21:59 26 января

Танковая пушка 2А82-1М "Арматы" - самая мощная из серийных орудий

На российский танк Т-14 будет установлена самая мощная на данный момент в мире серийно изготавливаемая танковая пушка высокой баллистики 2А82-1М.

Танковая пушка 2А82-1М "Арматы" - самая мощная из серийных орудий


Установленное на "Армате" орудие не имеет привычного эжекционного устройства для удаления образующихся во время ведения огня пороховых газов. Проблема загазованности решена внедрением более эффективных инновационных технологий. Орудие имеет повышенный ресурс ствола и может вести огонь как существующими, так и новыми боеприпасами, которые превзойдут старые по максимальной скорости полета и бронепробиваемости.


В боекомплект "Арматы" войдут также дополнительные снаряды, предназначенные для поражения живой силы противника, и перспективные управляемые выстрелы.

Как ожидается, 2А82-1М со временем будут устанавливать и на модернизированные отечественные боевые машины.

Военные эксперты отмечают, что в настоящее время всего несколько стран способны самостоятельно разрабатывать и выпускать танковые орудия. Причем отечественные разработки занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге.

Использованы фотографии: Алексей Моисеев\РГ
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Комментарии 32

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:00
    Да, при необитаемой башне от эжектора удалось отказаться.
    Аристарх Людвигович
    1. seti Сегодня, 13:06
      Помнится был разговор что на часть ( не более 5 части) Т-14 будет установлено орудие 152мм. Интересно все в силе.
      seti
      1. макс702 Сегодня, 13:16
        Цитата: seti
        Помнится был разговор что на часть ( не более 5 части) Т-14 будет установлено орудие 152мм. Интересно все в силе.

        Смысла нет ни малейшего, нынешние снаряды 125мм прекрасно поражают все существующие сегодня цели.. На кой искать для себя сложности? По уму 152мм пригодились бы в современных штурмовых орудиях особенно в городской застройке, но там нет нужды в орудии танковой баллистики, там как бы наоборот ствол покороче угол подъема побольше да фугас помощнее , а то что полетит со скоростью 700м\с а не 1700м\с не минус а плюс, и ствол дешевле и ресурс выше..
        макс702
        1. Per se. Сегодня, 13:50
          Цитата: макс702
          Смысла нет ни малейшего, нынешние снаряды 125мм прекрасно поражают все существующие сегодня цели..
          С чего бы тогда во всём мире стали говорить о том, что 120-125 мм орудия практически исчерпали свои возможности перед перспективными видами защиты, зачем бы активно стали вести работы по новым 140-152 мм орудиям? Объект 195 (танк Т-95) и создавался ради 152 мм пушки, а не бронекапсулы, ставшей следствием размещения мощного 152 мм орудия 2А83 в необитаемой башне, плюс вспомогательной автоматической 30 мм пушке 2А42 и пары пулемётов. Нет никакого смысла в Т-14 (кстати, сделанного на базе разработки Т-95), если на нём оставлять 125 мм орудие, которое можно ставить и на модернизированные Т-90, более компактные, технологичные и дешёвые. Если сделать Т-90 с боевым модулем, аналогичным в решении по объекту 640 (омский "Чёрный орёл"), где в капсулу вынесли не экипаж, а автомат заряжания с частью боекомплекта, тем более.
          Per se.
          1. Григорий_45 Сегодня, 15:27
            Цитата: Per se.
            С чего бы тогда во всём мире стали говорить о том, что 120-125 мм орудия практически исчерпали свои возможности перед перспективными видами защиты

