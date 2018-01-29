10:20 29 января

Бразильский Ил-2. Лёгкий турбовинтовой штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano

Если кто-то считает, что эра винтовых боевых самолетов навсегда осталась в прошлом, он ошибается. В Бразилии в авиастроительной компании Embraer так точно не считают. Именно здесь сегодня выпускается легкий турбовинтовой штурмовик EMB 314 Super Tucano, который пользуется спросом на международном рынке вооружений и стабильно находит своих покупателей. С 2003 года в Бразилии произведено уже более 240 таких штурмовиков, которые используются ВВС 18 государств, при этом 99 легких штурмовиков Embraer EMB 314 Super Tucano находятся на вооружении ВВС Бразилии.

Говоря о штурмовиках, многие сразу же вспоминают советский/российский штурмовик Су-25 «Грач» или американский A-10 Thunderbolt II «Бородавочник», однако для решения ряда задач возможности этих самолетов представляются явно избыточными. Легкий турбовинтовой EMB 314 Super Tucano успешно существует в своей собственной нише, доказывая, что несмотря на прошедший золотой век штурмовой авиации, пришедшийся на Вторую мировую войну, подобные самолеты по-прежнему востребованы и не обязательно должны быть реактивными. Легкий штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano, известный также под обозначением А29 Super Tucano, относят к классу противопартизанских самолетов.

Легкий турбовинтовой штурмовик EMB 314 Super Tucano был создан инженерами бразильской компании Embraer на базе легкого двухместного турбовинтового учебно-боевого самолета EMB 312 Tucano. Разработка данного учебно-боевого самолета началась еще в 1978 году, первый прототип поднялся в воздух в 1980 году, с 1984 года самолет активно поставлялся на экспорт. При взгляде на два этих самолета их родство становится несомненным, оба машины легко банально спутать.


EMB 314 Super Tucano/A-29B ВВС Бразилии

Модель EMB 314 Super Tucano отличается увеличенной длиной, усиленным набором планера, возросшей боевой нагрузкой и более мощным двигателем, также были увеличены и размеры кабины экипажа для большего удобства работы пилотов. Помимо этого самолет получил современную авионику и так называемую «стеклянную кабину». В распоряжении пилота два крупных жидкокристаллических дисплея с активной матрицей размером 6х8 дюймов. Также кабина штурмовика получила защиту в виде кевларовой брони. В кабине могут быть установлены катапультируемые кресла Martin-Baker MK-10lCX. На самолете появилось бортовое кислородное оборудование с системой генерации кислорода, противоперегрузочные костюмы пилотов и некоторые другие усовершенствования, к примеру, климатическая система, обеспечивающая максимально комфортную работу экипажа. А наличие современного военного автопилота позволяет сократить нагрузку на летчиков при выполнении длительных по времени полетов.

Первый полет прототипа EMB 314 Super Tucano состоялся в 1999 году, с 2003 года самолет состоит на вооружении ВВС Бразилии и активно поставляется на экспорт. Стоимость одного самолета оценивается в 9-14 миллионов долларов. Цена является одним из главных преимуществ легкого бразильского штурмовика. Один самолет стоит намного дешевле применяемых для этих же целей вертолетов. К примеру, стоимость российского боевого вертолета Ми-35М составляет более 36 миллионов долларов. К плюсам штурмовика также относят возможность действия с любых взлетно-посадочных полос, в том числе грунтовых аэродромов. Самолет может легко менять место своего базирования. При этом у машины никуда не делись и функции учебно-тренировочного самолета. В местах постоянной дислокации легкий штурмовик Super Tucano может использоваться и для выполнения учебных вылетов, очень часто самолет используется для совершенствования боевых навыков пилотами реактивной авиации.

Embraer EMB 314 Super Tucano выполнен по нормальной аэродинамической схеме, это низкоплан с прямым крылом. Фюзеляж самолета типа полумонокок. Шасси – трехопорное, каждая стойка шасси имеет одно колесо. В качестве силовой установки используется турбовинтовой двигатель Pratt&Whitney PT6A-68/3, развивающий максимальную мощность 1600 л.с. Благодаря этому двигателю самолет может разгоняться в полете до 590 км/ч.

