Bild: Супероружие будущего

Боевой лазер на корабле USS Ponce. Фото U.S. Navy



Скарлетт Йоханссон в роли Майора - персонажа х/ф "Призрак в доспехах", использовавшего активную маскировку. Foto: Paramount Pictures



Героиня Джессики Альбы из х/ф "Фантастическая четверка" использует силовое поле. Фото picture-alliance/ dpa



Использование экзоскелета в сфере спасательных операций в представлении художника Кена Чена



Боевой человекоподобный робот T-800 из х/ф "Ьерминатор-2: Судный день". Фото Studiocanal



Возможный облик нанороботов будущего. Рисунок Shutterstock / Lightspring



Официальные лица отрицают существование полностью автономных боевых систем. Рисунок Cybrain - Fotolia



Реальные космические бои пока далеки от показанных в "Звездных войнах". Фото Allstar/Lucasfilm/Walt Disney Pictures

Статья «Unsichtbare Laser und Intelligente Kampfroboter: Die Superwaffen der Zukunft»:

http://www.bild.de/bild-plus/news/ausland/waffen/die-super-waffen-der-zukunft-50557832.bild.html

Развитие вооружения и освоение новых направлений не прекращается. Ученые и конструкторы создают принципиально новые виды оружия и техники, а общественность и пресса следит за их успехами. Так, немецкое издание Bild рассмотрело нынешние проекты, способные оказать заметное влияние на дальнейшее развитие армий.Издание Bild опубликовало серию статей, посвященных супероружию разных эпох. Журналист Никлас Ренцель рассмотрел разные периоды, в том числе настоящее время и обозримое будущее. Перспективным системам следующих лет, разрабатываем и изучаемым в настоящее время, посвящена статья «Unsichtbare Laser und Intelligente Kampfroboter: Die Superwaffen der Zukunft» («Невидимый лазер и интеллектуальный боевой робот: супероружие будущего»), опубликованная 13 января.Как и другие статьи цикла, материал о системах будущего предваряет афоризм британского писателя Мартина Эмиса: «оружие подобно деньгам – никто не знает, сколько его будет достаточно».Быстрее, выше, страшнее. Когда дело касается разработки оружия для войны, человеческий ум не имеет почти никаких ограничений. Во все времена те или иные армии имели оружие, дававшее серьезное преимущество и не оставлявшее врагу ни единого шанса. Издание Bild намерено рассмотреть супероружие разных эпох, и в этой статье обращает внимание на образцы будущего.Ученые и инженеры разных стран уже работают над перспективными системами вооружения, которые пока известны только по фантастическим книгам, фильмам и компьютерным играм. Роботы с искусственным интеллектом, невидимые танки и смертоносные лазеры – научная фантастика может стать былью раньше, чем того ждали.Это оружие имеет простейший принцип действия и совершенно не сложную конструкцию. К примеру, в составе рельсовой пушки имеется всего две направляющие-рельсы, на которые подается напряжение. Образующееся магнитное поле разгоняет снаряд по рельсам. Как рельсовая пушка, так и орудие Гаусса, имеющее иной принцип разгона боеприпаса, не используют метательный заряд традиционного вида, характерный для существующей артиллерии.Главное преимущество таких орудий – высокие показатели энергетики. По данным Н. Ренцеля, рельсовая пушка отличается от традиционной пороховой вчетверо большей начальной скоростью снаряда. Это приводит к росту дальности стрельбы и могущества боеприпаса. Пушка не нуждается в гильзах или картузах с порохом, что позволяет сэкономить пространство внутри ее носителя, такого как корабль.Главный недостаток – высочайшее потребление энергии. Для разгона снаряда до желаемых скоростей пушке нужно невероятное количество энергии, которое следует выпустить мгновенно.Оружие, использующее электромагнитный разгон снаряда, разрабатывается более ста лет. Военно-морские силы США занимаются этой тематикой с 2005 года. В рамках стартовавшего проекта был создан опытный образец Innovative Naval Prototype, способный отправить снаряд на дальность до 200 км. Разработчики считают, что такое оружие «изменит правила игры» и станет новым уникальным оружием боевых кораблей.Впрочем, рельсовые пушки пока уступают по своим характеристикам ряду существующих ракет. Кроме того, основным средством борьбы кораблей с кораблями, вероятнее всего, в будущем останутся соответствующие ракеты. Тем не менее, перспективные электромагнитные системы вполне способны заменить существующую артиллерию, и потому могут рассчитывать на почетное звание супероружия.Лазеры – типичное оружие научной фантастики, яркое, эффектное и разрушительное. Естественно, министерства обороны разных стран проявляют интерес к таким системам. К примеру, недавно британское военное ведомство выдало новый заказ на разработку перспективного боевого лазера. Систему стоимостью в несколько миллионов фунтов планируется отправить на испытания через два года.