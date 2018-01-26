Американские ударные БПЛА разместят в Польше
Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении базы американских беспилотных летательных аппаратов на территории 12-й базы БПЛА ВВС Польши в Мирославце. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь генерального командования Войска Польского.
Военные эксперты утверждают, что Пентагон планирует разместить БПЛА MQ-9 «Reaper». Несмотря на то, что министерство национальной обороны Польши не комментирует эти данные, известно, что американская сторона уже провела рекогносцировку в Мирославце и уже весной этого года здесь могут появиться ударные беспилотники класса MALE (средневысотные, большой продолжительности полета). Между тем на вооружении Войска Польского нет дронов такого класса, однако до конца 2018 года, в рамках технической модернизации польских ВС, планируется подписать соглашение на их покупку.
Следует отметить, что многоцелевые БПЛА MQ-9 «Reaper», которые вскоре могут появиться на территории соседней Польши, способны нести бомбы GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM, ракеты «воздух-земля» Hellfire (помещается 4 ракеты) и наносить удары по наземным целям с большой эффективностью. Также «Reaper» может использоваться в качестве разведчика.
Максимальная стартовая масса БПЛА MQ-9 «Reaper» – 4,7 т, из которых полезная нагрузка составляет 1,7 т. Аппарат способен развивать скорость до 370 км в час (по некоторым источникам до 480 км в час), летать на высоте 18,5 км. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 «Reaper» равна 27 часам, передает "НВО"
Военные эксперты утверждают, что Пентагон планирует разместить БПЛА MQ-9 «Reaper». Несмотря на то, что министерство национальной обороны Польши не комментирует эти данные, известно, что американская сторона уже провела рекогносцировку в Мирославце и уже весной этого года здесь могут появиться ударные беспилотники класса MALE (средневысотные, большой продолжительности полета). Между тем на вооружении Войска Польского нет дронов такого класса, однако до конца 2018 года, в рамках технической модернизации польских ВС, планируется подписать соглашение на их покупку.
Следует отметить, что многоцелевые БПЛА MQ-9 «Reaper», которые вскоре могут появиться на территории соседней Польши, способны нести бомбы GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM, ракеты «воздух-земля» Hellfire (помещается 4 ракеты) и наносить удары по наземным целям с большой эффективностью. Также «Reaper» может использоваться в качестве разведчика.
Максимальная стартовая масса БПЛА MQ-9 «Reaper» – 4,7 т, из которых полезная нагрузка составляет 1,7 т. Аппарат способен развивать скорость до 370 км в час (по некоторым источникам до 480 км в час), летать на высоте 18,5 км. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 «Reaper» равна 27 часам, передает "НВО"
Использованы фотографии: https://china-underground.com/
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