях те, кто лишь по счастливому выбору родителей родился на территории Российской Федерации, кто ради права стать гражданином России пальцем о палец не ударил и ничего для своей Родины не сделал.

И есть у меня сильное подозрение, что именно способность тех, кого они критикуют, на ПОСТУПОК (а публичное признание своей неправоты всегда поступок), вызывает подсознательное неприятие у всех этих крикунов.

Потому что сами они не способны даже просто на поступок - с маленькой буквы.

P.S. Если что меня в этой ситуации и утешает, так это малочисленность этой горластой группы, её маргинальность и неприятие подобных взглядов подавляющим большинством русских, где бы они не проживали. Жаль лишь, что такие клеветники клевещут не только на огульно ими обвиняемых во всех смертных грехах людей, но и на Россию. К сожалению, заказчики этих маргиналов успешно распространяют за пределами России их бредни. Демонстрируя жителям иных государств искаженный образ каких то невменяемых дикарей.

Особенно старательно цитируют Этих "ура-патриотов" подконтрольные киевскому режиму СМИ. Как доказательство и устрашение - не идите туда. там вас затравят, как предателей и бешеных собак.

Впрочем, за это клеветникам и платят заказчики.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: liveinternet
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Комментарии 18

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Фабула статьи понятна, а вот кого больше клеймит автор украинцев или россиян, которые не прочь покаяться за Крым и "оккупацию" не совсем понятно. Если проще, то на Украине "ура-патриоты" всех остальных уже задолбали.
    rotmistr60
    1. dsk Сегодня, 07:06
      Здравствуйте Геннадий!
      русских, где бы они не проживали
      "Россия - матушка" не должна оставлять своих детей без моральной опеки и в ответ она получит, рано или поздно, благодарную любовь.
      dsk
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:21
        Приветствую, Сергей! hi
        в ответ она получит, рано или поздно, благодарную любовь
        Звучит конечно красиво, но почему-то за последние десятилетия возросло количество тех кому наплевать на матушку, т.к. душа прикипела к дядюшке (Сэму).
        rotmistr60
      2. 210окв Сегодня, 09:17
        В статье все" немного приукрашено".Работают у нас на предприятии выходцы из ЛДНР.Отец одного из них в Киеве..Да никто его за это не корит.Иногда после знаковых событий могут спросить мол как ТАМ?
        Цитата: dsk
        Здравствуйте Геннадий!
        русских, где бы они не проживали
        "Россия - матушка" не должна оставлять своих детей без моральной опеки и в ответ она получит, рано или поздно, благодарную любовь.
        210окв
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    P.S. Если что меня в этой ситуации и утешает, так это малочисленность этой горластой группы, её маргинальность и неприятие подобных взглядов подавляющим большинством русских, где бы они не проживали.

    А стОит ли на них тратить нервы и здоровье? Вымрут они сами по себе. angry
    a.s.zzz888
  3. inkass_98 Сегодня, 07:13
    Бомбануло-то как у Михаила. Аж в глазах замельтешило.
    inkass_98
    1. Vard Сегодня, 07:32
      Прочитал статью и не нашёл повода для паники... маргиналы были, есть и будут... и тратить на них нервы абсолютно бесполезное занятие...
      Vard
    2. Reptiloid Сегодня, 09:42
      Цитата: inkass_98
      Бомбануло-то как у Михаила. Аж в глазах замельтешило.

