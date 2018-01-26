Турецкие силы вошли в Алеппо, чтобы остановить наступление армии САР

Турецкое вторжение на территорию Сирии набирает обороты. Согласно сообщениям СМИ, турецкий военный конвой, включающий в себя танки, артиллерию и прочую бронетехнику, вошел в провинцию Алеппо и расквартировался в непосредственной близости от позиций правительственной армии Дамаска.



Официально озвученным поводом для этого стало выполнение соглашения, заключенного в Астане, а именно - создание на данной территории наблюдательного поста с целью наблюдения за зоной деэскалации. Однако, военные эксперты придерживаются другого мнения. С военной точки зрения, турки пытаются создать рубеж для предотвращения дальнейшего наступления армии САР через этот район в Идлиб.



Если в ближайшее время турецкая армия нарастит силы в данном регионе, то можно будет с уверенностью сказать о подготовке второго фронта для наступления на позиции курдов.











