21:55 26 января

Сирийская армия обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

Бойцы сирийской армии нашли у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современную аппаратуру РЭБ европейского производства. Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех, сообщил Российский центр по примирению враждующих сторон.

Накануне военные во время патрулирования наткнулись на колонну из трех джипов, оснащенных тяжелыми пулеметами. Два автомобиля и пятерых боевиков уничтожили, одной машине удалось скрыться.

Сирийская армия обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ



Помимо европейской техники, в джипах обнаружили большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистскую литературу.

Также в машинах нашли флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", "боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "новой сирийской армии", говорится в заявлении.

Системы РЭБ являются высокотехнологичным оборудованием, для производства которого необходимы развитые научная и техническая база. Они предназначены как для радиоэлектронной разведки, так и для борьбы с электронными системами вооружения противника и защиты от них.

Использованы фотографии: https://fishki.net/
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 10:19
    Сирийская армия обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

    И почему я не удивлен? В Сирии отметились все кому не лень с поставками оружия,так чем Европа хуже? Сирия уже 6-й год как полигон для оружия стран разработчиков.
    НЕКСУС
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:29
      Англосаксонский интернационал по борьбе с независимой Сирией в действии, думается, что впереди ещё будет много подобных трофеев.
      Гигант мысли
    2. Geisenberg Сегодня, 19:28
      Цитата: НЕКСУС
      Сирийская армия обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

      И почему я не удивлен? В Сирии отметились все кому не лень с поставками оружия,так чем Европа хуже? Сирия уже 6-й год как полигон для оружия стран разработчиков.


      Видимо по тому что удивляться нечему ))) Вполне ожидаемо, что такое оборудование используется.
      Geisenberg
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:20
    Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех, сообщил Российский центр по примирению враждующих сторон.

    Похоже наши ребята из НИИ начали изучать ее...интересно чье производство французов или немцев.
    Тот же ЛЕХА
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Похоже наши ребята из НИИ начали изучать ее...интересно чье производство французов или немцев.

      Не удивлюсь,если вообще совместная разработка.
      НЕКСУС
      1. Geisenberg Сегодня, 19:29
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Похоже наши ребята из НИИ начали изучать ее...интересно чье производство французов или немцев.

        Не удивлюсь,если вообще совместная разработка.


        Ставлю на то, что производство эвропа, а схема из американистана )))
        Geisenberg
        1. НЕКСУС Сегодня, 19:50
          Цитата: Geisenberg
          Ставлю на то, что производство эвропа, а схема из американистана )))

          Тоже вариант,причем вполне себе реальный. Смешнее будет,если начинка израильская.
          НЕКСУС
    2. Дормидонт Сегодня, 10:21
      Только не нужно копать очень глубоко, а то не ровен час выйдут на наших ближневосточных партнёров
      Дормидонт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:23
        Израиль что ли? what

        Профессор скажет этого не может быть...потому что не может быть.
        Тот же ЛЕХА
        1. К0щей Сегодня, 10:45
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Профессор скажет этого не может быть...потому что не может быть.

          местный агент Израиля с ником "Профессор" легко докажет, что это подлог, дезинф-ция и просто невозможно по законам физики wink
          К0щей
          1. Geisenberg Сегодня, 19:30
            Цитата: К0щей
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Профессор скажет этого не может быть...потому что не может быть.

            местный агент Израиля с ником "Профессор" легко докажет, что это подлог, дезинф-ция и просто невозможно по законам физики wink


            Он видишь решил тебе подыграть ))) Типа "кошелёк-кошелёк, какой кошелёк ..." ))) То есть подтверждает, что его государство терроризм в Сирии спонсирует.
            Geisenberg
        2. профессор Сегодня, 11:13
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Израиль что ли? what

          Профессор скажет этого не может быть...потому что не может быть.

          Если Израиль уже в Европе, то я даже спорить не стану. wink

          Ну нашли РЭБ у ополченцев? Чему Вы удивляетесь. Они тоже в военторге шопинг осуществляют.
          профессор
  3. ded100 Сегодня, 10:21
    Если бармалеев потрясти много интересного наверно можно найти! wassat
    ded100
  4. Кроу Сегодня, 10:21
    А Европа не сторона конфликта. Мы в Донбассе, а они в Сирии. Всё чин по чину.
    Кроу
  5. pvv113 Сегодня, 10:25
    аппаратуру РЭБ европейского производства

    Могли бы и страну конкретизировать
    pvv113
    1. Anarchist Сегодня, 10:28
      Володя, Приветствую! А зачем конкретизировать? Ведь за любой европейской страной скрываются полосатые уши...
      Как и у Сатаны, у США много лиц... Европейских лиц!
      Anarchist
      1. pvv113 Сегодня, 10:58
        Доброго дня, Александр! Не спорю, личин у штатов много. Но было бы интересно узнать, в чьей янки в этом случае
        pvv113
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:28
    современную аппаратуру РЭБ европейского производства
    А на такой аппаратуре простой боевик работать не сможет. Значит были и специалисты европейского (американского) "производства".
    Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех
    В этом случае прошли обучение у этих специалистов.
    rotmistr60
  7. Egorovich Сегодня, 10:30
    А кто же должен вооружать своих выкормышей!? Конечно же "свободный мир" в лице Запада, евреев и матрасии.
    Egorovich
  8. taiga2018 Сегодня, 10:44
    это вам не басмачи с карамультуками...
    taiga2018
Картина дня