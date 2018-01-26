21:58 26 января

Как курды вывели из строя турецкий танк М60А3

Турецкие танковые подразделения продолжают нести потери, на этот раз был выведен из строя основной боевой танк М60А3, сообщает Вестник Мордовии.

Как курды вывели из строя турецкий танк М60А3


По данным турецких военных, тяжелая боевая машина вынуждена была покинуть поле боя после того как, реактивная граната поразила командирскую башенку.


Сообщается, что танк получил повреждения, выразившиеся «в сквозном пробитии и выводе из строя смотровых приборов». Пострадал ли при этом командир танка, не сообщается.



Военные эксперты полагают, что машина достаточно быстро будет восстановлена и в ближайшее время снова сможет принять участие в проходящей операции «Оливковая ветвь».

Кроме М-60 различных модификаций, турецкое командование бросило в бой также «Леопарды-2А4». По некоторых данным, они также передали несколько М-48 подконтрольным им формированиям боевиков «Сирийской свободной армии».

Использованы фотографии: Отвага2004
34

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 40

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:19
    В эту башенку еще попасть надо было. А так как танк не сгорел, экипажу еще повезло. Тем более что танк без динамической защиты. В отличие от M-60T Sabra.
    Аристарх Людвигович
    1. katalonec2014 Сегодня, 13:21
      Цитата: Аристарх Людвигович
      В эту башенку еще попасть надо было.

      Как видим попали.Если командир был на месте,ему не позавидуешь.
      katalonec2014
    2. Sefevi Сегодня, 13:23
      Курды в эти дни массово выкладывают фейковые новости про " десятков уничтоженных танков". "сотнях убитых турецких солдат", "массовом гибели мирного населения".....Турки довольно удачно их разоблачают по ТВ, показывая эти же фотографии,только датированнные 2013- 2016 годами, и необязательно снятые в Турции.
      Sefevi
    3. 264 Сегодня, 13:24
      А толку,что попали?А вы тут ещё немецкие танки обсмеивать любите,ехсперды диванные голословно-вот вам всем фотофакт(или,как вы часто тут требуете-факты в студию,мол)-как слону дробина.Вот и факты...В студию...
      264
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:30
        по касательной видимо шло, и то сквозное. Тем кто внутри был брызнуло в лицо осколками.

        Старый танк - старая броня. Но повезло османам. И интересно чем по ним отработали. Наверное снаряд ровесник этого пепелаца

        как слону дробина


        зашел бы под + - прямым углом - последствия были бы печальные - как и любому, практически, танку.

        А вы тут ещё немецкие танки обсмеивать любите


        ну не восторгаться же конкурентами, имея более совершенную технику в наличии.

        Нет ну если вы патриот неметчины - то понятны ваши слова
        с-т Petrov
        1. Серый брат Сегодня, 13:36
          Цитата: с-т Petrov
          Старый танк - старая броня.

          У М-60 бронирование времён 2-й Мировой. Его РПГ в любой проекции берёт.
          Это скорее промах, чем попадание.
          Серый брат
      2. Дедкастарый Сегодня, 13:32
        хотел было как коллеги постебаться... а потом понял... эти "зарубежные коллеги" нашим " путём идут".... ну и нехай....
        Дедкастарый
      3. ПалБор Сегодня, 14:22
        А М-60 это немецкий танк?
        ПалБор
        1. Серый брат Сегодня, 14:35
          Цитата: ПалБор
          А М-60 это немецкий танк?

          Турецкий laughing
          Серый брат
    4. Strashila Сегодня, 14:12
      Пособие для студентов... дуло в разрезе.
      Strashila
      1. igordok Сегодня, 14:47
        Цитата: Strashila
        Пособие для студентов... дуло в разрезе.

        Защитная реакция танка. Теперь между лепестками ствола натягивают "экранную сетку", и танк "надежно" защищен с лобовой проекции. yes
        igordok
      2. Doliva63 Сегодня, 15:48
        Гы! " В окно дуло. Штирлиц закрыл окно, дуло исчезло."(с) laughing
        Где у танковой пушки дуло, я за 4 года в танковом училище так и не нашёл. Так где оно, чёрт побери!? belay drinks
        Doliva63
    5. Petrik66 Сегодня, 15:48
      а это тот мужик - Супер Михан попал, когда в армии служил.
      Petrik66
    6. SanichSan Сегодня, 16:59
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Тем более что танк без динамической защиты.

      а почему без? в смысле, на фото то конечно уже без, но вроде бы именно так выглядит динамическая защита ПОСЛЕ попадания. тоесть ее как бы снесло wink
      SanichSan
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:02
        На турецком М60А3 динамической защиты нет, от слова совсем. Но она есть на модификации M-60T Sabra

        Аристарх Людвигович
  2. _Jack_ Сегодня, 13:19
    неудачное попадание, быстро отремонтируют
    _Jack_
  3. san4es Сегодня, 13:22
    Курды вывели из строя турецкий танк М60А3

    ...Блицкриг не удался

    san4es
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:25
      Цитата: san4es
      ..Блицкриг не удался

      Ну в общем там и местность не для блицкрига.
      Аристарх Людвигович
    2. katalonec2014 Сегодня, 13:25
      Они в наш крокодил попали на лету,что уж говорить о неподвижном танке.Укрываться надо лучше,прятаться в складках местности...нелегка у танкистов смерть.
      katalonec2014
  4. Серый брат Сегодня, 13:23
    Музейные танковые войска Турции.
    Серый брат
  5. НЕКСУС Сегодня, 13:28
    Офигеть какая значимая новость! fellow
    НЕКСУС
  6. СуперМихан Сегодня, 13:31
    Чётко сработано, вероятно это наши спецназовцы. Ракету точнёхонько в командирскую башенку. Американцы так не умеют! Я когда служил - с трёх километорв птуром в дуло танка мог попасть...
    СуперМихан
    1. voyaka uh Сегодня, 13:41
      Я когда служил - с 5 км пулей в дуло пулемета МОГ попасть fellow . Но не попадал... sad
      voyaka uh
    2. с-т Petrov Сегодня, 13:41
      Я когда служил - с трёх километорв птуром в дуло танка мог попасть...


