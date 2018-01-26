09:50 26 января

Глава Крыма назвал зарубежные санкции вознёй

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался по поводу иностранных санкций в отношении крымчан и всей России. Комментарий Аксёнова прозвучал на фоне проанонсированной публикации нового пакета санкций в отношении РФ. Публикация эта должна состояться 29 января. Санкции продвигаются американским конгрессом и призваны, как ранее писали зарубежные СМИ, «внести раскол в российские элиты».

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как санкции отразились на главе Республики Крым и его семье, Сергей Аксёнов заявил буквально следующее:
Никак не отразилось. Меня и членов моей семьи вся эта возня не волнует. Эти санкции никак не мешают моей профессиональной деятельности.


Глава Крыма назвал зарубежные санкции вознёй



Напомним, что санкции в отношении Сергея Аксёнова действуют уже более 3,5 лет. Счета Аксёнова декларативно заморожены в зарубежных банках, на что сам Аксёнов ещё в 2014 года заявил, что никаких счетов за рубежом у него нет, а потому и замораживать было нечего.

Ранее в европейской прессе неоднократно публиковались материалы о том, что если и есть страны, по которым наиболее сильно ударили американские санкции, так это страны Европейского союза. Также от антироссийских санкций, на которые сама Россия находит ответ, страдает и Украина, которую, как продолжает утверждать Вашингтон, США активно поддерживают.

Использованы фотографии: http://glava.rk.gov.ru
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Комментарии 15

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:44
    Никак не отразилось
    - счетов нет, на курорты не ездит - сам живет на курорте ! И что ему санкции...
    Uncle Lee
    1. Котище Сегодня, 05:56
      У меня другие ассоциации - это не возня, а более подходит другой пример, когда неумная соседка тащит в песочницу свою собачку...., для того чтоб она ... Ну Вы поняли. Таким макаром она самоутверждается, а собачка? У собачки - собачья жизнь.
      Котище
    2. Геркулесыч Сегодня, 05:58
      Откуда вы знаете про его счета -рыба нашептала??? am wassat
      Геркулесыч
      1. volodya Сегодня, 06:08
        Возня или нет, не знаю! А то что люди в Крыму рады, что они расстались с украиной точно знаю! Родня там живёт!
        volodya
      2. Uncle Lee Сегодня, 06:09
        Цитата: Геркулесыч
        про его счета

        Я же комментирую его заявления, а не досужие вымыслы.
        Uncle Lee
    3. Spartanez300 Сегодня, 06:44
      Если собака укусить тебя не может , то и бояться ее не стоит .
      Spartanez300
      1. Владимир16 Сегодня, 09:01
        Цитата: Spartanez300
        Если собака укусить тебя не может , то и бояться ее не стоит .

        Да уж, мельчаем....
        Ранее на Руси говорили: "волков бояться - в лес не ходить." Ежели не понятен язык предков - это значит не хрен бояться волков, нужно брать своё.
        А Вы предлагаете бояться собаку....
        Владимир16
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:57
    Возня , это работа Ведмедева, Кудрина, Набибулькиной и других высокосидящих "членов "власти! Потому что они совсем не хотят, да и не умеют работать, в первую очередь головой!
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:09
      Цитата: Геркулесыч
      Возня
      тут я с Вами согласен ! Жук скарабей тоже возится со своим кругляшом !
      Uncle Lee
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:19
    по которым наиболее сильно ударили американские санкции, так это страны Европейского союза
    Чего не сделаешь для своих "союзников", чтобы лишний раз наехать на Россию. А потерянный американцами Крым они будут вспоминать пока существуют Сша. Так обломиться с базой в Севастополе и после этого молчать? Крым - разговор на многие годы.
    rotmistr60
  4. лысова Сегодня, 06:21
    Нет дыма без огня. winked Да по мне тоже не ударили и в зарубежных банков, как у него, точно нет счетов. smile Корешки !
    лысова
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
    Ну, как то правильно ответил, не зачем присмыкаться перед гейропой и залужниками. bully
    a.s.zzz888
  6. Alex-a832 Сегодня, 07:52
    ЕС впрягся подвякивать США и объявил санкции на условиях возврата Крыма и выполнения минских соглашений, хотя Россия конфликтующей стороной не является. При этом изначально было ясно, что Россия крымчан и Крым сливать не будет. То есть ЕС себя загнал в тупик из которого можно выйти только признав свою неправоту, то есть публично обгадится и публично это признать. ЕС в результате обгадился, несёт гигантские убытки, решает массу противоречий, которые сам же и породил, но пытается сохранять гордую мину. И сколько они сами себя и с американской помощью иметь собираются в особо извращенной форме? Может они от этого удовольствие получают? Ну, "европейские ценности", так сказать...
    Alex-a832
  7. Серый брат Сегодня, 07:57
    У кого есть голова на плечах-тому санкции не помеха. Это всех касается - и русских, и нерусских.
    На крымском заводе "Залив" получили генераторы, произведенные концерном MAN.
    Вместо финских генераторов в Крым привезли оборудование немецкого производства. Как сообщают СМИ, дизельные генераторы необходимы керченской судоверфи "Залив" для строительства аварийно-спасательного судна.
    Ранее финская компания Wartsila отказалась от поставок требуемого оборудования. В фирме объяснили, что санкции ЕС стали камнем преткновения для сотрудничества с Россией, которое выстраивалось на протяжении многих лет.
    Место этого на завод в Крыму были доставлены генераторы MAN.
    Как заявил журналистам представитель MAN Diesel & Turbo, компания не поставляла генераторы, поскольку это расходится с положениями о санкционном режиме ЕС.
    "Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив", - заявил он. При этом в MAN допустили, что судоверфь могла использовать оборудование, произведенное для других судов.
    Серый брат
  8. Маз Сегодня, 09:27
    Они и Гитлера к власти привели, а потом досих пор каются. Шо сказать - европа
    Маз
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