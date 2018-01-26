Танковая пушка 2А82-1М "Арматы" - самая мощная из серийных орудий

На российский танк Т-14 будет установлена самая мощная на данный момент в мире серийно изготавливаемая танковая пушка высокой баллистики 2А82-1М.Установленное на "Армате" орудие не имеет привычного эжекционного устройства для удаления образующихся во время ведения огня пороховых газов. Проблема загазованности решена внедрением более эффективных инновационных технологий. Орудие имеет повышенный ресурс ствола и может вести огонь как существующими, так и новыми боеприпасами, которые превзойдут старые по максимальной скорости полета и бронепробиваемости.В боекомплект "Арматы" войдут также дополнительные снаряды, предназначенные для поражения живой силы противника, и перспективные управляемые выстрелы.Как ожидается, 2А82-1М со временем будут устанавливать и на модернизированные отечественные боевые машины.Военные эксперты отмечают, что в настоящее время всего несколько стран способны самостоятельно разрабатывать и выпускать танковые орудия. Причем отечественные разработки занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге.