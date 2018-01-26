В Moody's решили улучшить прогноз по российским рейтингам

Российская экономика качественно справилась с шоковыми ценами на нефть и санкциями, которые продолжают действовать и в настоящее время. Были проведены корректировки фискальной политики (российским) правительством.

В международном рейтинговом агентстве Moody's решили изменить показатели прогноза суверенного рейтинга Российской Федерации. Напомним, что в 2014 году, после введения в отношении России санкций, это и другие рейтинговые структуры, фактически подконтрольные США, практически одновременно пошли на снижение российских рейтингов чуть ли не до «мусорных» отметок, хотя Россия имела внушительные ЗВР и исправно исполняла обязанности по обслуживанию долга.Теперь специалисты Moody's повысили долгосрочный рейтинг со «стабильного» до «позитивного». В рейтинговой классификации этого агентства – варианта Ba1.В пресс-релизе говорится о том, что такое решение в отношении России принято в связи с рядом факторов. Из пресс-релиза Moody's:Отмечено, что на этом фоне снизилась уязвимость России от таких внешних негативных факторов как геополитическая напряжённость или новые возможные спады в ценах на нефть.Ранее в Минэкономразвития России отметили, что при нынешних ценах на нефть российская экономика по итогам года, вероятно, прибавит 1,5%. Это ниже среднемирового экономического роста, который сейчас составляет примерно 2,2-2,3%.