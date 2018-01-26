Хорватия меняет советские МиГ-21 на F-16 из Израиля
Главы правительств Израиля и Хорватии договорились продвигать сделку по продаже подержанных израильских F-16 военно-воздушным силам бывшей югославской республики, которые ищут замену устаревшим МиГ-21 советского производства, сказано в сообщении по итогам встречи.
Истребители F-16, полученные в свое время израильтянами из США и модернизированные силами местной промышленности, участвуют в тендере, где, по данным СМИ, их единственным конкурентом оставались шведские Gripen.
Достигнутые договоренности названы "еще одним выражением крепких отношений между двумя странами". По данным израильского делового издания "Глобс", сумма потенциальной сделки составляет полмиллиарда долларов, передает РИА Новости
Истребители F-16, полученные в свое время израильтянами из США и модернизированные силами местной промышленности, участвуют в тендере, где, по данным СМИ, их единственным конкурентом оставались шведские Gripen.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился вчера в Давосе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они согласились продвигать продажу израильских F-16 Хорватии в соответствии с условиями тендера— сообщила пресс-служба главы израильского правительства.
Достигнутые договоренности названы "еще одним выражением крепких отношений между двумя странами". По данным израильского делового издания "Глобс", сумма потенциальной сделки составляет полмиллиарда долларов, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://www.7oclock.info/
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