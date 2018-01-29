Бразильский Ил-2. Лёгкий турбовинтовой штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano

EMB 314 Super Tucano/A-29B ВВС Бразилии

EMB 314 Super Tucano/A-29А ВВС Бразилии

Рендеры EMB 314 Super Tucano с сайта embraerds.com

Источники информации:

http://alternathistory.com/mustang-vozvrashchaetsya

http://www.airwar.ru/enc/other/stucano.html

http://www.embraerds.com/super_tucano.html

Материалы из открытых источников

Если кто-то считает, что эра винтовых боевых самолетов навсегда осталась в прошлом, он ошибается. В Бразилии в авиастроительной компании Embraer так точно не считают. Именно здесь сегодня выпускается легкий турбовинтовой штурмовик EMB 314 Super Tucano, который пользуется спросом на международном рынке вооружений и стабильно находит своих покупателей. С 2003 года в Бразилии произведено уже более 240 таких штурмовиков, которые используются ВВС 18 государств, при этом 99 легких штурмовиков Embraer EMB 314 Super Tucano находятся на вооружении ВВС Бразилии.Говоря о штурмовиках, многие сразу же вспоминают советский/российский штурмовик Су-25 «Грач» или американский A-10 Thunderbolt II «Бородавочник», однако для решения ряда задач возможности этих самолетов представляются явно избыточными. Легкий турбовинтовой EMB 314 Super Tucano успешно существует в своей собственной нише, доказывая, что несмотря на прошедший золотой век штурмовой авиации, пришедшийся на Вторую мировую войну, подобные самолеты по-прежнему востребованы и не обязательно должны быть реактивными. Легкий штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano, известный также под обозначением А29 Super Tucano, относят к классу противопартизанских самолетов.Легкий турбовинтовой штурмовик EMB 314 Super Tucano был создан инженерами бразильской компании Embraer на базе легкого двухместного турбовинтового учебно-боевого самолета EMB 312 Tucano. Разработка данного учебно-боевого самолета началась еще в 1978 году, первый прототип поднялся в воздух в 1980 году, с 1984 года самолет активно поставлялся на экспорт. При взгляде на два этих самолета их родство становится несомненным, оба машины легко банально спутать.Модель EMB 314 Super Tucano отличается увеличенной длиной, усиленным набором планера, возросшей боевой нагрузкой и более мощным двигателем, также были увеличены и размеры кабины экипажа для большего удобства работы пилотов. Помимо этого самолет получил современную авионику и так называемую «стеклянную кабину». В распоряжении пилота два крупных жидкокристаллических дисплея с активной матрицей размером 6х8 дюймов. Также кабина штурмовика получила защиту в виде кевларовой брони. В кабине могут быть установлены катапультируемые кресла Martin-Baker MK-10lCX. На самолете появилось бортовое кислородное оборудование с системой генерации кислорода, противоперегрузочные костюмы пилотов и некоторые другие усовершенствования, к примеру, климатическая система, обеспечивающая максимально комфортную работу экипажа. А наличие современного военного автопилота позволяет сократить нагрузку на летчиков при выполнении длительных по времени полетов.Первый полет прототипа EMB 314 Super Tucano состоялся в 1999 году, с 2003 года самолет состоит на вооружении ВВС Бразилии и активно поставляется на экспорт. Стоимость одного самолета оценивается в 9-14 миллионов долларов. Цена является одним из главных преимуществ легкого бразильского штурмовика. Один самолет стоит намного дешевле применяемых для этих же целей вертолетов. К примеру, стоимость российского боевого вертолета Ми-35М составляет более 36 миллионов долларов. К плюсам штурмовика также относят возможность действия с любых взлетно-посадочных полос, в том числе грунтовых аэродромов. Самолет может легко менять место своего базирования. При этом у машины никуда не делись и функции учебно-тренировочного самолета. В местах постоянной дислокации легкий штурмовик Super Tucano может использоваться и для выполнения учебных вылетов, очень часто самолет используется для совершенствования боевых навыков пилотами реактивной авиации.Embraer EMB 314 Super Tucano выполнен по нормальной аэродинамической схеме, это низкоплан с прямым крылом. Фюзеляж самолета типа полумонокок. Шасси – трехопорное, каждая стойка шасси имеет одно колесо. В качестве силовой установки используется турбовинтовой двигатель Pratt&Whitney PT6A-68/3, развивающий максимальную мощность 1600 л.с. Благодаря этому двигателю самолет может разгоняться в полете до 590 км/ч.Как отмечают в компании Embraer, планер самолета в одноместном и двухместном вариантах был спроектирован с учетом новейших технологий и автоматизации процессов проектирования. При выполнении типовых учебных миссий производитель гарантирует самолету срок службы – 18 тысяч часов или 12 тысяч летных часов в зависимости от нагрузки и решаемых самолетом задач. Конструкция планера обладает надежной защитой от коррозии и отличается хорошими прочностными характеристиками. Легкий штурмовик может выдержать перегрузки в диапазоне от +7 до -3,5g.