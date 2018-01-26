Синдзо Абэ рассказал, почему не пойдёт на переговоры с Пхеньяном
Председатель правительства Японии Синдзо Абэ прокомментировал заявления о том, что с Пхеньяном стоило бы начать прямой диалог. По словам японского премьера, такой диалог априори выглядит абсолютно бессмысленным при продолжении развития Северной Кореей своей ракетно-ядерной программы.
РИА Новости приводит заявление Абэ, высказанное на слушаниях в японском парламенте:
При этом отдельные эксперты уже прокомментировали заявление Синдзо Абэ, заявив, что на самом деле нет никаких перспектив при переговорах Пхеньяна с Токио не из-за северокорейской ядерной программы, а из-за того, что Токио в таких вопросах не обладает хоть какой-то самостоятельностью, находясь фактически под прямым давлением Соединённых Штатов Америки.
Накануне в Вашингтоне прозвучали заявления о том, что «никогда США не признают ядерный статус за Северной Кореей». В КНДР ответили, что признавать или не признавать ядерный статус Пхеньяна – личное дело США, при учёте того, что даже если США его (статус) не признают, ракетно-ядерный щит КНДР никуда не денется.
РИА Новости приводит заявление Абэ, высказанное на слушаниях в японском парламенте:
Пока Северная Корея продолжает ядерно-ракетные разработки, диалог ради диалога не имеет смысла.
При этом отдельные эксперты уже прокомментировали заявление Синдзо Абэ, заявив, что на самом деле нет никаких перспектив при переговорах Пхеньяна с Токио не из-за северокорейской ядерной программы, а из-за того, что Токио в таких вопросах не обладает хоть какой-то самостоятельностью, находясь фактически под прямым давлением Соединённых Штатов Америки.
Накануне в Вашингтоне прозвучали заявления о том, что «никогда США не признают ядерный статус за Северной Кореей». В КНДР ответили, что признавать или не признавать ядерный статус Пхеньяна – личное дело США, при учёте того, что даже если США его (статус) не признают, ракетно-ядерный щит КНДР никуда не денется.
Использованы фотографии: kcna.kp
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