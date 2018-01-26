21:53 26 января

Зачем Луценко призвал легализовать стрелковое оружие на Украине?

В интервью украинскому изданию «Сегодня» генеральный прокурор страны Юрий Луценко объявил о «высокой эффективности работы» украинской полиции. По словам Луценко, статистика показывает, что сотрудники полиции Украины работают «эффективнее британских коллег». Из заявления Луценко:
Вообще раскрываемости в 98%, как это было в 2000-х годах, быть не может. Сейчас, насколько я знаю, она в районе 75%. А вот в Скотланд-Ярде, я когда-то интересовался, она примерно 40%. Кстати, каждый год с начала «АТО» у нас количество убийств становится меньше на 10–15%. Такой феномен...


При этом украинский генпрокурор выступил с инициативой о легализации стрелкового оружия. По словам Юрия Луценко, реализация такой инициативы позволила бы снизить уровень преступности в стране. Генпрокурор отметил, что «относительно низкий уровень преступности на Украине связан с большим количеством оружия на руках у граждан».

Зачем Луценко призвал легализовать стрелковое оружие на Украине?



Юрий Луценко:
Преступник больше всего боится вооруженного отпора. Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость её защищать. Кроме того, наша полиция после определённого периода реформ, ломки восстановила свой профессионализм и успешно ликвидирует организованные виды преступности.


При этом Луценко не сообщил, почему (если полиция Украины успешно ликвидирует оргпреступность) он всё ещё находится в кресле генерального прокурора?..

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Михаил177 Сегодня, 14:47
    Правильно. Чтобы они перестреляли друг друга.
    Михаил177
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:53
      МВД всем аппаратом уволится после этого решения. Они там и так сейчас безправны.

      хотя на их месте я бы так сделал после 14 года и событий с Беркутом
      с-т Petrov
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:20
        Автоматически получат разрешение все участники АТО и вся националистическая шалупень(уже проверены), ну а остальные большей частью станут их мишенью.
        ul_vitalii
      2. Orionvit Сегодня, 17:42
        Цитата: с-т Petrov
        МВД всем аппаратом уволится после этого решения

        Старых кадров МВД на украине, после 14-го года уже не осталось, кто сам не ушел, кого попросили, без пенсий. Новый состав "полиции", это молодёжь, без талантов, знаний и опыта, зато идеологически выдержана. Борьба с преступностью, это второй план, главное за украину, а что быть "щирым патриотом", знания и навыки не нужны. Поражает огромное количество молодых женщин (хотел сказать грубее), которые смотрятся в полиции, "как в Русской бане лыжи". Зато всё толерантненько, как в Европе.
        Orionvit
        1. alexmach Сегодня, 19:55
          Старых кадров МВД на украине, после 14-го года уже не осталось

          Да шо вы гаварите..
          Мой одноклассник работает в МВД в Украине уже лет 8-10. С таких должностей сами не уходят, тем более что он там свою карьеру делал с самого низу, с участкового в пригороде - полуселе - то ещё было удовольствие. Теперь вот до Капитана дослужился.

          ЗЫ: Ещё один знакомый из СБУ на пенсию уже собирается потихоньку.
          alexmach
          1. Orionvit Сегодня, 20:30
            Цитата: alexmach
            Мой одноклассник работает в МВД в Украине уже лет 8-10. С таких должностей сами не уходят, тем более что он там свою карьеру делал

            Так вы сами признались, что они там не работают, а карьеру делают. И смотря ещё в каком рекионе ваш одноклассник обитает. На востоке украины, МВД вычистили от старых кадров почти полностью.
            Orionvit
            1. alexmach Сегодня, 20:40
              Так вы сами признались, что они там не работают, а карьеру делают.

              Глупости Вы какие-то пишите. А что по-вашему человек должен впаивать на тяжелой и грязной, а местами и опасной работе ради идеи? Или ради "спасибо"? У вас в милици-полиции за это работают?
              alexmach
    2. сибиралт Сегодня, 15:28
      А что делать тем, у кого нет собственности? belay
      сибиралт
      1. Alexey RA Сегодня, 15:47
        Цитата: сибиралт
        А что делать тем, у кого нет собственности?

