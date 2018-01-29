Из-за преимущества НАТО война с Россией будет ядерной
Военный конфликт между НАТО и РФ приведёт к ядерной войне. Ядерный сценарий наиболее вероятен при наличие преимущества у НАТО. В этой мировой войне погибнут миллиарды людей.
О возможном преимуществе Североатлантического альянса в войне и наступлении «Doomsday» пишет в популярном журнале «National Interest» известный аналитик Дэйв Маджумдар.
Почему война с Россией приведёт к ядерной катастрофе, которая убьёт миллиарды людей? Таким вопросом задался Дэйв Маджумдар. И попытался на него ответить. В письменном виде.
Контратака натовцами русских сил стала бы кровавым ответом и привела бы к высочайшему риску эскалации конфликта, полагает аналитик. Однако именно такой сценарий является «одним из вероятных результатов русского вторжения», уверен специалист.
В случае натовской контратаки традиционные российские силы, «из которых только часть хорошо обучена и хорошо оснащена», понесут серьёзные потери либо вовсе будут уничтожены, поясняет Маджумдар. И если силы НАТО затем атакуют цели внутри России или даже «перейдут на российскую территорию», в Кремле могут сделать вывод: налицо опасность «существованию государства». В конце концов, Москва ведь не раз уже «выражала озабоченность» тем, что западные планы по смене режима в России представляют собой «слишком реальную опасность». И в такой ситуации, указывает Маджумдар, Россия может решиться на противодействие продвижению сил НАТО «своим арсеналом тактического ядерного оружия».
Свежее исследование «RAND Corporation» показало, что Россия в течение шестидесяти часов сможет захватить три государства НАТО: Эстонию, Латвию и Литву. И при этом военные игры мозгового треста не имитировали применение ядерного оружия. Если же война вспыхнет между НАТО и Россией, «ядерное оружие, безусловно, вступит в игру, особенно если конфликт будет развиваться в плохом для Москвы направлении», полагает аналитик.
В отличие от Советского Союза, который придерживался политики неприменения первым ядерного оружия, современная Россия, напоминает автор, «прямо отвергла» это положение — и случился этот отказ ещё в 1993 году. Традиционные военные силы Москвы разваливались во время экономического и социального кризиса 1990-х годов, и Россия приняла наконец доктрину «деэскалации». Вот доктрина 2000 года вкратце (в видении Маджумдара): если Россия столкнулась бы с крупномасштабной атакой, результатом которой стал бы разгром её традиционных сил, Москва могла бы прибегнуть к ядерному оружию.
В 2010 году, продолжает иностранный автор, Россия «несколько пересмотрела эту доктрину», поскольку её обычные силы начали восстанавливаться. И в нынешней версии доктрины указывается, что Москва будет использовать ядерное оружие в тех ситуациях, «которые поставили бы под угрозу само существование государства».
Нынешнее исследование «RAND» показывает, что Россия могла бы легко захватить Балтию, однако военная игра не рассматривала тот случай, когда будет предпринято контрнаступление сил НАТО. Говорится лишь о быстром поражении стран Балтии, в результате которого Североатлантический альянс оказался бы в плохой ситуации и с ограниченным количеством вариантов ответов. Все ответы были бы «плохими»: контрнаступление, чреватое кровью, потерями и риском эскалации конфликта. Самым мирным вариантом от НАТО является временная «уступка» русским, то есть признание поражения. Это сулит катастрофические последствия — нет, не для стран Балтии, а для альянса.
Между тем, считает Маджумдар, именно контрнаступление НАТО, пусть и кровавое, и стало бы «одним из вероятных последствий российского вторжения». И в этом случае российские традиционные силы, скорее всего, были бы уничтожены. Или же им был бы нанесён существенный урон.
Что касается российского тактического ядерного арсенала, пишет далее аналитик, то он не столь велик, как когда-то был советский арсенал. Правда, точные данные «найти трудно».
Считалось, что Советский Союз обладал от 15.000 до 25.000 ед. тактических ядерных вооружений всех типов, вплоть до баллистических ракет средней дальности.
