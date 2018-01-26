21:51 26 января

Новый украинский броневик предложили назвать "Хлам"

Сотрудники "Национального промышленного портала" Украины объявили конкурс среди читателей на имя для новой бронемашины, созданной инженерной группой "Арей" для вооруженных сил страны. Обращение опубликовано на странице портала в соцсетях, победитель конкурса получит право прокатиться на броневике.

Читатели "Национального промышленного портала" с жаром откликнулись на призыв и предложили более 40 вариантов. Среди предложенных были весьма разнообразные: «Вжик», «Вий», «Колупатор», «Каратель», «Хлам», «Ти-Рекс», «Скиталец», «Бродяга», «Харон» и «Дракоша». Больше всего лайков собрало название "Хлам".

Новый украинский броневик предложили назвать "Хлам"



Бронемашина создана на базе советской БРДМ-2. Судя по фото, в кабине появился здоровенный жидкокристаллический индикатор, отображающий спидометр. Хотя и прежний механический отлично справлялся со своими обязанностями - благо скорость древней бронемашины не превышает 60 километров в час. Наверное, у монитора есть и иные функции - показывать температуру масла, например.

Изменена компоновка машины: двигатель переехал в переднюю часть, а в корме находится десантное отделение, где худо-бедно могут разместиться четыре бойца, а двое даже с комфортом. Для их посадки и высадки установлена откидная аппарель. Гребные винты для движения по воде выезжают из бортов броневика, что придает ему вид машины супермена.

На крыше имеется башня для вооружения, но на фотографии представлены лишь дымовые гранаты, а амбразура в центре пуста. БРДМ-2 вооружен спаренными пулеметами КПВТ и ПКТ калибра 14,5 и 7,62 мм соответственно. Бронирование машины обеспечивает защиту от обычных автоматных пуль. Бронебойные пули снайперской винтовки пробивают БРДМ с 200 метров, пулемета ДШК - с 500.

Броневик был принят на вооружение в 1963 году и выпускался в течение 26 лет. БРДМ стоит на вооружении 78 стран.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ukraineindustrial
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Комментарии 20

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:12
    Среди предложенных были весьма разнообразные: «Вжик», «Вий», «Колупатор», «Каратель», «Хлам», «Ти-Рекс», «Скиталец», «Бродяга», «Харон» и «Дракоша». Больше всего лайков собрало название "Хлам".

    Ну вообще то,Хламом можно назвать любую украинскую разработку ВПК ,не ошибешься. Просто не забывать номер ставить-хлам-1,хлам-2, и тд...ну если совсем сложная и перспективная разработка,тогда можно обозначить,как Барахло.
    НЕКСУС
    1. Венд Сегодня, 13:16
      А как же декоммунизация? Советское прошлое еще долго будет поддерживать боеспособность бывших советских республик.
      Венд
      1. Владимир16 Сегодня, 13:16
        Цитата: НЕКСУС
        Ну вообще то,Хламом можно назвать любую украинскую разработку ВПК

        Да и само это государство в настоящий момент заслуживает этого названия.
        Владимир16
        1. Александр 3 Сегодня, 13:22
          Без достаточного финансирования и без специалистов у бандерлогов будет получаться один хлам.
          Александр 3
          1. Orionvit Сегодня, 18:19
            Цитата: Александр 3
            Без достаточного финансирования и без специалистов у бандерлогов будет получаться один хлам.

            Значит хлам у них будет получаться всегда. Так как специалистов и финансирования, в ближайшие десятилетия на украине не предвидятся.
            Orionvit
      2. НЕКСУС Сегодня, 13:18
        Цитата: Венд
        Советское прошлое еще долго будет поддерживать боеспособность бывших советских республик.

        Для этого надо поддерживать советское оружие в нормальном виде,а не продавать на черном рынке вагонами. И солдата делать солдатом,а не тупым киборгом.
        НЕКСУС
        1. Венд Сегодня, 13:40
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Венд
          Советское прошлое еще долго будет поддерживать боеспособность бывших советских республик.

          Для этого надо поддерживать советское оружие в нормальном виде,а не продавать на черном рынке вагонами. И солдата делать солдатом,а не тупым киборгом.

          Так этим они и занимаются, продают на черном рынке и типа модернизируют.
          Венд
    2. Комментарий был удален.
    3. 210окв Сегодня, 13:34
      БРДМ2 конечно не хлам. Может быть "Старье"?Ну,а если в нем бухать.то "Дракоша" сойдёт..
      Цитата: НЕКСУС
      Среди предложенных были весьма разнообразные: «Вжик», «Вий», «Колупатор», «Каратель», «Хлам», «Ти-Рекс», «Скиталец», «Бродяга», «Харон» и «Дракоша». Больше всего лайков собрало название "Хлам".

      Ну вообще то,Хламом можно назвать любую украинскую разработку ВПК ,не ошибешься. Просто не забывать номер ставить-хлам-1,хлам-2, и тд...ну если совсем сложная и перспективная разработка,тогда можно обозначить,как Барахло.
      210окв
  2. HMR333 Сегодня, 13:17
    где новый броневик что то невидно или они решили что краска новая и прилипили жк это новая техника ?! КОЛХОЗ ТЮНИНГ))!
    HMR333
  3. tchoni Сегодня, 13:20
    Не, ну че, хлам так хлам. Но какого овоща этот хлам и аналогичные по бронированию 80ки да маталыги делабт у нас на вооружении???
    tchoni
  4. ded100 Сегодня, 13:26
    Ну что сказать В ЯБЛОЧКО!! good
    ded100
  5. Waroc Сегодня, 13:32
    "Хлам" - не патриотичненько как то великоукры сами над собой шутят, вот лучший вариант на мой взгляд - "Бандерлог"!!!
    Waroc
  6. Кент0001 Сегодня, 14:03
    У шумеров вообще моск кончился. ДБ ох ДБ.
    Кент0001
  7. Макаров Сегодня, 14:13
    Гребные винты это - 5 баллов)))))))))))
    Макаров
    1. Orionvit Сегодня, 18:22
      Цитата: Макаров
      Гребные винты это - 5 баллов)))))))))))

      Подождите, если внимательно присмотритесь, то по бортам увидите ещё и уключины для вёсел. laughing
      Orionvit
      1. Svarog51 Сегодня, 20:22
        Ну если это современная модернизация, то могли и педали поставить, так производительность увеличивается. Вот забыл, как такие агрегаты на лодочных станциях назывались, вроде трамвайчиками.
        Svarog51
  8. Piramidon Сегодня, 14:16
    Наверное, у монитора есть и иные функции - показывать температуру масла, например.

    В "танчики" поиграть, "косынку" разложить...
    Piramidon
  9. Дормидонт Сегодня, 15:02
    "Хлам - 200"
    Дормидонт
  10. Скифотавр Сегодня, 17:42
    Пару лет назад был ещё такой вариант: smile
    Скифотавр
    1. Metallurg_2 Сегодня, 20:27
      Не стерлось еще из памяти, как днепровских славян Хазарский каганат раком ставил)))
      Metallurg_2
  11. Metallurg_2 Сегодня, 20:24
    Обижаете патрыЁтов, граждане форумчане(((
    Metallurg_2
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