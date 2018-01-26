21:52 26 января

Ту-104: первый гражданский «бомбардировщик»

Ту-104 - первый советский гражданский реактивный самолет, и один из первых представителей этого класса в мире.

Но начнем с другого самолета. В 1952 году свой первый полет совершил новый бомбардировщик Ту-16. По тем временам он был настоящим прорывом в военном авиастроении. Почти сразу же после создания бомбардировщика, туполевцы задумались над гражданской версией самолета. Так появилась возможность создать первый в истории страны пассажирский реактивный лайнер.

Летом 1954 года правительство СССР издало постановление о создании принципиально нового гражданского судна и уже через год первый прототип совершил свой первый полет. А еще через год новинка советского авиапрома вышла на регулярные рейсы.


Всего было построено чуть более 200 единиц Ту-104. Появление большого количества реактивных лайнеров способствовало модернизации аэропортов по всему Советскому Союзу.



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Комментарии 2

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  1. Чичиков Сегодня, 16:10
    А сколько этих Ту-16 в Китай, в свое время отправили... а потом, в 70-80 на схемах, в служебных классах, рисовали направления предполагаемых ударов, подаренных дружественному Китая тушек, по СССР!
    Чичиков
  2. shura7782 Сегодня, 20:14
    ТУ-16 хороший бомбер.
    shura7782
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