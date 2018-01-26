National Interest рассказал, чем может обернуться конфликт НАТО и России
Вооруженный конфликт между силами НАТО и РФ может вылиться в ядерную войну, и вероятность такого сценария особо высока в случае, если преимущество будет на стороне альянса, пишет журнал National Interest.
«Ядерная стратегия СССР зиждилась на политике "неприменение первым", означающей отказ государства от использования ядерного оружия, за исключением случаев, когда страна сама подвергается ядерной агрессии. Однако современная Россия отказалась от этой политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения», – приводит статью РИА Новости.
Доктрина от 2010 года, в свою очередь предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые «ставят под угрозу существование государства как такового», отмечает издание.
Автор подчеркивает, что возможная «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО.
При этом эксперты считают, что «российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована», и «в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению силам военно-политического блока», говорится в статье.
Вместе с тем, военные эксперты считают, что «Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом», пишет автор.
По различным подсчетам, сегодня ВС РФ имеют «от одной до четырех тысяч единиц нестратегического ядерного оружия». А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что «Россия на сегодняшний день не имеет готового к использованию тактического ядерного оружия», заключает издание.
«Ядерная стратегия СССР зиждилась на политике "неприменение первым", означающей отказ государства от использования ядерного оружия, за исключением случаев, когда страна сама подвергается ядерной агрессии. Однако современная Россия отказалась от этой политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения», – приводит статью РИА Новости.
Доктрина от 2010 года, в свою очередь предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые «ставят под угрозу существование государства как такового», отмечает издание.
Автор подчеркивает, что возможная «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО.
При этом эксперты считают, что «российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована», и «в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению силам военно-политического блока», говорится в статье.
Вместе с тем, военные эксперты считают, что «Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом», пишет автор.
По различным подсчетам, сегодня ВС РФ имеют «от одной до четырех тысяч единиц нестратегического ядерного оружия». А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что «Россия на сегодняшний день не имеет готового к использованию тактического ядерного оружия», заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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