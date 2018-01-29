22:28 29 января

Из-за преимущества НАТО война с Россией будет ядерной

Военный конфликт между НАТО и РФ приведёт к ядерной войне. Ядерный сценарий наиболее вероятен при наличие преимущества у НАТО. В этой мировой войне погибнут миллиарды людей.

Из-за преимущества НАТО война с Россией будет ядерной


О возможном преимуществе Североатлантического альянса в войне и наступлении «Doomsday» пишет в популярном журнале «National Interest» известный аналитик Дэйв Маджумдар.


Почему война с Россией приведёт к ядерной катастрофе, которая убьёт миллиарды людей? Таким вопросом задался Дэйв Маджумдар. И попытался на него ответить. В письменном виде.

Контратака натовцами русских сил стала бы кровавым ответом и привела бы к высочайшему риску эскалации конфликта, полагает аналитик. Однако именно такой сценарий является «одним из вероятных результатов русского вторжения», уверен специалист.

В случае натовской контратаки традиционные российские силы, «из которых только часть хорошо обучена и хорошо оснащена», понесут серьёзные потери либо вовсе будут уничтожены, поясняет Маджумдар. И если силы НАТО затем атакуют цели внутри России или даже «перейдут на российскую территорию», в Кремле могут сделать вывод: налицо опасность «существованию государства». В конце концов, Москва ведь не раз уже «выражала озабоченность» тем, что западные планы по смене режима в России представляют собой «слишком реальную опасность». И в такой ситуации, указывает Маджумдар, Россия может решиться на противодействие продвижению сил НАТО «своим арсеналом тактического ядерного оружия».

Свежее исследование «RAND Corporation» показало, что Россия в течение шестидесяти часов сможет захватить три государства НАТО: Эстонию, Латвию и Литву. И при этом военные игры мозгового треста не имитировали применение ядерного оружия. Если же война вспыхнет между НАТО и Россией, «ядерное оружие, безусловно, вступит в игру, особенно если конфликт будет развиваться в плохом для Москвы направлении», полагает аналитик.

В отличие от Советского Союза, который придерживался политики неприменения первым ядерного оружия, современная Россия, напоминает автор, «прямо отвергла» это положение — и случился этот отказ ещё в 1993 году. Традиционные военные силы Москвы разваливались во время экономического и социального кризиса 1990-х годов, и Россия приняла наконец доктрину «деэскалации». Вот доктрина 2000 года вкратце (в видении Маджумдара): если Россия столкнулась бы с крупномасштабной атакой, результатом которой стал бы разгром её традиционных сил, Москва могла бы прибегнуть к ядерному оружию.

В 2010 году, продолжает иностранный автор, Россия «несколько пересмотрела эту доктрину», поскольку её обычные силы начали восстанавливаться. И в нынешней версии доктрины указывается, что Москва будет использовать ядерное оружие в тех ситуациях, «которые поставили бы под угрозу само существование государства».

Нынешнее исследование «RAND» показывает, что Россия могла бы легко захватить Балтию, однако военная игра не рассматривала тот случай, когда будет предпринято контрнаступление сил НАТО. Говорится лишь о быстром поражении стран Балтии, в результате которого Североатлантический альянс оказался бы в плохой ситуации и с ограниченным количеством вариантов ответов. Все ответы были бы «плохими»: контрнаступление, чреватое кровью, потерями и риском эскалации конфликта. Самым мирным вариантом от НАТО является временная «уступка» русским, то есть признание поражения. Это сулит катастрофические последствия — нет, не для стран Балтии, а для альянса.

Между тем, считает Маджумдар, именно контрнаступление НАТО, пусть и кровавое, и стало бы «одним из вероятных последствий российского вторжения». И в этом случае российские традиционные силы, скорее всего, были бы уничтожены. Или же им был бы нанесён существенный урон.

Что касается российского тактического ядерного арсенала, пишет далее аналитик, то он не столь велик, как когда-то был советский арсенал. Правда, точные данные «найти трудно».

Считалось, что Советский Союз обладал от 15.000 до 25.000 ед. тактических ядерных вооружений всех типов, вплоть до баллистических ракет средней дальности.