По данным Конгресса США, Москва постепенно уничтожает свой нестратегический арсенал. Сокращение идёт с конца холодной войны. В нынешней России, однако, насчитывается до 4.000 тактических ядерных единиц. Впрочем, другие эксперты предполагают, что у России имеется всего лишь 2.000 тактических единиц ядерного вооружения. Но и эти данные едва ли точны. Относительно свежий анализ, проведённый Royal United Service Institute Игоря Сутягина (Великобритания), показал, что у России имеется не более 1.040 ед. нестратегических ядерных вооружений. Из этого количества от 128 до 210 боеголовок стоят на вооружении у российских сухопутных войск. В российском флоте имеется около 330 тактических единиц ядерных вооружений, у российских ВВС — 334 ед. У сил противовоздушной обороны РФ есть ещё от 68 до 166 тактических ядерных вооружений, установленных на различных ракетах класса «земля — воздух». Наконец, согласно докладу, представленному Федерацией американских учёных, у России вообще нет развёрнутого нестратегического ядерного оружия. Все тактические единицы находятся «в центральном хранилище», а «несколько тысяч списанных нестратегических боеголовок ждут демонтажа».
На том «исследование» экспертов и аналитика Маджумдара оканчивается. Мысль специалистов ясна: американцам и натовцам не стоит так уж страшиться русского ядерного ответа и «эскалации» — русские могут не успеть дать тактический ядерный ответ. У них всё пылится на складах или устарело и ждёт разборки.
С другой стороны, аналитик Маджумдар намекает на «миллиарды» будущих жертв новой войны. Очевидно, за этими словами кроется мнение аналитика о вероятном применении русским стратегических ядерных вооружений, а не тактических. Логично: раз уж русские не готовы воевать тактическими «единицами», в ход пойдут стратегические. А как же: налицо опасность «существованию государства».
Спасение же для Запада специалист видит в одном: в мощи НАТО. У альянса непременно должны быть «преимущества» перед русскими. Видимо, в этом и основной посыл всей статьи. Чем больше у НАТО военной силы и технических преимуществ, тем меньше шансов на оккупацию г-ном Путиным стран Прибалтики.
Но зачем Кремлю страны Прибалтики? Ни один западный эксперт не только не отвечает на этот вопрос, но даже его, в сущности, не ставит. Единственный ответ, который дают иностранные аналитики и политики, состоит в следующем: Путин хочет восстановить былое величие России и продлить границы Отечества до бывших границ СССР. Однако это лишь пародия на ответ.
О возможном преимуществе Североатлантического альянса в войне и наступлении «Doomsday» пишет в популярном журнале «National Interest» известный аналитик Дэйв Маджумдар.
Почему война с Россией приведёт к ядерной катастрофе, которая убьёт миллиарды людей? Таким вопросом задался Дэйв Маджумдар. И попытался на него ответить. В письменном виде.
Контратака натовцами русских сил стала бы кровавым ответом и привела бы к высочайшему риску эскалации конфликта, полагает аналитик. Однако именно такой сценарий является «одним из вероятных результатов русского вторжения», уверен специалист.
В случае натовской контратаки традиционные российские силы, «из которых только часть хорошо обучена и хорошо оснащена», понесут серьёзные потери либо вовсе будут уничтожены, поясняет Маджумдар. И если силы НАТО затем атакуют цели внутри России или даже «перейдут на российскую территорию», в Кремле могут сделать вывод: налицо опасность «существованию государства». В конце концов, Москва ведь не раз уже «выражала озабоченность» тем, что западные планы по смене режима в России представляют собой «слишком реальную опасность». И в такой ситуации, указывает Маджумдар, Россия может решиться на противодействие продвижению сил НАТО «своим арсеналом тактического ядерного оружия».
Свежее исследование «RAND Corporation» показало, что Россия в течение шестидесяти часов сможет захватить три государства НАТО: Эстонию, Латвию и Литву. И при этом военные игры мозгового треста не имитировали применение ядерного оружия. Если же война вспыхнет между НАТО и Россией, «ядерное оружие, безусловно, вступит в игру, особенно если конфликт будет развиваться в плохом для Москвы направлении», полагает аналитик.
В отличие от Советского Союза, который придерживался политики неприменения первым ядерного оружия, современная Россия, напоминает автор, «прямо отвергла» это положение — и случился этот отказ ещё в 1993 году. Традиционные военные силы Москвы разваливались во время экономического и социального кризиса 1990-х годов, и Россия приняла наконец доктрину «деэскалации». Вот доктрина 2000 года вкратце (в видении Маджумдара): если Россия столкнулась бы с крупномасштабной атакой, результатом которой стал бы разгром её традиционных сил, Москва могла бы прибегнуть к ядерному оружию.
