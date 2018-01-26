09:54 26 января

Синдзо Абэ рассказал, почему не пойдёт на переговоры с Пхеньяном

Председатель правительства Японии Синдзо Абэ прокомментировал заявления о том, что с Пхеньяном стоило бы начать прямой диалог. По словам японского премьера, такой диалог априори выглядит абсолютно бессмысленным при продолжении развития Северной Кореей своей ракетно-ядерной программы.

РИА Новости приводит заявление Абэ, высказанное на слушаниях в японском парламенте:
Пока Северная Корея продолжает ядерно-ракетные разработки, диалог ради диалога не имеет смысла.


При этом отдельные эксперты уже прокомментировали заявление Синдзо Абэ, заявив, что на самом деле нет никаких перспектив при переговорах Пхеньяна с Токио не из-за северокорейской ядерной программы, а из-за того, что Токио в таких вопросах не обладает хоть какой-то самостоятельностью, находясь фактически под прямым давлением Соединённых Штатов Америки.


Синдзо Абэ рассказал, почему не пойдёт на переговоры с Пхеньяном


Накануне в Вашингтоне прозвучали заявления о том, что «никогда США не признают ядерный статус за Северной Кореей». В КНДР ответили, что признавать или не признавать ядерный статус Пхеньяна – личное дело США, при учёте того, что даже если США его (статус) не признают, ракетно-ядерный щит КНДР никуда не денется.

Использованы фотографии: kcna.kp
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Комментарии 22

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:01
    Мерикатосовские подпевалы, ничего нового не открыто. request
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 07:03
      Дело не в непризнании..А то что не позволяет.Заратустра..
      Цитата: a.s.zzz888
      Мерикатосовские подпевалы, ничего нового не открыто. request
      210окв
      1. oldseaman1957 Сегодня, 07:12
        Цитата: 210окв
        А то что не позволяет.Заратустра..
        C Заратустрой поподробней, если можно. А то моСК чёй-то клинить начал...
        oldseaman1957
        1. Anarchist Сегодня, 08:12
          Ну, что вы, Уважаемый, интернетом пользоваться разучились?
          Заратустра легендарный пророк, реформатор и основатель мировой религии зороастризма (маздеизма). Заратустра получил Откровение Ахуры Мазды и записал его в виде Авесты.
          Anarchist
          1. dauria Сегодня, 09:05
            Заратустра получил Откровение Ахуры Мазды и записал его в виде Авесты.


            А-аа! Ну, вот теперь всё понятно. Всё просто - Мазда в виде Авесты... what А я-то думал...
            dauria
    2. сибиралт Сегодня, 07:29
      А они Ыну нужны эти переговоры? lol
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:02
    Синдзо Абэ рассказал, почему не пойдёт на переговоры с Пхеньяном
    Да пусть этот японец себе хоть харакири исполнит.Но если корейцы объединятся!!! Это будет такой Дальневосточный тигр.Что не только японцев.Но и Китайцев подвинет.
    Сейчас взвоют ."А как же мы , Россия!"
    Как ,как. А не как.Трубу корейцам, продукты питания.Не руду , а готовый металл нужной марки.
    Наблюдатель2014
    1. iliitchitch Сегодня, 07:44
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Но если корейцы объединятся!!! Это будет такой Дальневосточный тигр.Что не только японцев.Но и Китайцев подвинет.

      И кто начальник тигра будет ? Это не германия , сразу нереально , десятилетие-другое как минимум . Ыня своё дело знает . Посмотрел он на Хусейна с Каддафи , и страху на шакалов полосатых нагнал , не тронут они его . Что и надо ему было изначально . Остаётся им только собачек своих напрячь , чтоб гавкали бестолково . Тут писали вроде на днях , согласен с написанным - на нобелевку мужик прёт wassat . Корейские хоккеистки вот уже объединились , как бы канаду не порвали .
      iliitchitch
      1. Вежливый Лось Сегодня, 09:44
        Цитата: iliitchitch
        И кто начальник тигра будет ?

