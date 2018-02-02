11:08 02 февраля

Стратегический маятник. Часть 5

Результаты Галицийской битвы впечатляли. Это сражение представляет из себя одну из ярчайших побед русского оружия. Оперативный рисунок Галицийской битвы представлял собой попытку со стороны 4-х армий Юго-Западного фронта добиться окружения главных сил австро-венгерской армии на Русском фронте. Формами оперативного маневра являлись – прорыв, действия на коммуникациях и фланговый охват. Результат выразился в нанесении серьезного поражения главным силам противника – но оперативного окружения его сил, прежде всего вследствие изменившегося стратегического развертывания австрийских армий, добиться не удалось. Операция интересна маневром русской 5-й армии, эффективно применявшей действия на коммуникациях и фланговый охват сил противника, противостоявших другим армиям Юго-Западного фронта.

Н. Н. Головин, сравнивая оперативную работу русского командования (прежде всего в лице начальника штаба фронта М. В. Алексеева) с аналогичной деятельностью командования французской и германской армий, отмечал, что имеется «полное право поставить его в стратегическом отношении наравне с лучшими представителями и французского и германского генерального штаба» [Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. Дни перелома Галицийской битвы. С. 113.].

Сражение интересно рядом встречных боев и энергичных маневров, многие из которых были успешны для австро-германцев. Во многом исход операции для противников предопределили умелое оперирование оперативными и стратегическими резервами. Русское Верховное командование смогло в должной степени распорядиться резервами, сформировав 9-ю армию, и введя ее в бой на северном фланге битвы. Сосредотачивая 9-ю армию в качестве стратегического резерва под Варшавой, русская Ставка, после неудачного оборота дел на Юго-Западном фронте, реализовала железнодорожный маневр, усилив правый фланг 4-й армии в районе Люблина, что позволило преодолеть негативную обстановку на северном фланге Галицийской битвы.


Прибытие на Вислу германской 9-й армии и паводок на р. Сан вынудили русских, прекратив преследование австрийцев, перейти к решению иных стратегических задач. Но, если бы германское командование предпочло решению собственных сиюминутных задач коалиционные интересы, стратегическая обстановка и результаты Галицийской битвы могли быть иными. Ф. Конрад фон Гетцендорф констатировал: «По заключенному соглашению германцы должны были собрать к востоку от Нижней Вислы, к северу от Торна, по меньшей мере 12 дивизий, которые должны были наступать через Млаву в направлении на Седлец, в то время, как мы двигаемся к Люблину. Мы исполнили наше обязательство; германцы же собрали всего лишь девять дивизий северо-восточное Торна и двинули их не на юго-восток, а далеко на северо-восток, к Гумбинену, где потерпели поражение. После этого они повернули и хотят наступать с линии Бишофсбург-Гильгенбург но это уже поздно, т. к. в то время, как мы всего в одном переходе от Люблина, они удалены от Седлеца на десять переходов. Вследствие этого, вся тяжесть лежит на нас, и мы имеем на шеe, к востоку от Львова, превосходящие силы противника... Особой благодарностью мы германцам не обязаны» [Головин Н. Н. Галицийская битва. Первый период. С. 360-361.].



Каковы выводы применительно к этой судьбоносной битве?

Структура задействованных войск определялась колоссальным размахом операции.

После 10 августа австрийцами в Галицию переброшены 4 ландштурменные бригады (1- в 1-ю, 1- в 3-ю армии и 2 – в группу Кевесса, позже 2-ю армию), 12 маршевых бригад (1- в 1-ю, 3 - в 4-ю, 6 - в 3-ю и 2 - во 2-ю армии), 2 гонведные пехотные дивизии (в 3-ю и 2-ю армии) и 2 армейских корпуса (4-й и 7-й – 4 пехотные дивизии) – во 2-ю армию. Австрийские маршевые бригады вводились в бой как самостоятельные боевые единицы, но своей артиллерии не имели.

К русским помимо второочередных частей и конницы подошли 18-й и 3-й Кавказский армейские и Гвардейский корпуса, 16-й, 14-й армейские корпуса, гвардейская стрелковая бригада, другие части. Результатом усиления ко времени Городокского сражения для русских стало формирование 9-й армии (9 пехотных дивизий и 4,5 кавалерийских дивизии) и усиление уже действующих войск на 3 дивизии – всего 12 пехотных дивизий. Усиление плановое, но перераспределено применение этих соединений в соответствии с обстановкой.

