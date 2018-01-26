Зачем Луценко призвал легализовать стрелковое оружие на Украине?

Вообще раскрываемости в 98%, как это было в 2000-х годах, быть не может. Сейчас, насколько я знаю, она в районе 75%. А вот в Скотланд-Ярде, я когда-то интересовался, она примерно 40%. Кстати, каждый год с начала «АТО» у нас количество убийств становится меньше на 10–15%. Такой феномен...

Преступник больше всего боится вооруженного отпора. Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость её защищать. Кроме того, наша полиция после определённого периода реформ, ломки восстановила свой профессионализм и успешно ликвидирует организованные виды преступности.