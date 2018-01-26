Китай "замахнулся" на создание БПЛА грузоподъемностью более 20 тонн

Новая китайская компания Tengoen, специализирующаяся на создании беспилотных летательных аппаратов заявила о начале работ по созданию дрона с рекордной грузоподъемностью. Предполагается, что он сможет доставить до 20 тонн полезного груза на расстояние в 7500 километров, сообщает dronelife.comЗаявлено, что это будет восьмимоторный беспилотник, с размахом крыльев более сорока метров. Фюзеляж дрона предполагается выполнить из углепластика для уменьшения общего веса конструкции.В настоящее время демонстратор технологий уже изготавливается на фабрике компании Tengoen в Чэнду. Ожидается, что впервые взлететь этот громадный транспортный беспилотник сможет уже в 2020 году.У компании Tengoen уже есть опыт создания дронов, правда в основном это ударные военные беспилотники. В отличие от них, строящийся транспортный беспилотный летательный аппарат предназначен для гражданского и транспортного рынков.