21:55 26 января

Германия направила в Литву новые бронетранспортеры

Бундесвер направил на базу НАТО в Литве 14 бронетранспортеров. Об этом в четверг, 25 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на министерство обороны Германии. По данным ведомства, бронетранспортеры будут переброшены в течение четырех дней.

Германия направила в Литву новые бронетранспортеры


Боевые машины входят в состав 292-го батальона из Донауэшингена в федеральной земле Баден-Вортемберг. Речь не идет об усилении: по плану регулярной ротации он должен сменить военнослужащих из саксонского Мариенберга на базе НАТО.


В общей сложности в Литву направлены 150 транспортных средств и 60 контейнеров
— заявил командующий батальоном Вольф Рюдигер Отто.

Общая численность батальона НАТО в Литве, которым командует Германия, составляет 1200 человек. Кроме солдат бундесвера, в него входят военнослужащие из Франции, стран Бенилюкса, Норвегии и Хорватии. Всего в странах Балтии и Польше в режиме ротации находятся четыре батальона НАТО.

Использованы фотографии: http://www.dw.com/ru
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Комментарии 35

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:07
    Речь не идет об усилении: по плану регулярной ротации он должен сменить военнослужащих из саксонского Мариенберга на базе НАТО.

    Вот не пойму...чего газ то литовцам и немцам не перекрываем? Одну-две зимы посидят на угле и дровах,глядишь прыткости и боевого запала поубавится.
    НЕКСУС
    1. Кроу Сегодня, 12:16
      Да потому что мёрзнуть они всё равно не будут! Этим самым мы создадим прецедент для закупки газа в США. А сами останемся без прибыли.
      Много таких умников, что собрались себе в ногу стрелять. Не нужно им уподобляться.
      Кроу
      1. BerBer Сегодня, 12:23
        Правильно. Не надо шашками махать. Нужно быть умнее. Где-то нужно и уступать. Мудрая татарская тактика - "шаг назад и два вперёд"
        BerBer
      2. Esoteric Сегодня, 13:36
        Цитата: Кроу
        Да потому что мёрзнуть они всё равно не будут! Этим самым мы создадим прецедент для закупки газа в США. А сами останемся без прибыли.

        Дануна! belay Тут ведь, как масть ляжет. Вон и в США сами закупают газ в России. Тут поляки с околополяками тоже грозились оставить без прибыли...Странно. stop А вы, случаем, не акционер Газпрома, что за прибыль печётесь?
        Esoteric
        1. ARES623 Сегодня, 21:55
          Цитата: Esoteric
          А вы, случаем, не акционер Газпрома, что за прибыль печётесь?

          А не наш ли (ваш ли) бюджет на треть, а то и более, зависит от продаж нефти и газа?
          ARES623
    2. Гигант мысли Сегодня, 12:16
      Нищая прибалтика до сих пор ещё хочет казаться военным монстром, но вместо желаемого ими львиного рыка каждый раз у них выходит жалкое кошачье мяуканье.
      Гигант мысли
      1. volodya Сегодня, 12:42
        Цитата: Гигант мысли
        Нищая прибалтика до сих пор ещё хочет казаться военным монстром, но вместо желаемого ими львиного рыка каждый раз у них выходит жалкое кошачье мяуканье.

        volodya
      2. Esoteric Сегодня, 13:50
        Цитата: Гигант мысли
        Нищая прибалтика до сих пор ещё хочет

        Вы про нищету откуда сведения черпаете? Сами там живёте или по ОРТ? Сравнивайте ВВП на душу населения:


        есть страны, у которых население около 50 000 человек, и наш российско-украинский Вексель-берг мог бы содержать 14 таких государств, а живут:

        request
        Esoteric
    3. dik-nsk Сегодня, 12:16
      Вот не пойму...чего газ то литовцам и немцам не перекрываем?
      как же с такими знаниями до генерала дослужился? laughing hi шутка)) потому что мы в продаже заинтересованы не меньше их.. матрасы только этого и добиваются, чтобы рынок занять - свято место пусто не бывает
      dik-nsk
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:27
        Цитата: dik-nsk
        потому что мы в продаже заинтересованы не меньше их.. матрасы только этого и добиваются, чтобы рынок занять - свято место пусто не бывает

        По сжиженному газу ? Не смешите меня...те же немцы не хуже матрассов деньги считать умеют. А то что грызня с РФ больше в убыток чем на пользу,в Германии только законченный неумный человек не понимает.(Меркель не трогаем,она с Марса). А посему ,немцам матрассовский газ нужен так же,как мне слетать в космос.
        При этом..
        Financial Times на первой полосе пишет, что Великобритания получит сжиженный природный газ от российской компании, на которую США наложили санкции.

