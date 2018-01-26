09:56 26 января

В Moody's решили улучшить прогноз по российским рейтингам

В международном рейтинговом агентстве Moody's решили изменить показатели прогноза суверенного рейтинга Российской Федерации. Напомним, что в 2014 году, после введения в отношении России санкций, это и другие рейтинговые структуры, фактически подконтрольные США, практически одновременно пошли на снижение российских рейтингов чуть ли не до «мусорных» отметок, хотя Россия имела внушительные ЗВР и исправно исполняла обязанности по обслуживанию долга.

Теперь специалисты Moody's повысили долгосрочный рейтинг со «стабильного» до «позитивного». В рейтинговой классификации этого агентства – варианта Ba1.

В Moody's решили улучшить прогноз по российским рейтингам



В пресс-релизе говорится о том, что такое решение в отношении России принято в связи с рядом факторов. Из пресс-релиза Moody's:
Российская экономика качественно справилась с шоковыми ценами на нефть и санкциями, которые продолжают действовать и в настоящее время. Были проведены корректировки фискальной политики (российским) правительством.


Отмечено, что на этом фоне снизилась уязвимость России от таких внешних негативных факторов как геополитическая напряжённость или новые возможные спады в ценах на нефть.

Ранее в Минэкономразвития России отметили, что при нынешних ценах на нефть российская экономика по итогам года, вероятно, прибавит 1,5%. Это ниже среднемирового экономического роста, который сейчас составляет примерно 2,2-2,3%.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 06:01
    Шли бы бы они к мудясовой бабушки fool !Мы и без их рейтингов не умрем! Заерзали, политические про-сти-тутки!
    Геркулесыч
    1. serg.shishkov2015 Сегодня, 06:08
      Да уж! Хорошую вещь так не назовут!
      serg.shishkov2015
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:15
        Хреново...хвалить начинают...жди очередной подлянки для нашей страны.
        Тот же ЛЕХА
    2. Sharky Сегодня, 06:08
      На всё это нужно смотреть с другой стороны, как будто готовится "слив Украины" и нас пытаются приподнять в рейтинге, чтобы не было резонанса в последствии. Вроде как перевели из чёрной в серую зону lol. Теперь можно белую и пушистую Украину мокнуть в грязную лужу. Ведь, попрошайку нигде не любят особо.
      Sharky
    3. К0щей Сегодня, 06:22
      а где поругать власть?) даже я могу например: цены на нефть выросли - выросли рейтинги)
      ЗЫ а так, да - нас рать, что они там у себя пишут.
      К0щей
  2. Михаил м Сегодня, 06:14
    Стиснутые зубы крошатся с досады, но очевидное приходится признать.
    Михаил м
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:22
    со «стабильного» до «позитивного»
    Решили пряник подкинуть, а что "попросят" взамен?
    rotmistr60
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:36
    Moody's - Печатай свои рейтинги на вот этом.Будет по утрам о чём почитать laughing
    Наблюдатель2014
    1. kirgiz58 Сегодня, 07:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      Будет по утрам о чём почитать

      И я догадываюсь, какая часть тела будет их читать. laughing
      kirgiz58
  5. iliitchitch Сегодня, 06:41
    "..качественно справилась с шоковыми ценами на нефть.." , гы . Всего-то шайтанов понадобилось раздолбать , и все кошельки терроризма в гости к нам с вопросом :"чего изволите?" . Аж паук саудовский из норы вылез . Пару млрд.$ в месяц бюджет только за счёт цен на нефть имеет . "Триумфами" они тариться чего-то начали . Со страху и кирпич купят , предложить им надо бы .
    iliitchitch
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    Теперь специалисты Moody's повысили долгосрочный рейтинг со «стабильного» до «позитивного»

    Снизошли, так сказать. А по хорошему всё это туфта заокеанская, потому и лесом её, лесом... bully
    a.s.zzz888
  7. РусскийУзбек Сегодня, 07:23
    Интересно что запоют после нового пакета санкций?
    РусскийУзбек
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:24
    Рейтинги влияют на условия кредитования. А оно, согласно санкциям, для России недоступно. Готовят отмену санкций? И Европа будет "воевать" с США? Вот это будет неожиданно. Борьба США за остатки гегемонии может привести к ТАКИМ последствиями?
    Горный стрелок
    1. Кубик123 Сегодня, 08:48
      Цитата: Горный стрелок
      Рейтинги влияют на условия кредитования. А оно, согласно санкциям, для России недоступно. Готовят отмену санкций? И Европа будет "воевать" с США? Вот это будет неожиданно. Борьба США за остатки гегемонии может привести к ТАКИМ последствиями?

      Не только на кредитование. Это очень серьезное ОРУЖИЕ. Во многих странах существуют законы, которые предписывают публичным фондам размещать инвестиции только! в соответствии с рейтингами перечисленных агентств. Поэтому, изменение рейтинга обязательно приводит к движению триллионов долларов. Поэтому это ОРУЖИЕ действует даже когда его не применяют: иногда достаточно одной угрозы его применения.
      Кубик123
  9. Alex-a832 Сегодня, 07:30
    Дискредитировать состояние российской экономики с участием всяких мудиков не получилось, поэтому мудики решили повышать рейтинг России, чтобы самих себя не дискредитировать. Слова Обамы про клочья российской экономики были всего лишь громким пусканием пузырей в луже, в которую он сел.
    Alex-a832
    1. Голован Джек Сегодня, 07:47
      Вы, ИМХО, сказали лучше, чем хотели даже. Третий раз перечитываю:
      Цитата: Alex-a832
      Слова Обамы... были всего лишь громким пусканием пузырей в луже, в которую он сел

      1. Обама сел в лужу. Ну, ладно - с каждым бывает.
      2. Сел и начал пускать пузыри. Уже, кхм, эротично... но тоже - ничего нереального.
      3. Но в процессе "пускания" вдруг появились слова belay
      А вот это уже реально круто. Я бы так точно не смог...
      Пятница, утро... что же будет вечером recourse
      Голован Джек
      1. Alex-a832 Сегодня, 08:02
        По моим наблюдениям, в пускании пузырей в луже госдеп с американскими презиками настолько натренировались, что стали виртуозами. И не только отдельные слова выдают, но и весьма объемные речи. Своего рода чревовещатели... lol
        Alex-a832
        1. Кубик123 Сегодня, 08:40
          Джимми Хендрикс умудрялся играть некоторые английские слова на гитаре. Но, чтобы играть их ... Это действительно класс wassat
          Кубик123
  10. НЕКСУС Сегодня, 08:27
    Теперь специалисты Moody's повысили долгосрочный рейтинг со «стабильного» до «позитивного». В рейтинговой классификации этого агентства – варианта Ba1.

    Анализы сдаются либо в баночке,либо в коробочке. А диагноз всем этим матрассовским куклам ,думаю,уже поставлен.
    НЕКСУС
Картина дня