09:57 26 января

National Interest рассказал, чем может обернуться конфликт НАТО и России

Вооруженный конфликт между силами НАТО и РФ может вылиться в ядерную войну, и вероятность такого сценария особо высока в случае, если преимущество будет на стороне альянса, пишет журнал National Interest.



«Ядерная стратегия СССР зиждилась на политике "неприменение первым", означающей отказ государства от использования ядерного оружия, за исключением случаев, когда страна сама подвергается ядерной агрессии. Однако современная Россия отказалась от этой политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения», – приводит статью РИА Новости.


Доктрина от 2010 года, в свою очередь предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые «ставят под угрозу существование государства как такового», отмечает издание.

Автор подчеркивает, что возможная «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО.

При этом эксперты считают, что «российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована», и «в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению силам военно-политического блока», говорится в статье.

Вместе с тем, военные эксперты считают, что «Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом», пишет автор.

По различным подсчетам, сегодня ВС РФ имеют «от одной до четырех тысяч единиц нестратегического ядерного оружия». А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что «Россия на сегодняшний день не имеет готового к использованию тактического ядерного оружия», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. НЕКСУС Сегодня, 08:37
    National Interest рассказал, чем может обернуться конфликт НАТО и России

    Чем чем...русская северная лисица придет в дома европейцев и матрассов.
    Автор подчеркивает, что возможная «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО.

    Угу...прям Кутузов и Наполеон в одном флаконе. wassat Кто ж им даст то? Искандеры к тому времени Европу сделают стеклянной пустыней и из сил НАТО в тех землях,разве что микробы останутся.
    НЕКСУС
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:41
      Цитата: НЕКСУС
      русская северная лисица придет в дома европейцев и матрассов
      - Будет такая Ж..., что не дай Бог! Нагнетая обстановку до недопустимых пределов, Запад показывает только одно: умственную деградацию. Это и страшно!
      Искандеры к тому времени Европу сделают стеклянной пустыней
      - Война, даже победная, без жертв со стороны победителей не бывает! Скорбят и по одному погибшему, а их будут - тысячи! Так что не надо ножкой топать.
      oldseaman1957
      1. Pax tecum Сегодня, 08:44
        В принципе всё верно. Небольшое уточнение - российских ядерных грибов хватит на весь мир, а там уже и мира не будет.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 08:49
          А, почему столь не объективно? Где же вероятность такого сценария, где Россия побеждает НАТО в ходе конвенциональной войны обычными вооружениями? Почему нет?
          Об этом непишет журнал National Interest. Страшно.
          P.S. Есть проблема. Захватим Европу, а сможем ли удержать это "нетрадиционное стадо"? Зачем нам столько генетического мусора?
          Хотя, если задуматься, и дать добро, то сами себя и очистят.
          Прецеденты были уже в истории. Последний-это создание национальных фронтов освобождения во Вторую мировую. Даже в странах изначальных союзниках Гитлера.
          Pax tecum
          1. НЕКСУС Сегодня, 09:02
            Цитата: Pax tecum
            А, почему столь не объективно? Где же вероятность такого сценария, где Россия побеждает НАТО

            В этом аутотренинге для европейских рэмбо,обьективность в комплекте не идет. Тупо-зомбирование идиотов,с сильным внушением,что они бессмертные.
            НЕКСУС
            1. bulvas Сегодня, 09:50
              Всегда удивляли такие рассуждения
              Неужели они готовы хотя бы на один неядерный удар по своему городу?

              Или за океаном не интересуют европейские города?

              Нет, думаю, интересуют.
              Они бы с удовольствием занялись восстановлением европейских городов
              И деньги бы из бюджета выделили.

              Вот и заинтересованная сторона в конфликте.

              Ближний восток их уже не интересует - все вычерпали, пора за Европу браться
              bulvas
              1. НЕКСУС Сегодня, 09:54
                Цитата: bulvas
                Или за океаном не интересуют европейские города?

                Конечно не интересуют...это ведь там,далеко,за лужей...бомбы то на головы американцев никогда не сыпались.
                НЕКСУС
        2. neri73-r Сегодня, 08:51
          Вместе с тем, военные эксперты считают, что «Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом», пишет автор.


