21:58 26 января

Немецкие СМИ: «Новые бронемашины бундесвера слишком стары» для устрашения России

Новые немецкие БМП «слишком стары» и не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений», отмечает журналистка Сабине Зибольд в статье для немецкого телеканала N-TV.



В скором времени новые бронированные машины Puma должны быть задействованы в составе «современных сил быстрого реагирования НАТО», пишет Зибольд.


Однако Puma, похоже, скорее стала новым трудным ребёнком: вооружение уже устарело, дополнительное оснащение стоит дорого, а времени до боевого использования в обрез,
цитирует автора ИноТВ.

По данным журналистки требуются ещё около €500 млн., чтобы необходимые для «миссии» 40 бронемашин были к ней готовы.

Она отмечает, что в настоящее время «бундесвер уже получил 190 из 350 бронированных машин Puma, заказанные у Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetal». Но поступили они в базовой комплектации и не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений».

Мы поставили то, о чём договорились в контракте,
заявил представитель Krauss-Maffei Wegmann.

«Немецкие танки нужны для устрашения России, и последнее слово – будет ли проведено дополнительное оснащение 40 бронированных машин Puma – остаётся за Министерством обороны Германии», – пишет Зибольд.

В заключение она подчеркнула, что «по информации осведомлённых лиц, в министерстве всё ещё не решили, одобрять или нет выделение необходимых для этого 500 миллионов евро».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 38

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  1. Серый брат Сегодня, 14:08
    Совсем уже офанарели в своём еврорейхе - "времени до боевого использования" у них в обрез.
    Как вбить в тупые европейские головы, что это после боевого использования у них времени будет в обрез, а не "до"?
    Серый брат
    1. Chertt Сегодня, 14:16
      Цитата: Серый брат
      Совсем уже офанарели в своём еврорейхе - "времени до боевого использования" у них в обрез.

      Может "Российских хакеров" напрячь, пусть они этим придурковатым эХспертам на эл.почту разошлют красочные ролики испытания атомного оружия
      Chertt
      1. Серый брат Сегодня, 14:22
        Цитата: Chertt
        Может "Российских хакеров" напрячь, пусть они этим придурковатым эХспертам на почту разошлют красочные ролики испытания атомного оружия

        Да им что угодно можно показывать, хоть хобот слонячий. Всё равно будут писать то, за что им деньги платят.
        Серый брат
      2. Монос Сегодня, 18:45
        И зачем вы на бедную дамочку накинулись? У женщин интуиция хорошо развита. Всё может быть... Мы, ведь, тоже торопимся перевооружиться...
        Монос
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:21
      вот эта фразочка больше всего и напрягает,ничему фрицев история не научила request
      Ратник с пулеметом
      1. Серый брат Сегодня, 14:26
        Цитата: Ратник с пулеметом
        ,ничему фрицев история не научила

        У них кстати, при плохом раскладе, грибочек вырастет сразу после поляков с цыганами и скорее всего не один. Только он немного покруче будет, всё-таки хранилище ядерного оружия американского - это вам не это.
        Серый брат
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:32
          да мне до фонаря сколько этих грибов у них вырастет(а будут бузит вырастут 100%),больше волнует что из-за этих параноидов мы можем потери опять понести,а так гори они синим пламенем хоть сегодня.
          Ратник с пулеметом
        2. с-т Petrov Сегодня, 14:35
          У них кстати, при плохом раскладе, грибочек вырастет сразу после поляков с цыганам


          одновременно. У цыган только ПРО. А у немчуры - ЯО омериканское. Поэтому бить надо по европе одномоментно. Просто разными видами оружия. На ПРО и искандера с обычным зарядом хватит. Но немчура получит ЯО в свой жбан.

          Интересно бы было знать на какую страну по планам ГШ сколько пусков запланировано ядрёной бомбой

          Нужно разослать гансам красивую инфографику
          с-т Petrov
          1. Серый брат Сегодня, 14:39
            Цитата: с-т Petrov
            У цыган только ПРО.

            Сначала средства противодействия, остальное потом. Тем более у немцев бомбы, а не ракеты складированы.
            Серый брат
            1. с-т Petrov Сегодня, 14:40
              причем вроде даже чухонцы отрабатывают уже нанесение бомбового ядерного удара с подачи матрасников.

