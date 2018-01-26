Опыт боёв в Сирии: как русские научили сирийских танкистов воевать

Последние военные конфликты на Ближнем Востоке в очередной раз заставили военных экспертов пересмотреть свои взгляды на стратегию и тактику ведения боевых действий. Причем выводы, которые были сделаны, кажутся на первый взгляд парадоксальными, старую технику рано пускать на переплавку.Все последние войны, которые ведутся на планете, стали конфликтами нового типа. Прямые столкновения между передовыми в техническом отношении державами сегодня маловероятны. Теперь выяснение отношений между ними превратились в гибридные конфликты малой интенсивности, когда стандартной ситуацией является противостояние регулярной армии и боевых мобильных партизанских групп, координирующих свои действия благодаря современным средствам коммуникаций и вооруженным переносными, но весьма эффективными системами вооружений.Например, ПТРК с тандемной боевой частью сегодня весят менее 30 кг (а некоторые и менее 20 кг) и способны бороться даже с танками, оснащенными динамической защитой. Более того, сегодня гарантировать неуязвимость современному танку не может ни толстая композитная броня, ни даже система активной защиты.Новое оружие привело и к появлению новой тактики ведения боевых действий. И даже к появлению новых «армий».Первым звоночком перемен стала операция израильской армии против «Хезболлы» в Ливане в 2006 году. Израильтяне на своих «Меркавах» так и не смогли сломить сопротивление партизан шиитов.Затем пришло время Ливии, Ирака и Сирии. Появившиеся здесь как бы ниоткуда армии местной «оппозиции» смогли весьма эффективно бороться с регулярными войсками, которым не помогли ни абсолютный перевес в тяжелом вооружении, ни наличие авиации. Мобильные и многочисленные группы противника проникали сквозь позиции армии и наносили ей короткие и чувствительные удары, которым та ничего не могла противопоставить.Ливия пала после недолгой и героической борьбы.Ираку повезло больше. «ИГ» (запрещено в РФ) весной-летом 2014 года удалось нанести полное поражение регулярной армии, но оно споткнулось об этнокультурную карту региона, а еще больше о планы своих кукловодов.А вот Сирии повезло меньше. Башар Асад никак не устраивал в качестве лидера государства ни Вашингтон, ни другие страны западной «демократии», а уходить по-хорошему он не захотел. Именно поэтому здесь и разразилась самая страшная за последние годы война.Армия Башара Асада должна была погибнуть. Так ей было предначертано на штабных вашингтонских картах. Так бы точно и случилось, не вмешайся эти «проклятые» русские, которые так не вовремя пришли на помощь законному правительству. Но не только новые силы, пришедшие с севера, и новая техника, приплывшая оттуда же, решили исход сирийской схватки. Важнейшей причиной выигрыша Башаром Асадом войны стало переобучение его армии и овладение ею навыков, необходимых для выживания на поле боя в 21 веке.Только не нужно думать, что все случилось сразу и вдруг. Нет, в начале все было очень даже непросто. Первые же наступательные операции сирийской армии в конце 2015 года показали, что, если ничего не предпринять с тактикой ведения боя, для дальнейшего выигрыша войны не хватит никаких сил.Наступательная операция севернее Хамы уже в первый день проведения обернулась большими потерями ЛС, а затем она и вовсе забуксовала в обороне противника.Абсолютно неэффективная тактика ведения войны в городской застройке сочеталась с прямолинейностью арабского военного мышления, что вело только к потерям и крайне слабому продвижению вперед.Русские быстро объяснили своим сирийским союзникам, что на войне мелочей не бывает. Что не нужно ждать некоего супероружия, способного быстро решить все их проблемы. Все уже есть у них самих, нужно только обобщить боевой опыт и приложить голову, а чего нет, то легко может быть завезено с большой земли (не без этого, конечно).