        Проблема состоит в том, что один из газопроводов в Северном море закрыт, а на британском рынке ощущается острая нехватка газа.

        Первый танкер от "Ямала СПГ", загруженный в присутствии президента Путина на прошлой неделе, направляется в британский порт Айл-оф-Грейн в графстве Кент.

        Вопрос-а чего не закупают у своих вассалов то,матрассов?Они то вот,под боком...и плевать хотели бриты на санкции...
        НЕКСУС
        1. dik-nsk Сегодня, 12:34
          Вопрос-а чего не закупают у своих вассалов то,матрассов?Они то вот,под боком...и плевать хотели бриты на санкции...
          неверно.. газ покупается не напрямую, газ наш, а продавец не мы, читал за эту тему..
          По сжиженному газу ? Не смешите меня...те же немцы не хуже матрассов деньги считать умеют. А то что грызня с РФ больше в убыток чем на пользу,в Германии
          ой ли.. практика приема беженцев и поддержка санкций, выдуманных хозяином всей европы, показывает обратное
          dik-nsk
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:38
            Цитата: dik-nsk
            ой ли.. практика приема беженцев и поддержка санкций, выдуманных хозяином всей европы, показывает обратное

            Беженцы это одно,а свой карман -это совсем другое.
            При этом,санкции то уже не с таким рвением поддерживаются.А в последнее время вообще начали упираться.
            Немцы хоть и лежат под матрассами,но даже девушка с низкой социальной ответственностью,может вбрыкнуть,если ее пользовать без отпусков и выходных долгое время.
            неверно.. газ покупается не напрямую, газ наш, а продавец не мы, читал за эту тему..

            А по вашему видимо никто ничего не понимает ...откуда газ по факту и кто покупает ...
            НЕКСУС
    4. Svarog Сегодня, 12:27
      Цитата: НЕКСУС
      Речь не идет об усилении: по плану регулярной ротации он должен сменить военнослужащих из саксонского Мариенберга на базе НАТО.

      Вот не пойму...чего газ то литовцам и немцам не перекрываем? Одну-две зимы посидят на угле и дровах,глядишь прыткости и боевого запала поубавится.

      Да, но в этом случае Миллер и команда тоже на сухари перейдут.. Вот и не хотят перекрывать..
      Svarog
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:30
        Цитата: Svarog
        Да, но в этом случае Миллер и команда доже на сухари перейдут.. Вот и не хотят перекрывать..

        А помимо Германии и Литвы некого Миллеру продавать газ?
        НЕКСУС
        1. Svarog Сегодня, 12:35
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Svarog
          Да, но в этом случае Миллер и команда доже на сухари перейдут.. Вот и не хотят перекрывать..

          А помимо Германии и Литвы некого Миллеру продавать газ?

          Ну вырубать так всем Европейцам, пущай вернуться в первобытный век.. а так, они не поймут,будут у соседа покупать, ну подороже, да, но переживут. По хорошему нужно их без газа на зиму оставить,вот тогда интересно будет.. Там народ махом все правительство поменяет..
          Svarog
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:47
            Цитата: Svarog
            Ну вырубать так всем Европейцам

            Я не говорю про -отрубить на всегда....одну две зимы. В конце концов,битву под Москвой то и зима нам помогла выиграть.
            Зачем бодаться с этими европейцами,если все доступно и популярно(и Гитлеру и Наполеону) обьяснила им зима?
            НЕКСУС
            1. МойВрач Сегодня, 13:32
              Цитата: НЕКСУС
              Я не говорю про -отрубить на всегда....одну две зимы. В конце концов,битву под Москвой то и зима нам помогла выиграть.


              Знаете какой процент ВВП России произведен от продажи энергоресурсов в Европу? Знаете цену обслуживания газового трубопровода при отключения подачи газа? Знаете долю газового европейского рынка занимаемого Российским газом? Знаете, что кроме США и Норвегии на Европейский рынок хотят попасть арабы? Почему Асад был против прокладки через Сирию транзитной трубы? Почему Россия поддерживает Ассада и чем он не угодил Европейцам? Почему Россия вкладывает миллиарды долларов на прокладку газовых магистралей в Европу? Неужели из-за заботы о замерзающих Европейцах?
              МойВрач
              1. Svarog Сегодня, 17:11
                Цитата: МойВрач
                Цитата: НЕКСУС
                Я не говорю про -отрубить на всегда....одну две зимы. В конце концов,битву под Москвой то и зима нам помогла выиграть.


