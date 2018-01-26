Как курды вывели из строя турецкий танк М60А3
Турецкие танковые подразделения продолжают нести потери, на этот раз был выведен из строя основной боевой танк М60А3, сообщает Вестник Мордовии.
По данным турецких военных, тяжелая боевая машина вынуждена была покинуть поле боя после того как, реактивная граната поразила командирскую башенку.
Сообщается, что танк получил повреждения, выразившиеся «в сквозном пробитии и выводе из строя смотровых приборов». Пострадал ли при этом командир танка, не сообщается.
Военные эксперты полагают, что машина достаточно быстро будет восстановлена и в ближайшее время снова сможет принять участие в проходящей операции «Оливковая ветвь».
Кроме М-60 различных модификаций, турецкое командование бросило в бой также «Леопарды-2А4». По некоторых данным, они также передали несколько М-48 подконтрольным им формированиям боевиков «Сирийской свободной армии».
По данным турецких военных, тяжелая боевая машина вынуждена была покинуть поле боя после того как, реактивная граната поразила командирскую башенку.
Сообщается, что танк получил повреждения, выразившиеся «в сквозном пробитии и выводе из строя смотровых приборов». Пострадал ли при этом командир танка, не сообщается.
Военные эксперты полагают, что машина достаточно быстро будет восстановлена и в ближайшее время снова сможет принять участие в проходящей операции «Оливковая ветвь».
Кроме М-60 различных модификаций, турецкое командование бросило в бой также «Леопарды-2А4». По некоторых данным, они также передали несколько М-48 подконтрольным им формированиям боевиков «Сирийской свободной армии».
Использованы фотографии: Отвага2004
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