Хорватия меняет советские МиГ-21 на F-16 из Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился вчера в Давосе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они согласились продвигать продажу израильских F-16 Хорватии в соответствии с условиями тендера

Главы правительств Израиля и Хорватии договорились продвигать сделку по продаже подержанных израильских F-16 военно-воздушным силам бывшей югославской республики, которые ищут замену устаревшим МиГ-21 советского производства, сказано в сообщении по итогам встречи.Истребители F-16, полученные в свое время израильтянами из США и модернизированные силами местной промышленности, участвуют в тендере, где, по данным СМИ, их единственным конкурентом оставались шведские Gripen.— сообщила пресс-служба главы израильского правительства.Достигнутые договоренности названы "еще одним выражением крепких отношений между двумя странами". По данным израильского делового издания "Глобс", сумма потенциальной сделки составляет полмиллиарда долларов, передает РИА Новости