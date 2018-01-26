09:50 26 января

Ситуация в Сирии

Благодаря поддержке ВКС РФ сирийская армия отбила нападение террористов в Дейр-эз-Зоре. Турецкие ВВС нанесли очередные удары по позициям курдов в Алеппо и в Ракке. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В первой половине дня стало известно о начале контрнаступления Сирийской демократической армии (SDF) в северной части кантона Африн. Курдские подразделения столкнулись с боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающими при поддержке турецких войск, в районе горного массива Барсайя и недалеко от деревни Хамам. В итоге данные территории вновь перешли под контроль отрядов SDF и YPG. На протяжении суток турецкая авиация не прекращала бомбардировки территорий, подконтрольных курдам. Постоянные боевые вылеты ВВС Турции привели к гибели по меньшей мере 32 мирных граждан. Турецкое военное командование, в свою очередь, эту информацию не подтвердило, заявляя, что в ходе операции были убиты лишь 303 курдских бойца. Вооруженные стычки между SDF и ССА зафиксированы также в районе города Тель Рифат. Сообщается также, что в результате ожесточенных перестрелок, Турция лишилась трех танков.


В районе города Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) и близлежащих населенных пунктов в течение дня не прекращалось противостояние между военнослужащими САР и отрядами группировки ИГ (запрещена в РФ), перебравшимися с восточного побережья Евфрата, контролируемого «демократической армией». Террористы напали на позиции правительственной армии недалеко от деревень Аль-Кашма и Гариба. Тем не менее, атака была успешно отражена благодаря помощи авиации РФ. Уничтожены как минимум 25 террористов, в свою очередь САА лишилась двух танков.

Во второй половине дня информагентство Al Masdar News со ссылкой на оппозиционные интернет-порталы объявило о грядущем крупномасштабном наступлении «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) против армии Башара Асада и ее союзников в северной части Сирии. Между тем ВКС РФ и ВВС Сирии, опираясь на свои разведданные, нанесли упреждающие удары по объектам исламистской группировки в окрестностях населенных пунктов Хувейн и Абу Мекка (провинция Идлиб).

В северной части провинции Ракка начали проводить боевые вылеты турецкие ВВС. Бомбардировкам подверглись населенные пункты Тель Абьяд и Салук. О пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:09
    Когда только началась операция наша ВКС в Сирии,я сказал,что маджахедам придется в пустыне строить много сортиров,где их и будут мочить. Видимо фраза Путина будет бессмертной.
    НЕКСУС
    1. Chertt Сегодня, 09:24
      Первые выводы о Афринском наступлении можно будет через пару недель делать. Пока стороны еще даже не разогрелись. Да и не все участники еще. "на войну пришли"
      Chertt
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:27
        Цитата: Chertt
        Первые выводы о Афринском наступлении можно будет через пару недель делать

        Я могу вам уже сейчас сказать результат...умоют турков ,причем пожгут их бронетехнику немеренно,которую они для "преследования" подтянули. Почему умоют? Курды 4 года сдерживали игиловцев ,причем очень успешно. Эти ребята натасканы и закалены будте нате. За 5 лет войны,там военный опыт ,которого у турок нет.
        НЕКСУС
        1. Чёрный Сегодня, 09:37
          Цитата: НЕКСУС
          очему умоют? Курды 4 года сдерживали игиловцев ,причем очень успешно. Эти ребята натасканы и закалены будте нате. За 5 лет войны,там военный опыт ,которого у турок нет.

          Я был бы не против, если курды умоют турок под Африном, но это вряд ли . Турки Африн возьмут. Причём в ближайшее время....Вы правы, курды бойцы хорошие....уж получше торгашей-турок, но всё же не всё решает личная выучка и отвага. У турок серьёзное превосходство в военной техние - танках и самолётах.....А учитывая, что турки по своей натуре жестокие , то перед ковровыми бомбардировками населённых пунктов они не остановятся. Так что у курдов шансов мало.
          Единственное, на что они могут сделать ставку - это партизанская война вдоль всей границы и в "курдских" районах турции. В этом их шанс на успех. Но для этого курды должны объедениться. Пока они разобщены.
          Чёрный
          1. НЕКСУС Сегодня, 09:40
            Цитата: Чёрный
            но всё же не всё решает личная выучка и отвага.

            Вам напомнить вьетнамцев?
            Цитата: Чёрный
            Так что у курдов шансов мало.

            Больше чем вы думаете. Вот помяните мои слова-простой короткой дракой это не закончится.
            НЕКСУС
            1. Чёрный Сегодня, 09:48
              Цитата: НЕКСУС
              Вам напомнить вьетнамцев?

              У ветнамцев были друзья ракетчики, способные сбивать самолёты США на любых высотах wink
              Чёрный
        2. Chertt Сегодня, 09:39
          Цитата: НЕКСУС
          Я могу вам уже сейчас сказать результат...умоют турков ,причем пожгут их бронетехнику немеренно

          Я себе ссылочку оставлю, на этот ваш пост. Через неделю напомню laughing hi
          Chertt
          1. НЕКСУС Сегодня, 09:41
            Цитата: Chertt
            Я себе ссылочку оставлю, на этот ваш пост. Через неделю напомню

            Договорились. wink
            НЕКСУС
        3. mihey Сегодня, 09:40
          В прямом столкновении турки курдов раскатают с помощью авиации, а вот против партизанов действительно турки могут и умыться.
          mihey
  2. iliitchitch Сегодня, 09:10
    Убито 303 курдских бойца . В результате налётов авиации . У них там чего , чуваки с калькуляторами за самолётами бегают , или я глуп ? Палец они в небо , кажись , перед подсчётом потерь противника . Но и турков там долбят нехило , судя по всему .
    iliitchitch
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:18
      Цитата: iliitchitch
      У них там чего , чуваки с калькуляторами за самолётами бегают , или я глуп ?

      Они гуглят...
      НЕКСУС
    2. mihey Сегодня, 09:30
      Так-то 72 (!) самолета, только в первый день, просто по пустыне долбили? И вроде как курды уже у Асада просят защиты и о Курдистане мечты засунули далеко-далеко...
      mihey
  3. Симон Сегодня, 09:27
    Жалко конечно курдов crying Они поверили американцам, те обещали, что у них будет свое государство и будут им помогать, ну а сами кинули их. Короче им к Асаду нужно идти с повинной, тогда все кончится. А американцы, когда становится жарко, то всех "союзников" своих кидают, так как они считают их своими вассалами. request
    Симон
  4. Маз Сегодня, 09:34
    Теперь до самого лета будут Ваньку валять.
    Маз
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:42
      Цитата: Маз
      Теперь до самого лета будут Ваньку валять.

      Ванька Идлибом занят.
      НЕКСУС
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