09:59 27 января
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Ударные БПЛА США разместят в Польше



Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении базы американских беспилотных летательных аппаратов на территории 12-й базы БПЛА ВВС Польши в Мирославце. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь генерального командования Войска Польского.

Военные эксперты утверждают, что Пентагон планирует разместить БПЛА MQ-9 «Reaper». Несмотря на то, что министерство национальной обороны Польши не комментирует эти данные, известно, что американская сторона уже провела рекогносцировку в Мирославце и уже весной этого года здесь могут появиться ударные беспилотники класса MALE (средневысотные, большой продолжительности полета). Между тем на вооружении Войска Польского нет дронов такого класса, однако до конца 2018 года, в рамках технической модернизации польских ВС, планируется подписать соглашение на их покупку.


Сегодня Войско Польское располагает различными БПЛА. Самые крупные из них это тактические машины ближнего действия «ScanEagle», которые были получены в дар от правительства США в ходе миссии ISAF в Афганистане. Кроме того, на вооружении польских подразделений состоят разведывательные беспилотные машины «Orbiter» израильского производства и беспилотные системы «FlyEye» разработки частной группы предприятий «Grupа WB», работающей для оборонного сектора.

Если рассматривать американские подразделения, размещенные в Польше в рамках «усиления передового присутствия», а именно боевую бронетанковую бригадную группу, то следует указать, что у тактических соединений, размещенных в регионе, имеются дроны класса «мини» типа «Raven» или тактические беспилотные системы «Shadow 200».

Следует отметить, что многоцелевые БПЛА MQ-9 «Reaper», которые вскоре могут появиться на территории соседней Польши, способны нести бомбы GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM, ракеты «воздух-земля» Hellfire (помещается 4 ракеты) и наносить удары по наземным целям с большой эффективностью. Также «Reaper» может использоваться в качестве разведчика.

Максимальная стартовая масса БПЛА MQ-9 «Reaper» – 4,7 т, из которых полезная нагрузка составляет 1,7 т. Аппарат способен развивать скорость до 370 км в час (по некоторым источникам до 480 км в час), летать на высоте 18,5 км. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 «Reaper» равна 27 часам.

До сих пор тяжелые беспилотные системы использовались в Центральной и Восточной Европе только в нескольких случаях. Например, в 2015 году американские MQ-1 «Predator» (их сменят «Reaper») применялись в Литве. В 2016 году израильские системы Hermes 900 (класса MALE) и Hermes 450 (тактические средней дальности) обеспечивали безопасность саммита НАТО в Варшаве и Мировые Дни молодежи в Кракове. Известно, что совсем недавно над Центральной и Восточной Европой, в том числе над территорией Украины, БПЛА RQ-4 «Global Hawk» выполнял разведывательный полет.

БПЛА «Reaper» активно применяются в различных боевых операциях на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке.

Фактически в настоящее время на территории Польши кроме национальных ВС размещены многонациональная боевая батальонная группа НАТО, склады вооружения и военной техники, боевая бронетанковая бригадная группа США, бригада армейской авиации США, эскадрилья истребителей F-16 и звено военно-транспортных самолетов C-130 ВВС США, в воздушном пространстве страны дежурит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО.

Это уже мощный ударный потенциал на восточном фланге НАТО непосредственно у границ Беларуси, который значительно возрастет с прибытием сюда многоцелевых БПЛА. Только вот к чему подобное усиление американского военного присутствия в Польше, не совсем понятно. Прямой угрозы от соседей у поляков нет – у россиян в Калининградской области слишком мало войск, чтобы они представляли какой-либо интерес в стратегическом плане, а Беларусь каждый год сокращает свои вооруженные силы и, если так будет продолжаться до 2020 года, их станет в четыре раза меньше польских. А тут еще и американские войска. В таком случае официальному Минску стоит пересмотреть планы по оптимизации собственных Вооруженных сил, иначе поздно будет.
Автор: Николай Астровский
Первоисточник: http://www.belvpo.com/ru/90355.html


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Комментарии 8

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  1. zzdimk Сегодня, 06:55
    Пора России поставить Польше безвозмездно партию магнитных мешалок для равномерного перемешивания бурлящих компостных масс в головах польских политических элит.
    zzdimk
    1. сибиралт Сегодня, 07:04
      Теперь Полякам Львов брать будет не стыдно. belay
      сибиралт
    2. Зяблицев Сегодня, 07:32
      Не беру военный аспект, только отмечу через призму истории - Польша, после англосаксов, для нас, русских, белорусов, даже нормальных, левобережных украинцев, враг N2! И когда мне кто то втирает, что простой польский народ, нормальные, это все политика - это выдача желаемого за действительное! Простой польский батрак не то что ударные беспилотники у себя в огороде поставит, а жену свою выгонит из дома, и, даже, черта лысого приютит, если черт будет русофобом!
      Зяблицев
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    Это уже мощный ударный потенциал на восточном фланге НАТО непосредственно у границ Беларуси, который значительно возрастет с прибытием сюда многоцелевых БПЛА.

    Потому выхватит больше всех и вперёд всех. angry
    a.s.zzz888
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Ребята, вчера обсуждали эту тему. Понятно, что автор старался писал, ждал когда закончится модерация, но получается, что периодически одна и та же новость обсуждается дважды.
    rotmistr60
  4. Мих1974 Сегодня, 07:47
    Эээх (мечтательно) вот бы перехватить управление таким БПЛА и разбомбить что то очень важное и знаковое для подляков feel good . ТАм какой костел или еще что то, ну что бы - уже никакими силами нельзя было загнать "под ковер" возмещение поляков. Да да я понимаю что и так ВСЕ вешают на Россию. но "простые поляки" не на столько что бы не понимать - что деже при любой крутости русские хакерны не могут ничего бомбить если "в польше не будет американских БПЛА". tongue
    Мих1974
  5. Немезида Сегодня, 09:07
    Вот только у США тут будет не большая неувязочка. Польша уже сегодня ходит на митинги с плакатами ПОЛЬСКИЙ ВИЛЬНЮС...ПОЛЬСКИЙ ЛЬВОВ...Хотя,уверен,что ради своих целей США закроют глаза на расширение польских границ так же,как закрыли глаза на захват части Кипра Турцией...Но скандала со странами которые окажутся в Роли греческого Кипра и самой Греции США не избежать...Главное чтобы Россия не стала вмешиваться в этот конфликт,ведь этот конфликт все равно не сделает ни лесных братьев,ни бандеровцев,друзьями России...Дело России в этом конфликте - Наблюдение со стороны за тем,как ей враги станут убивать друг друга...
    Немезида
  6. Громобой Сегодня, 09:44
    Убивают сразу 2-ух зайцев:
    1-ый заяц:ещё больше смещают баланс сил НАТО в свою пользу в сравнении с войсками ОДКБ развёрнутыми в регионе.
    2-ой заяц: поляки хотели заменять старенькие Су-22 на развед.-удар. дроны,вот им и учебный центр будет.
    Громобой
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