          А куда ж он делся то? На украине остался? wassat
          neri73-r
      2. НЕКСУС Сегодня, 08:47
        Цитата: oldseaman1957
        Запад показывает только одно: умственную деградацию.

        Матрассы тупо считают,что удастся отсидеться за лужей.Путин на это ясно сказал,что "мы знаем откуда ноги растут,и в случае агрессии,бить будем не по рукам,а сразу по роже...по наглой матрассовской роже".
        НЕКСУС
        1. Звездочка Сегодня, 09:29
          Надо боеголовки мегатонного класса ставить, что бы наглая "рожа" даже и не думала что сможет глубоко закопавшись отсидеться.
          Звездочка
          1. НЕКСУС Сегодня, 09:31
            Цитата: Звездочка
            Надо боеголовки мегатонного класса ставить, что бы наглая "рожа" даже и не думала что сможет глубоко закопавшись отсидеться.

            Тут тема Статуса-6 очень даже не дает спать спокойно матрассам. Может есть он,а может и нет,но проверять,уверен,они не горят желанием.
            НЕКСУС
      3. 210окв Сегодня, 08:58
        Ближайшее время,надеюсь это не произойдет может показать что Карибский кризис чепуха...
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: НЕКСУС
        русская северная лисица придет в дома европейцев и матрассов
        - Будет такая Ж..., что не дай Бог! Нагнетая обстановку до недопустимых пределов, Запад показывает только одно: умственную деградацию. Это и страшно!
        Искандеры к тому времени Европу сделают стеклянной пустыней
        - Война, даже победная, без жертв со стороны победителей не бывает! Скорбят и по одному погибшему, а их будут - тысячи! Так что не надо ножкой топать.
        210окв
    2. Vard Сегодня, 08:43
      Насчёт поражения в обычной войне... это им приснилось... Простое сравнивание например фронтовой авиации... нашей в Сирии и НАТО в Ливии... Или танков... в той же Сирии и скажем в Ираке... даёт однозначный ответ... Они опять получат по тому месту, где у нормальных людей лицо...
      Vard
      1. Pax tecum Сегодня, 09:16
        Если начнется глобальный "замес", и мир увидит, что Россия аннигилирует НАТО, то поверьте, подключаться многие. И это помимо наших изначальных союзников.
        Россия одна не будет, хоть и весь коллективный Запад боится только Россию. Там и Союз Советских Социалистических Республик вспомнится, коль пошла такая тема.
        Американцев будут бить и убьют по всему миру их военные базы.
        А, пока их континентальную территорию (именно территорию США) не тронут, то не факт, что они поддержат евроНАТО. Вот это будет сюрприз!
        Pax tecum
    3. Злой543 Сегодня, 08:48
      И все то они знают про нас.
      "При этом эксперты считают, что «российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована»"
      Тут сами себе противоречат, а как же предыдущие заявления экспертов и их генералов что мы лучшие? То мы их как тузик грелку порвем, а теперь проиграем what

      [quote=НЕКСУС][quote]National Interest рассказал, чем может обернуться конфликт НАТО и России[/quote]

      Чем чем...русская северная лисица придет в дома европейцев и матрассов.

      А лисица какая? Надеюсь северная?
      Злой543
      1. Смог Сегодня, 09:09
        . Скорее всего у "экспертов" National Interest парафренный синдром.
        Парафренный синдром характеризуется бредом преследования, воздействия, явлениями психического автоматизма, сочетающегося с фантастическим бредом величия. Больные говорят о том, что они великие люди, боги, вожди, от них зависит ход мировой истории Критика, сознание болезни у таких больных совершенно отсутствуют. Парафренный бредовый синдром наблюдается чаще всего при шизофрении, реже при психозах позднего возраста .
        Смог
      2. Александр 3 Сегодня, 09:56
        У них там белочка скачет,причём ун их там много белочек.
        Александр 3
  2. Мар.Тира Сегодня, 08:41
    Да чего уж к тактическому:Сразу к стратегическому.Чего время терять-то?Можно ещё марсиан подключить.
    Мар.Тира
    1. Балу Сегодня, 08:55
      Цитата: Мар.Тира
      Да чего уж к тактическому:Сразу к стратегическому.Чего время терять-то?Можно ещё марсиан подключить.

