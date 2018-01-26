Минобороны Китая опровергло сообщения о строительстве военной базы в Афганистане

Упомянутая информация о том, что Китай строит военную базу в Афганистане, является безосновательной

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь опроверг в четверг информацию о том, что Пекин ведет строительство военной базы на севере Афганистана.- сказал военный на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос. Как отметил представитель оборонного ведомства, стороны ведут "обычное военное сотрудничество", Китай оказывает поддержку Афганистану в строительстве национальной обороны и борьбе с терроризмом.Ранее информационное агентство Фергана сообщило о том, что Китай ведет строительство военной базы для афганских вооруженных сил в северной провинции Бадахшан, при этом авторы ссылались на представителя Минобороны Афганистана, генерала Давлата Вазири. Как заявил агентству представитель афганского министерства обороны, китайская сторона финансирует проект, а также берет на себя материально-техническое оснащение объекта всем необходимым, в том числе вооружением и техникой.Как отмечает Фергана, правительство Китая пошло на этот шаг, чтобы предотвратить проникновение на территорию КНР боевиков из числа уйгуров и других экстремистов, передает ТАСС