Для австрийцев усиление выразилось (считая 2 бригады за дивизию) в 10 пехотных дивизий (в основном, нежелательное и неплановое усиление). Но, что было наиболее ценным – вся 2-я армия вместо Сербского фронта попала на Русский – союзнический аспект Галицийской битвы выразился в цифре – 8 пехотных дивизий (17-я, 31-я, 32-я, 34-я, 20-я, 38-я пехотные, 43 ландштурменная дивизии, 35-я, 40-я, 102-я, 103-я ландштурменные бригады – в силу их слабости 4 бригады посчитаны за дивизию; 2 кавалерийские дивизии – 1-я и 5-я), оттянутые с Балканского ТВД, причем также в ответственный момент.

Германцы в перспективе были вынуждены реанимировать австрийского союзника, усиливая свое присутствие на Русском фронте за счет Французского. Своевременная поддержка австрийских армий стоила бы им меньшего числа соединений.

Потери в битве стратегического масштаба с участием отлично подготовленных кадровых (в основном) войск были очень значительными.

Потери австрийских войск составили [Feldmarchal Conrad. S. 903.]: 3-я армия - до 109, 4-я и 1-я армии – по 90, 2-я армия - до 33 тыс. человек. Всего - 322 тыс. (в т. ч. 100 тыс. пленными) человек.



Боевой состав галицийских армий Двуединой империи сократился на 45% - и составил лишь около 400 тыс. человек (в 1-й армии - 125, 2-й армии - 100, 3-й армии – 70 и 4-й армии - 100 тыс. человек [Ebd. S. 805.]).

М. Ауффенберг признавал потерю многими соединениями до 50% состава [Auffenberg-Komarow M. von. Aus Österreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. S. 284.]. Наиболее крупные потери понесла 3-я армия, принявшая главный удар превосходящей группы армий Юго-Западного фронта на южном фланге битвы, тяжело пострадали и войска северных армий – 1-й и 4-й, тогда как перебрасывавшаяся в ходе сражения и вводимая в бой по частям 2-я армия оказалась потрепана относительно слабо. Лишь через месяц Австро-Венгрии удалось восстановить численный состав галицийских армий – доведя его до 803 тыс. человек [Белой А. Галицийская битва. С. 276.].

Стратегический маятник. Часть 5

Австрийский лазарет

Галицийский надлом отразился на дальнейшей судьбе австрийской армии, аукнулся в ходе событий на Балканском фронте.



Потери Юго-Западного фронта - 230 тыс. бойцов и 94 орудия (до 40% группировки). Ф. Конрад Гетцендорф отмечал, что в ходе сражений у Комарова, Красника и Львова австрийцы захватили до 40 тыс. пленных [Feldmarchal Conrad. Op. cit. S. 768.]. Самые тяжелые потери легли на плечи армий северного фланга – 4-й, 5-й и 9-й. Например, Гренадерский корпус потерял до 70% состава [Белой А. Галицийская битва. С. 321.].

Соотношение русских и австрийских потерь показывает примерно равное качество кадровых войск и то, что австрийская армия была грозным противником. Столь тяжелые потери частично объясняют и вялое преследование австрийцев русскими войсками – и австрийская армия так и не была уничтожена.

Генерал-квартирмейстер германского Восточного фронта М. Гофман, характеризуя состояние австрийской армии после Галицийской битвы, отмечал колоссальные потери союзника, объяснявшие тот факт, что масса из 40 дивизий смогла уместиться на западном берегу Вислоки - между Вислой и Карпатами. Невосполнимой потерей, от которой австрийская армия так и не смогла оправиться в ходе всей войны, стала гибель большей части молодых кадровых офицеров и сверхсрочных унтер-офицеров [Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 37.]. Э. Людендорф также, в свою очередь, отмечал факт гибели цвета строевого офицерства, цементировавшего многонациональную армию, и самых лучших и храбрых солдат [Людендорф Э. С. 77.].



Важное значение имел стратегический результат операции.
Стратегической целью русских войск являлся разгром и уничтожение ядра австро-венгерской армии, что позволяло вывести из войны одно из ключевых государств Германского блока. В первой части цель удалось реализовать, но вторую часть в силу объективных причин – нет. Стратегическая цель действий противника – также разгромить главные силы русской армии (т. е. войска Юго-Западного фронта) и тем создать решающие предпосылки для победоносного окончания войны. Австрийская армия должна была быть становым хребтом Восточного фронта, активными действиями вывести Россию из войны. Но ее основным силам было нанесено тяжелое поражение, она была обескровлена и начала требовать регулярной поддержки со стороны германцев. Вырос удельный вес германских войск на Русском фронте. Немецкие успехи в Восточной Пруссии были нивелированы, и кампания 1914 г. завершалась в пользу Антанты. Немцы фактически разменяли русские 2,5 корпуса в Восточной Пруссии на почти всю австро-венгерскую армию.

