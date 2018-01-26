Глава Крыма назвал зарубежные санкции вознёй

Никак не отразилось. Меня и членов моей семьи вся эта возня не волнует. Эти санкции никак не мешают моей профессиональной деятельности.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался по поводу иностранных санкций в отношении крымчан и всей России. Комментарий Аксёнова прозвучал на фоне проанонсированной публикации нового пакета санкций в отношении РФ. Публикация эта должна состояться 29 января. Санкции продвигаются американским конгрессом и призваны, как ранее писали зарубежные СМИ, «внести раскол в российские элиты».Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как санкции отразились на главе Республики Крым и его семье, Сергей Аксёнов заявил буквально следующее:Напомним, что санкции в отношении Сергея Аксёнова действуют уже более 3,5 лет. Счета Аксёнова декларативно заморожены в зарубежных банках, на что сам Аксёнов ещё в 2014 года заявил, что никаких счетов за рубежом у него нет, а потому и замораживать было нечего.Ранее в европейской прессе неоднократно публиковались материалы о том, что если и есть страны, по которым наиболее сильно ударили американские санкции, так это страны Европейского союза. Также от антироссийских санкций, на которые сама Россия находит ответ, страдает и Украина, которую, как продолжает утверждать Вашингтон, США активно поддерживают.