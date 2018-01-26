09:52 26 января

Россиянина Виктора Агеева на Украине приговорили к 10 годам колонии "за терроризм"

Украинским судом вынесен обвинительный приговор в отношении россиянина Виктора Агеева. При этом сама формулировка обвинения вызывает немало вопросов. Так, Агеев был признан виновным в участии в «террористической организации». А за несколько дней до этого Верховная рада Украины отклонила законопроект о признании ЛДНР «террористической организацией». Украинская «логика»...

Из заявления адвоката Виктора Чевгуза:
Россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.


Прокурор требовал для Агеева 12 лет лишения свободы. Суд решил частично удовлетворить «запросы» стороны обвинения и приговорил гражданина России к 10 годам колонии.


Россиянина Виктора Агеева на Украине приговорили к 10 годам колонии "за терроризм"


Напомним, что россиянин Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в районе населённого пункта Желобок. После пленения украинские СМИ заявили, что Агеев якобы является кадровым российским военнослужащим. В ЛНР ответили тем, что это боец народной милиции Луганской народной республики, о чём свидетельствовал и обнаруженный у Агеева документ.

Защита намерена обжаловать приговор, ссылаясь на упомянутый выше отказ ВРУ признать ЛДНР «террористической организацией». При этом и само обвинение толком не смогло прокомментировать странность ситуации: "террористической организации" нет, а "террорист" есть...

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 13

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:55
    Так, Агеев был признан виновным в участии в «террористической организации». А за несколько дней до этого Верховная рада Украины отклонила законопроект о признании ЛДНР «террористической организацией». Украинская «логика»...
    А где вообще все парни военнослужащиии России захваченные в Крыму например? Что в благородство всё играимся .Ну -ну играйтесь с ними дальше .А парни в плену посути остаются.Это наше не сторона конфликта боком вылазит.Уже бы давно в Центре Киева "Калибр" в СБУ засадили.И по Петрухиному дому лупанули один раз всего. И сопели бы они в две дырочки вояки великии
    Наблюдатель2014
    1. сибиралт Сегодня, 07:41
      По "Минску 2" он подлежит амнистии. Но да наших президентских выборов вообще ничего решаться не будет. Тем более, что нам еще "мундиаль" для иностранцев провести надо. winked
      сибиралт
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:01
        сибиралт hi
        Тем более, что нам еще "мундиаль" для иностранцев провести надо
        "Мундиаль" для иностранцев это святое для наших элиток.Ох любят они имидж России поулутшать за наши с вами деньги .И в сжатые сроки laughingДюже прибыльное это для элиток дело. bully
        Наблюдатель2014
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:00
    Прискорбно всё это. Понимаю, что идёт большая политика в большой игре, но не понимаю что такой ценой, такой кровью.
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 07:06
      Вот эта "большая политика"и ХПП и приводит к подобным трагедиям и выльется в итоге в катастрофу..
      Цитата: a.s.zzz888
      Прискорбно всё это. Понимаю, что идёт большая политика в большой игре, но не понимаю что такой ценой, такой кровью.
      210окв
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:01
    При what каких обстоятельствах Агеев был захвачен в плен?
    Полагаю он также в будущем будет включен в число следующей группы обмена военнопленных ...это уже традиционная практика войны УКРАИНЫ с ЛДНР.
    Тот же ЛЕХА
  4. Александр 3 Сегодня, 07:05
    Эх с этими недоумками простой народ страдает
    Александр 3
  5. Uncle Lee Сегодня, 07:13
    террористической организации" нет, а "террорист" есть...

    Это уже относится к глупости украинского правосудия. А вот срок в 10 лет - это уже серьезно и весьма печально !
    Uncle Lee
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Позор! А наша власть с киевской босотой, имитирующий власть все еще в "братсконародников " не наигрались !Желаю, чтобы укроноиды задержали, и также незаконно посадили чадо любого нашего высокого чина от власти !Хочу его папы реакцию на это увидеть! Тогда можно быть , реально сметут в отместку всю укробанду, невзирая на чины и регалии! А простой смертный властям неинтересен! Много тем более там таких ни за что сидящих из России! И искренне жаль что нету сынули кокого -нибудь министра, желательно из силового блока!
    Геркулесыч
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:56
    Не продержится бандеростан 10 лет. И пять не продержится. Рассыплется раньше. Ну и Агеев на свободу раньше выйдет.
    Горный стрелок
    1. verner1967 Сегодня, 08:10
      Цитата: Горный стрелок
      Не продержится бандеростан 10 лет. И пять не продержится. Рассыплется раньше.

      С 14-го года об этом талдычат, а он всё не рассыпается.
      verner1967
  8. Moskovit Сегодня, 08:14
    Украинцы на каждом шагу твердили об освобождении своей Наденьки (агент торпеда). И добились. Нам бы тоже так надо за Виктора вписаться.
    Moskovit
  9. капрал Сегодня, 09:02
    Сейчас наверное думает:"Нахрена поперся?"
    У нас пятеро уехали, вернулись трое-один тяжелый 300-й.
    А эти,м.л.я, беженцы (много здоровых мужиков, м.л.я) , которым выделили детский пионерлагерь, из собранных им жителями области вещей дорожки между корпусами выстилали, чтоб ножки,м.л.я,не запачкать... am
    капрал
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