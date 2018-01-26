21:59 26 января

Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ

Пятьдесят канадских военных инструкторов прибыли на Украину в рамках операции UNIFIER по обучению украинских военнослужащих, сообщил в пятницу посол Канады в Киеве Роман Ващук.

Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входит Украина, США, Канада и Великобритания

Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ

Канадские военные инструкторы



Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER. Поддерживаем министерство обороны в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины
— написал канадский посол на своей странице в Twitter.

При этом руководитель канадской военной тренировочной миссии на Украине Кристофер Ривз также в Twitter отметил, что на данный момент она стала самой многочисленной, не уточнив точного количества военных из Канады.

Напомним, в 2015 году Канада направила 200 инструкторов на Украину. Они проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. С тех пор их мандат неоднократно продлевался.




Использованы фотографии: Кристофер Ривз / Twitter
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Комментарии 42

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  1. Vard Сегодня, 15:28
    Чего то лица у них... не вызывают доверия... вряд ли чему хорошему научат...
    Vard
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 15:38
      Интересно, а кто инструктирует канадских инструкторов? belay
      сибиралт
      1. Anarchist Сегодня, 15:48
        Интересно, а кто оплачивает сей банкет? Потомучто если Украина, то почему бы и ни увеличить? На незалежной только ленивый не наваривается!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 15:52
          Готовят нэньку на убой , а оплачивают налогоплательщики.
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 16:04
            Виктор, Им бы мозгоправов хороших, а не инструкторов! Причём всему руководству... При условии, если осталась, что вправлять!
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 16:06
              Это с нашей точки зрения , а для Запада самое то , можно рулить как хочешь.
              cniza
    3. Серый брат Сегодня, 15:40
      Цитата: Vard
      Чего то лица у них... не вызывают доверия... вряд ли чему хорошему научат...

      На хохлов похожи. Небось из диаспоры.
      Серый брат
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:45
        Цитата: Серый брат
        На хохлов похожи. Небось из диаспоры.
        - А это самый вероятный вариант... В той диаспоре они шизанутые ещё с 40-х.
        oldseaman1957
    4. Зяблицев Сегодня, 15:59
      Они могут приехать всем составом своих Вооруженных Сил...Только потом не обижаться - это не хоккей! laughing
      Зяблицев
      1. 264 Сегодня, 16:17
        laughing Зяблицев...Прости-просмеюсь щаз...А ты их встретишь?Лично???Поджилки не затрясутся? winkТогда я спать спокойно буду,чё... laughingУ меня разряды по-стрельбе и по-боксу,и то...Ну её нафиг... wink Хорошо,что вы у нас есть-всехпорвёмишапкамизакидаем... smile
        264
        1. Зяблицев Сегодня, 16:24
          Прочитав Ваш пост, я обделал все шаровары - как у Вас на Украине принято! laughing
          Зяблицев
      2. Zoldat_A Сегодня, 16:32
        Евгений, hi !
        Цитата: Зяблицев
        Они могут приехать всем составом своих Вооруженных Сил...Только потом не обижаться - это не хоккей! laughing
        Мне дико интересно - кого и когда эти доблестные Вооружённые силы победили? Ну, хотя бы чуть-чуть, по мелочи? А уж с Россией (если брать украинскую диаспору и Советский Союз) - дважды воевали. И почему такие славные воины ТАМ, а не ТУТ? Сбёгли в Канаду - дык подумали бы своей махновско-бандеровской головой, что дальше Канады бежать некуда...
        О! Неожиданно! А на Марс лететь не украинская диаспора Канады затеяла? Там НКВД хоть какое-то время не достанет... lol Только вот в командировки на Украину летать далеко.... lol
        Раньше, при Союзе, мы - русские, татары, белорусы - и украинцы в том числе! - ездили по всему миру папуасов учили автомат не как мотыгу держать. А теперь дожили! Папуасы едут Украину воевать с Россией учить... Офицерам старшего, советского, поколения, живущим на Украине, наверное страшно хочется выпить, не чокаясь, за Украину и её "незалежную" армию.....
        И ышшо... Грузинов тоже все подряд учили. Даже самые великие-превеликие воины - американцы. И как Джорджия по соплям отловила и гиде теперь их "победоносный президент"? На Украине армия побольше, ответка будет посильнее, а "заграница" как грузинскую армию кинула, накормив обещаниями заступиться, так и сейчас кинет. НИ ОДИН НАТОвский солдат даже близко не сунется под пули за какую-то там "незалежную"....
        Zoldat_A
        1. Зяблицев Сегодня, 17:24
          Алексей! hi Нам сейчас, камрад, взявшийся из неоткуда, 264, под прикрытием оперативного псевдонима "Ух ты! Мы вышли из бухты!", ответит компетентно на поставленные Вами вопросы! laughing

          К сожалению, многие офицеры поколения СССР воюют против людей Донбасса! И, надо отдать должное военной школе СССР, знают, как это делать - слава Богу, что их не так уж много осталось! Приходиться с миру по нитке просить - канадцев, американцев, прибалтов...,здесь, как говорят евреи, вообще, чистому смех!
          Зяблицев
          1. Zoldat_A Сегодня, 19:30
            Цитата: Зяблицев
            К сожалению, многие офицеры поколения СССР воюют против людей Донбасса!