По данным Конгресса США, Москва постепенно уничтожает свой нестратегический арсенал. Сокращение идёт с конца холодной войны. В нынешней России, однако, насчитывается до 4.000 тактических ядерных единиц. Впрочем, другие эксперты предполагают, что у России имеется всего лишь 2.000 тактических единиц ядерного вооружения. Но и эти данные едва ли точны. Относительно свежий анализ, проведённый Royal United Service Institute Игоря Сутягина (Великобритания), показал, что у России имеется не более 1.040 ед. нестратегических ядерных вооружений. Из этого количества от 128 до 210 боеголовок стоят на вооружении у российских сухопутных войск. В российском флоте имеется около 330 тактических единиц ядерных вооружений, у российских ВВС — 334 ед. У сил противовоздушной обороны РФ есть ещё от 68 до 166 тактических ядерных вооружений, установленных на различных ракетах класса «земля — воздух». Наконец, согласно докладу, представленному Федерацией американских учёных, у России вообще нет развёрнутого нестратегического ядерного оружия. Все тактические единицы находятся «в центральном хранилище», а «несколько тысяч списанных нестратегических боеголовок ждут демонтажа».

На том «исследование» экспертов и аналитика Маджумдара оканчивается. Мысль специалистов ясна: американцам и натовцам не стоит так уж страшиться русского ядерного ответа и «эскалации» — русские могут не успеть дать тактический ядерный ответ. У них всё пылится на складах или устарело и ждёт разборки.

С другой стороны, аналитик Маджумдар намекает на «миллиарды» будущих жертв новой войны. Очевидно, за этими словами кроется мнение аналитика о вероятном применении русским стратегических ядерных вооружений, а не тактических. Логично: раз уж русские не готовы воевать тактическими «единицами», в ход пойдут стратегические. А как же: налицо опасность «существованию государства».

Спасение же для Запада специалист видит в одном: в мощи НАТО. У альянса непременно должны быть «преимущества» перед русскими. Видимо, в этом и основной посыл всей статьи. Чем больше у НАТО военной силы и технических преимуществ, тем меньше шансов на оккупацию г-ном Путиным стран Прибалтики.

Но зачем Кремлю страны Прибалтики? Ни один западный эксперт не только не отвечает на этот вопрос, но даже его, в сущности, не ставит. Единственный ответ, который дают иностранные аналитики и политики, состоит в следующем: Путин хочет восстановить былое величие России и продлить границы Отечества до бывших границ СССР. Однако это лишь пародия на ответ.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 45

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  1. Vard Сегодня, 15:03
    Ну это когда было... А сейчас наших военных гоняют и в хвост и в гриву... Так что все скорее наоборот...
    Vard
    1. Варяг_0711 Сегодня, 16:21
      Как только дочитал до фамилии "аналитика" Дэйв Маджумдар, читать дальше расхотелось. А после вот этой фразы:
      Контратака натовцами русских сил стала бы кровавым ответом и привела бы к высочайшему риску эскалации конфликта, полагает аналитик. Однако именно такой сценарий является «одним из вероятных результатов русского вторжения», уверен специалист.
      я окончательно уверовал в "пророческий дар" этого диванного "аналитеГа".
      Россия прямо таки спит и видит как бы развязать ядерную войну ради этих Трибалтийских стран с пониженной социальной ответственностью. fool Ну что тут можно еще сказать о даре предвидения Дэйва Маджумдара? Сказать, что таких "аналитиков" в СССР в спецзаведениях держали, это значит ничего не сказать. С таким же успехом и я могу выступать в роли международного аналитика, даже думаю, что у меня намного лучше получится.
      Варяг_0711
      1. BerBer Сегодня, 16:46
        Я дальше и читать не стал. Человек живёт в параллельном мире. Из него аналитик никакой. Анализ делает на основе компьютерных стрелялок.
        То, что анализ будет лучше - уверен.
        BerBer
      2. Ныробский Сегодня, 21:53
        Цитата: Варяг_0711
        Ну что тут можно еще сказать о даре предвидения Дэйва Маджумдара? Сказать, что таких "аналитиков" в СССР в спецзаведениях держали, это значит ничего не сказать. С таким же успехом и я могу выступать в роли международного аналитика, даже думаю, что у меня намного лучше получится.
        Я так думаю, что этот, как вы обозначили, "аналитеГ" и не ставил такой задачи, что бы выдать обывателю реальный расклад и прогноз развития военных действий между НАТО и Россией, равно как и результат оных. У него другая задача, а именно методичное и постоянное воздействие на моСХ американского и европейского жителя, с целью приучения его к мысли о неизбежности грядущей войны с Россией. Не более того...
        Ныробский
    2. zyzx Сегодня, 16:34
      Да не будет никакой полномасштабной войны. Современное оружие настолько дорогое,что те же истребители,при стоимости в 100 миллионов зеленых,стали как линкоры,в начале 20го века,все их понастроили но применять против равного противника страшно,а вдруг утопят.Так и самолеты 5го поколения настолько дорогие,что послать их против средств современного ПВО не решится ни один генерал.
      zyzx
    3. сибиралт Сегодня, 17:29
      Если выберут президентом Жириновского, то он обязательно сбросит "ядро" на какое - нибудь небольшое государство, как и обещал. Так, для острастки. belay
      сибиралт
      1. Pax tecum Сегодня, 20:04
        аналитик Маджумдар намекает на «миллиарды» будущих жертв новой войны

