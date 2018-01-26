21:53 26 января

Китай "замахнулся" на создание БПЛА грузоподъемностью более 20 тонн

Новая китайская компания Tengoen, специализирующаяся на создании беспилотных летательных аппаратов заявила о начале работ по созданию дрона с рекордной грузоподъемностью. Предполагается, что он сможет доставить до 20 тонн полезного груза на расстояние в 7500 километров, сообщает dronelife.com

Китай "замахнулся" на создание БПЛА грузоподъемностью более 20 тонн


Заявлено, что это будет восьмимоторный беспилотник, с размахом крыльев более сорока метров. Фюзеляж дрона предполагается выполнить из углепластика для уменьшения общего веса конструкции.


В настоящее время демонстратор технологий уже изготавливается на фабрике компании Tengoen в Чэнду. Ожидается, что впервые взлететь этот громадный транспортный беспилотник сможет уже в 2020 году.

У компании Tengoen уже есть опыт создания дронов, правда в основном это ударные военные беспилотники. В отличие от них, строящийся транспортный беспилотный летательный аппарат предназначен для гражданского и транспортного рынков.

Использованы фотографии: https://dronelife.com/
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Комментарии 28

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  1. СуперМихан Сегодня, 13:50
    Наверняка разработка наших инженеров. По БПЛА в мире мы в первой тройке. А по тяжелым и сверхтяжёлым нет равных нам.
    Я когда на заводе работал, мы тоже решили сделать БПЛА. Но потом отложили. Сейчас смотрю на эту модельку - похоже на наш чертёж...
    СуперМихан
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:57
      Цитата: СуперМихан
      в первой тройке. А по тяжелым и сверхтяжёлым нет равных нам.

      ну и... проблевались...? ну??? дальше что? а дальше " голливуд".
      Дедкастарый
    2. kpotr Сегодня, 15:29
      А можете огласить всю первую тройку?
      kpotr
    3. voyaka uh Сегодня, 15:50
      "Но потом отложили... смотрю на эту модельку - похоже на наш чертёж..."////

      А помните, когда Вы чертеж отложили, то один в кепке, косоглазый такой, к нему подошел?
      То-то же.... bully
      voyaka uh
    4. albert Сегодня, 17:04
      Цитата: СуперМихан
      Наверняка разработка наших инженеров

      Эм-м, простите, а наши инженеры, это кто?
      albert
    5. РУСС Сегодня, 17:16
      Цитата: СуперМихан
      Наверняка разработка наших инженеров. По БПЛА в мире мы в первой тройке. А по тяжелым и сверхтяжёлым нет равных нам.
      Я когда на заводе работал, мы тоже решили сделать БПЛА. Но потом отложили. Сейчас смотрю на эту модельку - похоже на наш чертёж...

      Спасибо расмешили laughing
      РУСС
    6. Piramidon Сегодня, 17:24
      Цитата: СуперМихан
      Я когда на заводе работал, мы тоже...

      То то и видно на комменте пятна от охлаждающей эмульсии с токарного станка. Мы пахали.
      По БПЛА в мире мы в первой тройке.

      По трындежу Вы, лично, на ПЕРВОМ месте.
      P.S. Смените ник. Не косите под нашего Михана - это для нас "святое". Только вылупился на сайте, а уже туда же.
      Piramidon
  2. adma Сегодня, 13:51
    И даже не удивлюсь, что они его сделают.
    adma
    1. Siegen Сегодня, 13:54
      В СССР уже делали громадный беспилотник - Буран.
      И Ту-95 может стать беспилотником.
      Возможностей много!!!
      Siegen
      1. adma Сегодня, 13:58
        Цитата: Siegen
        В СССР уже делали громадный беспилотник - Буран.
        И Ту-95 может стать беспилотником.
        Возможностей много!!!

        Однажды даже МиГ-23М стал ударным беспилотником.
        4 июля 1989 года. Истребитель МиГ-23М ВВС СССР вылетел с аэродрома Колобжег в Польше, но у него возник временный перебой в работе двигателя . После отказа двигателя пилот катапультировался, а неуправляемый самолёт пролетел 901 километр над территорией ГДР, ФРГ, Нидерландов и Бельгии и упал на жилой дом возле франко-бельгийской границы.
        adma
        1. Siegen Сегодня, 14:02
          упал на жилой дом возле франко-бельгийской границы

          Эх! Не предусмотрели подвесить бомбочку am am
          Siegen
        2. Fregate Сегодня, 14:10
          Но у него же один двигатель! Как он мог с отказавшим двигателем 901 км пролететь?
          Fregate
          1. Александр 3 Сегодня, 14:35
            Управлял самолётом замполит,а катапультировался из за появления дыма в кабине.
            Александр 3
          2. Siegen Сегодня, 14:45
            Как он мог с отказавшим двигателем 901 км пролететь