Еще до октября 2015 года сирийские танки начали «обваривать» сетками, а на старых Т-55 стала появляться динамическая защита и новая электронная начинка. Да, мелочей на войне не бывает. Опыт боев, в том числе и на Донбассе, был использован в Сирии полностью. Защитил борта решеткой — уже создал проблемы противнику. Оснастил свою боевую машину пусть и не полностью эффективной, но добавочной защитой, уже уменьшил потери вдвое, а значит, сберег технику и экипажи и тем самым резко увеличил боевой потенциал своих войск. Глядишь, уже через полгода «сэкономленные» десятки боевых машин» и тысячи солдат и переломят в твою пользу ход важного сражения.Безусловно, без новой и модернизированной старой советской техники в Сирии не обошлось. Российские Т-72, Т-80 и Т-90 последних модификаций были испытаны в реальных боевых условиях и показали себя неплохо. Как бы ни продвинулся прогресс в развитии противотанкового вооружения, но и начинка современных танков тоже не застыла в 90-х. Танкостроители сумели оснастить современные танки новым оборудованием, которое позволило им и сегодня оставаться на поле боя главной ударной силой.Но здесь мы получаем очень интересную ситуацию. Та же самая новая электронная начинка, установленная на такие старые танки, как Т-55 и Т-62, делает и эти машины грозным оружием в руках их экипажей. Иногда в Сирии они становились более эффективным оружием, чем их более молодые собратья.Именно поэтому недобитые в предыдущие годы войны «старички», получив новые, более мощнее двигатели, не только не исчезли, но и, приодевшись в динамическую защиту и вооружившись системами активной защиты, современными СУО и прочей необходимой на сегодня начинкой, стали очень востребованными в войсках (особенно с учетом их цены).Танк сам по себе не оружие. Без экипажа, который умеет им управляться, это просто очень дорогая груда металла. Посади за ее рычаги шимпанзе, результат будет примерно тот же. Выучка экипажа, умение использовать все возможности машины — вот еще один фактор увеличения эффективности машины. Если разобраться, как использовали свою технику сирийцы в начальный период войны, можно удивляться только одному: как их всех не сожгли еще до прихода русских.Танковые атаки впереди пехоты, катание в одиночку, ненужные остановки в неположенном месте, начиненном излишним количеством противотанковых средств. Как только сирийские танкисты ни приближали своего окончательного поражения! Думаю, они бы преуспели в этом, не появись русские и не объясни им, что так нормальные танкисты, желающие вернуться к своим семьям, не поступают. Некоторое количество упорства, настойчивости и какой-то «матери» — и сирийскую армию было просто не узнать.Например, уже в 2016 году некий, ранее незамеченный Т-72 возьми и обмани «оппозиционный» ПТУР. Ты в него пускаешь ракета за ракетой, а он уклоняется, понимаешь, умирать не хочет. Также сирийских танкистов отучили работать в одиночку. Смотришь хронику и видишь, как пара-тройка танков, прикрывая друг друга, решают казавшуюся ранее непосильную для них задачу. А далее пошли просто виртуозные операции. Иногда даже кажется, что это и не сирийцы вовсе воюют, а пришельцы с Марса:Кстати, турецкие танкисты этой простой истины так до сих пор и не выучили. И именно поэтому так много танков было ими потеряно в окрестностях Эл-Баба год назад. И не спасла их при этом ни современная начинка, ни броня. А они и не спасают, если мозгов нет.В армии есть такая шутка. Защита танка растет прямо пропорционально его скорости передвижения на поле боя. Но здесь шуткой и не пахнет.Согласно федеральной целевой программе «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», предполагалось уничтожение примерно 10 тыс. единиц «устаревшей» бронетехники советского производства. Но, сегодня, по словам начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенанта Александра Шевченко, данное решение пересмотрено. Утилизации подлежит не более 4 тыс. единиц. Остальную решено восстановить и передать в руки ВС РФ либо передать/продать странам союзникам.Опыт сирийских боев, а также данное решение, принятое на их основе, говорит о том, что советским танкам старичкам еще рано «сдирать свои подковы». В современном неспокойном мире у них еще будет возможность не раз отличиться на поле боя и доказать, что есть еще порох в пороховницах.