        Ну, не "миллиарды" уж... Достаточно угробить всего один "золотой миллиард". А, это примерно и есть НАТОвская сволота.
        Pax tecum
  2. svp67 Сегодня, 15:05
    Из-за преимущества НАТО война с Россией будет ядерной
    А кто то считал, что это будет подобие рыцарского поединка, когда на поле боя выедут на конях рыцари и устроят турнир? У России просто нет иного выбора, как в случае такого конфликта применять свои ядерные силы, уж слишком большое преимущество у стран НАТО по ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. Мы их просто не сможем остановить иначе. Так, что об этом надо не молчать, а говорить ГРОМКО и ОТКРЫТО. Что бы люди в Европе, вновь поняли, что уж их то эта война стороной не обойдет, им достанется по полному счету.
    svp67
    1. Pax tecum Сегодня, 20:12
      В общем и целом этот "аналитик" прав. Мы обзавелись и совершенствовали свое ядерное оружие именно затем, что бы не повторилась самая кровавая война в истории человечества.
      А, НАТО - это создание как раз против СССР/России, проще говоря-против русских. На русских по одному-двое-трое не ходят, История отучила. Но, и такой громадной НАТОвской толпой тоже ссыкотно. Вот это и есть заслуга нашей ядерной триады.
      Pax tecum
  3. Оверлок Сегодня, 15:22
    Цитата: svp67
    У России просто нет иного выбора, как в случае такого конфликта применять свои ядерные силы, уж слишком большое преимущество у стран НАТО по ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

    Оверлок
    1. Голован Джек Сегодня, 15:36
      Лавры Стропорез-а покоя не дают?
      Узбагойтесь... Вам до него, как до Китая laughing
      Голован Джек
      1. Оверлок Сегодня, 15:53
        по существу вопроса есть возражения?
        Оверлок
        1. Варяг_0711 Сегодня, 16:23
          Оверлок Сегодня, 15:53 ↑ Новый
          по существу вопроса есть возражения?
          Есть! Перестаньте нести бред сивой кобылы и будет вам счастье.
          Варяг_0711
          1. Оверлок Сегодня, 16:38
            в чем бред сивой кобылы. уточните
            Оверлок
            1. Mestny Сегодня, 16:57
              На каждую статью одна и та же дудка.
              И ладно бы там цитату привёл, так нет. Какие то дешёвые картинки подростков-навальнят.
              Не стыдно?
              Mestny
              1. Оверлок Сегодня, 17:06
                вы о чем? О невозможности ядерной войны с Европой или о детях нашей элиты и их домах в ЕС?
                Причем тут навальнята? Они у нас бегают, а те- там
                Оверлок
                1. Вадим237 Сегодня, 18:14
                  Какие дети и элита, на носу ядерного конфликта - кто выстрелит первым умрёт вторым, не взирая, кто там у кого и где.
                  Вадим237
            2. Варяг_0711 Сегодня, 17:04
              Оверлок Сегодня, 16:38 ↑
              в чем бред сивой кобылы. уточните
              Во всём, во ВСЕХ ваших комментариях одна и та же дуда, "лёликусёпропало" и "путинвсехслил", смените пластинку, а то заело уже.
              Варяг_0711
              1. Голован Джек Сегодня, 17:11
                Цитата: Варяг_0711
                ... смените пластинку, а то заело уже

                Откуда пластинка у швейной машинки? laughing
                Голован Джек
                1. Вадим237 Сегодня, 18:15
                  У чувака шпульку, на швейке заклинило.
                  Вадим237
              2. Оверлок Сегодня, 19:08
                полная противоположность вашим- все хорошо, все замечательно, будет еще лучше. Это нормально- когда все думают одинаково, рак мозга получается
                Оверлок
                1. свой1970 Сегодня, 22:21
                  Цитата: Оверлок
                  полная противоположность вашим- все хорошо, все замечательно, будет еще лучше. Это нормально- когда все думают одинаково, рак мозга получается
                  -вы всерьез думаете - что если пройдет информация о готовящемся запуске ЯО со стороны НАТО кто-то будет думать о чьих-то детях в Европе?Или вы не понимаете - что даже если мы вообще не применим ЯО (не успеем/не захотим/не сможем) Европе будет по уши достаточно того радиоактивного заражения - которое будет у нас?
                  Махонький выброс(фактически не даже не взрыв!!) в Чернобыле зафиксировали до границы Франции и Испании!!А теперь умножьте на мощность и количество НАТОвских боеголовок - минимум в 2000-3000 раз.
                  Какие нафиг дети ТАМ, о чем вы..
                  Нас здесь не будет - но и у них там счетчик Гейгера будет шкалить от последствий взрывов их собственных боеголовок, и ядерная зима, и прочие прелести. Неделей раньше, неделей позже...
                  свой1970
    2. Комментарий был удален.
    3. zulusuluz Сегодня, 21:54

      Оверлок
      А Вы думаете там в час X будут дети Конашенкова???
      zulusuluz
  4. leonardo_1971 Сегодня, 15:27
    Для чего им такая истерия?война это не блокбастер на экране.а смерть,кровь и потеря всего что тебе близко.после ядерной войны никому будут не нужны айфоны,баксы и многое другое.давайте жить дружно!
    leonardo_1971
  5. andrej-shironov Сегодня, 15:48
    Я стесняюсь спросить, а нахрена России страны Прибалтики то захватывать? Упёрлись ли России хуторяне без полезных ископаемых?
    andrej-shironov
    1. zyzx Сегодня, 16:37
      Ну вы и странный,мы же злые РАШИНСЫ! Я вот каждое утро после питья водки и игры на балалайке,начинаю план вторжения в разные страны разрабатывать, потом катаюсь на медведе и точу свой автомат.
      zyzx
    2. танк66 Сегодня, 18:29
      А ,Вы ,сударь, разве не слышали о мегазапасах шпрот и бальзама?
      танк66
    3. Удав КАА Сегодня, 22:17
      Цитата: andrej-shironov
      а нахрена России страны Прибалтики то захватывать? Упёрлись ли России хуторяне без полезных ископаемых?

      Ес-но незачем, если США и НАТО не соберутся-таки на нас новым крестовым походом переть...Если такое случится, то Трибалты важны в этой игре как плацдарм вторжения. Поэтому придется его де факто ликвидировать до высадки экспедиционных сил в порты Шпротоедов...Тогда экспедицию придется высаживать в Польше, Германии, Франции -- а это потеря темпа, длинная логистика к линии боевого соприкосновения... Не АЙС!
      Поэтому, зная что их ожидает, натовцы заранее подняли скулеж по несбыточным мечтам и безвозвратно похер...м планам вторжения. Сами ЕС-ники против РФ без подпора сзади штатников на такую авантюру не решатся...А штатники рискнут здоровьем токо после нанесения БГУ...Вот этого нам следует очень серьезно опасаться...Лакмусовой бумажкой станет развертывание орбитальной ПРО и количество КРБД по стэлс-технологии...
      Как-то так, однако.
      Удав КАА
  6. tihonmarine Сегодня, 15:49
    Каждая война намного жесточе предыдущей. Так что войнв, которую начнёт НАТО против России будет последняя. Даже при любом благоприятном исходе мир просто развалится не мелкие кучки озлобленных, вымирающих популяций.
    tihonmarine
    1. Вадим237 Сегодня, 18:18
      С большей вероятностью 100% в случае опасности все члены НАТО будут действовать по принципу - один за всех и каждый за себя.
      Вадим237
  7. BAI Сегодня, 16:12
    У них всё пылится на складах

