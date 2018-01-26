Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ

Канадские военные инструкторы

Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины

Пятьдесят канадских военных инструкторов прибыли на Украину в рамках операции UNIFIER по обучению украинских военнослужащих, сообщил в пятницу посол Канады в Киеве Роман Ващук.Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входит Украина, США, Канада и Великобритания— написал канадский посол на своей странице в Twitter.При этом руководитель канадской военной тренировочной миссии на Украине Кристофер Ривз также в Twitter отметил, что на данный момент она стала самой многочисленной, не уточнив точного количества военных из Канады.Напомним, в 2015 году Канада направила 200 инструкторов на Украину. Они проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. С тех пор их мандат неоднократно продлевался.