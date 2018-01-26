21:51 26 января

Хорватия меняет советские МиГ-21 на F-16 из Израиля

Главы правительств Израиля и Хорватии договорились продвигать сделку по продаже подержанных израильских F-16 военно-воздушным силам бывшей югославской республики, которые ищут замену устаревшим МиГ-21 советского производства, сказано в сообщении по итогам встречи.

Хорватия меняет советские МиГ-21 на F-16 из Израиля


Истребители F-16, полученные в свое время израильтянами из США и модернизированные силами местной промышленности, участвуют в тендере, где, по данным СМИ, их единственным конкурентом оставались шведские Gripen.


Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился вчера в Давосе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они согласились продвигать продажу израильских F-16 Хорватии в соответствии с условиями тендера
— сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Достигнутые договоренности названы "еще одним выражением крепких отношений между двумя странами". По данным израильского делового издания "Глобс", сумма потенциальной сделки составляет полмиллиарда долларов, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://www.7oclock.info/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 14:56
    Так им и надо
    Дормидонт
    1. Sefevi Сегодня, 15:07
      МиГи однозначно устарели. Но по моему и Фальконы далеко не новые. Выбирать хорватам не из чего. Денег нет.
      Sefevi
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:09
        По остаточному принципу, как говорится всё лучшее детям.
        ul_vitalii
      2. Hanokem Сегодня, 19:09
        Фалконы будут с нашей авионикой и ракетами Питон-5. Так что для хорватов в самый раз
        Hanokem
    2. Маз Сегодня, 17:09
      Хороший выбор. Израильтяне напихали в ф-16 передовую амерскую электронику, благо лепший друг США.
      Маз
      1. Oleg7700 Сегодня, 20:14
        Так они и пришли с передовой "амерской", которую постепенно заменили на ещё более передовую израильскую. Это же мировой мем:- "израильтяне выбрасывают американское и ставят своё", все ж знают. yes Хорватам предлагают всю израильскую начинку, совместимую с натовской по связи, АФАР радар EL/M 2052 (возможно новый вариант на GaN) обновлённый двигатель с очень серьёзной гарантией, силовые элементы требующие замены- заменяют и тд и тп. Вооружение, за отдельную плату, как везде. 40-42 млн. долл. за штуку выходит. Дорого для "подарков" этим ребятам,- НАТО требует иметь, пусть выделят копейку.
        Oleg7700
  2. Topotun Сегодня, 15:00
    И что? МИГ-21 давно устарел. Да и ресурсы планера и двигателя не бесконечны. В чем прикол? Ну меняют и флаг в руки. Их дело.
    Topotun
  3. профессор Сегодня, 15:01
    Сумма сделки около $500 млн. Требуется согласие США, так эти самолеты были подарены США Израилю.
    Самелеты будут "доведены до ума".
    профессор
    1. cniza Сегодня, 15:06
      Конечно согласятся , если тех. поддержка перейдет к ним.
      cniza
    2. kapitan92 Сегодня, 15:08
      Цитата: профессор
      так эти самолеты были подарены США Израилю

      Упс! Так и вы подарите . laughing
      kapitan92
      1. майор Юрик Сегодня, 15:19
        Цитата: kapitan92
        Цитата: профессор
        так эти самолеты были подарены США Израилю

        Упс! Так и вы подарите . laughing

        Ага,сейчас, еще и дарственную напишут! Сие деяние противоречит генному коду израильтян! yes
        майор Юрик
      2. профессор Сегодня, 15:25
        Цитата: kapitan92
        Цитата: профессор
        так эти самолеты были подарены США Израилю

        Упс! Так и вы подарите . laughing

        Иордании Кобры подарили. Хорватия пусть заплатит.
        профессор
      3. МИХАН Сегодня, 15:57
        Цитата: kapitan92
        Цитата: профессор
        так эти самолеты были подарены США Израилю

        Упс! Так и вы подарите . laughing

        Аха щас прям , еще накрутят так ,что хорваты вечными должниками будут.. laughing
        Может сербам подарите..? отлично получилось бы хорватам продали, сербам подарили..)))
        МИХАН
    3. dauria Сегодня, 15:10
      Сумма сделки около $500 млн.

      В том-то и диво дивное. Ну вот нафига им самолёты за СВОИ деньги ? Штатам нужны "мясо - союзники" - пусть и платят. Или барин решил расходы на холопов повесить ?
      dauria
    4. x.andvlad Сегодня, 15:12
      Заголовок статьи противоречит её содержанию.
      Он должен быть таким: "В Хорватии проводится тендер по замене советских МиГ-21, в котором участвуют израильские F-16"
      Не надо торопить события. Тендер еще не закончился и решение о приобретении еще не принято.
      Они согласились продвигать продажу израильских F-16 Хорватии в соответствии с условиями тендера
      Заранее понятно, что усташей новые МиГ-и не интересуют.
      x.andvlad
      1. капрал Сегодня, 16:24
        Цитата: x.andvlad
        Заголовок статьи противоречит её содержанию.