Операция изменила обстановку не только на юго-западном стратегическом направлении, но и на всем Русском фронте в целом.

Германский блок утратил экономически (нефтяные ресурсы) и стратегически важный регион – Галицию. Русские готовились форсировать Карпаты и находились у границ Венгрии.

Огромной ошибкой австрийцев было желание действовать на двух главных фронтах, в связи с чем они допустили роковую стратегическую ошибку: 2-й армии не хватило в Галиции. Германо-австрийскую стратегию в 1914 г. погубила именно игра на два фронта и желание быть сильными на всех ТВД. Вместе с тем Ф. Конрад Гетцендорф сделал все, что было в его силах для выигрыша сражения. Он боролся настойчиво и упорно. В ходе преследования русскими была блокирована крепость Перемышлъ и преодолена оборона по реке Сан. Но Гетцендорфу удалось грамотно реализовать маневр отхода и консолидировать фронт.



Основными особенностями стратегического искусства русской армии в этой операции являлись: 1) эффективное использование стратегического резерва (его роль выполнили подходящие войска 2-го эшелона), структурированного в форме 9-й армии; 2) эффективный железнодорожный маневр Верховного командования.

Огромно и моральное значение победы. Это была первая переломная точка в кампании 1914 г.



Если победа англичан и французов на Марне развеяла надежды германцев на решительную победу во Франции одним ударом, то Галицийская битва похоронила надежды противника держать Русский фронт лишь силами австро-венгерской армии и небольших германских контингентов вплоть до решительной победы на Западе.

У. Черчилль отмечал, как Франция и Англия рассчитывали на Россию – и быстрая мобилизация русских войск и их стремительный натиск на германском и австрийском фронтах были необходимы для спасения Франции от уничтожения [Черчилль У. Мировой кризис. М. - Л. , 1932. С. 39.].

Государственный деятель Великобритании Д. Ллойд Джордж так охарактеризовал значение Галицийской победы в свете ее значимости для англо-французских союзников: «Русские наступали в Галиции. Центральные державы остановились. Мы могли использовать это время для набора и снаряжения войск» [Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. М., 1934. Тт. 1-2. С. 252.].

Британский министр иностранных Э. Грей записал, что никогда не забудется та энергия и исключительная жертвенность, с которыми Россия, проведя свое наступление, осенью 1914 года спасла союзников [Будберг А. П. С. 8].

Э. Людендорф констатировал: «В Галиции обстановка складывалась уже неблагоприятно. Главные силы русских двинулись против австро-венгерских армий и в конце августа разбили их восточнее Львова» [Людендорф Э. С. 61.]. Э. фон Фалькенгайн объяснял сворачивание германских операций на Восточно-Прусском ТВД в том числе и событиями в Галиции и Польше - австрийская армия отступала от Сана, и возникала серьезная угроза для Силезии. Захват, даже временный, русскими Силезии был недопустим – Германия теряла мощные источники питания своей промышленности, что очень скоро делало продолжение войны немыслимым. Опасно было и приближение русских к Чехии – оно могло привести к внутренним волнениям в Двуединой монархии, парализующим военную мощь последней. Балканские державы, прежде всего Турция, могли и не встать на сторону Германского блока [Фалькенгайн Э. фон. С. 28.].

Германский военный историк О. фон Мозер с горечью констатировал тяжелое поражение австро-германцев в Галиции: «несмотря на самые смелые, даже отчаянные стратегически-тактические шахматные ходы австро-венгерской армии и переброску подкреплений из Дунайской и Савской армий, правда, запоздалую. Австро-венгерская армия была сильно дезорганизована благодаря трехнеделъным убийственным боям…. австро-венгерцы понесли, кроме убитых и раненых, громадные потери пленными, а также орудиями и другими боевыми средствами. Эта неудача вызвала преждевременный подрыв доверия к верховному командованию, что было особенно опасным при своеобразных и напряженных внутренне-политических обстоятельствах двойной монархии, когда лучшие и наиболее свежие силы австро-венгерской армии были безуспешно пожертвованы в сверхсмелом предприятии. Русские армии настойчиво преследовали австро-венгерскую армию, утомленную и потрясенную в наиболее существенных частях своего организма, и угрожали ей в середине сентября новым охватом обоих флангов, особенно южного. Карпатские перевалы представляли собой открытые ворота для вторжения в Венгрию, так как они не были защищены какими бы то ни было укреплениями мирного времени» [Мозер О. фон. Указ. соч. С. 38.].

