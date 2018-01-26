Сирийская армия обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

Бойцы сирийской армии нашли у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современную аппаратуру РЭБ европейского производства. Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех, сообщил Российский центр по примирению враждующих сторон.Накануне военные во время патрулирования наткнулись на колонну из трех джипов, оснащенных тяжелыми пулеметами. Два автомобиля и пятерых боевиков уничтожили, одной машине удалось скрыться.Помимо европейской техники, в джипах обнаружили большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистскую литературу.Также в машинах нашли флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", "боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "новой сирийской армии", говорится в заявлении.Системы РЭБ являются высокотехнологичным оборудованием, для производства которого необходимы развитые научная и техническая база. Они предназначены как для радиоэлектронной разведки, так и для борьбы с электронными системами вооружения противника и защиты от них.