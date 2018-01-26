22:01 26 января

Минобороны Китая опровергло сообщения о строительстве военной базы в Афганистане

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь опроверг в четверг информацию о том, что Пекин ведет строительство военной базы на севере Афганистана.

Минобороны Китая опровергло сообщения о строительстве военной базы в Афганистане


Упомянутая информация о том, что Китай строит военную базу в Афганистане, является безосновательной
- сказал военный на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос. Как отметил представитель оборонного ведомства, стороны ведут "обычное военное сотрудничество", Китай оказывает поддержку Афганистану в строительстве национальной обороны и борьбе с терроризмом.


Ранее информационное агентство Фергана сообщило о том, что Китай ведет строительство военной базы для афганских вооруженных сил в северной провинции Бадахшан, при этом авторы ссылались на представителя Минобороны Афганистана, генерала Давлата Вазири. Как заявил агентству представитель афганского министерства обороны, китайская сторона финансирует проект, а также берет на себя материально-техническое оснащение объекта всем необходимым, в том числе вооружением и техникой.

Как отмечает Фергана, правительство Китая пошло на этот шаг, чтобы предотвратить проникновение на территорию КНР боевиков из числа уйгуров и других экстремистов, передает ТАСС



Использованы фотографии: https://ru.journal-neo.org/
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Комментарии 6

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  1. НЕКСУС Сегодня, 10:41
    Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь опроверг в четверг информацию о том, что Пекин ведет строительство военной базы на севере Афганистана.

    Если у наших границ -это одно...а если где-то с другой стороны,то это головная боль для США.
    НЕКСУС
  2. Гигант мысли Сегодня, 10:41
    Ну китайцам ещё афганской головной боли не хватало, их дракон не засунет свою лапу в афганский капкан.
    Гигант мысли
    1. Alex-a832 Сегодня, 10:47
      Просто китайцы могут свой капкан поставить на границе с Афганом, во избежание импорта проблем.
      Alex-a832
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    ... то же расползаются по всему миру, китайские ребята bully
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:59
    Китай оказывает поддержку Афганистану в строительстве национальной обороны и борьбе с терроризмом.
    Простая поддержка и ни чего более - китайский взгляд на ситуацию. Но если уж Китай "оказывает поддержку" афганцам то не за красивые глаза, а за свой далеко идущий интерес.
    rotmistr60
    1. мыслитель Сегодня, 15:45
      В данном случае, всё как дважды два.
      Афганские аналитики считают, что Китай с помощью армии и других силовых ведомств Афганистана стремится предотвратить проникновение на свою территорию уйгурских боевиков, большинство из которых на данный момент примкнули к ИГ. Силовики исходят из того, что наибольшая группировка уйгурских боевиков уже находится в афганской провинции Бадахшан, и ей по силам осуществить быстрый переход в Китай.
      мыслитель
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