        Для ВО это стало, к сожалению, нормой. request
        капрал
    5. сибиралт Сегодня, 15:16
      Такие "подарки" сродни наживке на крючке. Главное заглотить.lol
      сибиралт
      1. Злой543 Сегодня, 15:38
        А зачем Израилю старые ф16 у них теперь новые ф35 есть
        Злой543
    6. Oleg7700 Сегодня, 15:17
      Думаю что всё уже обговорено с США, раз аж премьеры подписали пока что "протокол о намерениях",- хорваты в НАТО. 12 машин не тот случай, чтоб штаты ожидали жирных гешефтов для себя и "вцепились".
      Oleg7700
  4. Сержант71 Сегодня, 15:01
    Проснулись. Они бы ещё на ступах и воздушных шарах летали в 21 веке.
    Сержант71
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:10
      К войне с нами готовятся.
      ul_vitalii
  5. мерцание Сегодня, 15:22
    Мир захлестнула тотальная милитаризация. Что там спрос рождает ... предложения? В этой сфере наш товар более чем конкурентоспособен, а значит будет востребован ... так что, при такой движухе, не газом единым будет торговать.
    мерцание
  6. АнпеЛ Сегодня, 15:36
    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился вчера в Давосе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем

    А мне вот интересно Пленкович это фамилия из разряда Рабинович, Абрамович? )
    АнпеЛ
    1. Oleg7700 Сегодня, 17:23
      Южнославянские- Марьянович, Караклаич, Шушич, и тд и тп. Белоруские- Шушкевич, Белькевич, Адамович и несть числа...
      Oleg7700
      1. lesnik1978 Сегодня, 20:40
        Адамович - это польская фамилия
        lesnik1978
        1. Oleg7700 Сегодня, 21:50
          Я родился в Бресте, всё было перемешано: Акулич, Ходкевич, Тишкевич, Олехнович, Богданович, Веренич, Адамович, Рабинович, Якубович, Шостакович и сербский генерал Младич... Оказывается около 20% бел. фамилий ни "ич". smile
          Oleg7700
  7. faiver Сегодня, 15:51
    я вообще не понимаю на кой ляд хорватии ввс, от кого защищаться?
    faiver
    1. x.andvlad Сегодня, 15:57
      Цитата: faiver
      я вообще не понимаю на кой ляд хорватии ввс, от кого защищаться?

      Ну, как же? Быть в тренде структуры НАТы. Вносить посильный вклад в бомбежку мирного и другого населения стран-изгоев, и наконец стать любимой женой д. Сэма.
      x.andvlad
      1. faiver Сегодня, 16:08
        пустопорожняя трата денег...
        faiver
    2. МИХАН Сегодня, 15:58
      Цитата: faiver
      я вообще не понимаю на кой ляд хорватии ввс, от кого защищаться?

      Там Сербия рядышком ! Только тихо никому не рассказывайте..хе хе
      МИХАН
  8. APASUS Сегодня, 16:34
    Заменят или не заменят,будет тендер или не будет,еще хрен знает что может случиться
    APASUS
  9. Сержант71 Сегодня, 16:37
    Цитата: МИХАН
    Цитата: faiver
    я вообще не понимаю на кой ляд хорватии ввс, от кого защищаться?

    Там Сербия рядышком ! Только тихо никому не рассказывайте..хе хе

    Сербия, кастрированная до размеров двух моих Тульских областей им уже не конкурент. И сдаётся мне войдёт со временем в сатанинскую НАТу по пути черногорцев.
    Сержант71
    1. МИХАН Сегодня, 16:59
      Цитата: Сержант71
      И сдаётся мне войдёт со временем в сатанинскую НАТу по пути черногорцев.

      Все может быть и все же народ Сербии надеется на поддержку России..Обкладывают Россию со всех сторон ,пытаясь загнать медведя опять в берлогу как в 90-х..
      МИХАН
      1. Shahno Сегодня, 17:06
        Не стоит тут раздувать. Просто некоторые государства на примере Сирии не хотят приглашать чужие ввс. А Ф 16 еще до сих пор в норме. Мы то перевооружаемся. Зачем деньги терять.
        Shahno
        1. МИХАН Сегодня, 17:17
          Цитата: Shahno
          Зачем деньги терять.

          А ну да , я забыл статья то про Израиль.. lol
          МИХАН
  10. Витас Сегодня, 16:49
    Хорватские самолеты модернизировали в Украине (Миг). Ф-ки тоже в Одессе модернизируют? laughing
    Витас
    1. ODERVIT Сегодня, 19:58
      Не модернизировали, а выполнили капитально-восстановительный ремонт.
      ODERVIT
  11. MOLODCHIK Сегодня, 16:50
    интересно в каком состоянии самолёты продадут хорватам.
    если с нашей электроникой- то гриппен отдыхает.
    если только тушка то гриппен может конкурировать.
    MOLODCHIK
    1. synthwave Сегодня, 18:59
      В уставшем. Евреи столько летают, что там планер уже изношен будет. Хотя электроника там еще на уровне, это обмен шила на мыло. Этих самолетов им лет на 9-10 хватит не более. Лучше бы грипенов новых в кредит взяли, нищеброды тупые...
      synthwave
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 21:33
        Цитата: synthwave
        В уставшем. Евреи столько летают, что там планер уже изношен будет. Хотя электроника там еще на уровне, это обмен шила на мыло. Этих самолетов им лет на 9-10 хватит не более. Лучше бы грипенов новых в кредит взяли, нищеброды тупые...


        откуда у вас такие глубокие знания в Израильской авионике и состоянии планеров?
        или вы выдунываете на ходу....
        Маки Авелльевич
  12. ButchCassidy Сегодня, 19:51
    Цитата: synthwave
    В уставшем. Евреи столько летают, что там планер уже изношен будет. Хотя электроника там еще на уровне, это обмен шила на мыло. Этих самолетов им лет на 9-10 хватит не более. Лучше бы грипенов новых в кредит взяли, нищеброды тупые...

    Ой-вей, а ви що таки думаете, что в Хорватии на этом гешефте никто не заработает?))) Я вас умоляю.
    ButchCassidy
  13. ODERVIT Сегодня, 19:56
    Позапрошлый век на прошлый....
    ODERVIT
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 21:33
      Цитата: ODERVIT
      Позапрошлый век на прошлый....


      прогресс
      Маки Авелльевич
Картина дня