Специалист американского аналитического центра RAND Corporation Джон Накузи напоминает: лазеры именуют оружием будущего на протяжении нескольких последних десятилетий. При этом подобные системы еще несколько лет назад дошли до испытаний на полигонах. К примеру, опытными боевыми лазерами оснащались американские бронетранспортеры. Для проведения испытаний лазерное орудие было установлено на десантном корабле USS Ponce (AFSB-15) ВМС США.Боевой лазер может воздействовать на цель двумя способами. Во-первых, лазерный луч передает цели тепловую энергию. Так, один из опытных образцов на испытаниях с расстояния 2 км смог прожечь кузов автомобиля и затем разрушить его двигатель. Второй способ воздействия на цель – подавление оптико-электронных систем с возможным повреждением или уничтожением приборов. Это может быть использовано для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.Лазерные системы вооружения имеют два характерных преимущества, связанные с практической эксплуатацией. Они представляют интерес в контексте борьбы с минометными минами или реактивными снарядами, используемыми террористами. Лазерное орудие сможет засекать и поражать подобные цели, проплавляя их корпуса и подрывая заряд. Второе преимущество – минимальная стоимость выстрела. Ракетное вооружение отличается большой ценой: ракета может стоить миллион долларов. Лазерное орудие само по себе весьма дорого, но каждый его выстрел будет стоить всего несколько долларов.Противник не сможет поразить солдата, если не увидит его. Нынешние системы маскировки строятся на разных принципах и обманывают средства обнаружения при помощи своей конструкции или использованных материалов. Камуфляжные средства будущего сделают целые воинские части буквально невидимыми.Средство маскировки, копирующее окружающую среду и создающее впечатление невидимости защищенного объекта, именуется активным или термооптическим камуфляжем. Подобную технологию кинозритель мог недавно увидеть в фильме «Призрак в доспехах». Другой пример из вымышленных миров – волшебный плащ-невидимка Гарри Поттера.Н. Ренцель отмечает, что активный камуфляж уже существует. При этом реальные средства маскировки такого рода основываются не на магии и применяются пока только в животном мире. Примеры – хамелеоны и некоторые головоногие. В технических средствах маскировки должны использоваться следующие принципы: видеосистема должна фиксировать вид за прикрываемым объектом и проецировать его на лицевую сторону последнего. Таким образом, наблюдатель будет видеть только фон, тогда как защищаемый объект останется незамеченным.Еще одно невидимое средство военного назначения, на этот раз непроницаемое. Фантастические силовые поля в будущем смогут защищать танки, корабли и самолеты от огня противника. Военное отделение компании Boeing уже изучило эту тематику, и в 2015 году подало заявку на получение первого патента в перспективной области.Предложенный принцип защиты объекта использует сенсоры и особые системы защиты. При обнаружении приближающегося средства поражения автоматика должна давать команду лазерным и микроволновым излучателям. Те будут создавать на пути угрозы облако плазмы. Это облако по своей температуре, плотности и т.д. должно серьезно отличаться от прочего пространства, из-за чего летящий снаряд столкнется с разными нагрузками и разрушится.В отличие от защиты космических кораблей из фильма «Звездный путь», такое силовое поле нельзя будет держать включенным постоянно. Его длительное использование приведет к чрезмерному расходу энергии.Муравей благодаря своему хитиновому покрову может нести груз в 60 раз тяжелее себя. Имея экзоскелеты, в будущем люди смогут тоже работать с тяжелыми предметами. Автор издания Bild отмечает, что направление экзоскелетов уже не является простыми мечтами о будущем.Японский Университет Цукубы не так давно представил экзоскелет Hybrid Assisitve Limb (HAL). Используя такой аппарат, обычный человек способен переносить груз, в пять раз превышающий нормальную нагрузку. Экзоскелеты особого рода уже нашли применение в медицине, где используются для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также подобная техника представляет интерес для предприятий тяжелой промышленности.Естественно, экзоскелеты имеют большое будущее и в военной сфере. К примеру, компанией Lockheed Martin была создана система Human Universal Load Carrier (HULC), повышающая физические возможности солдата. Подобные изделия уже дошли до стадии испытаний и доводки.