            Нельзя рассматривать танковую пушку отдельно от самого танка. Для танка должно быть так: его вооружение должно обеспечивать поражение вражеских бронемашин с такой дистанции, на которой сам танк для снарядов вражеских пушек остается неуязвимым. Каждый танк - это компромисс между вооружением, защитой, стоимостью, подвижностью и еще несколькими, порой взаимоисключающими факторами. Можно создать "скорлупку, вооруженную молотком", а можно "динозавра с хлопушкой" - но ни тот, ни другой не будут "нормальными", эффективными танками. Орудие должно быть ДОСТАТОЧНЫМ, дабы масса танка, его стоимость и т.д. не вылезли из допустимых пределов.
            Григорий_45
            1. Doliva63 Сегодня, 15:35
              "Для танка должно быть так: его вооружение должно обеспечивать поражение вражеских бронемашин с такой дистанции, на которой сам танк для снарядов вражеских пушек остается неуязвимым."
              Если не трудно, подскажите, где вы это вычитали. А то я всегда верил, что для борьбы с бронемашинами у нас существуют совсем не танковые подразделения, а у танков - другая задача.
              Doliva63
              1. Григорий_45 Сегодня, 21:56
                Цитата: Doliva63
                то я всегда верил, что для борьбы с бронемашинами у нас существуют совсем не танковые подразделения, а у танков - другая задача.

                Танк - универсальная машина. Зачем тогда ему пушка высокой баллистики, как не для борьбы с бронетехникой? У нее иного назначения нет (нет, ну есть еще зенитные -
                но это иная ипостась laughing ) Если ТОЛЬКО живую силу косить и блиндажи разбирать не по чертежу - более годится что-нибудь иное, миномет или гаубица.

                Ну, продолжите логически мысль, перефразируя, если формулировка не понравилась - "его вооружение должно обеспечивать поражение вражеских объектов с такой дистанции, на которой сам танк для средств поражения противника остается неуязвимым или трудноуязвимым". не многое же поменялось?
                Григорий_45
            2. Per se. Сегодня, 18:06
              Цитата: Григорий_45
              Нельзя рассматривать танковую пушку отдельно от самого танка.
              На флоте было высказывание, - корабли строятся для пушек. Именно под новую 152 мм пушку и создавали объект 195. Без необходимости такого калибра, не было смысла мучится в создании новой машины. Создание "гарнитура-платформы" вместо доводки уже прошедшего к 2010 году Государственные испытания Т-95 (объект 195), грандиозный распил бабла. На платформу от "Армата" потратили только на ОКРы и НИОКРы порядка 64 миллиардов рублей, потеряли годы, родив ущербный против Т-95 танк, и, хорошо освоив средства, напроектировав на сырой, не проверенной базе, другую технику, включая сомнительный мастодонт Т-15. Вот, что мы имели уже в 2010 году в танке Т-95.
              Главное вооружение Т-95 состояло из 152-мм пушки 2А83 (разработка ОКБ завода №9 и ВНИИТМ). Орудие имело начальную скоростью бронебойного подкалиберного снаряда 1980 м/с и возможность запуска управляемой ракеты через ствол, дальность прямого выстрела составляла 5100 метров, а бронепробиваемость БПСа достигла 1024 миллиметров стальной гомогенной брони. Боекомплект составлял 36-40 выстрелов, типы боеприпасов: БПС, ОФС, КУВ. Характеризуя дополнительное вооружение, нужно отметить 30-милиметровую пушку 2А42, которая могла использоваться как альтернатива излишнему расходу основного боекомплекта, пушка монтировалась в боевом модуле вместе со 152-мм орудием. При этом автоматическая пушка имела свои приводы наведения, как по вертикали, так и частично по горизонтали, то есть в определенном секторе пушка могла использоваться самостоятельно. Предполагалось и пулемётное вооружение один (два) 7,62-мм пулемет (14,5-мм пулемёт), а также ПТРК.

              Защита танка с боевой массой около 55 тонн предусматривала несколько уровней. Во-первых, это различные покрытия маскировочного типа, такие как противорадиолокационные накидки и различное деформирующее окрашивание. Далее, это комплекс активной защиты, для Т-95 разрабатывался КАЗ «Штандарт» (объединяющий качества «Арены» и «Дрозда»), одновременно с ним действовал комплекс активного оптико-электронного противодействия «Штора-2». Следующий уровень включал комплекс динамической защиты, — универсальной модульной ДЗ «Реликт» с элементами 4С23 (разработки НИИ Стали, Москва). Далее, 81-мм пусковые установки 902Б «Туча» для постановки дымовых и аэрозольных завес, оборудование противоатомной защиты. Танковая броня включала различные сплавы, керамику и композиты. Наконец, сам экипаж Т-95 имел защиту в виде уже упомянутой капсулы, которая была изготовлена из броневого титана, также титан использовали во многих элементах конструкции, снижая массу танка. Кроме того, был и комплект защитного обмундирования танкистов (типа «Ковбой»).