Австро-Венгрия в Галиции и Россия в Восточной Пруссии фактически принесли жертву ради интересов своих коалиций, своих союзников. Франция смогла распорядиться таким «подарком» более умело.

Схема движения стратегического маятника Галицийской битвы выглядела так.

Используя утечку информации о стратегическом развертывании своих галицийских армий (возможно, и организовав эту утечку), Ф. Конрад фон Гетцендорф сохранил схему развертывания, но отнес ее западнее - на 100 км. И охватывающий маневр русских 4-й и 5-й армий был парализован встречным охватом. В ожесточенных боях австро-венграм удалось нанести поражение правому флангу Юго-Западного фронта, отбросив его на восток – и сложно сказать, что было бы с этими объединениями, если бы не талант П. А. Плеве.

На юге левый фланг Юго-Западного фронта (3-я и 8-я) армии на Золотой и Гнилой Липах разгромил австро-венгерское прикрытие (3-я, а затем и 2-я армии), занял Львов и начал склоняться севернее - через Рава-Русскую выходя на коммуникации ударной группировки противника.

Главковерх Николай Николаевич организовал железнодорожный маневр - перебросив значительные силы резервов и прибывающие войска на Люблинское направление.

Ф. Конрад фон Гетцендорф рискнул – реализовав красивый маневр. Он развернул наступавшую на северо-восток 4-ю армию на юго-запад, и начал силами 3-х армий концентрическое наступление на Львов. Но в напряженном хаосе Городокского сражения фронт южных армий Юго-Западного фронта удержался, а новое наступление (после сосредоточения резервов) северного фланга вынудило Конрада завершить операцию.

Но австрийская армия, в отличие от немцев, смогла выполнить свою часть шлиффеновского плана: фронт на востоке был сохранен, причем дольше, чем на 9 недель – что и требовалось Германскому блоку.

Но Галицийская победа спасла Сербию (2-я армия очутилась на Русском фронте) – и сам факт ее существования еще в течение года как воюющей стороны рядом с могучей Австро-Венгрией – важнейшая заслуга русских войск. Удалось сохранить Балканский фронт Антанты, и в этом огромная заслуга России. Значение Галицийской битвы в контексте сохранения Балканского фронта и Сербии в рядах Антанты переоценить сложно.

Именно Галицийская битва как центральное сражение кампании 1914 г. на Русском фронте способствовала выигрышу русской армией кампании 1914 г. а значит и всей войны.

Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 17

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  1. Серж72 Сегодня, 06:08
    Стратегическая победа. В нужное время и в нужном месте.
    И наша армия ее в полной мере выстрадала и заслужила!
    Серж72
    1. Чебуратор Сегодня, 09:04
      Эпоха широмасштабных битв, размашистых маневров и серьезных результатов.
      Чебуратор
  2. XII легион Сегодня, 06:55
    Отношение к своим союзникам со стороны России и Германии очень показательно.
    Как и результат операции - ставший крупным успехом всей Антанты.
    И абсолютно прав был Э. Грей, говоря
    энергия и исключительная жертвенность, с которыми Россия, проведя свое наступление, осенью 1914 года спасла союзников

