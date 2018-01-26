Ситуация в Сирии
Благодаря поддержке ВКС РФ сирийская армия отбила нападение террористов в Дейр-эз-Зоре. Турецкие ВВС нанесли очередные удары по позициям курдов в Алеппо и в Ракке. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В первой половине дня стало известно о начале контрнаступления Сирийской демократической армии (SDF) в северной части кантона Африн. Курдские подразделения столкнулись с боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающими при поддержке турецких войск, в районе горного массива Барсайя и недалеко от деревни Хамам. В итоге данные территории вновь перешли под контроль отрядов SDF и YPG. На протяжении суток турецкая авиация не прекращала бомбардировки территорий, подконтрольных курдам. Постоянные боевые вылеты ВВС Турции привели к гибели по меньшей мере 32 мирных граждан. Турецкое военное командование, в свою очередь, эту информацию не подтвердило, заявляя, что в ходе операции были убиты лишь 303 курдских бойца. Вооруженные стычки между SDF и ССА зафиксированы также в районе города Тель Рифат. Сообщается также, что в результате ожесточенных перестрелок, Турция лишилась трех танков.
В районе города Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) и близлежащих населенных пунктов в течение дня не прекращалось противостояние между военнослужащими САР и отрядами группировки ИГ (запрещена в РФ), перебравшимися с восточного побережья Евфрата, контролируемого «демократической армией». Террористы напали на позиции правительственной армии недалеко от деревень Аль-Кашма и Гариба. Тем не менее, атака была успешно отражена благодаря помощи авиации РФ. Уничтожены как минимум 25 террористов, в свою очередь САА лишилась двух танков.
Во второй половине дня информагентство Al Masdar News со ссылкой на оппозиционные интернет-порталы объявило о грядущем крупномасштабном наступлении «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) против армии Башара Асада и ее союзников в северной части Сирии. Между тем ВКС РФ и ВВС Сирии, опираясь на свои разведданные, нанесли упреждающие удары по объектам исламистской группировки в окрестностях населенных пунктов Хувейн и Абу Мекка (провинция Идлиб).
В северной части провинции Ракка начали проводить боевые вылеты турецкие ВВС. Бомбардировкам подверглись населенные пункты Тель Абьяд и Салук. О пострадавших среди мирного населения не сообщалось.
В первой половине дня стало известно о начале контрнаступления Сирийской демократической армии (SDF) в северной части кантона Африн. Курдские подразделения столкнулись с боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающими при поддержке турецких войск, в районе горного массива Барсайя и недалеко от деревни Хамам. В итоге данные территории вновь перешли под контроль отрядов SDF и YPG. На протяжении суток турецкая авиация не прекращала бомбардировки территорий, подконтрольных курдам. Постоянные боевые вылеты ВВС Турции привели к гибели по меньшей мере 32 мирных граждан. Турецкое военное командование, в свою очередь, эту информацию не подтвердило, заявляя, что в ходе операции были убиты лишь 303 курдских бойца. Вооруженные стычки между SDF и ССА зафиксированы также в районе города Тель Рифат. Сообщается также, что в результате ожесточенных перестрелок, Турция лишилась трех танков.
В районе города Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) и близлежащих населенных пунктов в течение дня не прекращалось противостояние между военнослужащими САР и отрядами группировки ИГ (запрещена в РФ), перебравшимися с восточного побережья Евфрата, контролируемого «демократической армией». Террористы напали на позиции правительственной армии недалеко от деревень Аль-Кашма и Гариба. Тем не менее, атака была успешно отражена благодаря помощи авиации РФ. Уничтожены как минимум 25 террористов, в свою очередь САА лишилась двух танков.
Во второй половине дня информагентство Al Masdar News со ссылкой на оппозиционные интернет-порталы объявило о грядущем крупномасштабном наступлении «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) против армии Башара Асада и ее союзников в северной части Сирии. Между тем ВКС РФ и ВВС Сирии, опираясь на свои разведданные, нанесли упреждающие удары по объектам исламистской группировки в окрестностях населенных пунктов Хувейн и Абу Мекка (провинция Идлиб).
В северной части провинции Ракка начали проводить боевые вылеты турецкие ВВС. Бомбардировкам подверглись населенные пункты Тель Абьяд и Салук. О пострадавших среди мирного населения не сообщалось.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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