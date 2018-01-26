22:00 26 января

Американские ударные БПЛА разместят в Польше

Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении базы американских беспилотных летательных аппаратов на территории 12-й базы БПЛА ВВС Польши в Мирославце. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь генерального командования Войска Польского.

Американские ударные БПЛА разместят в Польше


Военные эксперты утверждают, что Пентагон планирует разместить БПЛА MQ-9 «Reaper». Несмотря на то, что министерство национальной обороны Польши не комментирует эти данные, известно, что американская сторона уже провела рекогносцировку в Мирославце и уже весной этого года здесь могут появиться ударные беспилотники класса MALE (средневысотные, большой продолжительности полета). Между тем на вооружении Войска Польского нет дронов такого класса, однако до конца 2018 года, в рамках технической модернизации польских ВС, планируется подписать соглашение на их покупку.


Следует отметить, что многоцелевые БПЛА MQ-9 «Reaper», которые вскоре могут появиться на территории соседней Польши, способны нести бомбы GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM, ракеты «воздух-земля» Hellfire (помещается 4 ракеты) и наносить удары по наземным целям с большой эффективностью. Также «Reaper» может использоваться в качестве разведчика.

Максимальная стартовая масса БПЛА MQ-9 «Reaper» – 4,7 т, из которых полезная нагрузка составляет 1,7 т. Аппарат способен развивать скорость до 370 км в час (по некоторым источникам до 480 км в час), летать на высоте 18,5 км. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 «Reaper» равна 27 часам, передает "НВО"


Использованы фотографии: https://china-underground.com/
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Комментарии 29

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  1. Дормидонт Сегодня, 10:59
    Так полякам и надо
    Дормидонт
    1. 210окв Сегодня, 11:00
      Чего надо?"Рапторы"Или то что может прилететь "поленьями"?Пардон,это "Жнецы" по моему..
      Цитата: Дормидонт
      Так полякам и надо
      210окв
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:07
        Пшеки , видимо, до сих пор не уяснили, что размещая дополнительно натовские вооружения у себя на территории они прежде всего подставляются сами под первый удар, русофобская ненависть у них напрочь отшибает способность думать, оставляя лишь рефлексы.
        Гигант мысли
        1. фигвам Сегодня, 11:32
          Видимо пшекам сказали, что оно хоть и летает, но это не летальное оборонительное вооружение.
          фигвам
        2. Донской Сегодня, 12:38
          Цитата: Гигант мысли
          Пшеки , видимо, до сих пор не уяснили, что размещая дополнительно натовские вооружения у себя на территории они прежде всего подставляются сами под первый удар, русофобская ненависть у них напрочь отшибает способность думать, оставляя лишь рефлексы.

          Логика почти у всех из вас не совсем последовательная, мягко говоря. Когда Батька отказал нам в размещении нашей базы в Белоруссии, все хором осуждали его, говоря, что ему нечем будет защититься в случае войны с НАТО. Теперь, когда страны Балтии и Польша размещают у себя войска союзных стран по НАТО, вы обвиняете их в отсутствии ума. Самое смешное, что на Западе говорят точно так же lol
          Донской
  2. 210окв Сегодня, 10:59
    Неприятная новость.Еще одна цель появилась в Польше..Впрочем уже вся Польша для нашего оружия первоочередная цель.
    210окв
    1. Dzmicer Сегодня, 13:12
      А на карту посмотреть? Эти машины не представляют угрозы РФ, так как им не хватает дальности даже для достижения её границ.
      Dzmicer
  3. taiga2018 Сегодня, 11:02
    такие страны,как и людей,называют полезными идиотами...
    taiga2018
  4. anjey Сегодня, 11:05
    польша испокон веков была плацдармом нападения на Россию....,и сейчас ее пользуют янки нехило.....
    anjey
  5. Лопатов Сегодня, 11:09
    Прямое нарушение Договора о РСМД. В нём не делается различий между БПЛА и крылатыми ракетами.
    Лопатов
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:30
      Цитата: Лопатов
      Прямое нарушение Договора о РСМД. В нём не делается различий между БПЛА и крылатыми ракетами.

      А матрассов когда то останавливали договора?Захотел зашел,захотел вышел. Мы живем по законам,а они по прецедентам законов.
      НЕКСУС
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    Польские радикалы конечно в восторге - скоро конец России. Здравомыслящие поляки отлично понимают, что американцы подставляют их под российский удар в случае начала войны.
    rotmistr60
  7. Туз Бубен Сегодня, 11:10
    Необходимо разместить в Белоруссии БПЛА "Искандер" в максимальном количестве...
    Туз Бубен
    1. Донской Сегодня, 12:28
      Цитата: Туз Бубен
      Необходимо разместить в Белоруссии БПЛА "Искандер" в максимальном количестве...