        Ну Вы прям как маленький... те, у кого нет собственности, сначала используют оружие для её получения, а затем - для её защиты. smile
        — Как вы заработали такое состояние?
        — Ну, для начала нужен стартовый капитал.
        — А как вы заработали стартовый капитал?
        — Ну, для начала нужен хотя бы стартовый пистолет...
        Alexey RA
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
    5. Маз Сегодня, 17:13
      Это будет начало превращения в африканские джунгли. Я первый куплю три ствола и ящик патронов. И полиция будет бегать и рыть окопы вокруг райотделов
      Маз
  2. 264 Сегодня, 14:49
    Правильно делают-и нам пора разрешить в нашей стране,всё равно полно на руках огнестрела.Чем мы хуже?Или мы неправильные граждане?Неправильный мёд в казну Государства несём?Налоги не платим?Или мало?Не имеем право защищать себя и Семьи свои?
    264
    1. Серый брат Сегодня, 15:00
      Получай разрешение и защищай. Кто тебе мешает?
      Серый брат
      1. Topotun Сегодня, 15:03
        Видимо 264-й имеет в виду короткоствол. В данном случае я бы тоже от "Макара" не отказался... А так да "Сайга-410к", проблем с разрешением нет....
        Topotun
        1. 264 Сегодня, 15:07
          good Сайга официально есть у многих,у меня в том числе,Николаич... hi Хотелось бы,как в ненавистной всеми ЮЭсЭй-На законном основании winkИли опять обрезы с-под полы доставать?В 21 веке живём,или нет?
          264
          1. Topotun Сегодня, 15:11
            День добрый
            Самое смешное, мне вагон стволов не нужен. Даже нарезное приобретать не хочу, зачем? Сайга с насадкой "парадокс" вполне пулей на дальность до 80 метров прицельно работает. Охотник из меня так себе. На дальности свыше 100 сетров стрелять не собираюсь... А вот макарку бы.... Да...
            Topotun
            1. 264 Сегодня, 15:19
              А я о чём..? wink Для САМООБОРОНЫ!!! hi
              264
          2. Topotun Сегодня, 15:22
            Конечно на законном, в противном случае вопросы могут решаться по другому. Только зачем?
            Topotun
    2. kapitan92 Сегодня, 15:04
      Цитата: 264
      Правильно делают

      Для начала надо проверить инфо тов. Луценко об уровне преступности на окраине! Она не выдерживает никакой критики, это я очень мягко выражаюсь.

      https://rian.com.ua/analytics/20171127/1029823927
      /Socseti-Ukraine-top-prestupnost.html
      Остается вопрос, о лоббировании столь высокого "перца" в окраинской иерархии в свободной продажи стволов гражданам.
      kapitan92
      1. 264 Сегодня, 15:14
        Да не повторяйте страшилки Первого к Ана ла-не доросли,не достойны.... wink ДОСТОЙНЫ. hi
        264
        1. kapitan92 Сегодня, 15:21
          Цитата: 264
          Да не повторяйте страшилки Первого к Ана ла-не доросли,не достойны.... wink ДОСТОЙНЫ. hi

          Любезнейший ! Обратите внимание на адрес ссылки: rian.com.ua. Причем здесь Первый канал, а если умеете пользоваться поисковиком, погуглите. Вся инфо в свободном доступе.
          kapitan92
          1. sd68 Сегодня, 16:30
            Ага. РИА новости, тот же первый канал
            sd68
            1. kapitan92 Сегодня, 18:32
              Цитата: sd68
              Ага. РИА новости, тот же первый канал

              Для "кастрюлеголовых" с "братской" окраины.
              «Преступность на Украине. Статистика и динамика
              Для анализа преступности нами использовалась статистика сайта Генеральной прокуратуры Украины (ЄДИНИЙ ЗВІТ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ)
              Выступая на заседании парламентского комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, «подготовила большую речь со статистикой». Но зачитывать ее отказалась, предложив поговорить о том, что у нее «болит». Рассказала о нехватки средств на зарплату, форму и недостаточную мотивацию полицейских. Реальных цифр по приведенным тенденциям роста преступности глава Нацполиции не назвала. Только, сообщила, что за 9 месяцев 2016 года рост преступности составил 23%, а около 60% всех преступлений – это имущественныепреступления.
              По нашим расчётам, рост, в соответствии с данными размещенными на сайте Генеральной прокуратуры Украины, всех зарегистрированных преступлений составил за 9 месяцев текущего года 18.9 %, а корыстных 67 %.По данным Генпрокуратуры, в 2013 году в Украине было зафиксировано 13 тысяч особо тяжких преступлений, а в 2015-м — уже 21,5 тысячи, количество тяжких за этот же период вырос на 21 724 или на +15.32 %(2013- 156 131, 2015- 177 855).
              По данным ГПУ, большинство преступлений, о которых заявляли граждане в 2015 году и 2016 остаются нераскрытыми. За 9 месяцев 2016 года в стране зарегистрировано 511 851 преступление, что на 18,9 % больше по сравнение с аналогичным периодом прошлого года, предъявлено обвинений («пидозру») по 115 704 уголовным делам, то есть раскрыто и расследовано 22.6% от совершенных преступлений. За аналогичный период прошлого года показатель составил 35.1%.
              Количество тяжких преступлений в общем по стране выросло на 28%.