            Воюют советские лейтенанты - им за 25 лет успели бандеровцы мозги промыть. А советские майоры-полковники за бандеровщину воевать не будут. Мы помним, за что воевали наши отцы и деды, помним, кому присягали. Мы повоевали на четырёх континентах. А что может помнить советский лейтенант образца 91 года? Перестройку? "Сталин-палач"? "Больше демократии, больше гласности"? Вышел из училища с сырыми мозгами, а тут на него бандеровские пропагандисты навалились. Потому он и уверен, что стреляя по Донбассу, защищает "незалежную"..
            Фотографию 264-й привёл, конечно, страшную... Мы все испугаться должны, да? Если бы я НАТОвскую "элиту спецназа" в деле не видел - может, и не так смешно было бы....
            Zoldat_A
    5. влад66 Сегодня, 16:14
      Усиливаем наше канадское присутствие – дополнительно 50 военных прибыли для UNIFIER.

      А остальные 200 никак уже спились горилки. laughing
      влад66
    6. ПалБор Сегодня, 19:36
      Лица у них подозрительно-знакомых широко-округлых очертаний.На историческую родину приехали на крови подзаработать?
      ПалБор
  2. Masya Masya Сегодня, 15:34
    забугорные хохлы приехали поддержать местных... lol
    Masya Masya
    1. Серый брат Сегодня, 15:42
      Цитата: Masya Masya
      забугорные хохлы приехали поддержать местных...

      Чувствуется школа.
      Серый брат
      1. iliitchitch Сегодня, 16:01
        Цитата: Серый брат
        Чувствуется школа.

        Толерастно-то как . Существо мужеска полу с хлебом-солью . Да-а ... "Помни о своих корнях , сынок , говаривал Папа Карло ." . Не , ничо не помнят .
        iliitchitch
        1. Серый брат Сегодня, 18:58
          Цитата: iliitchitch
          Существо мужеска полу с хлебом-солью . Да-а ...

          Да это не он вручает, а наоборот ему вручили. Хотя, я конечно не знаю как там у хохлов, но вообще положено вроде откушать просто. Но это же селюк западэнский, он себе весь батон сразу захапал, потом под горилку сожрёт.
          Серый брат
  3. bazzbazz Сегодня, 15:35
    Это не канадцы похоже на фото) Я вот не пойму чем так славны инструкторы канады... какой у них опыт!?) Только если сволочи из частных военных компаний, с кровью на руках!
    bazzbazz
    1. Vard Сегодня, 15:37
      Не умеешь сам... научи другого...
      Vard
      1. bazzbazz Сегодня, 15:39
        Тогда пусть учат.
        bazzbazz
    2. Zoldat_A Сегодня, 16:40
      Цитата: bazzbazz
      Это не канадцы похоже на фото)

      Это какая-то украинская элитная супер-пупер-стрелковая бригада. Вчера только про неё здесь читал. Ещё смеялись, что на платформах - их "мощнейшая боевая техника"... lol
      Zoldat_A
  4. bazzbazz Сегодня, 15:41


    Лучше бы такие приехали!
    bazzbazz
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:12
      Лошадку отнять, а тётку пешком в Канаду.
      ul_vitalii
    2. Zoldat_A Сегодня, 16:42
      Цитата: bazzbazz

      Лучше бы такие приехали!

      Без лошади. В бордель для ролевых игр. А, может, и с лошадью кому сгодится - люди такие разные и предпочтения у них такие неожиданные бывают.... feel
      Zoldat_A
  5. МИХАН Сегодня, 15:42
    Канада это огромный схрон бандеровцев и белогвардейцев ненавидящих Россию! Так что ничего удивительного..
    МИХАН
  6. Egorovich Сегодня, 15:42
    Последыши бандеровцев, скрывшихся в Канаду после ВОВ, приехали обучать новых хохлобандеровцев. Знаковое событие.
    Egorovich
  7. parusnik Сегодня, 15:45
    Наверное, скоро количество иностранных инструкторов будет превышать численность ВСУ...
    parusnik
  8. iliitchitch Сегодня, 15:53
    Пузыря справа на фото на перекладину бы , подтянуться хотя бы . Если не подтянется - 3км по рулёжке . in-структор , ёлки-палки .
    iliitchitch
  9. Siegen Сегодня, 15:55
    В ответ на приезд на Украину канадских инструкторов,
    в Новороссии сообщили о прибытии вьетнамских инструкторов.
    Потому что учиться надо у победителей,
    а не у "диванных забугорных хохлов" request
    Siegen
    1. Zoldat_A Сегодня, 16:47
      Цитата: Siegen
      В ответ на приезд на Украину канадских инструкторов,
      в Новороссии сообщили о прибытии вьетнамских инструкторов.
      Потому что учиться надо у победителей,
      а не у "диванных забугорных хохлов" request