      Вы белорусов спросили? Батька ясно дал понять, что ни наши самолеты, ни ракеты, ни технику на своей территории размещать не будет, только в дар возьмет. У России союзников нет, есть только нахлебники.
      Донской
  8. Alex-a832 Сегодня, 11:16
    Теперь Польша может чувствовать себя защищенной... Видимо, рисовать на себе мишени для ЯО на случай заварухи между Россией и НАТО - это европейский тренд. А может к "демократизации" Молдавии готовятся, если молдаване с выбором на выборах не угадают?
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 11:38
      Сербы уже пробовали!
      Как то не ах пошло.
      rocket757
      1. Alex-a832 Сегодня, 18:22
        Ну, на сегодня малость расклады поменялись, может и получиться.
        Alex-a832
  9. Серый брат Сегодня, 11:17
    Теперь осталось только папуасов в Польшу завести, чтобы противник достойный появился.
    Серый брат
  10. НЕКСУС Сегодня, 11:28
    Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении базы американских беспилотных летательных аппаратов на территории 12-й базы БПЛА ВВС Польши в Мирославце.

    В скором времени,боевой пыл поляков сильно поуменьшится. Вентиль газовый прикроем и послушаем ,чего тогда скажут.
    НЕКСУС
    1. rocket757 Сегодня, 11:36
      Газ эт да!
      По факту, напрашиваются пшеки быть первой целью на наших стратегических картах!!! Ну очень, очень!
      Мож это их самомнение поднимает, мож осознание великого предназначения и чего то там ещё????
      rocket757
  11. san4es Сегодня, 11:34
    Американские ударные БПЛА разместят в Польше

    Сегодня Войско Польское располагает различными БПЛА. Самые крупные из них это тактические машины ближнего действия «ScanEagle», которые были получены в дар от правительства США в ходе миссии ISAF в Афганистане. Кроме того, на вооружении польских подразделений состоят разведывательные беспилотные машины «Orbiter» израильского производства и беспилотные системы «FlyEye» разработки частной группы предприятий «Grupа WB», работающей для оборонного сектора.

    san4es
    1. Лопатов Сегодня, 11:49
      В тему картинка. По факту польская гусария (хусария) была лучшей в Европе, а пожалуй и в мире, тяжёлой кавалерией. Но Польше это не помогло...
      Лопатов
  12. yehat Сегодня, 11:43
    этот шаг однозначно ведет к эскалации милитаризации в европе.
    У поляков нет никаких оправданий этого шага.
    yehat
    1. Лопатов Сегодня, 11:52
      Цитата: yehat
      У поляков нет никаких оправданий этого шага.

      Правильно...
      Потому как ударные беспилотники этого типа в нормальной войне могут применяться только для нанесения удара первыми. И отнюдь не как средство "предотвращения агрессии"
      Лопатов
  13. Siegen Сегодня, 11:49
    такие страны,как и людей,называют полезными идиотами

    Желающим поступить в "друзья к матрасникам" надо было сначала пройти
    три несложных теста: вставить сферу, куб и пирамиду в соответствующие
    отверстия.
    По результатам проверки пшеки разделились на две категории:
    1 - Полные
    2 - Очень сильные...
    Siegen
  14. faterdom Сегодня, 12:56
    Пора нам нюни и сопли отбросить в сторону, и всерьез по-чесноку готовиться к войне. Иное - преступно, и дорого нам может обойтись. И если даже Сердюкова по итогам всего того и повесить задним числом, за развал военного образования - кому от того легче будет?
    faterdom
  15. Dzmicer Сегодня, 13:09
    Судя по местоположению, поляки скорее от Еврорайха отбиваться собираются, нежели от РФ.
    Dzmicer
  16. koshmarik Сегодня, 13:53
    Постепенно "суверенная, свободолюбивая" Польша превращается в одну из крупнейших баз США у границ России. Тем хуже для нее ибо выкурить потом, осевших там америкосов уже не получится.
    koshmarik
  17. prior Сегодня, 16:32
    От Польши поступило ещё одно подтверждение на участие в гонке "Кто первым превратится в радиоактивный пепел".
    prior
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