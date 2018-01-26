Названа основная версия причин крушения Ми-8 на Украине

Два фактора способствовали этому - это наличие большого количества горючего - керосина - авиационного и конструктивные элементы. Там был магний, который сложно гасится водой. Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось.



Украинские СМИ сообщают о крушении вертолёта Ми-8 в Полтавской области. По последним данным, вертолёт компании «Украинские вертолёты» выполнял полёт над городом Кременчуг в ночное время суток. Отмечено, что на его бору находились 4 человека: командир, второй пилот и бортинженеры. Все четверо погибли.Особо отмечается, что находившиеся в кабине члены экипажа имели большой опыт полётов. Курсантов лётного училища в Ми-8 не было.Возраст погибших сообщает телеканал ТСН: 48, 50, 58 лет и 54 года.Сообщается, что перед падением очевидцы слышали несколько взрывов ещё до того, как вертолёт был охвачен пламенем.В районе Кременчуга, в котором упал вертолёт, экстренно отключили электро- и газоснабжение.Ближайшие дома находятся примерно в 150-200 метрах от места падения вертолёта. Представитель ГСЧС по Полтавской области Украина пояснил, почему пожарные долгое время не могли справиться с огнём:Сформированная комиссия выясняет причины случившегося. Основная версия - ошибка пилотирования, в результате которой вертолёт допустил столкновение с линий электропередач.