21:51 26 января

Концерн «Калашников» протестирует новую экипировку в Арктике

Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках проекта "Северный десант" протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ, сообщает пресс-служба концерна.

Зкспедиция возьмет начало в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в поселке Диксон Красноярского края. Старт намечен на март 2018 года
- сказали в пресс-службе.

Концерн «Калашников» протестирует новую экипировку в Арктике



Целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях крайнего севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.

Эксперты-разработчики концерна "Калашников", участвующие в экспедиции, проведут практическую апробацию новых прототипов боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах. Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике
- отметили в концерне.

Кроме того, команда "Северного десанта" будет вести постоянное тестирование современных отечественных и международных спутниковых систем навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для массовой высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.

Использованы фотографии: https://kalashnikov.media/
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Комментарии 6

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  1. iliitchitch Сегодня, 15:19
    Лишь бы эксперты не для галочки поработали . Если испытывать , то на запредел . А то покатаются на снегоходах - гут , всё нормал . А потом п-сс ... Не надо так , но больно уж троечников у нас развелось и прочих менеджеров .
    iliitchitch
    1. МИХАН Сегодня, 16:07
      уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях крайнего севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.

      И все же за Арктику Россия вцепилась крепкой хваткой, ведь это все не дешево и сложные условия..и т.д. Надеюсь в будущем нам всем это сторицей возвратится..
      МИХАН
  2. Чичиков Сегодня, 15:52
    За Арктику ГШ взялся всерьез! Больно уж широкие да открытые ворота, на заднем дворе России.
    Чичиков
  3. APASUS Сегодня, 16:52
    Мне лично не нравиться вся эта эпопея с развитием фирмы Калашников и превращением в неповоротливую корпорацию.Создали второй автомат и выпустили 100 мил ,вот это достижение,а сейчас оружейная фирма обрастает несвойственными активами ,а вопрос вооружением решают ОРСИС и Лабаев?
    APASUS
    1. yehat Сегодня, 16:59
      лучше бы выпустили 100к калашей с хромированными стволами :)
      yehat
  4. yehat Сегодня, 16:58
    Лучще бы концерн калашникова нормально довел до ума автомат. ак-12 тупо устарел еще до поставок в армию.
    yehat
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