Боевые роботы, такие как терминатор из одноименного фильма, давно «прописались» в жанре хоррора. Тем временем интерес к подобным системам проявляют армии разных стран. По данным американской газеты New York Times, Пентагон вложил в разработку новых боевых роботизированных систем 18 млрд долларов. Как утверждается, у США просто нет выбора: стратегические соперники в лице России и Китая развивают свою робототехнику, вкладывая солидные суммы в собственную «научно-фантастическую армию». Союзники в лице Израиля или Великобритании стараются не отставать.В гонке вооружений в области боевых роботов США не желает допускать любые угрозы их статусу мощнейшей силы на планете. Москва и Пекин достигли впечатляющих результатов в этой сфере, их боевые системы почти так же развиты, как и американские. Пентагон начинает говорить о зарубежных разработках почти с уважением.Преимущества автоматизированных боевых машин очевидны. Они способны выполнять задачу быстрее и точнее человека. Кроме того, они могут отправляться туда, куда не пойдет ни один человек. При этом оператор робота, находясь на удалении от него, почти ничем не рискует.Пока Пентагон намерен сделать боевых роботов надежными партнерами «человеческих» подразделений и сделать так, чтобы они не представляли никакой угрозы для солдат. На первом этапе развития подобной техники американские стратеги собираются сохранять смешанную структуру армии, включающую и людей, и технику. Роботы могут взять на себя задачу сбора данных, которые будут выдаваться людям в формате т.н. дополненной реальности. Определение тактики и выдача команд, впрочем, по-прежнему останутся задачами человека, а не искусственного интеллекта.Тем не менее, противников военной робототехники подобные планы не успокаивают. В 2015 году несколько сотен ученых всего мира подписали открытое письмо с критикой боевых робототехнических систем. Авторы письма указывали, что даже самые простые интеллектуальные системы могут спровоцировать новую гонку вооружений, а кроме того, существует риск попадания таких средств в руки террористов или стран-изгоев. В письме утверждалось, что автономные системы станут автоматом Калашникова завтрашнего дня – простым, доступным и распространенным смертоносным оружием. Однако военное ведомство США уже приняло принципиальное решение, и теперь споры идут на другую тему. Американские военачальники пытаются определить, сколько свободы можно давать автоматике и какие решения должны оставаться за человеком.Один из примеров разработки будущего боевого робота – проект Atlas от компании Boston Dynamics, созданный в сотрудничестве с агентством перспективных исследований DARPA. Недавно этот робот, пока не имеющий никаких средств военного назначения, показал свои возможности. Он пробежал по пересеченной местности, упал, но без труда встал, а затем продемонстрировал навыки владения хоккейной клюшкой.Одна из важнейших новинок российской армии – гиперзвуковой летательный аппарат Ю-71, созданный в рамках проекта с кодовым обозначением «4202». ПО данным Н. Ренцеля, это изделие способно развивать скорость до 11000 км/ч и летать с пилотом либо при помощи средств дистанционного управления.Наибольшая опасность аппарата Ю-71 заключается в сочетании скорости и маневренности. Обычные системы противоракетной обороны могут перехватить только цель, летящую по предсказуемой траектории: рассчитывая параметры последней, ПРО определяет, куда наводить противоракеты. Такая методика бесполезна при защите от летательных аппаратов, управляемых на траектории. Из-за высокой скорости гиперзвуковой аппарат не может быть уничтожен средствами ПВО существующих типов.Ю-71 – беспилотная ударная система: управляемое, сверхскоростное оружие с ядерной боевой частью. Как сообщали военные эксперты, 26 февраля 2015 года Россия провела первый запуск опытного аппарата Ю-71.Автор напоминает, что время идет. Уже через несколько лет первый Ю-71 заступит на службу. К 2025 году Москва желает получить не менее двух десятков таких аппаратов.Приставка «нано-» происходит от греческого слова «карлик». Один нанометр – миллиардная часть метра. Это размерность вируса. Н. Ренцель спрашивает: как такие микроскопические частицы относятся к войне? И тут же отвечает, что самым прямым образом.Американский физик Луис дель Монте в прошлом году представил книгу о нанотехнологиях в военной сфере. Основной вывод книги заключается в том, что подобные технологии по своему потенциалу уничтожения превосходят даже ядерное оружие. Согласно книге «Nanoweapons: A Growing Threat To Humanity», Россия и Китай уже вкладывают миллиарды в военные нанотехнологии.