            На 41-й секунде полёта произошло внезапное уменьшение оборотов двигателя, пилот отметил хлопок в левом воздухозаборнике, падение тяги и снижение самолёта. Произошедшее самопроизвольное выключение форсажа пилот воспринял как остановку двигателя, сообщил руководителю полётов о своём решении катапультироваться и после получения соответствующей команды произвёл катапультирование.
            Как показали данные «чёрного ящика», через 6 секунд после катапультирования двигатель начал набирать обороты. Истребитель прекратил снижение, перешёл в горизонтальный полёт.
            Пилот был лётчиком 1-го класса, налетал более 1700 часов, занимал должность начальника политотдела 239-й истребительной авиационной дивизии в Северной группе войск. В тот день утром он уже совершил контрольный полёт для восстановления навыков техники пилотирования после отпуска.
            Siegen
      2. Alex777 Сегодня, 19:47
        И вооружать его не надо - собой кого угодно накроет bully
        Alex777
  3. Серый брат Сегодня, 13:58
    Это недостойно строителей Великой Китайской стены.
    Нужно стремится к большему.
    Серый брат
    1. баклан Сегодня, 15:08
      Будем объективны, ЭТО пока не летает...
      баклан
      1. Серый брат Сегодня, 15:36
        Цитата: баклан
        Будем объективны, ЭТО пока не летает...

        Да я в курсе, но ведь ТО пока не летает тоже. Так что всё по справедливости. smile
        Чешу голову на тему "с какой целью они хвостовое оперение раздельным делают".
        Серый брат
  4. Slavyn Сегодня, 14:00
    Молодцы коммунисты
    Slavyn
    1. НасРать Сегодня, 14:16
      Цитата: Slavyn
      Молодцы коммунисты

      Китайцы Коммунисты.. у которых бог - деньги!!!! wassat Кто ж тогда капиталисты???? А ?
      НасРать
  5. Александр 3 Сегодня, 14:41
    А зачем беспилотник - транспортник.Такой дефицит пилотов? У техники всегда может произойти сбой. Стоимость груза плюс стоимость самого БПЛА да и в случае чего может упасть там где людей много.
    Александр 3
    1. donavi49 Сегодня, 15:10
      Как показывает практика - большая часть разбитых бортов, были разбиты исключительно своими экипажами. У робота - такие проблемы большей частью излечены. В крайнем случае, содержать технический центр где-нить в Шанхае - где будут корректировать ЧП удаленным управлением, намного дешевле, чем 100500 пилотов. За грузовыми БПЛА будущее и в это будущее активно вкладывают деньги на западе и вот теперь в Китае.
      donavi49
    2. Topotun Сегодня, 15:15
      Да еще такой взлетной массы... Честно говоря не понятно зачем?
      Topotun
      1. donavi49 Сегодня, 16:26
        Загружают в него 20тонн Айфонов, Айпадов и прочих товаров в стандартных контейнерах и он везет их в США/ЕС. Дешевле чем Боинг747Карго.

        Действительно, зачем?
        donavi49
        1. Topotun Сегодня, 16:44
          Ага и в случае некоторых проблем (ну например по погоде надо обойти маршрут, или аэропорт непринимает, или местные радиолюбители канал управления забили) все погруженное тихо исчезает....
          Topotun
          1. donavi49 Сегодня, 18:08
            Нет. Вернее пилот - который проигнорит показания и будет вести самолет по неисправному авиагоризонту, прямо в землю, вероятнее.

            Такие операции, как изменить маршрут, вывести на другой аэропорт - давно выполняются. В частности теми же американцами, причем на этом сайте каждый день новости, как тяжелый дрон 4-6 часов крутился вокруг границ РФ. И радиоканал - радиолюбители им не забивают, вот ведь беда.

            Суть проста - какой нить центр в Шанхае, может вести сотни таких грузовых БПЛА по всему миру, постоянно решая проблемы, внося корректировки и т.п.

            Падения неизбежны. Но сколько билось самолетов раньше? Сколько сейчас? Всегда есть вероятность потерять самолет и груз.
            donavi49
  6. san4es Сегодня, 15:40
    строящийся транспортный беспилотный летательный аппарат предназначен для гражданского и транспортного рынков.

    ...STRATO-LAUNCH - как "Стратосферный запускатель" ещё bully ...В космос с него летать
    san4es
  7. танк66 Сегодня, 17:05
    Блин,так и представил,как этот летающий Камаз собирает бабушек на дельтапланах.ну и так ,по-пятничному-рекомендую фильму китайскую в стиле "в зоне особого внимания" с тараном миража мигом.Позавидовал китаёзам - у них есть министерство пропаганды...по- русски "Небесный охотник" по ихнему "Kong tian lie, 2017"
    танк66
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