              Из оборудования танка нужно ещё отметить боевую информационная систему (разработки НПО «Электромашина») с прицельным комплексом (разработки ОАО КМЗ), ИК-приборы, тепловизор (разработки НПО «Орион») и РЛС. На одном из проектных вариантов танка, по зарубежным данным, предполагалась установка лазерного устройства поражения оптики прицелов и приборов наблюдения противника (LASAR).
              Per se.
          2. Genry Сегодня, 15:34
            Цитата: Per se.
            Нет никакого смысла в Т-14 (кстати, сделанного на базе разработки Т-95), если на нём оставлять 125 мм орудие, которое можно ставить и на модернизированные Т-90, более компактные, технологичные и дешёвые.

            У вас боле мощное орудие стало самоцелью? Сколько раз вам оно понадобится в "работе"?
            Опыт Сирии показывает, что важнее больший боезапас, чем увеличенный калибр. И пушка 100 мм самая оптимальная для основной работы танков.
            Танк - это оружие прорыва, а не противотанковая пушка на гусеницах.
            Во время атаки, для уничтожения вражеской тяжелой техники, выгоднее использовать оружие из вторичной линии атаки. Это могут быть ПТРК ("Корнет", "Гермес") на мобильной платформе (гусеничная, колёсная, летающая, роботизированная), миномёты или САУ , с управляемыми снарядами, работающие по координатам и лазерному целеуказанию полученным от участников первой линии атаки.
            Genry
          3. Doliva63 Сегодня, 15:42
            "С чего бы тогда во всём мире стали говорить о том, что 120-125 мм орудия практически исчерпали свои возможности ..."
            Во "всём мире" ещё и не такое говорят. Нам свои границы защищать, а не "всего" мира, нам и решать, что для этого нужней drinks
            А с Арматой носятся, чтобы неимеющееаналагов задекларировать первыми, наверное. Ибо машина сырая во всех отношениях.
            Doliva63
      2. Incvizitor Сегодня, 14:10
        Ну на 152 придётся АЗ менять, башню, да и наверное всю компановку, ещё и снаряды новые на конвеер...
        Incvizitor
      3. Григорий_45 Сегодня, 15:18
        Цитата: seti
        Помнится был разговор что на часть ( не более 5 части) Т-14 будет установлено орудие 152мм. Интересно все в силе.

        В силе, конечно. Более мощное орудие готовят на перспективу. Зачем ставить сейчас, если пока удовлетворяют требованиям орудия калибра 125 мм? Пока что идут по пути создания более эффективных выстрелов (снарядов). Как только этот путь себя окончательно исчерпает - поставят более крупнокалиберное орудие. С повышением калибра пушки, само собой, сократится боекомплект и скорострельность.
        Григорий_45
    2. Genry Сегодня, 15:01
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Да, при необитаемой башне от эжектора удалось отказаться.

      Это уменьшило потери энергии и соответственно, увеличило мощность орудия.
      Genry
    3. Topotun Сегодня, 17:34
      Тьфу, не сразу сообразил почему нет эжектора....
      Topotun
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:04
    Пороха бы нам новые и не хуже западных...тогда бы и эффективность оружия нашего существенно выросло.
    НЕКСУС
    1. JD1979 Сегодня, 13:23
      Тогда уж лучше заняться бинарными или ЖМВ.
      JD1979
    2. Aqr009 Сегодня, 21:39
      Западу проще, у них хлопка с избытком, а у нас, после распада СССР, весь хлопок за рубежом остался. Теперь вот осваивают производство пороха из льна и конопли. sad
      Aqr009
  3. tchoni Сегодня, 13:16
    На российский танк Т-14 будет установлена самая мощная на данный момент в мире серийно изготавливаемая танковая пушка высокой баллистики 2А82-1М.
    Может и мощная, но, безусловно, самая редкая танковая пушка в мире. Коллекционный образец. ))) Ни ДАЙ БОГ из такой выстрелить. - расстреляют как за экономическое преступление в Китае. hi
    tchoni
  4. Салют Сегодня, 13:23
    качественная модель, показалось что настоящее орудие
    Салют
  5. mlad Сегодня, 13:23
    Цитата: НЕКСУС
    Пороха бы нам новые и не хуже западных...тогда бы и эффективность оружия нашего существенно выросло.