Из-за минимального размера нано-оружие сможет действовать незаметно, и никто не будет в состоянии опознать его принадлежность. С его помощью можно будет поражать живую силу или уничтожать ресурсы противника, как военные, так и гражданские.На недавней конференции по проблеме глобальных катастроф, проведенной в Оксфордском университете, эксперты определили смертоносный потенциал нанотехнологий. Участники конференции полагают, что нано-оружие способно уничтожить человечество до конца XXI века.Долгие годы ученые работают над системами с искусственным интеллектом. Цель работ проста – планируется создать искусственные системы, способные думать и принимать собственные решения. Впрочем, приходится надеяться, что эти решения будут полезны для человека.Рассматривая проблему искусственного интеллекта, Н. Ренцель цитирует бизнесмена Илона Маска. Тот предупреждал, что подобные технологии являются самым серьезным риском для цивилизации. Дж. Накози указывал, что существует опасность потери контроля над оружием, полностью управляемым искусственным интеллектом. По мнению И. Маска, окончательное решение все равно должно оставаться за человеком. В противном случае искусственный интеллект может начать войну, поводом для которой станут фальшивые новости , поддельные письма электронной почты, ложные пресс-релизы и манипулирование информацией.Также И. Маск приводит другой пример неправильной работы искусственного интеллекта. Последний может перенаправить пассажирский авиалайнер в зону конфликта и дать наземным войскам разрешение на атаку. Предпосылки к этому могут быть самыми простыми, такими как попытка заработать на акциях при вложении денег в оборонные предприятия. Бизнесмен, цитируемый в Bild, считает, что необходимо создать законы, регулирующие развитие искусственного интеллекта.Исследователи из Университета Вюрцбурга изучили тему юридических последствий применения искусственного интеллекта, а именно вопрос ответственности за вызванные им аварии. Профессор Эрик Хильгендорф считает, что необходимо ввести полную ответственность за последствия таких аварий. Отвечать за действия машины должен тот, кто вывел ее на рынок, даже если его действия не стали прямой предпосылкой к аварии.По официальным данным, полностью автономные вооружения пока не эксплуатируются. Тем не менее, по слухам, на границе Южной Кореи уже развернута пулеметная установка, самостоятельно ищущая цели и «нажимающая на спуск».Приходя куда-то, люди приносят с собой войну. Эксперты полагают, что так будет и с космическим пространством. Первые попытки подобного рода относятся к началу восьмидесятых, когда США запустили программу Strategic Defense Initiative. Целью этого проекта было создание орбитальной станции с лазерным оружием. Предполагалось, что такая станция прямо из космоса сможет уничтожать советские баллистические ракеты, до того, как они станут опасными для Соединенных Штатов. Тем не менее, программу свернули. Она была чересчур смелой для своего времени, а кроме того, неприемлемо дорогой.Год назад в структуре американских вооруженных сил появилось новое космическое командование – US Air Force Space Command. До его образования в ведении командования ВВС США имелись 134 отделения в разных странах, в которых работало 38 тыс. человек. Бюджет командования составлял 9 млрд долларов.В распоряжении космического командования ВВС США отсутствуют собственные корабли или боевые станции. Задачей этой структуры является эксплуатация глобальной станции радиолокационных станций. При помощи этих объектов должно производиться обнаружение пусков вражеских ракет. Кроме того, командование отвечает за работу военной спутниковой группировки, включающей аппараты разного назначения.На данный момент, как указывает автор Bild, человечество далеко от полноценных боевых космических кораблей. Впрочем, с 2004 года агентство DARPA в сотрудничестве с компанией Boeing занимается проектом летательного аппарата X-37B. По известным данным, второй полет этой экспериментальной машины, начавшийся в 2011 году, был связан с отработкой неких военных технологий. В 2014-м начался третий полет, продолжавшийся рекордные 674 дня. Цели столь длительных полетов не раскрывались.Завершая рассказ о перспективном оружии для космоса, Никлас Ренцель напоминает об особенностях международного права. Еще в 1966 году был открыт для подписания Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Среди прочего, этот документ регулировал военную деятельность в космосе. Согласно статье 4 Договора, на орбите Земли не может размещаться ядерное вооружение или другое оружие массового поражения.