              там видимо катком надо по всей европе пройтись без особого разбора.

              Оставить только Сербию не тронутой и Косово. Чтоб потом отдать ее братушкам
              с-т Petrov
              1. Серый брат Сегодня, 14:42
                Цитата: с-т Petrov
                причем вроде даже чухонцы отрабатывают уже нанесение бомбового удара.

                Похоже на онанизм.
                Серый брат
                1. с-т Petrov Сегодня, 14:44
                  главное чтоб с Таллина на войну не опоздали. А то расстроят все планы военщины наты о одновременной ударе
                  с-т Petrov
              2. басмач Сегодня, 17:38
                Катком лично вы покажитесь, всех ровнять и давить. Раздухарились тут все, вояки "диванные". Чем ровнять то будете, чай не СССР с его армией, нынешней не хватит даже на длительную оборону. Про резервы даже не упоминаю, ввиду отсутствия оных. И прежде чем "грибочки" появляться там, они вырастут у нас
                басмач
                1. с-т Petrov Сегодня, 17:41
                  Катком лично вы покажитесь, всех ровнять и давить.


                  Катком будет наша триада. Чухонцы тоже надеются не танками на нас переть.

                  Про резервы даже не упоминаю, ввиду отсутствия оных.


                  Не сгущайте так краски. У нас несколько десятков миллионов партизан и на складах найдутся каски да патроны. (ну судя по складам РАВ, которые мне довелось наблюдать)

                  И прежде чем "грибочки" появляться там, они вырастут у нас


                  ну тоже не факт.
                  с-т Petrov
              3. басмач Сегодня, 17:40
                Катком лично вы покажитесь, всех ровнять и давить. Раздухарились тут все, вояки "диванные". Чем ровнять то будете, чай не СССР с его армией, нынешней не хватит даже на длительную оборону. Про резервы даже не упоминаю, ввиду отсутствия оных. И прежде чем "грибочки" появляться там, они вырастут у нас
                басмач
                1. Сибирь55 Сегодня, 18:27
                  Откуда данные про резервы,товарисч??? Стратег однако,раз по оборону всё знаш? Давайте, сударь,обоснуйте свой "крик души"
                  Сибирь55
                  1. ARES623 Сегодня, 21:12
                    Цитата: Сибирь55
                    Откуда данные про резервы,товарисч???

                    Мобилизационные возможности государства (практически любого) до 20% численности населения. Вот и считайте. Разумеется, это не партизаны, а призванные из запаса и мобилизованные. По поводу уклонистов беспокоиться не надо. В особый период с дезертирами церемонии не предполагаются. Ускоренная и упрощенная процедура судопроизводства поможет каждому проявить патриотизм в действующей армии. А там, вообще, все просто... Ну а кроме того, когда пройдет по населению первая информация о потерях, у большинства наших сограждан в душе проснется нечто "лохматое и безудержное". Хотел бы напомнить, что до середины 30-х годов в СССР были очень сильны космополитичные взгляды, но в 1941 подавляющее большинство населения испытывало выраженные патриотические чувства.
                    ARES623
                2. Сибирь55 Сегодня, 18:29
                  И по поводу катка:если будет необходимость,я не задумываясь "покачусь" ровнять и ДАВИТЬ!Есть ради чего и кого.
                  Сибирь55
      2. Topotun Сегодня, 15:08
        Немцев в основном научила, но рулит ими "демократическая элита", а этим народ Германии до лампочки.
        Topotun
      3. Scoun Сегодня, 17:43
        Цитата: Ратник с пулеметом
        вот эта фразочка больше всего и напрягает,ничему фрицев история не научила request

        Немецкие танки нужны для устрашения России

        Походу надо будет разделить германию на 13 частей и от их креста, оставить каждому по квадратику.
        Scoun
    3. rocket757 Сегодня, 14:22
      Они на RESTART надеяться ... или просто думают что оно такое возможно!
      rocket757
    4. НЕКСУС Сегодня, 14:37
      а времени до боевого использования в обрез,

      Это куда они торопятся?С нами воевать? Так освежим память вида русского кулака у немецкого пятака.
      А стращать нас Пумами не получится...пуганные и тиграми и пантерами. Как бы немцам не пришлось бояться стука в дверь,ракеты Искандер с малым ЯБЧ.
      НЕКСУС
    5. Кент0001 Сегодня, 16:12
      Они не поймут, что в броне, что без брони радиоактивные и расплавленные остовы этих машин будут ни кому не нужны.
      Кент0001
  2. _Jack_ Сегодня, 14:11
    а времени до боевого использования в обрез

    Как они достали уже навязыванием этой мысли - Россия вот-вот нападёт на Европу. Готовят население для объяснения превентивного удара? Что бы все были в полной уверенности мол не нападем мы - нападут они? И никто уже на эти моменты на западе внимания не обращает, это уже в порядке вещей. Пропаганда великая вещь, можно вбить людям в головы практически любую идею если есть информационный ресурс и достаточно времени. Меня это всегда удивляло, неужели так мало здравомыслящих людей в общей массе?
    _Jack_
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:27
      Алоизыч со своим бакланом Геббельсом такие же басни о нападение большевизма на европу перед 41 втирали,а сложилось все на самом деле по другому((что то новое придумать тяжко,а так не дай Бог можно старый фокус повторить,остается надеяться что не забыли чем прошлая выходка закончилась.
      Ратник с пулеметом
    2. Кент0001 Сегодня, 16:13
      А нам надо прописать в военной доктрине о превентивном ударе. Что уж они знали чего боятся надо.
      Кент0001
  3. axxenm Сегодня, 14:18
    "Немецкие танки нужны для устрашения России"
    ..чем то знакомым повеяло..
    ..и к сожалению благодаря компрадорам и предателям во власти они ближе к своей цели чем 77 лет назад..
    axxenm
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:39
      Цитата: axxenm
      "Немецкие танки нужны для устрашения России"

      Многие пытались устрашить...только потом либо в землю на два метра,либо с виноватым заискивающим видом-Хитлер капут,говорили,протягивая пустую миску.
      НЕКСУС
    2. SPLV Сегодня, 20:06
      Цитата: axxenm
      для устрашения России"

      Самая интересная информация в статье. Некоторые уже даже не стесняются, не боятся "спалиться", конкретно говорят о своих целях.
      Пусть теперь кто-нибудь порассказывает о том, что германцы хотят отменить санкции.
      SPLV
  4. inkass_98 Сегодня, 14:19
    500 млн евро для оборудования 40 бронемашин? Я худею, дорогая редакция. За эти деньги можно 100 "Леопардов" купить, а не 40 БМП. В бундесвере, по ходу пьесы, распил идет такой, шо Пентагону и не снилось.
    inkass_98
  5. leonardo_1971 Сегодня, 14:20
    Европа совсем страх потеряла!так и шепчет и умоляет приди русский Ваня и освободи нас!
    leonardo_1971
  6. st25310 Сегодня, 14:55
    Как-же они до сих пор не поймут, что современная техника пригодна лишь для войны, наподобие Сирии, Афганистана и т.д. А для стран обладающих ЯО не страшны ни какие вундервафли. Напал, получи в ответ ядерный заряд.
    st25310
  7. bazzbazz Сегодня, 15:16
    Все, даже немцы уже окончательно чокнулись...
    bazzbazz
  8. atesterev Сегодня, 15:32
    Ихнюю новую "Риту"(по ихнему Puma) мы очень испугались и у нас сразу же случился энкопрез(по русски обосрались) smile .
    atesterev
  9. Малый Сегодня, 16:09
    пугают свое население....сия вундервафля с птрк насквозь пробивается????
    Малый
  10. Antidote Сегодня, 16:14
    Сказали бы проще: нужно больше золота! Так нет ведь, фантазируют, впрочем как и наши..
    Antidote
  11. МИХАН Сегодня, 17:51
    Я молчу прочитав статью, просто слов нет ..
    Вот картинка (старая) все за себя говорит.. soldier

    Никто не забыт, ничто не забыто...
    МИХАН
  12. Incvizitor Сегодня, 18:45
    Это они бронемашинами собрались ядерную державу устрашать? fool
    Incvizitor
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