                Знаете какой процент ВВП России произведен от продажи энергоресурсов в Европу? Знаете цену обслуживания газового трубопровода при отключения подачи газа? Знаете долю газового европейского рынка занимаемого Российским газом? Знаете, что кроме США и Норвегии на Европейский рынок хотят попасть арабы? Почему Асад был против прокладки через Сирию транзитной трубы? Почему Россия поддерживает Ассада и чем он не угодил Европейцам? Почему Россия вкладывает миллиарды долларов на прокладку газовых магистралей в Европу? Неужели из-за заботы о замерзающих Европейцах?

                Да понятно это все. Но коли война так война. Пока они трубу проложат, они вымрут. Тем более, что сейчас, во время боевых действий,когда весь БВ практически воюет это вообще не возможно. Норвежского газа не хватит. А США да, будут поставлять, но европа в этом случае будут не конкурентна, и это нанесет серьезный удар по ее промышленности.
                Svarog
    5. сибиралт Сегодня, 12:59
      Если они подсядут на уголь, то наши нефтесосы сдернут из России со своими капиталами.
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:02
        Цитата: сибиралт
        Если они подсядут на уголь, то наши нефтесосы сдернут из России со своими капиталами.

        Гражданская составляющая на уголь? Да Меркель быстрее из Бундестага вперед ногами бюргеры вынесут. Немец-мужчина серьезный,и умеет считать деньги не хуже американцев.
        По промышленному сектору ,признаюсь не смотрел,как обстоят дела в Германии.
        НЕКСУС
  2. Серый брат Сегодня, 12:08
    До чего дошёл прогресс - бронетранспортёры заменяют военнослужащих.
    Серый брат
    1. новичок Сегодня, 12:14
      так под видом “ротации“ исиливается ударный кулак на наших границах.
      новичок
  3. g1washntwn Сегодня, 12:10
    Это не те же самые, про которые сами немцы писали, что даже в утиль их списывать слишком неэффективно?
    g1washntwn
  4. Архивариус Вася Сегодня, 12:12
    Какая у него острая морда... походу если четко бить спереди - всё срикошетит))
    Архивариус Вася
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:17
    Опять немецкий "крест" гуляет по европам и сосредотачивается у наших границ. Символично. Наверное при возникновении необходимости России защитить себя и концовка для немецкого "креста" будет исторически закономерной.
    rotmistr60
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:24
      А амерам, которые это все затевают в очередной раз, вообще фиолетово на исход заварушки на нашем континенте. Они опять наживутся на войне и сами в стороне останутся.
      Ушлый_башкорт
    2. Scoun Сегодня, 12:26
      Цитата: rotmistr60
      Опять немецкий "крест" гуляет по европам и сосредотачивается у наших границ. Символично.