    Да вроде пороха новые есть, но они опасны при глубокой минусовой температуре и не известно как при такой температуре поведут себя зарубежные, так что в Африке только.
    mlad
  6. shura7782 Сегодня, 13:26
    Пока все новости в превосходной форме. good good good
    Жду впечатлений из войск. Для меня оценка танкистов - самая главная.
    shura7782
  7. СуперМихан Сегодня, 13:29
    Цитата: НЕКСУС
    Пороха бы нам новые и не хуже западных...тогда бы и эффективность оружия нашего существенно выросло.
    - у нас и были разработаны в СССР, но американцы выкрали секреты во время Ельцина.
    СуперМихан
  8. ЗВО Сегодня, 13:30
    Ну как может быть серийной танковая пушка, если ни одного серийного танка нет?

    МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Серийное производство новейших танков Т-14 "Армата" начнется в 2020 году, будет изготовлено несколько сот машин. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
    "В соответствии с госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы массовое серийное производство танков на платформе "Армата" должно начаться в 2020 году"

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4897496

    Компонент системы может быть серийным, если он используется в нескольких системах...
    Но так как пушка 2А82-1М - компонент только одной системы Т-14, которая только начнет в 20 году идти в серию - то и серийной она быть не может. На настоящий момент..

    Как обычно одно разглагольствование и гонка впереди паровоза..
    ЗВО
    1. mlad Сегодня, 13:45
      ну если оборудование и линия сборки готова для массового, а не еденичного изготовления. то можно назвать и серийной
      mlad
    2. adma Сегодня, 13:49
      Та же 2А82, только без эжектора.
      adma
    3. Комментарий был удален.
    4. Lock36 Сегодня, 14:07
      Цитата: ЗВО
      Ну как может быть серийной танковая пушка, если ни одного серийного танка нет?

      А какая связь вообще? Вы понимаете определение "серийное изделие"?
      Lock36
  9. Achtuba1970 Сегодня, 14:13
    Может быть их еще выпущено мало, но в статье написано :
    "Как ожидается, 2А82-1М со временем будут устанавливать и на модернизированные отечественные боевые машины."
    Так что серия уже наверное началась.
    Achtuba1970
  10. шурик Сегодня, 15:40
    И чья пиписка круче? laughing
    шурик
  11. Alexey-74 Сегодня, 16:29
    После того как Т-14 пойдет в серию и испытания на полигонах пройдут на отлично....думаю правильно, если будут заменять танковые орудия и на других танках, скорее всего на Т-90М.
    Alexey-74
  12. Джунгар Сегодня, 17:41
    Нет эжектора.... Это было отмечено сразу, как только все увидели Т-14. А как же загазованность БО...? Оказывается некими инновационными решениями....
    Джунгар
  13. Andrea1278 Сегодня, 20:39
    Грустно видеть на новой пушке термоизоляционный кожух всё ещё первого поколения...Это серьёзно влияет на точность стрельбы, почему на Западе кожухи уже совершенно другие. Но больше всего на точность стрельбы влияют допуски производства трубы ствола. На наших заводах калибр новой пушки может болтаться в пределах 123,5 - 126,5 мм. Это считается нормальными стволами...На Западе же допуск не более 0.4 мм... Вот где нужно работать.
    Andrea1278
    1. Альф Сегодня, 21:28
      Цитата: Andrea1278
      На наших заводах калибр новой пушки может болтаться в пределах 123,5 - 126,5 мм.

      Откуда такие сказки ?
      При таких допусках снаряд будет в стволе останавливаться.
      Еще раз спрашиваю-что за источник информации ? Дайте ссылку.
      Альф
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