      может ты и стал причиной закупоривания 3 мировой войны. Шпионы на полигоне увидели как ты это делаешь и поняли - не вариант вообще прыгать на русских drinks

      всякое же может быть

      Я когда служил - с 5 км пулей в дуло пулемета МОГ попасть fellow . Но не попадал... sad


      Вы просто пожалели врага hi
      с-т Petrov
    3. Sam_gosling Сегодня, 13:43
      Так выпьем же за это...
      Sam_gosling
      1. gukoyan Сегодня, 14:29
        "...дуло... "
        Дуло с форточки, а это ствол.
        gukoyan
  7. мерцание Сегодня, 13:37
    . Если кто то понял для чего или под какую реакцию разместили этот пост, просьба объяснить.
    мерцание
  8. agel26r Сегодня, 13:39
    Цитата: СуперМихан
    Чётко сработано, вероятно это наши спецназовцы. Ракету точнёхонько в командирскую башенку. Американцы так не умеют! Я когда служил - с трёх километорв птуром в дуло танка мог попасть...

    laughing
    agel26r
    1. СуперМихан Сегодня, 13:46
      Причём сделали так, что не прикопаешься - остатков ракеты нет, ничего не докажешь! Не, точно наши.У нас в роте взводный был - он вообще в пятак мог птуром попадать.
      СуперМихан
      1. КondratКo Сегодня, 14:24
        Пятак времён СССР был размером с "десятку" на стрелковой мишени, так что ваш взводный не такой уж супер, конечно если он это делал из ПТУР с расстояния 100м и более, тогда снимаю шляпу. )))
        КondratКo
        1. Petrik66 Сегодня, 15:35
          А я когда служил, так у нас один эстонец на спор мог бачок перловки сьесть.
          Petrik66
          1. Svarog51 Сегодня, 15:52
            Я и без спора сожрал, мне его от всего караула на ДР подарили. feel
            Svarog51
  9. Dimmih Сегодня, 13:43
    Цитата: СуперМихан
    Чётко сработано, вероятно это наши спецназовцы. Ракету точнёхонько в командирскую башенку. Американцы так не умеют! Я когда служил - с трёх километорв птуром в дуло танка мог попасть...

    Сарказм зачётный)
    Dimmih
  10. Грац Сегодня, 13:51
    ну нам выгодно чтобы эрдоган обломался и зубки ему повыбивали, как говорил цезарь
    Разделяй и властвуй!
    это определяющий принцип в современной геополитики
    Грац
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:56
      Разделяй и властвуй!
      это определяющий принцип в современной геополитики


      фраза века 15-го wassat но думаю ей намного больше лет. Геополитика она консервативна. В ней современного мало.
      с-т Petrov
    2. Incvizitor Сегодня, 14:02
      Пока не надерёт всех этих подпин.ов не выгодно, лучше под конец...
      Incvizitor
    3. R.L. Сегодня, 19:43
      Не выгодно. Будете против Эрдуана, он вам "турецкий поток" перекроет.
      R.L.
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:54
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 26 января, человек после освобождения сирийского анклава Африна от вооруженных формирований сирийских курдов, вооруженные силы страны направятся на Манбидж, сообщает турецкое агентство Anadolu.
    С таким заявлением он выступил в обращении к правящей Партии справедливости и развития. По словам турецкого лидера, операция в Африне является «четким сигналом» тем, кто не хочет понять решительность Турции в борьбе с терроризмом.

    С таким заявлением он выступил в обращении к правящей Партии справедливости и развития. По словам турецкого лидера, операция в Африне является «четким сигналом» тем, кто не хочет понять решительность Турции в борьбе с терроризмом.

    «Мы не оккупируем Африн», — подчеркнул турецкий лидер.
    «Напротив, мы пытаемся сделать его пригодным для жизни реальных владельцев, в то же самое время устраняя оттуда террористов», — отметил он, добавив, что операция направлена исключительно против «террористов».

    Он указал также на то, что после Африна вооруженные силы Турции пойдут на Манбидж.

    Эво как. Таки это и не война вовсе –они (турки) просто устранят плохих и заселят территорию реальными владельцами, ну например туркоманами. То ка то и всего. Геноцид армян? Не не слышали.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. garnik Сегодня, 19:11
      Эво как. Таки это и не война вовсе –они (турки) просто устранят плохих и заселят территорию реальными владельцами, ну например туркоманами. То ка то и всего. Геноцид армян? Не не слышали.

      Вот именно, просто кто то плохо знает историю своей страны.Ну пока Гарант жжет.
      garnik
  12. Trouble Сегодня, 14:41
    Они бы ещё М48 нашли и подбили. laughing
    Trouble
Картина дня