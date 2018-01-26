Концерн «Калашников» протестирует новую экипировку в Арктике

Зкспедиция возьмет начало в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в поселке Диксон Красноярского края. Старт намечен на март 2018 года

Эксперты-разработчики концерна "Калашников", участвующие в экспедиции, проведут практическую апробацию новых прототипов боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах. Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике

Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках проекта "Северный десант" протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ, сообщает пресс-служба концерна.- сказали в пресс-службе.Целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях крайнего севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.- отметили в концерне.Кроме того, команда "Северного десанта" будет вести постоянное тестирование современных отечественных и международных спутниковых систем навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для массовой высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.