    А противнику не помогли никакие красивые маневры.
    Спасибо за цикл!
    XII легион
  3. parusnik Сегодня, 07:30
    Горит свеча в вагоне тихо
    Горит свеча в вагоне тихо
    И все солдаты сладко спят,
    А санитарный несётся быстро,
    Лишь слышно ветер в проводах
    Сидит солдатик обожжённый,
    Склонивши голову на грудь.
    Тоска по родине далёкой
    Не даёт ему уснуть.
    "Зачем, маманя, зачем, родная,
    Меня на свет ты родила,
    Судьбой несчастной наградила,
    Шинель мне серую дала?
    Я отслужил четыре года
    И думал, что домой пойду,
    Но тут пришёл к нам приказ строгий -
    Всем явиться на войну.
    И вот идёт наш бой кровавый
    И кровь льётся из ран в груди,
    Льёт по оборванной шинели,
    Лежит бедняжка без руки.
    Вот санитар к нему подходит:
    "Давай тебя перевяжу."
    А тот негромко ему промолвит:
    "А я за родину умру."
    Горит свеча в вагоне тихо
    И все солдаты сладко спят.
    А санитарный несётся быстро,
    Лишь слышно ветер в проводах.
    Автор неизвестен.Солдатская песня тех времен....
    parusnik
  4. Ольгович Сегодня, 07:46
    Основными особенностями стратегического искусства русской армии в этой операции являлись: 1) эффективное использование стратегического резерва (его роль выполнили подходящие войска 2-го эшелона), структурированного в форме 9-й армии; 2) эффективный железнодорожный маневр Верховного командования.
    Огромно и моральное значение победы. Это была первая переломная точка в кампании 1914 г.
    Насколько разительно отличались в лучшую сторону дейтвия Русской армии в первый год войны 1914 г от действий РККА в первый год ВОВ 1941 г.
    Ольгович
    1. rkkasa 81 Сегодня, 08:29
      Цитата: Ольгович
      Насколько разительно отличались в лучшую сторону дейтвия Русской армии в первый год войны 1914 г от действий РККА в первый год ВОВ 1941 г.

      Насколько разительно отличались условия ПМВ и противник царской России, от условий ВМВ и противника СССР.
      Кстати, напомнить чем закончилась ПМВ для России, и ВМВ для Советского Союза ?
      rkkasa 81
      1. Ольгович Сегодня, 08:49
        Цитата: rkkasa 81
        Насколько разительно отличались условия ПМВ и противник царской России, от условий ВМВ и противника СССР.

        Безусловно: кайзеровская армия ВСЕГДА считалась СИЛЬНЕЕ гитлеровской и фронт был длиннее в ПМВ у Русской Армии, чем у РККА в ВМВ.
        Цитата: rkkasa 81
        Кстати, напомнить чем закончилась ПМВ для России, и ВМВ для Советского Союза ?

        Для России ПМВ закончилась победой (читаем Версальский договор), РСФСР ПМВ-проиграла, а ВОВ-выиграла.
        ПС проигравший войну т.н. "совнарком"-только ОДНО ИЗ нескольких правительств России, признанное только самими...оккупантами hi
        Ольгович
        1. rkkasa 81 Сегодня, 09:34
          Цитата: Ольгович
          кайзеровская армия ВСЕГДА считалась СИЛЬНЕЕ гитлеровской и фронт был длиннее в ПМВ у Русской Армии, чем у РККА в ВМВ

          Это в чем же кайзеровская армия была сильнее гитлеровской ? В бронетехнике ? В артиллерии ? В авиации ? Единственное, в чем иногда считают ту армию сильнее, это в пехоте.

          III Рейх напавший на Советский Союз, это большая часть континентальной Европы. Некоторые страны, которые в ПМВ оттягивали на себя часть сил, во ВМВ наоборот так или иначе были на стороне немцев. И насколько я знаю, около 75 % ВС Германии во ВМВ воевали на восточном фронте. В ПМВ же , на Восток приходилось около трети всех немецких сил.
          Плюс, на восстановление после ГВ и интервенции, и на индустриализацию страны, у большевиков было всего около 20-и лет.
          Цитата: Ольгович
          Для России ПМВ закончилась победой

          Для России ПМВ закончилась массовым дезертирством солдат, двумя революциями и развалом страны, которую потом большевикам пришлось собирать по кускам.
          Цитата: Ольгович
          т.н. "совнарком"-только ОДНО ИЗ нескольких правительств России, признанное только оккупантами

          Прежде чем писать бред, погуглите сперва, что такое оккупация и оккупанты.
          rkkasa 81
          1. Ольгович Сегодня, 10:37
            Цитата: rkkasa 81
            Это в чем же кайзеровская армия была сильнее гитлеровской ? В бронетехнике ? В артиллерии ? В авиации ? Единственное, в чем иногда считают ту армию сильнее, это в пехоте.

            Тов., если Вы и этого не знаете, то это грустно
            Цитата: rkkasa 81
            Плюс, на восстановление после ГВ и интервенции, и на индустриализацию страны, у большевиков было всего около 20-и лет.

            У ВСЕХ было ЭТО же время.
            Цитата: rkkasa 81
            Для России ПМВ закончилась массовым дезертирством солдат, двумя революциями и развалом страны, которую потом большевикам пришлось собирать по кускам.

