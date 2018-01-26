Россиянина Виктора Агеева на Украине приговорили к 10 годам колонии "за терроризм"

Россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.

Украинским судом вынесен обвинительный приговор в отношении россиянина Виктора Агеева. При этом сама формулировка обвинения вызывает немало вопросов. Так, Агеев был признан виновным в участии в «террористической организации». А за несколько дней до этого Верховная рада Украины отклонила законопроект о признании ЛДНР «террористической организацией». Украинская «логика»...Из заявления адвоката Виктора Чевгуза:Прокурор требовал для Агеева 12 лет лишения свободы. Суд решил частично удовлетворить «запросы» стороны обвинения и приговорил гражданина России к 10 годам колонии.Напомним, что россиянин Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в районе населённого пункта Желобок. После пленения украинские СМИ заявили, что Агеев якобы является кадровым российским военнослужащим. В ЛНР ответили тем, что это боец народной милиции Луганской народной республики, о чём свидетельствовал и обнаруженный у Агеева документ.Защита намерена обжаловать приговор, ссылаясь на упомянутый выше отказ ВРУ признать ЛДНР «террористической организацией». При этом и само обвинение толком не смогло прокомментировать странность ситуации: "террористической организации" нет, а "террорист" есть...