EMB 314 Super Tucano/A-29А ВВС Бразилии

Как отмечают в компании Embraer, планер самолета в одноместном и двухместном вариантах был спроектирован с учетом новейших технологий и автоматизации процессов проектирования. При выполнении типовых учебных миссий производитель гарантирует самолету срок службы – 18 тысяч часов или 12 тысяч летных часов в зависимости от нагрузки и решаемых самолетом задач. Конструкция планера обладает надежной защитой от коррозии и отличается хорошими прочностными характеристиками. Легкий штурмовик может выдержать перегрузки в диапазоне от +7 до -3,5g.

Самолет может использоваться в условиях высокой влажности и температуры окружающего воздуха, имеет очень хорошие взлетно-посадочные характеристики, что позволяет эффективно использовать его даже с небольших по протяженности взлетно-посадочных полос. Кабина штурмовика защищена кевларовой броней, которая обеспечивает защиту от бронебойных пуль винтовочного калибра – 7,62 мм с дистанции 300 метров. Также по заверениям компании-производителя, фонарь кабины в состоянии выдержать столкновение с птицей на скорости 270 узлов (500 км/ч). Защиту экипажа и самолета помимо кевларовой брони обеспечивают также современные информационные системы: предупреждения о приближении ракет MAWS (Missile Approach Warning System) и предупреждения о радиолокационном облучении самолета средствами поражения противника RWR (Radar Warning Receiver), имеются на штурмовике и устройства отстрела дипольных отражателей и ИК-ловушек.

Embraer EMB 314 Super Tucano известен также под обозначением А-29 Super Tucano (версия для бразильских ВВС). Он существует в двух основных вариантах: легкий одноместный штурмовик А-29А Super Tucano и двухместная версия A-29B Super Tucano. На вооружении ВВС Бразилии находится 33 самолета в варианте А и 66 в варианте B, еще 4 самолета были потеряны в ходе различных авиационных происшествий.


Ударный одноместный вариант турбовинтового самолета Super Tucano отличается от более распространенной модели тем, что на месте второго пилота устанавливается 400-литровый протектированный топливный бак, который существенно повышает время нахождения самолета в воздухе, расширяя его боевые возможности и увеличивая время и дальность патрулирования. Одноместный легкий штурмовик Super Tucano, по заверениям представителей компании Embraer, может оснащаться оборудованием, позволяющим эксплуатировать его в ночных условиях. Так он превращается в подобие настоящего ночного истребителя, который можно использовать для перехвата легкомоторных самолетов наркоторговцев и контрабандистов. Проведенные испытания показали, что самолет эффективно может использоваться и для борьбы с вертолетами противника.

Основным преимуществом двухместной версии A-29B Super Tucano, как нетрудно догадаться, является второй член экипажа. Это тот самый случай, когда пословица «одна голова хорошо – а две лучше», раскрывает себя в полной мере. Второй член экипажа штурмовика, выполняющий обязанности оператора вооружения и летчика-наблюдателя, может быть очень полезен при проведении операций, которые предполагают длительное патрулирование местности с последующим переходом к ударной фазе.

Легкий турбовинтовой штурмовик EMB 314 Super Tucano может нести различные типы вооружений, которые можно легко комбинировать в зависимости от решаемых боевых задач. В крыло самолета встроены два крупнокалиберных 12,7-мм пулемета FN Herstal M3P с боезапасом по 200 патронов на ствол. Также под фюзеляжем самолета может быть установлена скорострельная 20-мм авиационная пушка, а на подкрыльевых узлах подвески дополнительно можно разместить еще два 12,7-мм или сразу четыре пулемета калибра 7,62-мм (боекомплект 500 патронов на ствол).


Всего на самолете имеется 5 жестких точек подвески (одна под фюзеляжем и 4 под крылом). Максимальная боевая нагрузка – 1500 кг. Возможно использование управляемых ракет класса «воздух-воздух» ближнего радиуса действия (AIM-9 класс). Также возможно использование свободнопадающих или корректируемых авиабомб Mk 81 (119 кг до 10 бомб) или Mk 82 (227 кг до 5 бомб). Помимо этого возможна установка пусковых блоков SBAT-70/19 или LAU-68 для 70-мм неуправляемых авиационных ракет.

