09:55 26 января

Киссинджер рассказал о главной угрозе международной безопасности

Северокорейская проблема является «самым неотложным» вызовом для международной безопасности и стабильности, передает РИА Новости заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.



Политик предупредил, что «признание ядерного статуса КНДР приведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО)». В этом случае Южная Корея и Япония также захотят создать собственное ядерное вооружение.


По словам Киссинджера, «официальное признание права Северной Кореи на ядерное оружие приведет к снижению возможностей США по сдерживанию других государств» от разработки данного типа вооружений.

Он отметил, что «фундаментальной задачей мирового сообщества должна стать денуклеаризация» Корейского полуострова. Вместе с тем бывший глава Госдепа предостерег Вашингтон от односторонних действий в отношении Пхеньяна.

Соблазн урегулировать это (северокорейскую проблему) при помощи превентивной атаки высок. Однако я посоветовал бы американским властям не начинать вблизи границ Китая и России одностороннюю войну, в которой значительная часть государств мира нас не поддержит,
сказал он на сенатских слушаниях.

Киссинджер полагает, что США должны «заручиться поддержкой Китая в оказании давления на КНДР» с целью заставить северокорейские власти отказаться от разработок.

Он также выразил мнение, что российско-китайская инициатива, предусматривающая мораторий на ядерные испытания и пуски ракет в КНДР в обмен на приостановку учений в регионе с участием США, «может привести к разрушению военных союзов».

Напомним, ранее Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации обстановки на полуострове, однако в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:36
    Северокорейская проблема является «самым неотложным» вызовом для международной безопасности и стабильности,

    Прям точно?Не Северо-Американская,нет?
    НЕКСУС
    1. Чёрный Сегодня, 09:40
      что «признание ядерного статуса КНДР приведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО)». В этом случае Южная Корея и Япония также захотят создать собственное ядерное вооружение.
      Это так. Да только хоть признавай хоть не признавай - этот процесс необратим.Ведь до подписания договора о нераспространении ЯО его имели только Россия( СССР) , США, Великобритания, Франция и Китай....но это никак не помешало обзавестись ЯО Израилю, ЮАР , Индии, Пакистану ....есть подозрение , что ещё целый ряд стран его имеют( или разрабатывают). Так что дело не в наличии или отсутствии у КНДР ЯО, а в желании США в обязательном порядке закрепиться в этом регионе - под боком у Китая и РФ.
      Чёрный
      1. g1washntwn Сегодня, 09:50
        А с другой стороны Земли решение проблем видят в денуклеаризации Североамериканского острова. Всхлипывания американцев - это типичное "А нас-то за шо?"
        g1washntwn
      2. Тралл Сегодня, 09:52
        Думаю, где-то в подсознании, американцы хотят еще и реванша за ту корейскую войну.
        Тралл
  2. Вас Влад Сегодня, 09:40
    Кисинджер представитель глоболистов даёт советы США как вести дела в мире, feel чтобы по носу не получить!
    Вас Влад
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:40
    я посоветовал бы американским властям не начинать вблизи границ Китая и России одностороннюю войну,
    Совет дельный, да вот только Трампу Киссенджер не указ. Рулит по принципу - что хочу, то и ворочу.
    «признание ядерного статуса КНДР приведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО)»
    Режим нераспространения уже был нарушен Израилем, который имеет ЯО и не ломает голову признают его или нет ядерной державой.
    rotmistr60
  4. Александр 3 Сегодня, 09:41
    Американцы сами виноваты в этой ситуации.Не надо насаждать свои правила всему миру.Тогда другим странам не понадобится такое оружие для охраны своих границ,и своих интересов.
    Александр 3
  5. Tusv Сегодня, 09:42
    Позно пить боржоми. У КНДР их уже есть
    Tusv
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:50
    Тяжелая артиллерия пошла в бой...Киссинджер авторитет и к его мнению будут прислушиваться...
    Киссинджер реалист а не идеалист как ТРАМП или Клинтон...поэтому надо очень внимательно прислушиваться к его словам.
    Тот же ЛЕХА
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