      С марсианами контакт есть, стратегические астероиды готовы. Пусть только попробуют angry
      Балу
  3. ramzes1776 Сегодня, 08:44
    Не волнуйтесь басурмане, ядренных зарядов на всех хватит.
    ramzes1776
  4. AVA77 Сегодня, 08:45
    Исходя из публикаций в западной прессе у меня складывается впечятление что они там все неумные люди .по Лаврову, дб wassat
    AVA77
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:12
      Цитата: AVA77
      Исходя из публикаций в западной прессе у меня складывается впечятление что они там все неумные люди .по Лаврову, дб wassat

      Внушают европейским воякам,что у тех есть кнопка "СОХРАНЕНИЕ", и если что,можно перезагрузиться и воевать дальше.
      НЕКСУС
      1. AVA77 Сегодня, 09:14
        Ну както так fool ,дб
        AVA77
      2. rocket757 Сегодня, 09:27
        Лишь бы не внушили, что у нас все ракеты "протухли"!!!
        rocket757
        1. КобалТ Сегодня, 09:43
          Цитата: rocket757
          Лишь бы не внушили, что у нас все ракеты "протухли"!!!

          Так они и внушают! И зарядов мало, и армия слабая.... и "ната " - контрнаступление на российской территории... и спортсмены на допинге... и вообще они оккупанты (Крым)... и кровавых тиранов поддерживают (Сирия). Вот у кого-то и сложится впечатление, что можно и повоевать.
          КобалТ
      3. Tusv Сегодня, 09:35
        Цитата: НЕКСУС
        Внушают европейским воякам,что у тех есть кнопка "СОХРАНЕНИЕ", и если что,можно перезагрузиться и воевать дальше.

        Дык диски буlдут отформатированы в лучшем случае.Хоть зажмись ф2 или по современному Cotrol S
        Tusv
  5. Бэре Сегодня, 08:47
    Пускай себе думают.
    laughing
    Бэре
  6. brr1 Сегодня, 08:50
    Ядерное оружие оперативно-тактического уровня должно применяться сразу как хоть один сапог или гусеница супостата пересечет границу страны. Казнь врагов должна стать показательной.
    brr1
    1. сибиралт Сегодня, 09:00
      А как же насчет провокаций? Таки сразу и ядром? belay
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:14
        Цитата: сибиралт
        А как же насчет провокаций? Таки сразу и ядром? belay

        Вы пробовали провоцировать медведя? Он то ваших игр не поймет -провоцируете ли вы,или просто д.у.р.а.к .Тупо порвет,не дожидаясь перетонита.
        НЕКСУС
    2. Tusv Сегодня, 09:49
      Цитата: brr1
      Казнь врагов должна стать показательной.

      Эх. Не внимательно читают нашу доктрину. По ней уже сегодня можно запускать пару десятков боеголовок - на кого Бог пошлет
      Tusv
  7. iliitchitch Сегодня, 08:52
    "..агрессия России против прибалтийских государств приведёт к контрнаступлению со стороны сил нато.." . Да ну ? Единым строем . А чего ж они по кустам ломанулись , когда эрдоган СУ-24 сбил ? С мыслью :"только не меня!" . Это у них на бумаге попка общая , на самом деле у каждого своя . Да не впёрлось нам это историческое недоразумение прибалтика со своими мольбами об изнасиловании . Одну известную в прошлом балерину она напоминает . Та тоже постоянно ищет карман , к которому присосаться надо срочно .
    iliitchitch
    1. Pax tecum Сегодня, 09:03
      Да, это они все специально пишут laughing Это их ХП.
      Как только Россия начнет контрнаступление начнется массовая сдача натовцев в плен и предложение нам своей капитуляции и территории стран с подписью на заранее подготовленных документах.
      Они там массово русский учат.
      Ну, не референдум же проводить, в самом-то деле. laughing
      Вот, что с ними делать после этого? what
      Pax tecum
      1. g1washntwn Сегодня, 09:44
        Цитата: Pax tecum
        Вот, что с ними делать после этого?