      Глядя на эту машину, мне сразу подумалось, РПГ много не бывает.
      Этот крест как угроза, как мишень, как не знаю что притягивает и охота влупить из базуки.
      Scoun
    3. Northern warrior Сегодня, 13:05
      Концовка должна быть только в виде появления новой пустыни с оазисами из черного стекла. Только такой конец обеспечит России мирное небо.
      Northern warrior
  6. Ромин Сегодня, 12:35
    Интересно, как новость о вхождении батальона под командованием Германии на территорию Литвы восприняло руководство РИ/СССР например в 1876, 1919 или 1983 . Думаю была бы ,как минимум реакция внешнеполитическим ведомств .
    На сегодняшний день ,да и в принципе, уважающее себя государство , будь оно большим или маленьким; сильным или слабым- всегда последовательно защищает свои интересы . Ставит волнующие вопросы в повестку всех переговоров, вне зависимости от желания партнера или оглядки на кого то. И это нормально!
    Не нормален тот факт, что руководство РФ в 2018 и ранее никогда не вносило в тематику переговоров с ЕС или США расширение НАТО на Восток. Ни одного раунда официальных переговоров по этой тематике не было! И этот вопрос никогда официально не вносилсятв повестку внешнеполитических переговоров.
    Были высказывания Лаврова на этот счёт на брифинга. И все!
    Это муссируется только в наших СМИ.
    Вам не кажется странным, что Россия не отстаивает национальные интересы у своих границ.
    Скажу Вам откровенно, если бы что то волновало США или Германию, то этот вопрос или тема вносилась бы этими странами, да и не только этими;), постоянно в тематику любых межгосударственных переговоров!
    Вспомните, темы свободы слова и подобных тем, которые заинтересованные страны вводили в тему переговоров с СССР на регулярной основе. Очень последовательно и уперто- работа системы в действии, достойно уважения.
    И давайте посмотрим на нашу внешнеполитическую повестку- тема расширениям НАТО и присутствия Ее военнослужащих и техники - а уже и на постоянной основе, не только учения-вообще на воспринимается нашим руководством ,как вопрос на переговоров! Это по крайней мере не умно, это так ещё мягко сказано. И показывает крайнюю не последовательность нашего внешнеполитического вектора-наше руководство даёт чёткий сигнал ,что все нормально расширяйтесь далее .Мы видим уже военный контингент стран НАТО на Украине.
    У меня н сколько вопрос что происходит с нашим руководством?
    Чьи интересы оно защищает ?
    И вообще что все это значит?
    И вообще все это очень не смешно - попробуйте отзеркалить ситуацию - присутствие военного контингента Варшавского договора в Мексике, да и во всей Латинской Америке.
    Ромин
  7. БАРХАН Сегодня, 12:57
    Всё равно не верю...Думаю и ГШ не верят.1200 человек?14 БТР?Какая же это концентрация на границе?Для вторжения в Россию надо очень много войск,а ещё больше тыловиков...И всё это надо сосредоточить в ударные кулаки у наших границ ко дню нападения...А угадайте кто за этим всем будет следить?И кто имеет лучшую разведку ,и лучших хакеров,и спутники разведчики?И кто нанесёт ограниченный ,а может и не очень ,ядерный удар по скоплению противника ?
    И ,если из тысячи двухсот ещё вычесть врачей,тыловиков,капелланов,поваров,писарей и психологов с ....то активных там штыков вообще смешно останется.
    Короче не стоит проибалтам пыжиться.Не кому их защищать.
    Самая лучшая защита проибалтов это русские живущие там.Только из-за них не будет ковровых бомбардировок.А только точечные зачистки.И адреса всех фашистов с сочувствующими записаны.И они это знают,поэтому и скулят от ужаса от одной мысли о России.
    БАРХАН
    1. Svarog51 Сегодня, 13:58
      Серёга, приветствую hi
      Бундесвер направил на базу НАТО в Литве 14 бронетранспортеров.

      Всё же помнят немцы уроки. Ганомаги в Литву перебрасывают, а Тигры опасаются. Пардон - конечно Боксёры и Леопарды, хотя суть дела не меняет wink И договор НАТОвский выполняют и особо не рыпаются.
      Svarog51
      1. БАРХАН Сегодня, 16:02
        Цитата: Svarog51
        Серёга, приветствую hi
        Бундесвер направил на базу НАТО в Литве 14 бронетранспортеров.

        Всё же помнят немцы уроки. Ганомаги в Литву перебрасывают, а Тигры опасаются. Пардон - конечно Боксёры и Леопарды, хотя суть дела не меняет wink И договор НАТОвский выполняют и особо не рыпаются.

        Привет ,тёзка hi
        Если б эти ушлёпки имели силы и возможность безнаказанно напасть ,то уже бы напали не задумываясь.
        Скулят ,визжат и брызжут ядовитой,бешеной слюной в бессильной злобе.
        И бьют так где могут,например в спорте.
        Проблема наша в том ,что мы добрые,доверчивые и отходчивые...а врагов надо дожимать до конца,как это не жестоко звучит.Они всё равно рано или поздно опять будут гадить.
        БАРХАН
        1. Svarog51 Сегодня, 19:42
          Ну пока я в ГСВГ службу нёс - доверчивым не был, да и сейчас с кем попало водку пить не буду.
          а врагов надо дожимать до конца

          Это аксиома военной науки и я с ней согласен. В противном случае будет 404, которую не дожали после Отечественной. У меня дядя Вену и Будапешт брал, мехвод Т-34, а после попал в лапы бандере, и полгода по госпиталям. Хорошо что жив остался.
          Поколение Победителей на компромиссы не шло, это сейчас хвостом вилять научились. Мир изменился в худшую сторону. Вот только войны я точно не хочу, а ведь там люди гораздо чище становятся.
          Svarog51
  8. СуперМихан Сегодня, 13:32
    Наш Бумеранг лучше!
    СуперМихан
  9. koshmarik Сегодня, 13:41
    Немцы в Прибалтике - это бальзам на души реваншистских сил в Германии, которые постепенно набирают силу и мы это вскоре почувствуем.
    koshmarik
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