В 2010 году, продолжает иностранный автор, Россия «несколько пересмотрела эту доктрину», поскольку её обычные силы начали восстанавливаться. И в нынешней версии доктрины указывается, что Москва будет использовать ядерное оружие в тех ситуациях, «которые поставили бы под угрозу само существование государства».
Нынешнее исследование «RAND» показывает, что Россия могла бы легко захватить Балтию, однако военная игра не рассматривала тот случай, когда будет предпринято контрнаступление сил НАТО. Говорится лишь о быстром поражении стран Балтии, в результате которого Североатлантический альянс оказался бы в плохой ситуации и с ограниченным количеством вариантов ответов. Все ответы были бы «плохими»: контрнаступление, чреватое кровью, потерями и риском эскалации конфликта. Самым мирным вариантом от НАТО является временная «уступка» русским, то есть признание поражения. Это сулит катастрофические последствия — нет, не для стран Балтии, а для альянса.
Между тем, считает Маджумдар, именно контрнаступление НАТО, пусть и кровавое, и стало бы «одним из вероятных последствий российского вторжения». И в этом случае российские традиционные силы, скорее всего, были бы уничтожены. Или же им был бы нанесён существенный урон.
Что касается российского тактического ядерного арсенала, пишет далее аналитик, то он не столь велик, как когда-то был советский арсенал. Правда, точные данные «найти трудно».
Считалось, что Советский Союз обладал от 15.000 до 25.000 ед. тактических ядерных вооружений всех типов, вплоть до баллистических ракет средней дальности.
По данным Конгресса США, Москва постепенно уничтожает свой нестратегический арсенал. Сокращение идёт с конца холодной войны. В нынешней России, однако, насчитывается до 4.000 тактических ядерных единиц. Впрочем, другие эксперты предполагают, что у России имеется всего лишь 2.000 тактических единиц ядерного вооружения. Но и эти данные едва ли точны. Относительно свежий анализ, проведённый Royal United Service Institute Игоря Сутягина (Великобритания), показал, что у России имеется не более 1.040 ед. нестратегических ядерных вооружений. Из этого количества от 128 до 210 боеголовок стоят на вооружении у российских сухопутных войск. В российском флоте имеется около 330 тактических единиц ядерных вооружений, у российских ВВС — 334 ед. У сил противовоздушной обороны РФ есть ещё от 68 до 166 тактических ядерных вооружений, установленных на различных ракетах класса «земля — воздух». Наконец, согласно докладу, представленному Федерацией американских учёных, у России вообще нет развёрнутого нестратегического ядерного оружия. Все тактические единицы находятся «в центральном хранилище», а «несколько тысяч списанных нестратегических боеголовок ждут демонтажа».
На том «исследование» экспертов и аналитика Маджумдара оканчивается. Мысль специалистов ясна: американцам и натовцам не стоит так уж страшиться русского ядерного ответа и «эскалации» — русские могут не успеть дать тактический ядерный ответ. У них всё пылится на складах или устарело и ждёт разборки.
С другой стороны, аналитик Маджумдар намекает на «миллиарды» будущих жертв новой войны. Очевидно, за этими словами кроется мнение аналитика о вероятном применении русским стратегических ядерных вооружений, а не тактических. Логично: раз уж русские не готовы воевать тактическими «единицами», в ход пойдут стратегические. А как же: налицо опасность «существованию государства».
Спасение же для Запада специалист видит в одном: в мощи НАТО. У альянса непременно должны быть «преимущества» перед русскими. Видимо, в этом и основной посыл всей статьи. Чем больше у НАТО военной силы и технических преимуществ, тем меньше шансов на оккупацию г-ном Путиным стран Прибалтики.
Но зачем Кремлю страны Прибалтики? Ни один западный эксперт не только не отвечает на этот вопрос, но даже его, в сущности, не ставит. Единственный ответ, который дают иностранные аналитики и политики, состоит в следующем: Путин хочет восстановить былое величие России и продлить границы Отечества до бывших границ СССР. Однако это лишь пародия на ответ.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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