              География роста преступности. Первое место по темпам роста общего числа преступлений (нетяжких и тяжких) занимает Киев. За 6 мес. было совершено 73 220 преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 63,4%.
              В Харьковской области по сравнению с 2015 годом преступлений совершено на 55,5% больше, в Одесской — на 53%. При общем росте количества тяжких преступлений на 26,2% рост убийств, грабежей и изнасилований в Одесской области составил 52%, а в Киеве — 40%.

              По убийствам с ростом в 50% лидирует самая далекая от «АТО» Закарпатская область. Ненамного отстала Львовская область, рост — 38%.

              В целом количество преступлений против жизни и здоровья (убийства, нанесение тяжких и менее тяжких телесных повреждений и др.) выросло на 8,06%, разбоев — на 22.3%, грабежей — на 35.9%. Количество квартирных краж в стране увеличилось на 33.7%. Наибольший рост краж произошел в Черкасской области, Херсонской и Тернопольской – в два раза. При этом количество раскрытых и расследованных преступлений неуклонно снижалось
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              Криминальная составляющая в данном случае, выступает как один из дестабилизирующих факторов. Цель — введение чрезвычайного положения в стране, обоснование необходимости наведения «жесткого» силового контроля в Украине. Ответственность за это лежит непосредственно на сторонниках партии войны, а именно — Турчинове, Авакове, Парубие, Пашинском и других.
              kapitan92
  3. Серый брат Сегодня, 14:50
    О, це дiло! Молодец Луценко - если не можешь бардак остановить, то нужно его возглавить.
    Серый брат
  4. cniza Сегодня, 14:53
    При этом Луценко не сообщил, почему (если полиция Украина успешно ликвидирует оргпреступность), он всё ещё находится в кресле генерального прокурора?..


    Лучше не сказать.
    cniza
  5. Дормидонт Сегодня, 14:55
    Не забыли бы про гранаты
    Дормидонт
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:24
      Гранаты на любителя и для куража.
      ul_vitalii
  6. bogart047 Сегодня, 14:57
    луценко тот еще упырь, но с легализацией полностью согласен. Когда в стране максимум, что может сделать полиция - это приехать и накрыть труп, другого выхода нет...
    bogart047
  7. Azazelo Сегодня, 14:57
    Вот и посмотрим как оно получиться когда огнестрел оказывается в руках гражданского населения в разваливающейся стране.
    Azazelo
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:59
      да шо там смотреть. Пора обносить забором резервацию. Бедные наши органы и погранцы

      У кого есть родственники там - лучше быстрее перевезти в Россиюшку. там походу все только начинается.

      Смысла ждать больше нет.
      с-т Petrov
  8. Masya Masya Сегодня, 15:04
    Сейчас, насколько я знаю, она в районе 75%. А вот в Скотланд-Ярде, я когда-то интересовался, она примерно 40%

    так потому, что они там работают и уж, что наработали... а вы рисуете, я вообще удивляюсь как это всего 75% а не все 100%!!!laughing с такой "работой" в органах и в " правосудии"... wink постеснялся так нагло врать?
    Masya Masya
  9. APASUS Сегодня, 16:48

    Блин вот же везет украинцам прямо 75% раскрываемость преступлений ?
    APASUS
    1. Orionvit Сегодня, 17:50
      Цитата: APASUS
      Блин вот же везет украинцам прямо 75% раскрываемость преступлений ?

      Сдаётся мне, что по большинству преступлений, которые не тянут на особо тяжкие, просто не заводятся дела. Нет дела, нет и преступления. Да и откуда у них раскрываемость, если старые кадры из МВД украины вычистили подчистую.
      Orionvit
      1. APASUS Сегодня, 18:26
        Цитата: Orionvit
        Сдаётся мне, что по большинству преступлений, которые не тянут на особо тяжкие, просто не заводятся дела. Нет дела, нет и преступления.

        Просто не надо так сильно верить словам человека который пьяный летал по аэропорту в Германиии ,устроил дебош ,потом требовал извинений от газету за публикацию информации.
        Я уже не говорю как он пытался спрятаться за спину больного сына
        APASUS
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 19:02
    А еще им срочно нужно легализовать наркоту, проституцию и однополые браки. Вот тогда точно рай наступит в Юкрейн. wassat
    КОТ БАЮН
  11. Sewer Krainiy Сегодня, 21:48
    Цитата: Azazelo
    Вот и посмотрим как оно получиться когда огнестрел оказывается в руках гражданского населения в разваливающейся стране.

    Так его теперь на руках толпа и маленькая тележка, война, однако. Может часть народа и легализует в правоохранительных органах, но сомневаюсь, спросят, где взял. А легально покупать - опять-же, зачем, если уже есть. В советское время, когда ввели разрешительную систему, сначала зарегистрировали в милиции оружие всех охотников в охотколлективах. А потом регистрировали по предъявлении охотничьего билета и ствола (на чердаке нашел, отцовское laughing ). Получалось, что еще одна неучтенка легализовалась. Но то с охотничьим, а с боевым...
    Sewer Krainiy
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