Легкий штурмовик EMB 314 Super Tucano активно применялся для борьбы с партизанами и представителями наркомафии в Колумбии. Также в боевых условиях данные штурмовики использовались ВВС Афганистана. О потерянных в боях штурмовиках информация в настоящее время отсутствует. Помимо ударных функций самолет часто используется для разведки и наблюдения за местностью. К примеру, в Бразилии данный штурмовик активно участвует в программе Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), которая направлена на борьбу с наркотрафиком и незаконной вырубкой и сжиганием лесов в джунглях Амазонки.

Летно-технические характеристики EMB 314 Super Tucano:
Габаритные размеры: длина – 11,3 м, высота – 3,97 м, размах крыла – 11,14 м, площадь крыла – 19,4 м2.
Масса пустого – 3200 кг.
Максимальная взлетная масса – 5200 кг.
Силовая установка – ТВД Pratt&Whitney PT6A-68/3 мощностью 1600 л.с.
Максимальная скорость – 590 км/ч.
Крейсерская скорость – 520 км/ч.
Скорость сваливания – 148 км/ч.
Практическая дальность – 1330 км.
Перегоночная дальность – 2850 км.
Боевой радиус действия – 550 км (с полной боевой нагрузкой 1500 кг).
Практический потолок – 10 670 м.
Стрелково-пушечное вооружение – 2х12,7-мм пулемета в крыле, дополнительно можно установить 20-мм пушку под фюзеляжем или еще 2х12,7-мм/4х7,62-мм пулемета на подкрыльевых узлах подвески
Боевая нагрузка – до 1500 кг на 5 узлах подвески, в том числе УР класса «воздух-воздух», либо свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, либо 70-мм НАР.
Экипаж – 1-2 человека.

Рендеры EMB 314 Super Tucano с сайта embraerds.com










Источники информации:
http://alternathistory.com/mustang-vozvrashchaetsya
http://www.airwar.ru/enc/other/stucano.html
http://www.embraerds.com/super_tucano.html
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Strashila Сегодня, 07:09
    Востребованная машин... из серии дешево и сердито... скорость... потолок... вооружение. Для погранслужбы и Росгвардии само-то.
    Strashila
    1. Sefevi Сегодня, 10:16
      Прекрасная машина. Запросто может заменить ударные вертолёты. Он не только в 3 раза дешевле ударного вертолёта,но и эксплуатация обходится гораздо дешёвле. А способность зависать важна лишь для десантных вертолётов.
      Sefevi
  2. синоби Сегодня, 08:06
    Удачная машина.Партизаны правда разные бывают,могут и стингером шарахнуть,но таки да
    синоби
    1. Грац Сегодня, 10:18
      для этой лоханки хватит и старой советской зсу 23-2
      Грац
  3. Монар Сегодня, 08:09
    Ну опять крупнокалиберные пулемёты в качестве ПВО востребованы будут.
    Монар
  4. ротмистр Сегодня, 09:23
    Дешево и сердито. Из пушки по воробьям стрелять не будешь, а тут в самый раз.
    ротмистр
    1. Грац Сегодня, 10:19
      9-14 млн . долларов дёшево?
      Грац
  5. 11черный Сегодня, 09:31
    Машина безусловно интересная - только с Ил-2, самолётом-легендой, ее не стоит сравнивать. Нашим, при необходимости, можно создать нечто подобное на базе Як-152 я думаю. Только нужен ли он, когда есть беспилотники?
    11черный
    1. san4es Сегодня, 09:48
      Цитата: 11черный
      ... с Ил-2, самолётом-легендой, ее не стоит сравнивать.

      ...Ага, больше "Юнкерс-87" напоминает
      san4es
      1. Zaurbek Сегодня, 09:56
        Юнкерс тоже волне легенда...ни Ил, не Юнкерс в отсутствие господства в небе несли огромные потери.
        Zaurbek
  6. san4es Сегодня, 09:52
    могут быть установлены катапультируемые кресла Martin-Baker


    ...Похоже, под новый штурмовик испытания (вместо А-10 "ТандерБолт").
    san4es
  7. Zaurbek Сегодня, 09:54
    Вполне можно сделать аппарат с ТВ3-117 (или ВК-2500) такой аппарат. Су-25 не производяться и век их не особо долог. Лет 20-25 еще послужат.
    Zaurbek
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