Самолет может использоваться в условиях высокой влажности и температуры окружающего воздуха, имеет очень хорошие взлетно-посадочные характеристики, что позволяет эффективно использовать его даже с небольших по протяженности взлетно-посадочных полос. Кабина штурмовика защищена кевларовой броней, которая обеспечивает защиту от бронебойных пуль винтовочного калибра – 7,62 мм с дистанции 300 метров. Также по заверениям компании-производителя, фонарь кабины в состоянии выдержать столкновение с птицей на скорости 270 узлов (500 км/ч). Защиту экипажа и самолета помимо кевларовой брони обеспечивают также современные информационные системы: предупреждения о приближении ракет MAWS (Missile Approach Warning System) и предупреждения о радиолокационном облучении самолета средствами поражения противника RWR (Radar Warning Receiver), имеются на штурмовике и устройства отстрела дипольных отражателей и ИК-ловушек.Embraer EMB 314 Super Tucano известен также под обозначением А-29 Super Tucano (версия для бразильских ВВС). Он существует в двух основных вариантах: легкий одноместный штурмовик А-29А Super Tucano и двухместная версия A-29B Super Tucano. На вооружении ВВС Бразилии находится 33 самолета в варианте А и 66 в варианте B, еще 4 самолета были потеряны в ходе различных авиационных происшествий.Ударный одноместный вариант турбовинтового самолета Super Tucano отличается от более распространенной модели тем, что на месте второго пилота устанавливается 400-литровый протектированный топливный бак, который существенно повышает время нахождения самолета в воздухе, расширяя его боевые возможности и увеличивая время и дальность патрулирования. Одноместный легкий штурмовик Super Tucano, по заверениям представителей компании Embraer, может оснащаться оборудованием, позволяющим эксплуатировать его в ночных условиях. Так он превращается в подобие настоящего ночного истребителя, который можно использовать для перехвата легкомоторных самолетов наркоторговцев и контрабандистов. Проведенные испытания показали, что самолет эффективно может использоваться и для борьбы с вертолетами противника.Основным преимуществом двухместной версии A-29B Super Tucano, как нетрудно догадаться, является второй член экипажа. Это тот самый случай, когда пословица «одна голова хорошо – а две лучше», раскрывает себя в полной мере. Второй член экипажа штурмовика, выполняющий обязанности оператора вооружения и летчика-наблюдателя, может быть очень полезен при проведении операций, которые предполагают длительное патрулирование местности с последующим переходом к ударной фазе.Легкий турбовинтовой штурмовик EMB 314 Super Tucano может нести различные типы вооружений, которые можно легко комбинировать в зависимости от решаемых боевых задач. В крыло самолета встроены два крупнокалиберных 12,7-мм пулемета FN Herstal M3P с боезапасом по 200 патронов на ствол. Также под фюзеляжем самолета может быть установлена скорострельная 20-мм авиационная пушка, а на подкрыльевых узлах подвески дополнительно можно разместить еще два 12,7-мм или сразу четыре пулемета калибра 7,62-мм (боекомплект 500 патронов на ствол).Всего на самолете имеется 5 жестких точек подвески (одна под фюзеляжем и 4 под крылом). Максимальная боевая нагрузка – 1500 кг. Возможно использование управляемых ракет класса «воздух-воздух» ближнего радиуса действия (AIM-9 класс). Также возможно использование свободнопадающих или корректируемых авиабомб Mk 81 (119 кг до 10 бомб) или Mk 82 (227 кг до 5 бомб). Помимо этого возможна установка пусковых блоков SBAT-70/19 или LAU-68 для 70-мм неуправляемых авиационных ракет.Легкий штурмовик EMB 314 Super Tucano активно применялся для борьбы с партизанами и представителями наркомафии в Колумбии. Также в боевых условиях данные штурмовики использовались ВВС Афганистана. О потерянных в боях штурмовиках информация в настоящее время отсутствует. Помимо ударных функций самолет часто используется для разведки и наблюдения за местностью. К примеру, в Бразилии данный штурмовик активно участвует в программе Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), которая направлена на борьбу с наркотрафиком и незаконной вырубкой и сжиганием лесов в джунглях Амазонки.Летно-технические характеристики EMB 314 Super Tucano:Габаритные размеры: длина – 11,3 м, высота – 3,97 м, размах крыла – 11,14 м, площадь крыла – 19,4 м2.Масса пустого – 3200 кг.Максимальная взлетная масса – 5200 кг.Силовая установка – ТВД Pratt&Whitney PT6A-68/3 мощностью 1600 л.с.Максимальная скорость – 590 км/ч.Крейсерская скорость – 520 км/ч.Скорость сваливания – 148 км/ч.Практическая дальность – 1330 км.Перегоночная дальность – 2850 км.Боевой радиус действия – 550 км (с полной боевой нагрузкой 1500 кг).Практический потолок – 10 670 м.Стрелково-пушечное вооружение – 2х12,7-мм пулемета в крыле, дополнительно можно установить 20-мм пушку под фюзеляжем или еще 2х12,7-мм/4х7,62-мм пулемета на подкрыльевых узлах подвескиБоевая нагрузка – до 1500 кг на 5 узлах подвески, в том числе УР класса «воздух-воздух», либо свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, либо 70-мм НАР.Экипаж – 1-2 человека.