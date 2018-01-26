США не торопятся с уничтожением химоружия

Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия – до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран – и мы в том числе – со своими обязательствами все-таки справилось,

Однако, несмотря на это, безответственно раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала. Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия – более 2,5 тысяч тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ. Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется,