Немецкие СМИ: «Новые бронемашины бундесвера слишком стары» для устрашения России
Новые немецкие БМП «слишком стары» и не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений», отмечает журналистка Сабине Зибольд в статье для немецкого телеканала N-TV.
В скором времени новые бронированные машины Puma должны быть задействованы в составе «современных сил быстрого реагирования НАТО», пишет Зибольд.
По данным журналистки требуются ещё около €500 млн., чтобы необходимые для «миссии» 40 бронемашин были к ней готовы.
Она отмечает, что в настоящее время «бундесвер уже получил 190 из 350 бронированных машин Puma, заказанные у Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetal». Но поступили они в базовой комплектации и не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений».
«Немецкие танки нужны для устрашения России, и последнее слово – будет ли проведено дополнительное оснащение 40 бронированных машин Puma – остаётся за Министерством обороны Германии», – пишет Зибольд.
В заключение она подчеркнула, что «по информации осведомлённых лиц, в министерстве всё ещё не решили, одобрять или нет выделение необходимых для этого 500 миллионов евро».
В скором времени новые бронированные машины Puma должны быть задействованы в составе «современных сил быстрого реагирования НАТО», пишет Зибольд.
Однако Puma, похоже, скорее стала новым трудным ребёнком: вооружение уже устарело, дополнительное оснащение стоит дорого, а времени до боевого использования в обрез,цитирует автора ИноТВ.
По данным журналистки требуются ещё около €500 млн., чтобы необходимые для «миссии» 40 бронемашин были к ней готовы.
Она отмечает, что в настоящее время «бундесвер уже получил 190 из 350 бронированных машин Puma, заказанные у Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetal». Но поступили они в базовой комплектации и не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений».
Мы поставили то, о чём договорились в контракте,заявил представитель Krauss-Maffei Wegmann.
«Немецкие танки нужны для устрашения России, и последнее слово – будет ли проведено дополнительное оснащение 40 бронированных машин Puma – остаётся за Министерством обороны Германии», – пишет Зибольд.
В заключение она подчеркнула, что «по информации осведомлённых лиц, в министерстве всё ещё не решили, одобрять или нет выделение необходимых для этого 500 миллионов евро».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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