        Учить новую Родину любить. :)
        g1washntwn
  8. XII легион Сегодня, 09:00
    Имеет место быть
    XII легион
  9. Сергей Медведев Сегодня, 09:01
    Однако современная Россия отказалась от этой политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения или угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения»,

    Ну и правильно. Ибо нефиг!
    Сергей Медведев
  10. К0щей Сегодня, 09:05
    А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что «Россия на сегодняшний день не имеет готового к использованию тактического ядерного оружия»

    главное, чтобы таких де.илоидов не слушали слишком внимательно, а то будет новое вымирание.
    К0щей
  11. Кент0001 Сегодня, 09:09
    Я одного не пойму, почему аналитики с Запада считают что мы нападем на прибалтийских лимитрофов? Они сами все чуть погодя существовать перестанут? Что у них там за мантра про прибалтов? Они же нафиг никому не нужны.
    Да и почему мы применим только тактическое ядерное оружие, мы ещё стратегическим жахнем по главному раздражителю, если что.
    Кент0001
  12. Симон Сегодня, 09:11
    Вместе с тем, военные эксперты считают, что «Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом». --- Очень "умные" у них эксперты. Ну, а если нападут, тогда точно узнают, сколько у нас тактического ядерного оружия. Они видимо не помнят, что после распада Союза, то все ядерное оружие было перевезено в Россию из отделившихся республик. tongue
    Симон
  13. Бравый Швейк-2 Сегодня, 09:17
    Мы смело в бой пойдём за власть Советов! И как один умрём в борьбе за это!..
    Бравый Швейк-2
  14. Симон Сегодня, 09:17
    Цитата: neri73-r
    Вместе с тем, военные эксперты считают, что «Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом», пишет автор.


    А куда ж он делся то? На украине остался? wassat

    Не...е, в Россию отправили. Теперь бандеровцы жалеют wink
    Симон
  15. rotmistr60 Сегодня, 09:19
    «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО.
    Неужели действительно предполагают, что России нужны эти т.н. прибалтийские государства и из-за них она ввяжется в войну? Глупость причем набившая оскомину. Одно дело когда политики этих государств трындят о "российской угрозе" в своих чисто меркантильных целях, а другое когда "просвещенный" запад это подхватывает и преподносит как реально возможный факт.
    или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию
    А они смогут? Мне кажется, что когда автор этого журнала писал эту чушь, то сам смеялся в голос.
    rotmistr60
  16. Маз Сегодня, 09:38
    А что у нас там впереди? У кого выборы? Этож не просто так истерию нагнетают или как?
    Маз
  17. Alex-a832 Сегодня, 09:38
    Логика этих радужных построена на том, что Россия хочет захватить Европу, ну просто жить без этого не может. Поэтому, как оне считают, нам обязательно необходимо ТЯО в достаточном количестве. Наше же видение ситуации в том, что европейские территории, как и ее население нам нафиг не сдались. В таком случае зачем гонятся за натовцами с ТЯО, когда можно "дезинфицировать" Европу от натовской заразы МБРами. Пустили к себе натовские базы с ядерным оружием, значит добровольно встали под потенциальную раздачу.
    Alex-a832
  18. anjey Сегодня, 09:47
    Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению силам военно-политического блока
    чего уж мелочится -бить супостата всем скопом, стратегическим оружием и на его территории....
    anjey
  19. мерцание Сегодня, 09:50
    ...возможная «агрессия России» против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО.

    Ну вот просто умиляет. Сначала пропаганда ЛГБТ, а потом "контрнаступление" laughing Натовские солдаты, это не столько солдаты, сколько охотники (убивать -да, умирать-нет) - а во время "контрнаступления" им придется примерить на себя психологию дичи. Да от одного слова "контрнаступление", их похоже начинает пучить от гордости и слабить от страха)
    мерцание
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