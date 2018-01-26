Зачем Луценко призвал легализовать стрелковое оружие на Украине?
В интервью украинскому изданию «Сегодня» генеральный прокурор страны Юрий Луценко объявил о «высокой эффективности работы» украинской полиции. По словам Луценко, статистика показывает, что сотрудники полиции Украины работают «эффективнее британских коллег». Из заявления Луценко:
При этом украинский генпрокурор выступил с инициативой о легализации стрелкового оружия. По словам Юрия Луценко, реализация такой инициативы позволила бы снизить уровень преступности в стране. Генпрокурор отметил, что «относительно низкий уровень преступности на Украине связан с большим количеством оружия на руках у граждан».
Юрий Луценко:
При этом Луценко не сообщил, почему (если полиция Украины успешно ликвидирует оргпреступность) он всё ещё находится в кресле генерального прокурора?..
Вообще раскрываемости в 98%, как это было в 2000-х годах, быть не может. Сейчас, насколько я знаю, она в районе 75%. А вот в Скотланд-Ярде, я когда-то интересовался, она примерно 40%. Кстати, каждый год с начала «АТО» у нас количество убийств становится меньше на 10–15%. Такой феномен...
При этом украинский генпрокурор выступил с инициативой о легализации стрелкового оружия. По словам Юрия Луценко, реализация такой инициативы позволила бы снизить уровень преступности в стране. Генпрокурор отметил, что «относительно низкий уровень преступности на Украине связан с большим количеством оружия на руках у граждан».
Юрий Луценко:
Преступник больше всего боится вооруженного отпора. Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость её защищать. Кроме того, наша полиция после определённого периода реформ, ломки восстановила свой профессионализм и успешно ликвидирует организованные виды преступности.
При этом Луценко не сообщил, почему (если полиция Украины успешно ликвидирует оргпреступность) он всё ещё находится в кресле генерального прокурора?..
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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