    Ну и пусть так считают. У меня есть все основания считать, что НАТОвцев будет ждать неприятный "сюрприз".
    BAI
  8. Alexey-74 Сегодня, 16:32
    Такое ощущение, что такой доклад написан в начале 00-х (нулевых). Многими уже признан факт, что современная российская армия справится с НАТО при условии невмешательства США, причем справится с применением обычных вооружений а не ядерных..
    Alexey-74
  9. XYZ Сегодня, 16:39
    Не ребята, вы это бросайте. Раз вторглись, значит идут военные действия, разруха, голод. А русские дураки должны кормить всю эту ораву бездельников, проср..х свою промышленность, экономику и т.п. Вот нам только и мечта захватывать эти обанкротившиеся пустыри. Нет, сами развалили, сами и кормите. Дураков нет.
    XYZ
  10. Proton Сегодня, 17:15
    Я думаю пора уже начинать крутить ролики со взрывами и последствями взрывов ядерных зарядов,применительно к горгодам,моделирование,любят же на западе моделировать все попдряд,вот мы и покажем,какое ржавое и старое,можт огда дойдет laughing
    Proton
  11. Усатый Кок Сегодня, 17:27
    Скорее всего это один из тех представителей "экспертов" которые говорят то что их просит пентагон, для того что бы выклянчить новые деньги для "бюджета", а не то что на самом деле происходит
    Усатый Кок
  12. урман Сегодня, 17:30
    Контр атака сил нато.
    Получается сперва РФ атакует.
    Блин они на западе вообще изврашенцы как та бабка в лесу,Ю
    не буду я вас бабуля насиловать, как это не будешь придётся.
    урман
  13. рюрикович Сегодня, 17:33
    Люди ,успокойтесь laughing Сии доклады предназначены для ушей ихнего электората согласно уровню мышления этого самого электората. wassat
    рюрикович
  14. кипеж Сегодня, 18:30
    Из-за преимущества НАТО война с Россией будет ядерной

    Несомненно
    кипеж
  15. kudma Сегодня, 18:34
    Блин пойду медведя покормлю а то скоро Прибалтику захватывать!
    kudma
  16. Огонёк Сегодня, 18:54
    Я не призываю к захвату трибалтики, но не против - если бы на Рижском бальзаме была надпись "сделано в России", как теперь на крымских винах. Но насколько понимаю "неграждан" там все устраивает и крымский сценарий там не пройдет. )))
    Огонёк
  17. vredlo Сегодня, 19:59
    блин пойду заберу у медведя самовар с водкой а то напьется опять а когда прибалтов воевать пойдем ворочай его чтоб оседлать а он тяжелый зараза и балалайку смажу чтоб победу отмечать
    vredlo
  18. bandabas Сегодня, 20:00
    Прямо ДМБ. Но потом. Жахнем...
    bandabas
  19. Старый26 Сегодня, 20:13
    Цитата: andrej-shironov
    Я стесняюсь спросить, а нахрена России страны Прибалтики то захватывать? Упёрлись ли России хуторяне без полезных ископаемых?

    Самый адекватный вопрос. НАФИГА? Да, технически по аналитики той же РЭНД мы можем захватить Прибалтику меньше чем за 3 суток, а НАТО не успеет даже перебросить туда и пары батальонов. Но вопрос, а зачем нам эта Прибалтика сдалась? Если после выхода США из РСМД они там разместят свои баллистические ракеты, то достаточен будет удар, а не вторжение. Опять же, никакие войны не начинаются спонтанно. Будет определенный период подготовки, который вскрывается.

    Короче - аналитике этого Дэйва Маджумдара огромный минус,

    Цитата: zyzx
    Ну вы и странный,мы же злые РАШИНСЫ! Я вот каждое утро после питья водки и игры на балалайке,начинаю план вторжения в разные страны разрабатывать, потом катаюсь на медведе и точу свой автомат.

    Вот-вот. На бедном животном катаетесь, а нет чтобы поделиться литром с ним, а потом уж и дуэтом на балалайке можно, и планы разрабатывать

    Цитата: Alexey-74
    Такое ощущение, что такой доклад написан в начале 00-х (нулевых). Многими уже признан факт, что современная российская армия справится с НАТО при условии невмешательства США, причем справится с применением обычных вооружений а не ядерных..

    Справится? У нас уже вооруженные силы превосходят в количественно-качественном отношении НАТОвские? Авиации у нас больше, чем у них. Флот тоже наверно на порядок у нас больше? Может не стоит заниматься шапкозакидательством, а смотреть на мир реально? НАТО мы действительно можем победить только с использованием ЯО. В противном случае - они нас превосходят по всем параметрам
    Старый26
  20. Max von Adelheid Сегодня, 20:55
    Ахтунг!!! Русиш ПАРТИЗАНЕН!!! belay
    Max von Adelheid
  21. Вадим237 Сегодня, 22:09
    Раз уж они думают о ядерной войне, стоит взглянуть на один сериал снятый на Украине 2013 году это не о войне - но подробности того, о чём не думают в НАТЕ подчёркнуты.
    Вадим237
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