      Главное,что? Хоть кого бы конкретно обозначил, а то общие фразы В сети полно роликов об украинцах приехавших в Россию навсегда или на время. Никто о подобном явлении не упоминает.Украинцы здесь на заработках----никаких с них покаяний не требуют.
      Непонятная статья
      Reptiloid
  4. Veltmajster Сегодня, 07:23
    Да, вроде складно написано. Только память у автора статьи короткая. Что же он не вспомнит, как и в 2014-м и в 2013-м, россияне пытались отговорить и предостеречь украинцев от переворота? Как убеждали их, не верить в «доброту» и «порядочность» Запада? И что получли в ответ? Целый проливень ругани, проклятий и обвинений во всех грехах. Теперь до некоторых из них , например-до той же Бильченко, начинает доходить . Опять же-это их дело. Поддерживать их в этом благом начинании, русские точно не обязаны. Как говориться: что вор прощеный, что конь леченый, что еврей крещеный, что враг замиреный. Много ли ему веры?
    Veltmajster
  5. Михаил55 Сегодня, 07:27
    Очень правильно тезка написал! Ну. постеснялся Жириновского озвучить...ну и ладно lol
    Горе-патриоты и у нас и на Украине делают грязную, поганую работу разделяющие наши братские народы. Прошло уже почти 4 года после переворота, а не стерлась ПАМЯТЬ. Мы один народ. Настанут хорошие времена и сами же украинцы выкосят всю эту нечисть и будет между нами МИР! Зачем мерить историю годами? Не все сразу делается...
    Михаил55
  6. Dzmicer Сегодня, 08:36
    В "профессиональные" "русские" "националисты" русских принципиально не берут.
    Dzmicer
  7. татарин 174 Сегодня, 08:47
    В народе одно из их определений это "горлопаны" и таких полно везде и будут они всегда, так уж устроено любое общество. Не надо на них обращать внимание и тратить на них своё время. Да и лечится это горлопанство или кулаком в морду или весомым словом и презрением, так что и дальше надо эти методы продолжать использовать.
    татарин 174
  8. Опер Сегодня, 09:28
    Честно говоря я не вижу такой ситуации в России, чтобы на бедных украинцев набрасывались и заставляли просить прощения во всех смертных грехах! Наоборот могу привести массу случаев просто отеческого отношения простых русских людей к украинцам, как к своим попавшим в беду. Мало того, в конце статьи автор сам указывает, что если противоположное отношение и есть так носителями этого является маленькая маргинальная группа! Такое было, есть и будет всегда. И хорошо, что эта группа маленькая! Но вопрос есть. И на самом деле он значительно глубже, чем можно подумать прочитав статью. Людям, которые интересуются русской историей ясно, что сам путь украинства это путь предательства части русского народа своих русских корней, своей истории, культуры и могил великих предков. Здесь можно многое, что сказать... То, что сейчас происходит на Украине случилось не вдруг и не вчера и не в 2014 году и не после распада СССР! Всем нам надо очень четко осознавать, что помимо нормальных русских людей волею судьбы оказавшихся в самостийном государстве существует другая группа украинствующих! И группа это не маленькая и состоящая не только и даже не столько из прыщавых юнцов, а из людей мотивированных русофобскими идеями, сплоченных и готовых действовать! Когда мы говорим о братстве и об одном по сути народе ( а так оно и есть) не надо себя обманывать, что вот достаточно одного мало мальски серьезного толчка и все там рассосется и само разбежится. Нет! Путь этот хоть и во благо, но долгий не простой и к сожалению кровавый. Вспомните, что бандеровщина была окончательно разгромлена (организованная) только к концу 50 - х годов! И не надо говорить о том, что Россия опять что то не сделала, сделала не так или недоделала! В том, что с 2014 года на Украине не состоялось не одной действительно антивоенной демонстрации ведь не Россия виновата! А противоположные под лозунгами дайте папе танк и Донбасс должен смыть вину кровью мы наблюдаем неоднократно, как и факельные шествия! Русские могут помочь, должны помочь и помогают! Но вот осознать свою русскость и стремиться к этому украинцы должны сами! Я не говорю сейчас о Донбассе, думаю вы понимаете! И последнее, на всякий случай скажу, что я не косил от армии и в 1993 году не сидел у телевизора...
    Опер
  9. изя топ Сегодня, 09:31
    Псевдопатриоты России и якобы русские националисты постоянно требуют от граждан Украины покаяния. Сам факт не поддержки майдана даже (его поддержала масса граждан России, от которых не требуют покаяния), а сам факт гражданства Украины, делает виновным каждого - и каждый должен покаяться.
    И?в чем не правы?
    изя топ
  10. Квадратный Сегодня, 09:36
    на Украине "ура-патриоты" всех остальных уже задолбали.

    Ура-патриоты всех уже задолбали и на Украине, и в России
    Действительно, если экономика не айс (в разных пропорциях) - надо ж пар стравливать
    Квадратный
  11. Paul Zewike Сегодня, 09:45
    Много букв высосано из пальца.
    Paul Zewike
  12. mavrus Сегодня, 09:48
    Уже то что "масса россиян" поддержала скачки на майдане... многое говорит о том, что творится в черепной коробке афтора. Дальше можно не читать.
    mavrus
  13. kartalovkolya Сегодня, 09:52
    Очередное БЛА-БЛА-БЛА,а где конкретные факты и фамилии? Хотя и без этого тем у кого работают оба полушария мозга и так понятно то ,что большинство "ура-патриотических" агиток сфабрикованы на антироссийской кухне и далеко не факт,что в России! Любой "вброс" нужно рассматривать с точки зрения "кому это выгодно" и сразу все станет на места! Да проще посмотреть наше ТВ ,на котором столько всякой антироссийской погани,что иногда задумываешься о том чьё ТВ ты смотришь!
    kartalovkolya
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