      Выше говорил, что те, кто учил вьетнамских инструкторов, оставшиеся сегодня на Украине, пьют водку не чокаясь за Украину и её армию. А в остальном всё верно. Хотя, по этой логике - может, им наших инструкторов пригласить? wassat А чо - торгуют же с оккупантом, оккупантскими деньгами за транзит газа не брезгуют, так чего для подготовки воины с Россией не пригласить российских инструкторов? lol
      Zoldat_A
    2. iliitchitch Сегодня, 19:03
      Цитата: Siegen
      В ответ на приезд на Украину канадских инструкторов,
      в Новороссии сообщили о прибытии вьетнамских инструкторов.

      Инструкторов с фамилиями Ли Си Цын .
      iliitchitch
  10. prior Сегодня, 15:58
    Канадские наёмники на хохлацкое сало....
    prior
  11. ВладикАА Сегодня, 16:14
    Да, канадцы великие вояки, с такими инструкторами для всу, ЛДНР могут за себя не беспокоится.
    ВладикАА
  12. APASUS Сегодня, 16:15
    Интересная ситуация,когда люди не воевавшие учат воевать уже побывавших в бою!
    Что у Канады за боевой опят? Откуда взялся?
    23 июля 2016 года как минимум 3 разведгруппы канадского спецназа в составе не менее 20 человек попытались атаковать позиции ополчения в зоне АТО. Операция разрабатывалась без привлечения украинских специалистов для демонстрации «мастер-класса борьбы с террористами» канадских спецслужб. Ответственные — Канадская служба разведки и безопасности — Canadian Security Intelligence Service (CSIS), курировал вопрос — военный атташе Канады на Украине полковник Рон Уббенс.

    Это как раз те которые учат украинцев воевать!
    Командование Генштаба Минобороны Украины получало информацию о том, что к местам базирования ополчения ЛДНР выдвинулись разведгруппы канадского спецназа «1», «2» и «3». Перед группами ставилась задача незаметного проникновения на позиции ЛДНР для зачистки блокпостов и иных военных объектов, с выведением из строя объектов военной инфраструктуры с дальнейшим возвращением назад незамеченными. Однако реальность оказалась несколько иной, нежели планировали себе организаторы «мастер-класса» от канадского спецназа. Группа «1» в составе 6 человек была уничтожена полностью, предположительно помимо легкого стрелкового оружия использовался крупнокалиберный пулемет. Группа «3» в составе 7 человек была обнаружена при попадании на заминированный участок, после чего сразу же попала под снайперский огонь. Погибшими числятся 5 человек, о степени ранения выживших данных нет. Группа «2» сумела попасть на территорию ЛДНР незамеченной, однако на фоне произошедшего с группами «1» и «3» получила срочный приказ вернуться на исходные позиции. Непосредственно при отходе группа «2» в составе 7 человек была обнаружена, однако безвозвратных потерь ей удалось избежать. Возможны потери у ВСУ при попытки эвакуировать тела.
    APASUS
  13. Кент0001 Сегодня, 16:16
    Потомки выродков-Бандеровцев прилетели на историческую родину.
    Кент0001
  14. Bosch Сегодня, 16:17
    В Канаде бандерлоги из всех щелей вылезают.
    Bosch
  15. Хаджи Мурат Сегодня, 16:55
    в Канаде очень много эмигрантов с Украины и как следствие сильно хохляцкое лобби в ихних органах власти плюс они шестерки у ов....
    Хаджи Мурат
  16. мерцание Сегодня, 17:13
    И чему эти теоретики могут научить тех кто реально воевал, знают не понаслышке, что такое котел. Короче, в котел этих инструкторов, а потом пусть учат ... своих жен ...если конечно из котла выберутся.
    мерцание
  17. 23424636 Сегодня, 18:59
    канадцы ,литовцы .поляки и датчане постоянно присутствуют на подготовке сил ВСУ .только воины Донбасса определены некими доброхотами как смертники и ни слова о поддержки их кем либо. Как то ВВП промолвился, что мы не допустим кровавого сценария типо хорватской резни Сербской краине на Донбассе и тишина. Или жирное прозападное лобби убедило Кремль спустить на тормоза поддержку Донбасса или он послушался рекомендации ПАСЕ ,но кроме высказываний Жириновского мало кто говорит о военной поддержке Донецка и Луганска в случае нападения сил ВСУ на его позиции.
    23424636
  18. Дормидонт Сегодня, 19:34
    Южнорусский пейзаж украсят ещё 50 неприметных холмиков с органикой
    Дормидонт
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