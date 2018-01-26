21:52 26 января

Названа основная версия причин крушения Ми-8 на Украине

Украинские СМИ сообщают о крушении вертолёта Ми-8 в Полтавской области. По последним данным, вертолёт компании «Украинские вертолёты» выполнял полёт над городом Кременчуг в ночное время суток. Отмечено, что на его бору находились 4 человека: командир, второй пилот и бортинженеры. Все четверо погибли.

Особо отмечается, что находившиеся в кабине члены экипажа имели большой опыт полётов. Курсантов лётного училища в Ми-8 не было.
Возраст погибших сообщает телеканал ТСН: 48, 50, 58 лет и 54 года.

Сообщается, что перед падением очевидцы слышали несколько взрывов ещё до того, как вертолёт был охвачен пламенем.

В районе Кременчуга, в котором упал вертолёт, экстренно отключили электро- и газоснабжение.

Ближайшие дома находятся примерно в 150-200 метрах от места падения вертолёта. Представитель ГСЧС по Полтавской области Украина пояснил, почему пожарные долгое время не могли справиться с огнём:
Два фактора способствовали этому - это наличие большого количества горючего - керосина - авиационного и конструктивные элементы. Там был магний, который сложно гасится водой. Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось.

Сформированная комиссия выясняет причины случившегося. Основная версия - ошибка пилотирования, в результате которой вертолёт допустил столкновение с линий электропередач.

Использованы фотографии: www.05366.com.u
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Комментарии 23

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  1. Дедкастарый Сегодня, 13:24
    Военное обозрение ● Новости
    Названа основная версия причин крушения Ми-8 на Украине
    без мата нельзя... а по человечьи: простая "усталость механизмов",ничего более, в Украине,спецов по агрегатам,было поболе, чем в России,издержки-делёжки.жаль,вместе мы сила.
    Дедкастарый
    1. 210окв Сегодня, 13:30
      Какого ляда летать ночью?На Ми-8..Явно для ночных полетов не оборудован..Раздолбайстве это все.
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 13:38
        Дмитрий, всё равно на шпионов из РФ все спишут... Пару дней пройдёт и найдётся русский След! Ведь плохую горючку, в танках, на нас уже списали.
        Anarchist
        1. oldseaman1957 Сегодня, 13:45
          Какого ляда летать ночью?
          Особо отмечается, что находившиеся в кабине члены экипажа имели большой опыт полётов. ....Возраст погибших сообщает телеканал ТСН: 48, 50, 58 лет и 54 года.
          - Что бы там не говорили, а жалко мужиков...
          oldseaman1957
          1. Svarog51 Сегодня, 20:09
            - Что бы там не говорили, а жалко мужиков...

            В таком возрасте пора бы и мозгами обзавестись. Вот бы ещё должности их услышать, тогда и выводы делать можно. Явно не пацаны.
            Svarog51
        2. фигвам Сегодня, 13:51
          Телевышку он задел, а точнее один из тросов которым она держится.
          фигвам
      2. Чёрный Сегодня, 13:51
        Я не авиатор, не подводник, не слепой. Но летать вокрук телевышки, плить вокруг скалы, и бежать на всех парусах в темноте возле пропасти, не зная куда - идиотизм
        Чёрный
        1. фигвам Сегодня, 15:22
          Готовятся к ночным ударам по Донбассу.
          фигвам
      3. Berkut154 Сегодня, 14:05
        Ми-8..Явно для ночных полетов не оборудован
        -----'-----'
        Кто это Вам сказал?
        Berkut154
        1. Димка75 Сегодня, 15:02
          экипаж отрабатывал как раз ночной полёт
          гудели 2 ночи над городом (нафига ??? неужели рядом от города нет места)
          вышка 220 м, три троса - растяжки по периметру примерно от 150 метров высоты
          вертолет задел трос, начал кружить и падать, упал на Лэп, загорелся
          упал между частной застройкой и многоэтажками, всего 200 метров - на чистый участок - многим жителям повезло
          Димка75
      4. 1vlad19 Сегодня, 14:15
        Цитата: 210окв
        Явно для ночных полетов не оборудован

        Сам вертолет нет, а вот у пилотов на шлеме есть очки ночного видения.
        1vlad19
    2. Андрей К Сегодня, 13:42
      Убило:
      ...Там был магний, который сложно гасится водой. Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось...

      Декоммунизировали всё, включая мозги. Гнать поганой метлой таких спецов из ГСЧС. Хотя в принципе это наверное лучшее, что осталось в рУине...
      Надо умудриться заливать водой горящий авиакеросин, при этом жаловаться на присутствие магния в элементах конструкции...
      Даже в автомобилях, с СССРовских времен, огнетушители пенные и порошковые...
      Андрей К
      1. Piramidon Сегодня, 14:10
        Цитата: Андрей К
        Надо умудриться заливать водой горящий авиакеросин

        Ну нет у свидомых пенообразователя для пожарных машин. Растащили по домам, шаровары стирают.
        Piramidon
  2. Андрей К Сегодня, 13:24
    Названа основная версия причин крушения Ми-8 на Украине

    Гибель людей всегда плохо...
    С другой стороны, что хотели от этой рухляди с лопастями...
    ...Основная версия - ошибка пилотирования, в результате которой вертолёт допустил столкновение с линий электропередач...

    В условиях Руины сам факт полётов уже что-то. Что касается версий, то легче всего списать на ошибку пилотирования.
    Сказать честно, что авиапарк этой недостраны - хлам, который вообще нельзя было выпускать, укроскакунские чиновники не могут, "гидность" не позволяет.
    Андрей К
    1. Orionvit Сегодня, 18:07
      Цитата: Андрей К
      Сказать честно, что авиапарк этой недостраны - хлам

      Да и лётчики не первой свежести, ещё те, что от Союза остались.
      48, 50, 58 лет и 54 года.
      Что поделаешь, других на украине нет.
      Orionvit
  3. Александр 3 Сегодня, 13:30
    Катастрофа это всегда плохо.От этого никто не застрахован.А версия столкновения с ЛЭП это говорит о пренебрежение наставлением по производству полётов.
    Александр 3
    1. Серый брат Сегодня, 13:47
      Цитата: Александр 3
      н.А версия столкновения с ЛЭП это говорит о пренебрежение наставлением по производству полётов.

      Часто над дорогами шпарят, чтобы навигацией не заморачиваться. А там и столбы и провода.
      Серый брат
      1. Orionvit Сегодня, 18:12
        Цитата: Серый брат
        Часто над дорогами шпарят, чтобы навигацией не заморачиваться.

        Что это за лётчик, который не ориентируется на местности? Тем более, что дороги, это далеко не всегда прямой путь из пункта А в пункт Б, да и навигаторы сейчас у всех. Вообще то, за такое лихачество над дорогами общего пользования, наказывать надо, что бы потом в случае чего, не списывать трагедии на "человеческий фактор".
        Orionvit
  4. Incvizitor Сегодня, 14:00
    Вышку хоть подсвечивали? Не удивлюсь, если НЕТ, там у них всё через опу.
    Incvizitor
    1. Piramidon Сегодня, 14:11
      Цитата: Incvizitor
      Вышку хоть подсвечивали?

      Лампочки сперли.
      Piramidon
  5. Дормидонт Сегодня, 15:00
    Рожденный ползать летать не может
    Дормидонт
  6. Berkut24 Сегодня, 15:13
    На вертолёте установили кондиционер.
    Berkut24
  7. prior Сегодня, 16:25
    Разбившийся вертолёт был изготовлен в России, а это я однозначно указывает на русский след катастрофы.
    prior
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