Германия направила в Литву новые бронетранспортеры

В общей сложности в Литву направлены 150 транспортных средств и 60 контейнеров

Бундесвер направил на базу НАТО в Литве 14 бронетранспортеров. Об этом в четверг, 25 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на министерство обороны Германии. По данным ведомства, бронетранспортеры будут переброшены в течение четырех дней.Боевые машины входят в состав 292-го батальона из Донауэшингена в федеральной земле Баден-Вортемберг. Речь не идет об усилении: по плану регулярной ротации он должен сменить военнослужащих из саксонского Мариенберга на базе НАТО.— заявил командующий батальоном Вольф Рюдигер Отто.Общая численность батальона НАТО в Литве, которым командует Германия, составляет 1200 человек. Кроме солдат бундесвера, в него входят военнослужащие из Франции, стран Бенилюкса, Норвегии и Хорватии. Всего в странах Балтии и Польше в режиме ротации находятся четыре батальона НАТО.