        Кто платит - тот и заказывает музыку. Ына воевать не будут. Действовать будут старым проверенным способом - через моральное разложение народа и привнесением общечеловеческих демократических ценностей. Без единого выстрела. Если Ын эту угрозу не купирует, то предрекаю скорый ... коту Ваське.
        Вежливый Лось
        1. iliitchitch Сегодня, 09:50
          Цитата: Вежливый Лось
          Действовать будут старым проверенным способом - через моральное разложение народа и привнесением общечеловеческих демократических ценностей.

          А Ын вот возьмёт и поведётся , так , что ли ? В слабоумии мужик не замечен вроде , в отличие от некоторых горбатых .
          iliitchitch
  3. РусскийУзбек Сегодня, 07:12
    Видать долго ещё им без собственного мнения наживать
    РусскийУзбек
  4. anjey Сегодня, 07:14
    По словам японского премьера, такой диалог априори выглядит абсолютно бессмысленным при продолжении развития Северной Кореей своей ракетно-ядерной программы.
    у самой японии одна из сильнейших армий в регионе...,после ВМВ для нее ,как страны-агрессора был запрет на содержание своей армии,но янки под своим патронажем создали боеспособную японскую армию,так что чья бы корова мычала....
    anjey
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:18
    Хорошо корейцы ответили. Можешь признавать, можешь нет, а ядерный щит никуда не денется! laughing
    Горный стрелок
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    Все просто -причина номер один это то что Ын просто набьет ему рожу! А причина номер два -сша не разрешают колонии проявлять человеческие чувства, по отношению к соседям!
    Геркулесыч
  7. Uncle Lee Сегодня, 07:21
    ракетно-ядерный щит КНДР никуда не денется.
    и пусть теперь империалисты-капиталисты от злости свои зубы сотрут до десен ! wassat
    Uncle Lee
  8. Alex-a832 Сегодня, 07:24
    Для Японии переговоры с КНДР единственный разумный выход. Но... Япония является оккупированной штатами страной. Американские кукловоды не велят Абе идти на переговоры, так как это поможет снизить градус накала обстановки с КНДР, а заправилам США это не нужно. Всё - круг замкнулся. Для японцев есть один закон из двух пунктов: 1. госдеп всегда прав, 2. если госдеп не прав, то смотрим пункт первый!
    Alex-a832
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:12
      Для японцев есть один закон из двух пунктов: 1. госдеп всегда прав, 2. если госдеп не прав, то смотрим пункт первый!


      Еще есть... пункт 3...сеппука
      пункт 4 ...харакири
      пункт 5 ...сокушинбутсу
      Тот же ЛЕХА
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    диалог ради диалога не имеет смысла.
    Вроде нашел умную формулировку. Вот только Ын желает ли бежать на переговоры с японцем? Мне кажется, что нет. Поэтому, выражаясь в стиле Абэ - заявление ради заявления.
    rotmistr60
  10. Vard Сегодня, 07:36
    Меня всегда умиляли пешеходы... которые не пропускают камаз мчащийся на красный свет...
    Vard
  11. garnik Сегодня, 09:20
    Недалеко от меня живут наши корейцы. Народ желает объединения,только видать никому не хочется видеть рядом с собой достойного соперника и будут вредить становлению единого государства Единственное что плохо, объединенная Корея будет во вражеском стане. Рано или поздно это свершится и чтоб оставаться в дружеских отношениях , мы должны возглавить этот процесс .Иметь друзей с развитой промышленностью и экономикой еще никому не повредило.
    garnik
  12. ando_bor Сегодня, 09:26
    А на картинке с Ыном это расстрелянная из пулемета пять лет назад певица?
    ando_bor
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:41
      «Казнённая» подруга Ким Чен Ына вернулась...надо же а покойник живой и ничего себе... упитана и красива. 
      Тот же ЛЕХА
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