09:49 26 января

США не торопятся с уничтожением химоружия

США вновь отодвинули сроки полного уничтожения своего химического арсенала, приводит РИА Новости комментарий заместителя главы российского МИЛ Сергея Рябкова.



Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия – до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран – и мы в том числе – со своими обязательствами все-таки справилось,
говорится в комментарии относительно парижской встречи «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия».


Как отметил дипломат, «совсем другая картина до сих пор с ликвидацией химоружия в США, которые, несомненно, обладают всеми необходимыми финансовыми, производственными и научно-техническими ресурсами для решения данной задачи».

Однако, несмотря на это, безответственно раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала. Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия – более 2,5 тысяч тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ. Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется,
подчеркнул Рябков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:20
    США не торопятся с уничтожением химоружия

    Это мы честные и все хим оружие утилизировали. А хитрозадые матрассы со своей "сухой утилизацией" решили повременить с этим.
    НЕКСУС
    1. Комментарий был удален.
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:30
        Цитата: Chertt
        Даже с опережением графика, а матрасники все в ***** ковыряются

        Зато пробирками трясти в ООН очень натурально умеют.
        НЕКСУС
      2. Чёрный Сегодня, 09:30
        США не торопятся с уничтожением химоружия
        Ищут, каким бы террористам его спихнуть, что бы вторгнутся в очередную страну, обвинив законное правительство.
        Чёрный
        1. iliitchitch Сегодня, 09:43
          Цитата: Чёрный
          Ищут, каким бы террористам его спихнуть, что бы вторгнутся в очередную страну, обвинив законное правительство.

          А , собственно , куда им податься-вторгнуться ? Ареал обитания сужается непреодолимо у подлых койотов . Сами себя в цугцванг загнали , всё , дилижансы кончились , грабить некого . Пора сверхновой в чёрную дыру схлопываться , забор не только от Мексики , по периметру строить .
          iliitchitch
      3. rocket757 Сегодня, 09:36
        Предположим, полосатые и оружейный плутоний (по договору утилизации который) своеобразно утилизируют!!! с "песочком" перемешали и усё???
        Нам все эти договоры, меченым заключённые, дорого во всех смыслах обходяться!!! За безопасность страны даж заикаться не хочется.
        Анафеме всех мечено - алкашей и их прихлебателей предать!!! или на кол, что справедливее, как по моему???
        rocket757
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:23
    Вот вам инструмент для нажима на ГОСДЕП США на всех площадках от ООН до ПАСЕ...можно же обвинить США в тех же химических атаках в СИРИИ используя этот момент...однако играем в показную добродетель с волками пытаясь читать им мораль о добре и справедливости.
    Тот же ЛЕХА
    1. TOPchymBA Сегодня, 09:31
      К великому сожалению никому в руководстве, обвинения в адрес "партнёров" не нужны.
      TOPchymBA
  3. AVA77 Сегодня, 09:23
    Видимо нам пора возабновить производство ОВ ,как стимул для амеров .
    AVA77
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:34
      Цитата: AVA77
      Видимо нам пора возабновить производство ОВ ,как стимул для амеров .

      Зачем?Хранение затратное и опасное...А вот торпеды с ядерным зарядом и кобальтовой начинкой очень даже отрезвляют матрассовские головы.
      НЕКСУС
    2. g1washntwn Сегодня, 09:36
      Надо в ООН заявить в отношении США то же самое, что те против Хуссейна аргументировали и Асада. Но у нас то доказательств, в отличие от, не пробирка а тонны.
      g1washntwn
  4. Маз Сегодня, 09:24
    У нас есть склады госрезерва, чего там только нет
    Маз
    1. Pax tecum Сегодня, 09:27
      Да, хочется верить, что самое эффективное химоружие мы все таки храним. Ну, не настолько же мы простые.
      Pax tecum
      1. Vard Сегодня, 09:29
        Если что... то есть Чапаевск... завод хим удобрений...
        Vard
      2. g1washntwn Сегодня, 09:39
        Тушенка 1972 года... и ведь, с нынешней по вкусу не сравнить.
        g1washntwn
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:29
      У нас есть склады госрезерва, чего там только нет


      А также есть закон о гостайне... smile к стенке друг мой к стеночке прислонитесь...
      Тот же ЛЕХА
  5. astepanov Сегодня, 09:31
    В связи с темой статьи возникает вопрос: зачем, находясь в состоянии постперестроечной нищеты, после разрухи, связанной с деятельностью ельцыных-гайдаров-чубайсов - и прочей камарильи, Россия поспешно кинулась уничтожать свои арсеналы, расходуя на это колоссальные деньги? И хотелось бы напомнить: так же были взорваны ракеты по договорам со Штатами об ограничениях, так же разбодяжили и продали матрасникам за бесценок оружейный уран - в то время как они свои ракеты лишь разобрали на блоки, а уран из боеголовок складировали (впрочем, по последнему пункту, возможно, ошибаюсь). Резюме: спешка нужна при ловле блох.
    astepanov
  6. kartalovkolya Сегодня, 09:31
    А не напоминает ли Вам уважаемые коллеги то,что все последние "высеры" представительницы США в ООН, ну совсем как поведение базарного вора которого ловят и который при этом громче всех кричит; "...держи вора..."! И почему молчат наши дипломаты о том,что хим.оружие в Сирии применяется выкормышами США и которое США скорее всего им и поставляет-ведь США не выполнило обязательств по уничтожению хим. оружия в отличии от России и той же Сирии!?
    kartalovkolya
  7. Квадратный Сегодня, 09:31
    А чего торопиться так сказать
    Торопиться хорошо только при ловле блох
    Никому торопиться не надо
    Квадратный
  8. Egorovich Сегодня, 09:32
    Свои сохраненные ОВ , матрасники будут использовать для вооружения террористов по всему миру. Это они делают с успехом, опыт у них большой.
    Egorovich
  9. AVA77 Сегодня, 09:33
    Если у них проблеммы с уничтожением ов,я думаю, что Россия могла бы в этом им помочь ,за соответствующие деньги
    AVA77
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:34
    Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия – более 2,5 тысяч тонн
    К чему очевидно и стремились. Громко призывая всех уничтожать, скромненько наблюдали со стороны как это делают другие. Сегодня громче всех орут о применении хим оружия в Сирии Асадом при содействии России. Подлейшая страна.
    rotmistr60
  11. Звездочка Сегодня, 09:35
    А зачем им разоружаться?
    Их военный бюджет говорит сам за себя.
    Звездочка
  12. Александр 3 Сегодня, 09:35
    Матрасники не привыкли уничтожать у них всё руки чешутся продать кому нибудь
    Александр 3
  13. Симон Сегодня, 09:39
    Цитата: Маз
    У нас есть склады госрезерва, чего там только нет

    А вот хим оружия там точно нет. Наши еще в 90-е предали все хим оружие утилизации, согласно договора. У нас и обычного современного оружия вполне хватит - Сирия, это показала. Да и нападать мы ни на кого не собираемся request
    Симон
  14. NKVD Сегодня, 09:46
    Но это ведь понятно со времен вьетнамской войны еще что США мошейники, а наши бараны-демократы бегут в впереди стада.
    NKVD
  15. Hariton Laptev Сегодня, 09:48
    надо сказать даже больше, они не только бережно хранят, они его по прямому назначению не задумываясь используют. Америка это же как бешеная собака которая бежит выпучив глаза, и кусает всех кто на пути попадается. Ну это до поры до времени, рано или поздно пристрелят.
    Hariton Laptev
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