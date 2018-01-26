Киссинджер рассказал о главной угрозе международной безопасности

Соблазн урегулировать это (северокорейскую проблему) при помощи превентивной атаки высок. Однако я посоветовал бы американским властям не начинать вблизи границ Китая и России одностороннюю войну, в которой значительная часть государств мира нас не поддержит,

Северокорейская проблема является «самым неотложным» вызовом для международной безопасности и стабильности, передает РИА Новости заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.Политик предупредил, что «признание ядерного статуса КНДР приведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО)». В этом случае Южная Корея и Япония также захотят создать собственное ядерное вооружение.По словам Киссинджера, «официальное признание права Северной Кореи на ядерное оружие приведет к снижению возможностей США по сдерживанию других государств» от разработки данного типа вооружений.Он отметил, что «фундаментальной задачей мирового сообщества должна стать денуклеаризация» Корейского полуострова. Вместе с тем бывший глава Госдепа предостерег Вашингтон от односторонних действий в отношении Пхеньяна.сказал он на сенатских слушаниях.Киссинджер полагает, что США должны «заручиться поддержкой Китая в оказании давления на КНДР» с целью заставить северокорейские власти отказаться от разработок.Он также выразил мнение, что российско-китайская инициатива, предусматривающая мораторий на ядерные испытания и пуски ракет в КНДР в обмен на приостановку учений в регионе с участием США, «может привести к разрушению военных союзов».Напомним, ранее Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации обстановки на полуострове, однако в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.