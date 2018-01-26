21:57 26 января

Турецкие силы вошли в Алеппо, чтобы остановить наступление армии САР

Турецкое вторжение на территорию Сирии набирает обороты. Согласно сообщениям СМИ, турецкий военный конвой, включающий в себя танки, артиллерию и прочую бронетехнику, вошел в провинцию Алеппо и расквартировался в непосредственной близости от позиций правительственной армии Дамаска.

Официально озвученным поводом для этого стало выполнение соглашения, заключенного в Астане, а именно - создание на данной территории наблюдательного поста с целью наблюдения за зоной деэскалации. Однако, военные эксперты придерживаются другого мнения. С военной точки зрения, турки пытаются создать рубеж для предотвращения дальнейшего наступления армии САР через этот район в Идлиб.

Если в ближайшее время турецкая армия нарастит силы в данном регионе, то можно будет с уверенностью сказать о подготовке второго фронта для наступления на позиции курдов.




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Комментарии 4

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:32
    С военной точки зрения, турки пытаются создать рубеж для предотвращения дальнейшего наступления армии САР через этот район в Идлиб.

    Не думаю,что кто-то будет спрашивать турок... Идлиб-это форпост игил,при зачистке которого,де факто войне конец в Сирии.А Кремлю нужен победный итог этой компании.
    НЕКСУС
  2. Иванов ИВ Сегодня, 17:18
    У России сейчас важная задача направить рвение турок в нужном направлении. И общая для всех задача, добить (истребить) оставшихся "макак".
    Иванов ИВ
    1. Комментарий был удален.
  3. Urs Сегодня, 19:30
    Оюшки да то бох чтоб наши стратеги все верно расчитали,а то как бы не сыграла с нами "ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ"злую шуточку и мы не получили в спину очередной ножичек.
    Эрдоган не тот человек чтобы позволить собой манипулировать и использовать в "нужном направлении".
    А если всеже мы сможим на нем с играть,то какова его реакция будет когда он узнает что его использовали как изделие №2.По большому счету он и с нами пошел на контак с такими же мыслями использоват в целях создания великой Османской.И к стати с Штатами пошел на конфликт с теми же мыслями.
    Urs
    1. Челдон Сегодня, 21:07
      Цитата: Urs
      Эрдоган не тот человек чтобы позволить собой манипулировать и использовать в "нужном направлении".

      Когда сказали Эрдогану брать ноги в руки и валить куда по-дальше,если хочет остаться в живых,таки послушал совет из Кремля и барражировал в воздухе пока не дали команду "отбой".
      Челдон
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