            Большевики развалили страну-ВСЕ НЕЗАВИСИМОСТИ-при НИХ, ВСЕ дикие отступления 1918-го года-при НИХ, при ВП-такого НЕ было.
            Цитата: rkkasa 81
            Прежде чем писать бред, погуглите сперва, что такое оккупация и оккупанты.

            ЕЩЕ раз для танкистов : т.н. "СНК был признан ТОЛЬКО ОККУПАНТАМИ-АГРЕССОРАМИ: Германией, А-Венгрией, Турцией и Болгарией.
            Больше НИКТО его не признал ,и в России тоже (см. итоги выборов в УС).
            Ольгович
      2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:02
        Цитата: rkkasa 81
        Насколько разительно отличались условия ПМВ и противник царской России, от условий ВМВ и противника СССР.

        Конечно отличались. Кайзеровская армия отличалась гораздо лучшей выучкой, нежели вермахт. Кайзеровский офицерский корпус выковывался десятилетиями. В отличие от вермахта, спешно развёрнутого из рейхсвера.
        Плюс ко всему, Россия держала ещё и Кавказский фронт.
        Да и в войну Россия в отличие от СССР вступила в войну не изгоем, а в составе коалиции, что как бы намекает на качество императорской дипломатии.
        Цитата: rkkasa 81
        Кстати, напомнить чем закончилась ПМВ для России, и

        Для России ПМВ заканчивалась в составе победоносного союза держав. А позорный Брестский мир подписала уже РСФСР.
        ПоручикТетеринъ
        1. rkkasa 81 Сегодня, 10:54
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Кайзеровская армия отличалась гораздо лучшей выучкой, нежели вермахт. Кайзеровский офицерский корпус выковывался десятилетиями

          А офицерский корпус вермахта, он часом не базировался на кайзеровском ? Ветеранов ПМВ, в ВС III Рейха из принципа не брали ?
          И много ли у русской армии было побед над кайзеровской ? Хотя бы одна, сравнимая с битвой под Москвой, Сталинградской, Курской была ?
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Россия держала ещё и Кавказский фронт

          Против "очень" развитой, и сильной Турции.
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          что как бы намекает на качество императорской дипломатии

          Вляпаться в мировую бойню за интересы буржуев всех мастей, будучи при этом отсталой аграрной страной, по сути - поставщиком пушечного мяса, это не намекает, это прямо говорит о плохом качестве российской дипломатии.
          А то, что Советский Союз долгое время почти в одиночку сражался с объединенными силами почти всей Европы, это не его вина, а вина "умных" западных политиков. И то, что он победил, а не развалился как РИ, очень яркое доказательство его силы.
          rkkasa 81
    2. антивирус Сегодня, 10:31
      Галицийская битва как центральное сражение кампании 1914 г. на Русском фронте способствовала выигрышу русской армией кампании 1914 г. а значит и всей войны.

      а 15 год ? победа?
      а провал наступления 17 г?
      антивирус
  5. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:32
    Прекрасная статья! Что особенно радует, в отличие от большинства исследований, посвящённых Галицийской битве, в статье верно подчёркнуто значение этой битвы не только для исхода австро-русского противостояния на Восточном фронте, но и для исхода всей войны. Автору—моя глубокая признательность за проделанный труд!
    ПоручикТетеринъ
  6. Чебуратор Сегодня, 08:52
    С одной стороны когда в коалиции есть старший партнёр (Германия в Четвергом союзе) - это хорошо. Более оперативно действуют. Для Антанты, где не было старшего партнёра - приходилось договариваться, что вело к проволочкам и потере времени (а на войне потеря темпа смерти подобна).
    С другой стороны - такой старший партнёр, вроде бы цементируя блок и действуя в его интересах, может совершать ошибки и прессовать младших. Не увидев явного и не желая усиления Австрии, немцы прокатили многообещающее наступление австрийцев в Трентино 1916 (Конрад тогда тоже очень просил о помощи). Наплевали на Галицийскую битву (восточно-прусском свинарники оказались важнее) - и в итоге наказали сами себя.
    Чебуратор
  7. Вышибала Сегодня, 10:02
    Как львовские девчата льнут к нашим бойцам))
    Вот тебе и завоеватели в кавычках)
    Русский солдат - это солдат освободитель
    Везде и усегда
    Вышибала
    1. Чебуратор Сегодня, 10:21
      И токо русский солдат кормит и порт недавнего противника и делится с ним махоркой wink
      Чебуратор
      1. Чебуратор Сегодня, 10:22
        Поит, а не порет))
        Чебуратор
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